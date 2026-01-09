Hôm nay,  

‘Metamorphosis’ Của Nước Mỹ

Metamorphosis’
Chỉ có Quốc hội mới có thể ngăn chặn các cuộc chiến tranh tùy tiện không hồi kết. Nếu không, sau một đêm thức dậy, nước Mỹ rất có thể sẽ thấy một dòng tweet của Trump về một cuộc chiến khác. Và chúng ta, không mong muốn như Gregor Samsa, bỗng hóa thành những con côn trùng khổng lồ.


Tác phẩm Metamorphosis, tạm dịch Biến Dạng của Franz Kafka mở đầu bằng một trong những câu văn gây ám ảnh nhất trong văn học thế giới: khi Gregor Samsa thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Không có lời cảnh báo, không có lời giải thích, không có sự chuẩn bị kịch tính nào. Cú sốc đến ngay lập tức – và đó là thiên tài của Kafka. Ông không dẫn dắt người đọc bước nhẹ nhàng vào cơn ác mộng của Gregor Samsa. Ông ném độc giả của ông thẳng vào đó, buộc chúng ta phải đối mặt với sự phi lý của sự tồn tại mà không có sự an ủi của logic hay lý trí.

Lịch sử? Giống nhưng khác

Vào những giờ đầu tiên của ngày 3 Tháng Giêng năm 2026, người dân thủ đô Caracas thức tỉnh không phải vì tiếng kêu quen thuộc của những đàn vẹt Macaw (Guacamayas) hoang dã, bay lượn tự do ngay trong lòng thành phố, hay đậu trên ban công chờ được ăn hạt hướng dương. Người Venezuela và cả thế giới nữa, bừng tỉnh vì tiếng bom kinh hoàng của quân đội trong cuộc không kích vào thành phố, bắt cóc vợ chồng tổng thống đương nhiệm của một quố gia có chủ quyền, đưa ông ta về New York, Mỹ để ra tòa về tội buôn bán ma túy.

Chỉ sau một đêm, nước Mỹ trở thành mối đe dọa cho những đồng minh lân cận, biến bạn thành thù. Chưa hết, “phòng tác chiến” được che chắn bởi những tấm vải đen dựng lên từ dinh thự Mar-a-lago trở thành trò cười cho thế giới. Đội ngũ “The-Gang-of-Trump” theo dõi và chỉ huy cuộc không kích với một màn hình bên cạnh, cho thấy họ đang theo dõi hoạt động của danh khoảng Twitter OSINTdefender.

Không phải nước Mỹ và thế giới chưa bao giờ nghĩ đến hành động quân sự trực tiếp chống lại tổng thống của chế độ độc tài Nicolás Maduro, mà vì những hạn chế đáng kể về pháp lý, hậu cần và ngoại giao. Rất nhiều các giáo sư, chuyên gia đã phân tích rõ, chi tiết về vấn đề này. Hoa Kỳ đã có một lịch sử lâu dài can thiệp để lật đổ hoặc bắt giữ các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Vào ngày 20/12/1989, Bush đã phát biểu trước quốc dân, giải thích cuộc xâm lược là cần thiết để bảo vệ 35.000 người Mỹ ở Panama, bảo vệ dân chủ sau các cuộc bầu cử gian lận, và đưa Noriega ra công lý. Ông đã thông báo cho Quốc Hội vài giờ trước khi khai triển quân đội.

Chính quyền George H.W. Bush đã khởi động Operation Just Cause, khai triển 27.000 quân đến Panama. Noriega bị bắt, đưa đến Miami, xét xử và bị kết án 40 năm tù. Cơ sở pháp lý một phần dựa trên các hiệp ước về kênh đào Panama, cho phép sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ, và việc Noriega hủy bỏ kết quả bầu cử của Panama, mà Hoa Kỳ cho rằng đe dọa lợi ích của Mỹ. Chính quyền Bush cũng lập luận rằng các hoạt động buôn bán ma túy của Noriega là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ.

Kế đó là cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và bắt giữ Saddam Hussein. Đó là một cuộc chiến tranh lật đổ chế độ toàn diện được Quốc Hội phê chuẩn và được biện minh theo Nghị quyết Iraq năm 2002.

Xa hơn nữa, sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đã phát biểu trước Quốc Hội và yêu cầu Quốc Hội tuyên chiến với Nhật Bản.

