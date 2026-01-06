Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 6 Tháng Giêng

Ngày 6/1/2021, hàng nghìn người ủng hộ Trump, tìm cách đập phá, leo vào Quốc Hội, cản trở cuộc công bố kết quả bầu cử, đã làm bị thương ít nhất 140 cảnh sát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Capitol. (Hình: Việt Báo)

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026.-- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela.-- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang.-- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65.-- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota.-- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã.-- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela.-- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro.-- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố.-- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump.-- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela.-- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ.-- Bộ Nội An Hoa Kỳ mở rộng chiến dịch truy quét dân nhập cư tại Minneapolis.-- Giáo Hoàng Leo XIV kết thúc Năm Thánh 2025 với thông điệp chống chủ nghĩa tiêu dùng và bài ngoại.

Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026

Hôm nay, 6/1/2025, đúng năm năm sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2026, Donald Trump đang tận dụng nhiệm kỳ mới của mình để từng bước viết lại – hoặc xóa bỏ – sự kiện đã trở thành một vết nhơ đầu tiên của nền dân chủ Mỹ. Ngay trong ngày đầu trở lại nắm quyền, Trump đã ban hành lệnh ân xá hàng trăm người đã tấn công Capitol. Nhiều quan chức Bộ Tư Pháp và FBI từng tham gia điều tra, truy tố vụ việc bị sa thải, trong khi các đồng minh của Trump liên quan đến nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020 cũng được ân xá trước.

Chính quyền Trump còn thảo luận việc lập quỹ bồi thường cho các bị cáo ngày 6/1, và đã chi gần $5 triệu USD cho gia đình Ashli Babbitt – một người tham gia bạo loạn bị bắn chết khi cố xông vào khu vực Quốc Hội. Một số luật sư và thượng nghị sĩ Cộng Hòa cho rằng các bị cáo đã bị “hủy hoại cuộc sống” một cách không công bằng và đang tìm cách đòi bồi thường từ chính phủ liên bang.



Trong khi đó, thực tế của ngày 6/1/2021, hàng nghìn người ủng hộ Trump, tìm cách đập phá, leo vào Quốc Hội, cản trở cuộc công bố kết quả bầu cử, đã làm bị thương ít nhất 140 cảnh sát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Capitol. Sự kiện này ngày càng bị lu mờ trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Dù là một cuộc tấn công bạo lực nghiêm trọng, nội bộ đảng Cộng Hòa thời Trump đã nỗ lực viết lại lịch sử này theo thời gian. Theo nhiều công tố viên từng xử lý các vụ án này, nỗ lực của Trump nhằm tái định nghĩa ngày 6/1 là điều gây phẫn nộ, bởi theo họ, “quyền lợi chính trị không thể thay đổi sự thật lịch sử.”

Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch tại Venezuela

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự chiếm giữ Caracas và bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân là “chiến thắng vang dội,” dư luận quốc tế và trong nước Mỹ đồng loạt lên án hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo chiến dịch khiến “toàn cầu trở nên kém an toàn hơn,” trong khi giới lãnh đạo nhiều nước tỏ rõ lo ngại việc Washington có thể mở rộng can thiệp sang Cuba, Iran hay Mexico.

Tại Quốc hội Mỹ, phe Dân chủ đang thúc đẩy tiến trình luận tội Tổng thống Trump. Dân biểu April McClain Delaney (Maryland) kêu gọi khẩn trương xem xét luận tội vì “tấn công Venezuela không có sự cho phép của Quốc hội.” Thượng nghị sĩ California Scott Wiener gọi đây là “cuộc xâm lược phi pháp và đảo chính,” còn Dân biểu Delia Ramirez (Illinois) khẳng định việc bắt giữ Maduro là “hành vi bắt cóc.”

Nhiều nghị sĩ Dân chủ, gồm Dan Goldman và Maxine Waters, cáo buộc Tổng thống vi phạm Hiến pháp và hành động để giành quyền kiểm soát nguồn dầu của Venezuela — những hành vi được xem là có thể cấu thành tội luận tội.

Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng Bỏ Phiếu Đóng Cửa

Tập đoàn Phát thanh Công cộng (Corporation for Public Broadcasting – CPB), tổ chức đã tài trợ cho NPR, PBS cùng hàng trăm đài phát thanh và truyền hình địa phương trên khắp nước Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ, cho biết vào đêm Thứ Hai rằng hội đồng quản trị của họ đã bỏ phiếu giải thể tổ chức sau khi Quốc Hội cắt nguồn ngân sách liên bang.

