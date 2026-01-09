Bắc Kinh sẽ trả giá nặng nếu đánh Đài Loan

WASHINGTON, ngày 6 tháng Giêng (Nikkei/GMF) — Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Phúc trình mang tựa đề “Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan: Hậu quả đối với Trung Quốc trong các tình huống ‘xung đột hạn chế’ và ‘chiến tranh toàn diện’” do Bà Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình Ấn – Thái Bình Dương của GMF, và sáu tác giả khác biên soạn, được phổ biến ngày thứ Hai vừa qua.

Theo bà Glaser, mục tiêu “phục hưng dân tộc Trung Hoa” mà Chủ tịch Tập Cận Bình thường nhắc đến tùy thuộc vào bốn yếu tố ấy: kinh tế ổn định, quân lực tăng trưởng, xã hội trật tự và quan hệ tốt với các nước. “Nếu thế giới quay lưng, cắt thương mãi và đầu tư, thì giấc mộng Trung Hoa của ông Tập sẽ tan vỡ,” bà nói.

Phúc trình chia thành hai kịch bản:

Xung đột hạn chế, kéo dài trong vài tuần.

Chiến tranh toàn diện, nhiều tháng, kết thúc bằng thất bại nặng nề cho quân đội Trung Cộng.

Trong cả hai trường hợp, thiệt hại cho Bắc Kinh được xem là “rất lớn” và có thể gây bất ổn nội bộ.

Về kinh tế, GMF ước lượng cuộc chiến Đài Loan có thể làm Trung Cộng thiệt hại từ 2 đến 10 nghìn tỷ Mỹ kim, phá vỡ dây chuyền cung ứng toàn cầu, khiến ngoại thương tê liệt và đầu tư ngoại quốc rút chạy. Vì xuất cảng chiếm đến 20% tổng sản lượng quốc gia, nền kinh tế Hoa Lục đặc biệt dễ bị tổn thương trước những cấm vận hay tẩy chay quốc tế.

Trên mặt trận quân sự, mô hình “chiến tranh lớn” của GMF tính rằng quân Giải Phóng Nhân Dân sẽ chịu khoảng 100.000 thương vong, rồi buộc phải triệt thoái sau vài tháng giao chiến ác liệt. Đài Loan bị tổn thất ngang ngửa, trong đó có phân nửa là thường dân, trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản thiệt hại hàng ngàn nhân mạng.

Ông Zack Cooper, chuyên viên Viện American Enterprise và đồng tác giả, cho rằng mối lo của ông Tập lớn nhất không phải là kinh tế, mà là ổn định xã hội. Một cuộc chiến kéo dài, dù thắng hay bại, đều có thể châm ngòi cho sự bất mãn trong dân chúng, đặc biệt trong các gia đình chỉ có một con, và làm bùng phát bất ổn tại Tân Cương hay Tây Tạng.

Về ngoại giao, báo cáo tiên đoán nhiều quốc gia có thể phản ứng mạnh: trục xuất nhà ngoại giao Trung Cộng, cắt giao hảo, thừa nhận độc lập của Đài Loan hay rút khỏi các định chế do Bắc Kinh dẫn đầu như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hay Vành đai và Con đường. Nếu những biện pháp ấy lan rộng, Trung Cộng sẽ lâm vào thế cô lập và suy giảm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Phúc trình của GMF kết luận: “Dù trong giới hạn hay toàn diện, chiến cuộc Đài Loan sẽ để lại hậu quả lâu dài cho Trung Quốc, về cả trong lẫn ngoài — và có thể là phép thử sinh tử cho tham vọng phục hưng của ông Tập.”