Tôn ti, trật tự

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.” Tất cả xã hội, dù lớn hay nhỏ, đều cần cấu trúc để hoạt động. Một gia đình không thể phát triển nếu mọi người phớt lờ các nguyên tắc gia đình. Một quốc gia sẽ rơi vào hỗn loạn khi các nhà lãnh đạo coi thường luật pháp đã được thiết lập. Cho dù đó một nguyên tắc do người Mẹ đặt ra trong bữa ăn tối hay một điều lệ trong Hiến Pháp của quốc gia, cũng cần được tôn trọng giữ cho mọi thứ trật tự, trừ khi có sự đồng thuận thay đổi.

Đây là sự khác biệt rất lớn giữa cuộc không kích của chính quyền Donald Trump và những người tiền nhiệm khác. Những tổng thống trước đã thông qua Quốc Hội vì luật tối cao của đất nước, Hiến Pháp – quy định rõ quyền tuyên chiến thuộc về Quốc Hội. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc Hội có trách nhiệm tuyên chiến, và có những luật lệ nhằm hạn chế việc khai triển quân sự đơn phương mà không có sự tham vấn của Quốc Hội.

Về mặt quốc tế, còn mờ nhạt hơn. Hiến chương Liên Hợp Quốc cấm sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác, trừ khi đó là tự vệ hoặc được Hội Đồng Bảo An ủy quyền. Chính quyền của Trump đang dựa vào lý do "khủng bố ma túy" để tuyên bố rằng chế độ của Maduro đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Trump đã “thông báo” cho Quốc Hội. Nó hoàn toàn khác với “thông qua” Quốc Hội.

Thượng nghị sĩ Mike Lee, đảng Cộng Hòa, Utah, viết trên X: “Tôi mong được biết điều gì đó, nếu có, có thể biện minh cho hành động này về mặt hiến pháp, khi không có tuyên bố chiến tranh hoặc sự cho phép sử dụng lực lượng quân sự.”

Ngày càng nhiều các nhà phê bình lên tiếng chỉ ra đây không phải là một hành động phòng thủ như tuyên bố của Trump sau cuộc không kích. Venezuela không tấn công nước Mỹ. Đây là một cuộc xâm lược chủ động để bắt giữ một nhà lãnh đạo của quốc gia khác. Nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội, đó là một sự vi phạm.

Chính quyền Trump đã phớt lờ cả hai điều lệ trong Hiến Pháp. Đồng thời, chính quyền này cũng đã làm suy yếu nghiêm trọng trật tự pháp luật quốc tế.

Chúng ta – những con côn trùng

Metamorphosis của Kafka ám ảnh độc giả không phải là bản thân sự biến đổi, mà là cách mọi người đối xử với nó một cách bình thường. Gregor lo lắng bị nghỉ làm hơn là về cơ thể kỳ dị của mình. Gia đình anh, ban đầu bị sốc, nhanh chóng chuyển sang thái độ khó chịu, xấu hổ và cuối cùng là sự im lặng tàn nhẫn. Kafka đã phơi bày một sự thật đáng lo ngại: xã hội thường coi trọng sự hữu ích hơn là nhân tính.

Nicolás Maduro là một tay độc tài, tham nhũng. Người dân Venezuela cần dân chủ, cần quyền bầu cử. Nhưng điều đó không có nghĩa một quốc gia khác trên địa cầu có quyền bỏ qua luật pháp quốc gia, tuyên ngôn quốc tế để đơn phương phô diễn quyền lực.

Nhiều tháng liền, chính quyền Trump đã công khai khoe thành tích các cuộc tấn công tàu thuyền gây chết người và bất hợp pháp, viện dẫn nhằm vào những kẻ buôn bán ma túy và đe dọa lật đổ chế độ Maduro. Lưỡng viện do Cộng Hòa chiếm ưu thế không thể ngăn cản loạt hành động trên biển Carribean. Quốc Hội không phản đối cuộc tấn công bồi của chính quyền Trump, giết chết những người sống sót đang bám vào một chiếc thuyền.

Vào Tháng Mười Một, Trump tuyên bố đóng không phận chung quanh Venezuela. Vài tuần sau ra lệnh phong tỏa đất nước này. Về cơ bản, đây là những tuyên bố rất rõ ràng về ý định của chính quyền về những gì sắp xảy ra. Nhưng Quốc Hội im lặng.

Trump khẳng định trong buổi họp báo Thứ Bảy rằng lật đổ Maduro là đã loại bỏ “trùm mạng lưới tội phạm khổng lồ buôn lậu lượng cocaine lớn vào Mỹ.” Thật trớ trêu, chỉ vài tuần trước, Trump đã ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người năm 2024 bị kết án về tội buôn bán cocaine và lãnh án 45 năm tù.

Cuối cùng, Trump tuyên bố sẽ điều hành Venezuela và “đòi lại dầu mỏ của người Mỹ ở đó.”

