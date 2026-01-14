Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 14 Tháng Giêng

Sau khi TJ Sabula bị đình chỉ vì gọi Trump là "tên bảo vệ những kẻ ấu dâm", một chiến dịch gây quỹ trực tuyến dành cho ông đã xuất hiện trên Gofundme. Chỉ trong vài giờ, số tiền ủng hộ hơn $150.000. (Minh họa: Việt Báo)







Ngón Tay Thối Của Trump Và $150,000

Đặc Vụ Liên Bang Truy Lùng Người Châu Á Ở Minnesota

Cha Chồng Cũ Của Renee Good Lên Tiếng

Dù Đã ‘Quỳ Gối,’ CBS Vẫn Bị Trump Hạ Nhục

Trump: ‘Greenland Là Sống Còn Đối Với An Ninh Mỹ’

FBI Khám Xét Tư Gia Của Phóng Viên Washington Post

Cộng Hòa Hạ Viện Muốn Buộc Tội Bà Hillary Clinton Tội Khinh Thường Quốc Hội

Iran Cảnh Báo Sẽ Trả Đũa Nếu Trump Tấn Công

Maduro Vào Tù, Người Dân Venezuela Vẫn Không Dám Về Nước

Liên Bang Phóng Hơi Cay Ở Minneapolis, Căng Thẳng Với Người Biểu Tình Bùng Nổ.

Ngón Tay Thối Của Trump Và $150,000

Trong một đoạn video do kênh TMZ thu thập được vào Thứ Ba, Donald Trump bị một nhân viên của nhà máy Ford ở Dearborn, ngoài khung hình, hét to gọi Trump là "tên bảo vệ những kẻ ấu dâm" – dường như ám chỉ đến cách chính quyền xử lý vụ án Epstein. Sự việc xảy ra trong lúc Trump đến thăm nhà máy sản xuất xe hơi ở Michigan.

Sau đó, cũng từ video cho thấy Donald Trump dường như đã nói “f..k you”, giơ ngón tay giữa để đáp trả lại, rồi vẫy tay mỉm cười và bỏ đi.

Tờ Washington Post đã xác định được danh tính của người công nhân. Đó là TJ Sabula, một công nhân dây chuyền 40 tuổi tại nhà máy. Anh là thành viên của công đoàn United Auto Workers Local 600 ở Dearborn.

Sabula nói với WaPo rằng, “về việc chỉ trích ông ta ư? Tôi hoàn toàn không hối hận chút nào,” mặc dù anh cho biết mình đã bị đình chỉ công việc để chờ điều tra vụ việc. Người công nhân này tuyên bố mình đã bị “trả thù chính trị” vì “làm Trump bẽ mặt trước mặt bạn bè của ông ấy.”

Sau khi có tin TJ Sabula bị đình chỉ, một chiến dịch gây quỹ trực tuyến dành cho ông đã xuất hiện trên Gofundme. Chỉ trong vài giờ, số tiền ủng hộ hơn $150.000 đô la.

"Hãy giúp chúng tôi gây quỹ cho người yêu nước TJ Sabula!! TJ đã bị đình chỉ công việc tại công ty ô tô Ford vì đã gọi Tổng thống Donald J. Trump [DJT] là kẻ bảo vệ những kẻ ấu dâm!!", Sean Williams, người tổ chức chiến dịch, viết trên trang gây quỹ.

Giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc Steven Cheung cho biết phản ứng của tổng thống là “hợp lý thôi.” “Một kẻ điên rồ đang la hét những lời tục tĩu trong cơn thịnh nộ, và tổng thống đã đưa ra phản ứng thích hợp và rõ ràng,” Cheung nói với tờ The Independent trong một tuyên bố.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tổng thống đang tham quan nhà máy sản xuất xe Ford F-150, cùng đi ông có Bill Ford, chủ tịch điều hành của công ty và là cháu trai của Henry Ford, và Jim Farley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty.

