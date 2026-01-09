Hôm nay,  

Greenland trong giấc mộng của Trump

Trendy-Vintage-Happy-Birthday-Polaroid-Photo-Collage-Instagram-Post-(6-x-5-in)-(7-x-5-in)-(1)

Sau khi Trump tuyên bố “Nước Mỹ Cần Greenland cho an ninh quốc gia”, bà Katie Miller – vợ của cố vấn Stephen Miller – đăng trên mạng xã hội bản đồ Greenland phủ kín cờ Mỹ, ghi vỏn vẹn một chữ “SOON.” (SẮP ĐẾN). Ảnh: bản đồ từ trang mạng xã hội của bà Kattie Miller; vùng đất tuyết trắng.


 
Chưa kịp nguội chuyện bắt tổng thống Venezuela, thì hôm sau, Donald Trump đã lại nhìn lên phía Bắc, nói một câu khiến cả châu Âu lạnh gáy: “Nước Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia.”
 
Câu nói bật ra trên chuyên cơ Air Force One, nhưng hiệu ứng thì lan nhanh hơn gió Bắc Cực. Vài giờ sau, bà Katie Miller – vợ của cố vấn Stephen Miller – đăng bản đồ Greenland phủ kín cờ Mỹ, ghi vỏn vẹn một chữ “SOON.” Sáng hôm sau, chính Stephen Miller xác nhận trên CNN: “Nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ NATO và quyền lợi ở vùng Bắc Cực, thì hẳn nhiên Greenland nên là một phần của chúng ta.” Rồi ông thẳng đà nói quả quyết: “Sẽ không ai dám đối đầu quân sự với Hoa Kỳ vì tương lai của Greenland.”
 
Tới đây, người Đan Mạch và người Greenland cùng lúc nổi giận. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen nói gọn: “Đủ rồi. Không thêm sức ép, không thêm ảo tưởng sáp nhập.” Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thì khuyên ông Trump nên “ngừng lời đe dọa”, song cũng không giấu vẻ lo lắng. Bắc Âu, Baltic, Anh, Pháp đều lên tiếng ủng hộ chủ quyền Đan Mạch – nhưng phía sau vẻ đoàn kết ấy, vẫn thấy thấp thoáng nỗi hốt hoảng.
 
Người ta có lý để lo. Với ông Trump, đôi khi khó phân biệt đâu là trò nói chơi, đâu là kế hoạch thật. Lúc thì ông bảo muốn giúp dân Greenland giàu có. Lúc khác lại nói cần ngăn chặn tàu Nga, tàu Trung Quốc lảng vảng ngoài khơi. Người nghe từng câu cũng hiểu: câu chuyện Greenland không còn là lời đùa.
 
Hai đường đi nước bước

Giới quan sát ở Washington cho rằng Nhà Trắng đang đi hai đường song song. Một là mớm tinh thần độc lập cho người Greenland, gieo nghi ngờ với Đan Mạch. Hai là thử đưa ra một dạng “thỏa ước liên minh tự do” – theo kiểu Hoa Kỳ từng ký với các quốc đảo Thái Bình Dương – để được quyền quân sự rộng rãi mà vẫn mang danh giúp phát triển.
 
Tháng Ba năm ngoái, Phó tổng thống J.D. Vance từng công khai chỉ trích Đan Mạch “thất bại với người dân Greenland” và bóng gió rằng Hoa Kỳ sẵn sàng “trò chuyện trực tiếp” với dân trên đảo. Rồi cuối năm, ông Trump cử Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm đặc sứ riêng tại Greenland — một người chưa từng làm ngoại giao. Không ít người ở Copenhagen xem đó là cách Hoa Kỳ “đối xử với Greenland như thể nó đã là một nước riêng.”
 
Tin thêm từ tình báo Đan Mạch nói CIA và NSA đã tăng giám sát phong trào độc lập ở đây, thậm chí tìm những “người bản địa thân Mỹ”. Chính phủ Đan Mạch phải triệu tập đại sứ Mỹ nhiều lần trong năm qua, yêu cầu giải thích. Mối ngờ vực giữa hai đồng minh NATO chưa bao giờ rõ đến thế.
 
Một phiên bản khác của Học thuyết Monroe
 
Cách hành xử ấy khiến giới Âu châu nhớ lại Học thuyết Monroe – thời Mỹ vẽ đường ranh cho cả Tây Bán Cầu và bảo: “Châu Âu, xin đứng ngoài.” Ông Trump có vẻ đang đào lại tinh thần ấy, chỉ khác là lần này tầm mắt ông vươn tới vùng băng giá Bắc Cực. Với ông, Greenland là “mảnh đất chiến lược”, và từ đó, Washington có thể kiểm soát giao thương, quân sự, cả các tuyến hàng hải do băng tan nổi lên các nguồn lợi khác.
 
Châu Âu vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, nhưng các tuyên bố đã trở nên châm biếm: Ngoại trưởng Đức mới đây nói, “NATO sẽ bảo vệ Greenland – kể cả khi nguy cơ đến từ Hoa Kỳ.” Một câu vừa đùa, vừa thật, chưa từng có tiền lệ.
 
Cơn mộng chưa tắt
 
Từ đất băng phương Bắc, người Greenland chỉ biết thở dài. “Chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc nằm trong vùng ảnh hưởng của Monroe Doctrine” – dân biểu Greenland ủng hộ phong trào độc lập nói. Với dân bản xứ, lịch sử dường như đang xoay vòng: từ quyền tự trị dưới Đan Mạch, nay lại đối diện với bóng dáng của một cường quốc khác.
 
Còn ở Washington, ông Trump vẫn nói năng như thể đang thương lượng một mảnh đất địa ốc, chỉ khác chỗ mảnh đất ấy lớn bằng một lục địa. Từ giấc mơ mua Greenland năm 2019 tới ý định “sáp nhập” năm 2026 là bảy năm – đủ dài để biến một ý tưởng hoang đường thành một khẩu hiệu chính trị.
Và nơi nào có Trump, nơi ấy chẳng bao giờ thiếu chuyện để thiên hạ bàn tán.
 
Nguyên Hòa

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