Cuộc bỏ phiếu này chính thức kế hoạch chấm dứt hoạt động từng công bố từ năm ngoái, sau khi chính quyền Trump quyết định rút hơn $500 triệu USD tiền tài trợ hằng năm dành cho CPB. Trong những tháng gần đây, các lãnh đạo của CPB đã dần giải ngân phần tiền còn lại bằng cách cấp kinh phí cho các tổ chức truyền thông công cộng.

Sau khi nguồn tài trợ liên bang chấm dứt, lãnh đạo CPB từng bàn đến khả năng đưa tổ chức vào trạng thái “ngủ đông” – duy trì sự tồn tại trên danh nghĩa, phòng trường hợp Quốc Hội sau này khôi phục ngân sách. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm thứ Hai, CPB cho rằng việc để tổ chức tồn tại trong tình trạng bất động như vậy có thể dẫn đến “sự thao túng chính trị hoặc bị sử dụng sai mục đích,” đe dọa tính độc lập của truyền thông công cộng.

“Hành động cuối cùng của CPB là bảo vệ sự liêm chính của hệ thống truyền thông công cộng và các giá trị dân chủ, bằng cách giải thể, thay vì để tổ chức tồn tại mà không có ngân sách và dễ bị tấn công thêm,” bà Patricia Harrison, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CPB, nói trong thông cáo.

Sự kết thúc của Corporation for Public Broadcasting, được thành lập năm 1968, mở ra một kỷ nguyên mới đầy bất định cho truyền thông công cộng Mỹ, khi các đài địa phương trên khắp đất nước đang phải chật vật để tồn tại. Quyên góp từ thính giả đang tăng, và giới hảo tâm đã vào cuộc, nhưng tương lai dài hạn của truyền hình và phát thanh công cộng vẫn còn rất mờ mịt.

Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời

Các lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện loan báo dân biểu đảng Cộng Hòa Doug LaMalfa, tiểu bang California, bất ngờ qua đời hưởng thọ 65 tuổi.

“Tôi và Jacquie vô cùng đau buồn trước sự mất mát đột ngột của người bạn thân, dân biểu Doug LaMalfa. Doug là một người cha và người chồng yêu thương, và là người ủng hộ mạnh mẽ cho cử tri và vùng nông thôn nước Mỹ,” Lãnh đạo phe đa số Tom Emmer, đảng Cộng Hòa, bang Minnesota, người đứng thứ ba trong đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, cho biết trong một bài đăng trên X. “Chúng tôi cầu nguyện cho vợ ông Doug, Jill, và các con của họ.”

Chưa rõ nguyên nhân cái chết của ông Doug LaMa, nhưng đây là một cú sốc đối với bạn bè và đồng nghiệp tại Capitol Hill.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đảng Cộng Hòa, bang California, đồng nghiệp với LaMalfa trong cơ quan lập pháp tiểu bang ở Sacramento và sau đó cùng phục vụ với ông tại Quốc hội, nói với NBC News rằng ông "vô cùng đau buồn.”

DHS Buộc Tội Hilton Hotels Hủy Đặt Phòng Của ICE

Bộ Nội An của Trump đã cáo buộc hệ thống khách sạn Hilton Hotels hủy đơn đặt phòng của các nhân viên thực thi luật nhập cư (ICE) tại bang Minnesota, cho rằng đây là một hành động có chủ ý nhằm cản trở hoạt động của lực lượng liên bang. DHS dẫn các ảnh chụp màn hình email (đã được che thông tin) được cho là từ nhân viên một khách sạn Hampton Inn ở Lakeville, trong đó nêu rõ khách sạn “không cho phép ICE hay các đặc vụ nhập cư lưu trú” và sẽ hủy đặt phòng nếu khách thuộc DHS hoặc cơ quan nhập cư.

Tuy nhiên, các email này chưa được ABC News xác minh độc lập và không rõ người gửi là ai. Phía DHS đã đăng tải trên mạng xã hội X, cáo buộc Hilton tiến hành một “chiến dịch phối hợp” nhằm từ chối phục vụ lực lượng thực thi pháp luật liên bang, đồng thời gọi hành động này là “không thể chấp nhận.”

Hilton Hotels nhanh chóng bác bỏ cáo buộc, khẳng định khách sạn liên quan là cơ sở do một đơn vị độc lập sở hữu và vận hành, không phản ánh giá trị hay chính sách của tập đoàn. Hilton cho biết đã liên hệ trực tiếp với khách sạn, nơi này đã xin lỗi và đang khắc phục sự việc.