Cũng theo WaPo, có những nơi khác trong nhà máy, Trump vẫn được các công nhân reo hò và chụp ảnh chung.

Cha Chồng Cũ Của Renee Good Lên Tiếng

Một tuần sau cái chết đau đớn của cô Renee Nicole Good, 37 tuổi, do bị đặc vụ ICE bắn ba phát súng vào đầu, cha chồng cũ của cô, ông Tim Macklin Sr., cho biết cô là một người “tốt bụng, cởi mở” và gia đình đang vô cùng đau buồn sau cái chết của cô. Ông nói mình luôn giữ mối quan hệ tốt với Good và vẫn thường xuyên gặp cô và cháu nội mỗi khi họ đến thăm vài lần mỗi năm.

Renee Good và con trai ông từng kết hôn khoảng năm năm và có một con trai chung, nay 6 tuổi. Cha của cậu bé đã qua đời năm 2023. Ông Macklin cho biết ông rất sốc trước vụ việc, vì chưa từng nghĩ Good là người hoạt động chính trị.

Theo Bộ Nội An, Good bị bắn sau khi không tuân lệnh trong một chiến dịch liên quan đến nhập cư và bị cáo buộc đã lái xe đâm vào một sĩ quan ICE. Tuy nhiên, các quan chức địa phương và nhân chứng đã bác bỏ những lời này, và vụ việc hiện vẫn đang được FBI điều tra. Video từ điện thoại của đặc vụ ICE đã bắn Good cho thấy cô đang lùi xe, quay bánh lái về phía bên phải, trong khi đó người bắn cô đứng bên trái.

Theo NBC News, ông Macklin nói ông không đồng ý với những lựa chọn của Good ngày hôm đó, nhưng ông rất đau lòng khi cô phải chết như thế.

“Cơ quan ICE đang làm nhiệm vụ của họ. Tôi có đồng ý với mọi việc không? Không!” ông nói. “Nhưng đồng thời, chúng ta phải tin tưởng vào Chúa và không nên can thiệp; chúng ta phải tuân theo chính quyền.” Ông cho biết sau khi xem video, ông tin rằng viên cảnh sát ICE đã bị chiếc xe mà Good đụng vào.

“Tôi đã xem video, trong đó đặc vụ đã bị đụng,” ông Macklin nói. “Khi bạn lo lắng cho tính mạng của mình, bạn sẽ hành động đột ngột và không suy nghĩ. Điều đó thật tồi tệ cho tất cả mọi người. Tôi rất tiếc vì Renee đã mất mạng. Ý tôi là, như tôi đã nói, tôi yêu Renee. Tôi rất tiếc cho Becca [Good, người bạn đời của bà ấy], tôi rất tiếc cho cháu trai của tôi, tôi rất tiếc cho tất cả mọi người, tôi rất tiếc cho người bắn Good, tôi rất tiếc cho chính quyền Trump. Điều đó không tốt cho bất cứ ai. Đó chỉ là một tình huống tồi tệ.”

Ông Macklin nhớ lại cách Good luôn "nhẹ nhàng" và kiên nhẫn với cháu trai của mình. Ông nói đã liên lạc với người bạn đời của Good và muốn cháu trai mình "được nuôi dạy theo con đường của Chúa.” Ông nói thêm, gia đình không chỉ đang vật lộn với nỗi mất mát đột ngột mà còn đang cố gắng tìm ra điều tốt nhất cho cháu trai của mình. “Tôi thậm chí không biết phải làm gì. Tôi cầu nguyện mỗi ngày,” ông nói. “Chúng tôi chỉ muốn mọi người cầu nguyện cho cậu bé ấy. Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ.”

