Mười người bị kết tội vu khống và nhục mạ phu nhân Tổng thống Pháp

Palais de Justice de Paris, nơi tòa án Paris tuyên án vụ vu khống phu nhân Tổng thống Pháp ngày 5 tháng Giêng.” Ành: Wikimedia Commons.

PARIS, ngày 5 tháng Giêng – Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”.

Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Nguồn tin tư pháp cho biết các đương sự đã viết “nhiều lời bình ác ý” trên mạng, không những xuyên tạc giới tính của bà Macron, mà còn gán ghép chênh lệch tuổi tác giữa Tổng thống và phu nhân với “thói loạn dục trẻ em”.

Bà Macron và gia đình cho hay những lời vu cáo đã khiến đời sống tinh thần bà suy sụp, ảnh hưởng tới cả con cháu. Con gái bà, cô Tiphaine Auzière, khai trước tòa rằng mẹ mình “không thể làm ngơ trước những điều ghê tởm loan truyền về bà trên mạng”.

Hai bị cáo chính được nêu danh là Delphine Jegousse, biệt danh “Amandine Roy”, 51 tuổi, một phụ nữ tự xưng là “nhà thông linh” kiêm tác giả, bị xử 6 tháng tù giam vì tung lên YouTube đoạn phim dài 4 giờ loan truyền thuyết âm mưu nọ. Người kia, Aurélien Poirson-Atlan (41 tuổi), được biết đến trên mạng dưới tên “Zoé Sagan”, lãnh 8 tháng tù treo; tài khoản X (trước kia là Twitter) của y đã bị đình chỉ năm ngoái vì dính nhiều vụ điều tra tư pháp.

Một số bị cáo biện hộ rằng họ chỉ “đùa cợt hoặc châm biếm”, song tòa phán rằng hành vi của họ vượt giới hạn của tự do ngôn luận và mang tính huỷ hoại danh dự cá nhân.

Trong khi đó, vụ án diễn ra giữa lúc Tòa Bạch Ốc dưới chính quyền Donald Trump chỉ trích Liên Âu về các đạo luật kiểm soát thông tin trực tuyến, cho rằng đó là hình thức đàn áp quyền tự do phát biểu. Song phía Paris khẳng định những bản án như vụ này nhằm “bảo vệ phẩm giá con người” trước nạn khủng bố mạng.

Ngoài ra, vợ chồng ông Macron còn nộp đơn kiện tại Hoa Kỳ đối với Candace Owens, một người có ảnh hưởng cánh hữu, về cùng lời vu cáo.