Công ty sở hữu khách sạn, Everpeak Hospitality, cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận việc hủy phòng vi phạm chính sách “chào đón tất cả mọi người” của họ và cam kết hỗ trợ chỗ ở cho các khách bị ảnh hưởng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh DHS được cho là đang triển khai hàng nghìn đặc vụ tới khu vực Minneapolis–St. Paul để điều tra gian lận và thực thi luật nhập cư, đặc biệt liên quan đến các cơ sở chăm sóc trẻ em do người Somalia điều hành.

Thủ Tướng Đan Mạch: Nếu Để Mỹ Chiếm Greenland, NATO Sẽ Kết Thúc

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng việc Mỹ tiếp quản Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của liên minh quân sự NATO. Tin từ hãng thông tấn AP sáng Thứ Ba cho biết phát biểu này được đưa ra sau khi Donald Trump một lần nữa kêu gọi đưa hòn đảo chiến lược, giàu tài nguyên ở Bắc Cực nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ, trong bối cảnh thế giới còn chưa hết bàng hoàng vì cuộc đột kích quân sự bất ngờ của Mỹ tại Venezuela cuối tuần qua.

Bà Frederiksen cảnh cáo Trump "cần phải suy nghĩ nghiêm túc" khi nói muốn Greenland. Bà nói thêm: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận tình huống mà chúng tôi và Greenland bị đe dọa theo cách này.” Người đồng cấp của bà là Jens Frederik Nielsen lên tiếng chỉ trích gay gắt phát ngôn của Trump và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ nhiều lãnh đạo châu Âu.

Nhiều chuyên gia cũng tin rằng hành động quân sự của Mỹ nhằm chiếm Greenland sẽ chấm dứt liên minh và đánh dấu một bước thụt lùi mới trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng dưới thời Trump.

“Điều đó trên thực tế có nghĩa là NATO sẽ chấm dứt vì nhiều quốc gia Châu Âu sẽ đơn giản nói rằng, ‘được, chúng ta không thể dựa vào người Mỹ nữa’”, Peter Viggo Jakobsen, phó giáo sư tại Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, cho biết, theo NBC.

Stephen Miller, phó chánh văn phòng phụ trách chính sách của Trump, trả lời với CNN, "Greenland nên là một phần của Hoa Kỳ" vì tầm quan trọng về địa chiến lược của hòn đảo này trong việc giúp Washington thực hiện vai trò "cường quốc của NATO.”

"Câu hỏi thực sự là, Đan Mạch có quyền gì để kiểm soát Greenland?", ông nói. "Không ai sẽ chiến đấu với Hoa Kỳ về mặt quân sự vì Greenland,” Miller nói thêm.

Theo NBC, các cường quốc Châu Âu đã nhóm họp tại Paris trong hôm nay để hoàn tất các bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng những lời đe dọa của Donald Trump về việc chiếm lãnh thổ của Đan Mạch đã phủ bóng đen lên cuộc đàm phán. Trump và bộ sậu của ông ta đã tăng cường những tuyên bố đầy thù địch cho thấy họ muốn chiếm lấy Greenland, một hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực chỉ có 50.000 dân nhưng lại có ý nghĩa chiến lược và giàu khoáng sản.

Chiến dịch diễn ra trong đêm tại Caracas đã bắt cóc vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro, khiến nhiều nước lo ngại, đặc biệt là Đan Mạch và Greenland – lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và là một phần của NATO. Trump đã nhiều lần thể hiện rõ Mỹ muốn kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Những tuyên bố mới nhất, bao gồm mốc thời gian “20 ngày,” càng làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp quân sự.

Cộng Hòa Lo Ngại Trump Sa Lầy Vào Xây Dựng Quốc Gia Ở Venezuela

Nhiều đảng viên Cộng Hòa đang bày tỏ lo ngại trước nguy cơ Donald Trump theo đuổi một chiến lược “xây dựng quốc gia” mới tại Venezuela, vốn là điều Trump công khai bác bỏ trong giai đoạn đầu sự nghiệp chính trị, theo The Hill. Nhưng những phát biểu gần đây của Trump, trong đó nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela và “không ngại đưa quân tới nếu cần”, đã khiến không ít đồng minh MAGA và nhà lập pháp trong cả hai đảng bất an.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa như Shelley Moore Capito, Thom Tillis và Rand Paul cảnh báo rằng việc khai triển binh lính Mỹ hay chi hàng tỷ USD để tái thiết Venezuela có thể lặp lại những sai lầm đau đớn ở Iraq và Afghanistan. Nhiều người nhấn mạnh rằng người dân Venezuela cần được tự quyết thông qua bầu cử dân chủ, thay vì bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Mỹ.