Javier Corrales, một chuyên gia về chính trị Venezuela, hiện là giáo sư khoa học chính trị của Amherst College khẳng định với NewYorker rằng “không quốc gia nào muốn nghe hoặc trải nghiệm điều đó từ một quốc gia khác, bất kể họ theo chủ nghĩa cánh tả và chống chủ nghĩa tư bản hay không.”

“Tất nhiên, phe đối lập rất biết ơn vì Maduro đã ra đi. Nhưng để biện minh cho những gì đã làm, phải nói rằng bài phát biểu của Trump là một trong những bài phát biểu tồi tệ nhất. Những lời biện minh được đưa ra là những điều mà hầu hết các thành viên phe đối lập sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghe. Đây không phải là những điều mà phe đối lập từng mong muốn. ‘Chúng ta sẽ ở đó và chúng ta sẽ điều hành mọi việc và chúng ta sẽ lấy hết dầu mỏ và chúng ta sẽ giữ nguyên phần còn lại của chế độ Chavista.’ Đây là những tuyên bố sẽ làm rạn nứt liên minh mà chúng ta đang cố gắng xây dựng.”

Đa số những người khoác áo chiến binh chống chế độ Cộng Sản trên thế giới đang reo hò ca tụng “vị anh hùng dám nghĩ dám làm Donald Trump” đã lật đổ Maduro. Trong khi đó, ngay tại Venezuela, Quốc Hội bỏ phiếu bầu Phó Tổng Thống Delcy Rodríguez làm tổng thống lâm thời.

“Bà ấy là một đồng minh chính trị rất thân cận và đáng tin cậy của Maduro, và do đó, bà ấy có rất nhiều quyền tự chủ,” Javier Corrales nói.

Theo ông, điều mà chính quyền Trump muốn là một chính phủ dễ bảo hơn, sẵn sàng nhượng bộ về dầu mỏ cho Mỹ. Một trong những điều quan trọng nhất mà Trump muốn là tạo điều kiện cho các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ vào Venezuela và tham gia vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này. “Bạn không cần phải thay đổi chế độ ở Venezuela để đạt được điều đó. Nếu điều duy nhất mà Trump yêu cầu là tiếp cận nhiều hơn các tài sản dầu mỏ ở Venezuela, thì đó là điều mà Delcy Rodríguez và phần còn lại của chế độ sẽ dễ dàng cung cấp,” theo Javier Corrales.

Sau Venezuela, chính quyền Trump công khai đe dọa chiếm Greenland, Cuba. Phó chánh văn phòng của Trump, Stephen Miller, trả lời với CNN, “Greenland nên là một phần của Hoa Kỳ" vì tầm quan trọng về địa chiến lược của hòn đảo này trong việc giúp Washington thực hiện vai trò "cường quốc của NATO.” Miller khẳng định “Không ai sẽ chiến đấu với Hoa Kỳ về mặt quân sự vì Greenland.”

Mọi chuyện khá rõ. Giờ đây, không phải là hành động có hợp pháp hay không, mà là phải làm gì với sự phi pháp của nó. Bất kỳ Quốc Hội nào muốn thực thi quyền lực chiến tranh của mình đều có thể xử lý cuộc không kích Venezuela. Nhưng nếu nó có thể xảy ra, thì đã xảy ra.

Những cử tri đã bầu một tổng thống từng gọi cuộc chiến tranh Iraq là “một điều ngu ngốc” và hứa hẹn chính sách đối ngoại “Nước Mỹ Trên Hết” giờ đây có thể có câu trả lời. Năm 2026, Hiến Pháp Mỹ vẫn còn đó, chỉ có Quốc hội mới có thể ngăn chặn các cuộc chiến tranh tùy tiện không hồi kết.

Nếu không, sau một đêm thức dậy, nước Mỹ rất có thể sẽ thấy một dòng tweet của Trump về một cuộc chiến khác.

Và chúng ta, không mong muốn như Gregor Samsa, bỗng hóa thành những con côn trùng khổng lồ.

Kalynh Ngô 
 

Sự thật là nạn nhân không “bám theo ICE suốt cả ngày” như Kristi Noem đã nói. Cô bị bắn khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trên đường quay về sau khi chở con trai cô đến trường học cách đó vài ngã tư đường. Hôm nay, tờ New York Times và Washington Post đã có video và bài phân tích chi tiết những gì xảy ra thông qua tất cả video nhân chứng ở hiện trường. Hai tờ báo lớn chỉ ra mỗi phát súng của đặc vụ ICE bắn ra ở góc độ nào, có thật sự vì gặp nguy hiểm tính mạng hay không.