Dù Đã ‘Quỳ Gối,’ CBS Vẫn Bị Trump Hạ Nhục

Donald Trump nói với người dẫn chương trình mới của CBS Evening News, Tony Dokoupil, rằng anh ta sẽ không có được công việc hiện tại nếu Phó Tổng thống Kamala Harris thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với chính Dokoupil, Trump nói rằng nước Mỹ khi đó “đã chết” và ám chỉ Dokoupil chỉ có được vị trí này nhờ chiến thắng của ông, thậm chí còn châm biếm mức lương của anh ta.

Vào cuối cuộc phỏng vấn, diễn ra tại một nhà máy của Ford ở Dearborn, Michigan, hôm Thứ Ba, Dokoupil nhẹ nhàng phản bác lại những bình luận của Trump về công việc của mình.

“Để làm rõ, tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ có công việc này ngay cả khi những người khác thắng cử,” anh ta nói. Trump sau đó đáp lại: “Đúng vậy, nhưng với mức lương thấp hơn.”

Theo các nguồn tin quen thuộc với chương trình phát sóng, Trump sau đó đã gọi Dokoupil là “kẻ khôn lỏi,” và lời bình luận đó không được phát sóng.

CBS hiện thuộc quyền kiểm soát của Paramount Skydance, do gia đình tỷ phú Larry Ellison nắm giữ. Con trai ông, David Ellison, người Trump ca ngợi là “tuyệt vời” đang mở rộng đế chế truyền thông và có mối quan hệ tốt với chính quyền Trump. Trump cũng nói rằng nếu ông thua bầu cử, Ellison “có thể đã phá sản.”

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh Dokoupil đang chịu nhiều chú ý khi vừa được bổ nhiệm làm người dẫn bản tin buổi tối của CBS. Những phát biểu của Trump làm dấy lên thêm tranh cãi về mối quan hệ giữa chính trị, truyền thông và quyền lực tại Mỹ, cũng như vai trò biên tập của CBS News trong thời gian gần đây.

Đặc Vụ Liên Bang Truy Lùng Người Châu Á Ở Minnesota

Tờ Chicago Tribute hôm Thứ Tư cho biết tường thuật về một cư dân ở St. Paul cho biết đặc vụ liên bang đã gõ cửa nhà bà và yêu cầu bà xác định các hộ gia đình người Hmong và người châu Á trong khu phố North End, nơi bà đang sống.

Ngoài ra, các cư dân địa phương khác cũng cho biết lực lượng ICE đã gõ cửa từng nhà, hỏi thông tin về các gia đình Hmong và châu Á, gây lo ngại về hành vi nhắm mục tiêu theo sắc tộc. Giới chức thành phố và những nhà hoạt động cộng đồng lên án mạnh mẽ những hành động này, cho rằng chúng tạo ra nỗi sợ hãi và căng thẳng trong cộng đồng nhập cư và người da màu, cũng theo tờ Chicago Tribute.

Truyền thông liên tục đưa ti về sự hiện diện dày đặc của các đặc vụ liên bang, bao gồm ICE và Tuần tra Biên giới Mỹ, tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, trong bối cảnh chính quyền Trump đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ người nhập cư không có giấy tờ. Theo Bộ Nội An, hơn 2.000 vụ bắt giữ liên quan đến nhập cư đã được thực hiện tại Minnesota kể từ đầu Tháng Mười Hai.

Một vụ việc gây phẫn nộ xảy ra ngày 11 Tháng Giêng, tại một trạm xăng trên Snelling Ave, các đặc vụ đập vỡ cửa kính xe, lôi một người đàn ông ra ngoài và còng tay anh ta sau khi anh không xuất trình được giấy tờ quốc tịch. Video cho thấy người này bị khống chế thô bạo trong lúc người dân xung quanh la ó phản đối. Một nhà hoạt động cũng bị bắt tại hiện trường nhưng đã được thả sau đó.

Cùng ngày, Chỉ huy Tuần tra Biên giới Gregory Bovino bị người dân la ó khi xuất hiện tại một cửa hàng Target ở khu Midway. Người dân đã lên tiếng phản đối về việc các đặc vụ có vũ trang xuất hiện ở không gian công cộng.