Trong khi đa số đảng Cộng Hòa, để hài lòng Trump, lên tiếng ủng hộ chiến dịch bắt cóc vợc chồng tổng thống Nicolás Maduro, họ vẫn đặt câu hỏi về bước đi tiếp theo và mức độ can dự quân sự. Ngoại trưởng Marco Rubio đã tìm cách giảm nhẹ phát ngôn của tổng thống, cho rằng Mỹ không có ý định điều hành Venezuela hàng ngày mà sẽ gây sức ép thông qua kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy 72% người Mỹ lo ngại Washington sẽ can dự quá sâu vào Venezuela. Ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa, một số nhân vật so sánh tình hình hiện nay với cuộc xâm lược Iraq năm 2003, cảnh báo rằng “thay đổi chế độ” và “xây dựng quốc gia” thường dẫn đến hệ quả kéo dài và tốn kém.

TNS Rand Paul Chỉ Mặt Người ‘Giựt Dây’ Trump Trong Vụ Maduro

Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Đảng Cộng Hòa, bang Kentucky) chỉ ra Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, bang South Carolina) là nhân vật chủ chốt đứng sau quyết định của Donald Trump khai triển lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào Caracas để bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Theo ông Paul, điều này đánh dấu sự đảo chiều đáng lo ngại so với lập trường lâu nay của Trump, vốn phản đối mạnh mẽ việc “thay đổi chế độ” và xây dựng quốc gia ở nước ngoài.

Theo tin từ The Hill, TNS Paul nói rằng những thượng nghị sĩ Cộng Hòa có quan điểm cứng rắn về đối ngoại, đặc biệt là ông Graham, đã ‘giựt dây’, tác động mạnh đến cách nhìn của Trump, thuyết phục tổng thống rằng can thiệp vào Venezuela là “khác” so với những thất bại trước đây ở Trung Đông. Trong khi đó, ông Graham công khai bày tỏ sự không hài lòng khi chính quyền Trump trước đây nói rằng lật đổ chính quyền Maduro không phải là lựa chọn được cân nhắc.

Sau khi ông Maduro bị bắt, ông Graham tỏ ra phấn khích, tuyên bố rằng sự sụp đổ của chính quyền Venezuela có thể kéo theo sự tan rã của chế độ cộng sản tại Cuba. Graham viết trên mạng xã hội “Free Cuba” và dự đoán Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ sớm mất quyền lực.

Tuy nhiên, trong nội bộ phe ủng hộ Trump, sự bất mãn đang gia tăng. Một số đồng minh MAGA, như cựu dân biểu Marjorie Taylor Greene, lên tiếng chỉ trích Trump đang rời xa khẩu hiệu “Nước Mỹ Trên hết” và can thiệp vào những vấn đề không phải ưu tiên trực tiếp của người dân Mỹ.

Vẫn Còn Hơn 2 Triệu Hồ Sơ Epstein Chưa Công Bố

Theo một hồ sơ tòa án do Bộ Tư Pháp đệ trình tối Thứ Hai, hơn 2 triệu tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein vẫn chưa được công bố. NBC dẫn tin từ Bộ Tư pháp cho biết một nhóm gồm 400 luật sư đang xem xét các tài liệu này để bảo đảm "quyền riêng tư của nạn nhân.”

Bộ Tư Pháp sẽ xem xét lại các quy trình đánh giá tài liệu sau khi các nạn nhân phản ánh rằng một số thông tin được công bố lẽ ra phải được che giấu. Theo hồ sơ của Bộ Tư Pháp xác nhận thông tin mà NBC News đưa tin tuần trước, cho đến nay, chỉ có 12.000 tài liệu, tương đương 125.000 trang, đã được công bố trong ba đợt.