LTS: Biến cố Venezuela sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro đang làm rúng động toàn vùng Nam Mỹ. Trong bối cảnh ấy, bà Delcy Rodríguez, 56 tuổi, vốn là phó tổng thống dưới thời Maduro, đã được Tòa án Tối cao và quân đội Venezuela đưa lên nắm quyền lâm thời. Bà cũng là một nhân vật từng được Washington ngỏ ý đối thoại trước đây. Sự kiện này đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là bước đầu của sự "chuyển quyền trong nội bộ," hay chỉ là hồi kế tiếp của cùng một vở tuồng?

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này. Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại, một số câu hỏi cũng đã được đặt ra là, liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp? Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không?

Người đàn ông lê những bước chân nặng nề giữa hai triền núi mù sương. Gió và bụi cát làm mái tóc dài của ông ta rối bời. Chiếc khăn choàng và áo măng-tô có vẻ không đủ ấm, nên gương mặt hốc hác, mệt mỏi, lấm lem những vết đen như vừa chui ra từ mỏ than. Rồi ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong một quán nước, ngồi bên chiếc bàn có ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên tay, mắt nhìn xa xăm ra cửa. Một tiếng hát khàn, đục, nặng như những vách núi hai bên đường ông ấy đang đi, vang lên.

Sau khi bài “Chúng Ta Sống Sót” đăng tuần qua, Việt Báo nhận được nhiều hồi âm hơn thường lệ: tin nhắn, điện thoại, thư điện tử. Có người quen, có độc giả chưa từng gặp. Nội dung không khác nhau mấy. Phần lớn là sự đồng cảm. Có người nói đọc xong thấy nhẹ lòng, vì biết mình không phải là kẻ đơn độc nghĩ như thế. Có người gửi lời cảm kích khi có người nói hộ tiếng nói lòng mình. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nội dung, mà ở cách người ta nhắn gửi hồi âm. Tất cả đều chọn nói riêng. Không bình luận công khai. Không chia sẻ kèm ý kiến. Họ đi bằng “cửa hậu”. Lý do dễ hiểu: không muốn bàn chuyện chính trị nơi công cộng, nhất là trên mạng xã hội — nơi một câu nói có thể bị chụp mũ nhanh hơn tốc độ người ta kịp giải thích mình muốn nói gì.

Năm 2025 đi qua trong chiếc bóng của Donald Trump. Vị tổng thống ồn ào này, với cách hành xử phá bỏ mọi khuôn thước, đã làm xoay chuyển trật tự thế giới: khiến các nền kinh tế lên cơn sốt, nhưng cũng đẩy đồng minh Âu châu phải chi nhiều hơn cho quốc phòng. Bước sang 2026, khi “cơn lốc Trump” vẫn còn cuộn, đây là mười điều đáng dõi theo.

Năm 2025 đang khép lại. Không tổng kết. Không lời ca tụng. Chỉ lặng lẽ như một người vừa đi qua nhiều mất mát — chẳng còn hơi sức nói thêm điều gì. Nhìn lại — năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không ngã gục. Chúng ta sống sót — vì thói quen nhiều hơn hy vọng. Quen giá cả leo nhanh hơn đồng lương. Quen nhìn nhau bằng ngờ vực hơn cảm thông. Quen tin dữ đến sớm hơn cà phê sáng. Quen mỗi ngày đều phải chọn một nỗi lo để mang theo, bởi không ai ôm nỗi chừng ấy đổ vỡ vào lòng cùng lúc.

Con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có quyền được hạnh phúc và tạo ra hạnh phúc. Nó giống như dưới bầu trời có thể xảy ra trận không kích bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, nhưng người Ukraine vẫn có thể khảy lên tiếng đàn Bandura. Một năm qua, ai trong chúng ta không mệt mỏi với những dòng chảy đầy bụi bặm, thoát ra từ một gánh xiếc nghiệp dư, mang theo những chất dơ của hận thù, ích kỷ, tham vọng, độc tài. Những ngày cuối cùng của năm 2025, hãy nói về Lửa Và Tro (Avatar: Fire and Ash), thưởng thức siêu phẩm giả tưởng của James Cameron, để cùng khép lại một năm ngộp thở của nước Mỹ, và cùng chiêm nghiệm một điều mà nước Mỹ đang cố tình lãng quên.

Mùa Giáng Sinh này, khi chúng ta chúc nhau an lành, hòa bình và thiện chí, có lẽ ta biết rõ hơn bao giờ hết, mình sẽ là người mở cửa quán trọ hay là Herod của thời đại mới? Khi đó, chúng ta sẽ hiểu — Chúa ở bên ai trong mùa Giáng Sinh này.

Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v… Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn. Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện. Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời...
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