Trump: ‘Greenland Là Sống Còn Đối Với An Ninh Mỹ’

Donald Trump tuyên bố rằng bất kỳ giải pháp nào không dẫn đến việc Mỹ kiểm soát Greenland đều là “không thể chấp nhận” ngay trước các cuộc đàm phán quan trọng tại Tòa Bạch Ốc với các quan chức Greenland và Đan Mạch. Phát biểu trên Truth Social Media, Trump nhấn mạnh Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và các kế hoạch phòng thủ, đồng thời cho rằng chỉ Mỹ mới có thể đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực.

Các cuộc họp dự kiến có sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng Ngoại trưởng Greenland và Đan Mạch. Tuy nhiên, Greenland và Đan Mạch đã thể hiện lập trường thống nhất phản đối mạnh mẽ tham vọng của Washington. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen khẳng định nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, Greenland sẽ chọn Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi áp lực từ Mỹ là “hoàn toàn không thể chấp nhận” và cảnh báo rằng một hành động quân sự của Mỹ sẽ đe dọa sự tồn tại của NATO.

Theo báo cáo NBC có được, kế hoạch mua lại Greenland của có thể tiêu tốn $700 tỷ đô la và không được lòng người dân Mỹ. Trump đã tuyên bố sẽ chiếm lấy lãnh thổ thuộc Đan Mạch này "bằng cách này hay cách khác” – một tuyên bố mà các quan chức từ Đan Mạch và Greenland đã kịch liệt phản đối. Mức giá $700 tỷ đô la là ước tính do các học giả và cựu quan chức Mỹ đưa ra nhằm mục đích lập kế hoạch, và con số này lớn hơn một nửa ngân sách hàng năm của Bộ Quốc Phòng, theo NBC News.

Giới phân tích cho rằng các cuộc đàm phán mang tính then chốt đối với sự đoàn kết của NATO, nhưng khả năng đạt được thỏa thuận là rất thấp. Một kết quả tích cực nhất có thể chỉ là khởi động tiến trình đối thoại, trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương ngày càng gia tăng.

FBI Khám Xét Tư Gia Của Phóng Viên Washington Post

Tin cho hay hôm Thứ Tư 14 Tháng Giêng, FBI đã tiến hành khám xét nhà riêng của một phóng viên Washington Post, bà Hannah Natanson, trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn chia sẻ tài liệu mật của chính phủ. Đây được xem là một hành động vô cùng hiếm hoi, ngay cả trong các vụ điều tra rò rỉ thông tin mật, bởi thông thường cơ quan chức năng chỉ thu thập dữ liệu điện thoại hoặc email của nhà báo, thay vì khám xét nơi ở.

Người phát ngôn của tờ Washington Post chỉ cho biết WaPo đang theo dõi sự việc.

Trong năm qua, ký giả Hannah Natanson đã đưa tin về nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm sa thải nhiều công chức liên bang và tái cấu trúc bộ máy nhà nước để phục vụ chương trình nghị sự của ông. Nhiều nhân viên chính phủ đã chia sẻ với bà sự tức giận, lo lắng và bất an trước những thay đổi này.

Theo Washington Post, lệnh khám xét và bản khai của FBI cho thấy cuộc điều tra tập trung vào Aurelio Perez-Lugones, người quản trị hệ thống tại bang Maryland, có quyền truy cập tài liệu tối mật và bị cáo buộc mang trái phép các báo cáo tình báo về nhà.

Ông Jameel Jaffer, giám đốc Viện Knight về Tu Chính Án Thứ Nhất tại Đại học Columbia University, mô tả tin tức về cuộc khám xét là “vô cùng đáng lo ngại”, một phần vì tác động tiêu cực mà nó có thể gây ra “đối với hoạt động báo chí hợp pháp.”