Hồ sơ do Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi và Phó bộ trưởng Tư Pháp Todd Blanche ký, nêu rõ cách làm việc sẽ tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Tài liệu nộp lên tòa án cho biết trong vài tuần tới, "khoảng hơn 400 luật sư trên khắp Bộ Tư Pháp sẽ dành toàn bộ hoặc phần lớn thời gian làm việc của họ cho những nỗ lực của bộ nhằm tuân thủ đạo luật." Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang cung cấp hơn 100 chuyên gia có kinh nghiệm trong việc xử lý "các tài liệu nhạy cảm liên quan đến nạn nhân.”

Lãnh Đạo Đối Lập Machado Muốn Trao Nobel Hòa Bình Cho Trump

Lãnh đạo đối lập hàng đầu của Venezuela, bà Maria Corina Machado, trả lời với Fox News đêm Thứ Hai, ca ngợi vai trò của Donald Trump, và tuyên bố “muốn trao giải Nobel Hòa Bình cho ông ấy.”

Bà Machado tuyên bố sẽ sớm trở về nước và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử tự do, sau khi Trump tiến hành chiến dịch bắt cóc Tổng thống Nicolás Maduro. Bà gọi đây là “bước ngoặt lịch sử chấm dứt một chế độ độc tài” đồng thời khẳng định phong trào của bà sẵn sàng giành chiến thắng áp đảo nếu có bầu cử công bằng.

Tuy nhiên, triển vọng này còn nhiều bất định, theo nhận định của Reuters. Trump tuyên bố Mỹ cần giúp Venezuela “ổn định đất nước” trước khi tổ chức bầu cử, cho rằng mốc thời gian ngắn là không khả thi. Theo các nguồn tin, Washington hiện nghiêng về việc làm việc với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và một số quan chức cấp cao thân cận với chính quyền cũ để duy trì trật tự, khiến phe đối lập thất vọng.

Trong khi đó, tại Venezuela, các lực lượng trung thành với Tổng thống Nicolás Maduro vẫn kiểm soát bộ máy nhà nước. Chính quyền mới đã ra lệnh bắt giữ những người bị cáo buộc hợp tác với Mỹ, tạm giữ các nhà báo và duy trì hiện diện an ninh dày đặc. Gần 900 tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ, và phong trào của bà Machado yêu cầu họ được trả tự do ngay lập tức.

Cựu Tổng thống Nicolás Maduro, hiện bị xét xử tại Mỹ với cáo buộc buôn ma túy, phủ nhận mọi tội danh. Đối với quốc tế, chiến dịch của Mỹ gây lo ngại sâu rộng và vấp phải chỉ trích từ Nga, Trung Quốc cùng nhiều nước khác, trong khi thị trường tài chính lại phản ứng tích cực trước viễn cảnh “hậu Maduro” cho Venezuela.

Cô giáo bị bắt giữa lúc đang nói trên truyền hình

Một cô giáo vườn trẻ, 22 tuổi, bị cảnh sát còng tay và giải đi ngay trong khi đang lên tiếng trên truyền hình, sau khi chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump và cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela.

Cô Jessica Plichta bị bắt tại một cuộc biểu tình phản chiến tổ chức ở thành phố Grand Rapids hôm thứ Bảy; theo lời cô, có độ hai trăm người tham dự nhưng chỉ riêng cô bị bắt. Đài WZZM, chi nhánh hệ thống ABC, chiếu cảnh hai nhân viên công lực tiến đến phía sau, chờ cô dứt lời rồi còng tay dẫn đi; nhà chức trách nói cô phạm tội “ngăn trở lưu thông” và “không tuân lịnh công quyền”.

Nói chuyện với tờ Zeteo, cô Plichta cho rằng sự việc “không phải ngẫu nhiên”, vì diễn ra ngay sau khi cô phát biểu về Venezuela. Cô cho biết cảnh sát đưa cô lên xe không buộc dây an toàn, chạy khỏi tầm mắt máy quay rồi dừng lại để khám người, tịch thu đồ dùng, với lời trách là cô “gây nhiều chú ý”.

Ty cảnh Grand Rapids bác bỏ lời tố cáo, nói đoàn biểu tình đã nhiều lần được yêu cầu lên vỉa hè nhưng vẫn án ngữ giữa đường, và rằng họ đã báo trước những người không tuân lịnh có thể bị bắt sau đó. Dầu vậy, hình ảnh một cô giáo mẫu giáo bị bắt giữa ống kính truyền hình đã gây bàn cãi về tự do ngôn luận và thái độ công quyền đối với người phản chiến.

