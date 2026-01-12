Hành khách buộc phải thoát khỏi xe tự lái sau khi xe dừng lại trên đường ray tàu điện ngầm ngay trước đầu tàu đang lao tới.

Hình chụp lại từ video một người gần đó quay lại cảnh xe Waymo chạy lên đường rầy xe điện. Hành Khách Phải Bỏ Chạy Khỏi Xe Tự Lái Waymo Khi Xe Dừng Ngay Trên Đường Tàu Điện Tại Phoenix







Theo tạp chí People tường thuật, một hành khách của dịch vụ xe tự lái Waymo đã phải mở cửa bỏ chạy khỏi xe sau khi chiếc xe tự lái bất ngờ dừng lại ngay trên đường ray tàu điện tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, trong lúc một đoàn tàu đang tiến gần. Toàn bộ cảnh tượng khiến người xem lạnh sống lưng này đã được người đi đường quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video cho thấy chiếc xe đứng yên trên đường ray, hành khách hoảng hốt rời khỏi xe, trong khi phương tiện tự lái sau đó tiếp tục chạy dọc theo đường tàu khi một đoàn tàu khác xuất hiện. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 1, tại khu vực giao lộ Central Avenue và Southern Avenue, phía nam Phoenix — nơi tuyến tàu điện mở rộng vẫn còn khá mới, theo đài truyền hình địa phương KPNX.





Cảnh sát Phoenix cho biết họ có nhận được cuộc gọi báo tin, nhưng khi lực lượng đến nơi thì chiếc xe Waymo đã rời khỏi hiện trường. Nhà chức trách xác nhận không có gián đoạn nào đối với hoạt động của hệ thống tàu điện.

Đại diện của Valley Metro — cơ quan vận hành tàu điện — cho biết một nhân viên đã phát hiện chiếc xe tự hành trên đường ray và lập tức báo động cho trung tâm điều hành. Các đoàn tàu được cho chạy lùi trong thời gian ngắn để giảm ảnh hưởng, và toàn bộ khu vực được giải tỏa trong vòng khoảng 15 phút.

Giáo sư Andrew Maynard, Đại học Tiểu bang Arizona, nhận định với KPNX rằng đây là một tình huống hiếm gặp, có thể xem là một “trường hợp ngoại lệ” — nơi hệ thống tự động đưa ra quyết định sai trong hoàn cảnh lạ lẫm. Theo ông, xe tự lái hoạt động hiệu quả nhất trên những tuyến đường đã được lập bản đồ kỹ lưỡng, nhưng dễ lúng túng khi gặp những thay đổi đột ngột về cấu trúc.





Ông cho rằng công trình xây dựng chung quanh cùng với việc tuyến tàu điện vừa được đưa vào sử dụng có thể đã góp phần khiến chiếc xe rơi vào tình huống nguy hiểm này. “Con người rất giỏi ứng biến trước những hoàn cảnh hoàn toàn mới,” ông nói, “trong khi xe tự lái chỉ thật sự thông minh khi mọi thứ đúng như những gì nó đã được học.”





Dù hình ảnh trong video gây nhiều lo ngại, giáo sư Maynard nhấn mạnh rằng xe tự lái nhìn chung vẫn an toàn hơn người lái xe thông thường, do ít bị xao lãng và được thiết kế để phản ứng nhanh khi phát hiện tai nạn bất ngờ.





Tờ People cho biết đã liên lạc với Waymo để xin ý kiến, nhưng chưa nhận được phản hồi.





Sự việc này nối tiếp một trường hợp suýt tai nạn khác liên quan đến Waymo từng được tường thuật trước đây, khi một chiếc xe tự lái bất ngờ lấn sang làn xe ngược chiều, khiến hành khách hoảng loạn và một tài xế khác phải thắng gấp để tránh va chạm.