“Có những giới hạn quan trọng đối với quyền lực của chính phủ trong việc tiến hành các cuộc khám xét liên quan đến hoạt động được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất”, ông Jaffer nói.

Hành động này của chính quyền Trump diễn ra sau khi Trump hủy bỏ chính sách thời Biden vốn hạn chế việc truy tìm dữ liệu của nhà báo trong các vụ điều tra rò rỉ, làm dấy lên lo ngại về quyền tự do báo chí và Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ.

Cộng Hòa Hạ Viện Muốn Cáo Buộc Bà Hillary Clinton Tội Khinh Thường Quốc Hội

Ủy ban Giám sát Hạ Viện sẽ tìm cách buộc cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton phải chịu trách nhiệm vì tội coi thường Quốc Hội sau khi vợ chồng bà từ chối ra điều trần cuộc điều tra của ủy ban do đảng Cộng Hòa lãnh đạo về vụ Jeffrey Epstein. Chủ tịch ủy ban James Comer thông báo hôm Thứ Tư.

Hành động này diễn ra một ngày sau khi ông Comer cho biết ủy ban sẽ tìm cách buộc cựu Tổng thống Bill Clinton phải chịu trách nhiệm vì tội tương tự do không xuất hiện trong phiên điều trần theo lịch trình vào Thứ Ba.

Ủy ban đã triệu tập vợ chồng ông bà Clinton vào năm ngoái. Họ dự trù ​​sẽ xuất hiện vào tháng Mười, nhưng sau đó được hoãn lại đến Tháng Mười Hai vì họ tham dự một đám tang. Ông Comer cho biết luật sư của vợ chồng ông bà Clinton không đưa ra ngày thay thế nào khác, vì vậy ông đã lên lịch lại các phiên điều trần vào giữa Tháng Giêng.

Vợ chồng ông bà Clinton đã gửi một thư dài cho ông Comer, lưu ý đã chủ động cung cấp cho ông Comer những bản khai có tuyên thệ tương tự những bản khai của bảy hoặc tám cựu quan chức thực thi pháp luật khác mà ông cũng đã triệu tập và sau đó miễn cho họ khỏi phải ra làm chứng trước ủy ban.

“Mỗi người đều phải quyết định khi nào họ đã chứng kiến ​​hoặc chịu đựng đủ và sẵn sàng chiến đấu vì đất nước này, các nguyên tắc và người dân của nó, bất kể hậu quả là gì. Đối với chúng tôi, bây giờ chính là thời điểm đó,” trong thư ghi rõ. Vợ chồng ông bà Clinton đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc điều tra.

Iran Cảnh Báo Sẽ Trả Đũa Nếu Trump Tấn Công

Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tiến hành tấn công, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do căng thẳng leo thang. Reuters trích lời một quan chức Mỹ cho biết hành động này “mang tính phòng ngừa,” sau khi một quan chức cấp cao Iran tiết lộ Tehran đã thông báo với các nước láng giềng rằng các căn cứ Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Mỹ ra tay.

Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết cho đến nay họ đã xác minh được 2.403 người biểu tình đã chết và 147 cá nhân có liên hệ với chính phủ, con số này cao hơn nhiều so với số người thiệt mạng trong các làn sóng biểu tình trước đó bị chính quyền đàn áp vào năm 2022 và 2009.

Căng thẳng gia tăng khi Donald Trump liên tục đe dọa can thiệp để ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, nơi đang chứng kiến làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Theo các nguồn tin ngoại giao, một số nhân sự đã được khuyến cáo rời căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, dù chưa có dấu hiệu sơ tán quy mô lớn.

Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn, trong khi các tổ chức nhân quyền cho biết hơn 2.400 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 18.000 người bị bắt. Tehran cũng đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực như Saudi Arabia, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ, đồng thời đình chỉ các kênh liên lạc trực tiếp với Washington.

Dù tình hình rất căng thẳng, các quan chức phương Tây đánh giá chính quyền Iran chưa đứng trước nguy cơ sụp đổ ngay lập tức, khi bộ máy an ninh vẫn kiểm soát được tình hình.

Maduro Vào Tù, Người Venezuela Ở Mỹ Vẫn Không Dám Về Nước

Dù Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giam, nhiều người Venezuela đang sống tại Mỹ cho biết đất nước họ vẫn quá nguy hiểm và bất ổn để có thể trở về. Các người di cư và xin tị nạn nói với NBC News rằng khi chế độ hiện tại vẫn còn tồn tại, họ vẫn có nguy cơ trở thành mục tiêu của lực lượng bán vũ trang và những tàn dư quyền lực của chính quyền.

Hàng trăm nghìn người Venezuela đã đến Mỹ trong những năm gần đây để trốn chạy đàn áp chính trị và khủng hoảng kinh tế, tìm kiếm quy chế tị nạn hoặc diện bảo vệ tạm thời (TPS). Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi quy chế TPS đối với người Venezuela, khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng bấp bênh pháp lý. Các vụ bắt giữ và trục xuất liên quan đến nhập cư cũng gia tăng, làm dấy lên nỗi lo sợ trong cộng đồng này.

Nhiều người nói với đài NBC rằng cho biết họ sợ quay về Venezuela hơn bất cứ điều gì, vì nghèo đói, bạo lực và sự sụp đổ kinh tế vẫn chưa được giải quyết. Những người khác lo ngại rằng sau khi Maduro bị lật đổ, các phe phái quyền lực đang tranh giành ảnh hưởng, có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng mới.

Dù hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương, phần lớn người Venezuela tại Mỹ tin rằng hiện nay vẫn chưa an toàn để trở về, và người dân thường là những người phải trả giá nặng nề nhất cho bất ổn chính trị.



Liên Bang Phóng Hơi Cay Ở Minneapolis, Căng Thẳng Với Người Biểu Tình Bùng Nổ





MINNEAPOLIS — Các nhân viên di trú liên bang đã dùng hơi cay và bình xịt cay để giải tán đám đông biểu tình tại Minneapolis, khi phản ứng của cư dân địa phương đối với sự hiện diện ngày càng dày của Immigration and Customs Enforcement tiếp tục căng thẳng.





Nhiều vụ đụng độ xảy ra chỉ cách vài dãy phố nơi một nhân viên ICE đã bắn chết Renee Nicole Good tuần trước. Nhân chứng cho biết các toán liên bang đã chặn đường, gõ cửa từng nhà, khống chế người biểu tình và xịt chất kích thích ở cự ly gần.





Bộ trưởng Nội An Kristi Noem nói sẽ điều thêm nhân viên đến Minnesota để “vãn hồi trật tự”, trong khi Tổng thống Donald Trump bảo vệ chiến dịch này, cho rằng nhắm vào tội phạm nguy hiểm. ICE đồng thời đăng tải các vụ bắt giữ trên mạng xã hội.





Các đoạn video lan truyền cho thấy cảnh người dân thổi còi cảnh báo, quan sát hoạt động của ICE, rồi bị đáp trả bằng hơi cay và đạn tiêu cay. Một số người nói họ bị hỏi quốc tịch ngay giữa đường hoặc tại bãi sạc xe điện.





Tại Richfield, phía nam Minneapolis, lực lượng Tuần Tra Biên Giới đã vào một cửa hàng Target và bắt giữ hai công dân Hoa Kỳ, theo một dân biểu tiểu bang. Bộ Nội An nói các vụ bắt giữ liên quan đến hành vi chống đối nhân viên liên bang; phía địa phương phản bác và cho biết những người này đã được thả nhưng bị thương tích.





Chính quyền Minnesota đã khởi kiện liên bang nhằm chặn việc điều động hàng ngàn nhân viên di trú vào tiểu bang, giữa lúc biểu tình và đối đầu tiếp diễn.