Cô Plichta được trả tự do sau khoảng ba giờ tạm giam, giữa lúc bạn hữu và người cùng chính kiến tụ tập trước ty cảnh để đòi thả cô; trong đoạn phim phổ biến trên mạng, cô giơ tay chào, vẻ bình tĩnh. Sự việc xảy ra giữa lúc ông Donald Trump, 79 tuổi, đang tìm cách thuyết phục dư luận ủng hộ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi một cuộc thăm dò cho thấy chỉ chừng một phần ba dân Mỹ tán thành, và hơn bảy phần mười lo Hoa Kỳ sẽ sa lầy.

Chính quyền Trump ngưng 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump loan báo sẽ đình chỉ một số khoản ngân quỹ liên bang dành cho các chương trình xã hội tại năm tiểu bang do đảng Dân chủ cầm quyền, viện lẽ có gian lận trong việc sử dụng tiền trợ cấp.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), số tiền bị đóng băng lên tới khoảng 7 tỉ Mỹ kim trong chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Gặp Khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families – TANF), gần 2,4 tỉ Mỹ kim của Quỹ Phát triển Chăm sóc Trẻ em (Child Care Development Fund), cùng chừng 870 triệu Mỹ kim các khoản trợ cấp dịch vụ xã hội dành phần lớn cho trẻ em. Năm tiểu bang bị ảnh hưởng là Minnesota, New York, California, Illinois và Colorado.

Trong một tuyên bố, ông Andrew Nixon, phát ngôn nhân HHS, nói rằng “trong một thời gian quá lâu, các tiểu bang và thống đốc thuộc đảng Dân chủ đã để mặc cho những vụ gian lận lớn xảy ra ngay dưới mắt họ”, và cho hay chính quyền Trump muốn bảo đảm tiền thuế của dân “được dùng đúng mục đích và theo luật định”. Quyết định này được đưa ra sau khi HHS tuần trước đã ngưng chi tiền liên bang cho chương trình giữ trẻ tại Minnesota vì cáo buộc có “gian lận trắng trợn” trong các chương trình cứu tế.

Việc đình chỉ đồng nghĩa với việc nguồn trợ cấp liên bang cho các chương trình giúp gia đình nghèo, chăm sóc trẻ nhỏ và một số dịch vụ xã hội khác tại năm tiểu bang nói trên tạm thời bị chặn lại, cho tới khi chính quyền trung ương xét là các địa phương tuân thủ những điều kiện mà Washington đặt ra. Giới chức tại các tiểu bang Dân chủ được trông đợi sẽ phản đối mạnh mẽ, cho rằng những người bị phương hại đầu tiên sẽ là các gia đình lợi tức thấp và trẻ em đang trông cậy vào ngân khoản trợ cấp này.

Bộ Nội An Hoa Kỳ mở rộng chiến dịch truy quét dân nhập cư tại Minneapolis

Bộ Nội An Hoa Kỳ vừa tăng cường biện pháp thi hành luật nhập cư tại thành phố Minneapolis với chiến dịch trấn áp người cư ngụ bất hợp pháp bắt đầu một tháng trước.

Trong mấy ngày gần đây, cơ quan này phổ biến nhiều hình ảnh và đoạn video trên mạng xã hội, cho thấy bà Kristi Noem – Tổng trưởng Nội An – cùng toán nhân viên công lực tiến hành bắt giữ một người đàn ông tại Minneapolis. Bà Noem tuyên bố đây là “một tội phạm gốc Ecuador, có trát truy nã về tội giết người và hiếp dâm tại quê nhà”. Tuy nhiên, đến tối qua, giới hữu trách chưa xác nhận lời bà nói, cũng không loan thêm chi tiết về vụ bắt giữ.

Từ sáng sớm thứ Ba, trang mạng chính thức của Bộ còn đăng dòng chữ: “GOOD MORNING MINNEAPOLIS!” gây nhiều chú ý nơi dư luận.

Chiến dịch này – khởi sự từ tháng trước – nhắm chủ yếu vào cộng đồng nhập cư Somali không có giấy tờ tại vùng Minneapolis – St. Paul. Theo tiết lộ của một nguồn tin am tường, cuộc truy quét liên quan đến hàng trăm người. Giới chức liên bang cho biết sự chú tâm của chính quyền vào tiểu bang Minnesota bắt nguồn từ cuộc điều tra mới đây về nghi án gian lận trong chương trình cung cấp thực phẩm cho trẻ em thời Covid-19. Các công tố viên liên bang ước tính số tiền bị thất thoát lên đến 9 tỉ Mỹ kim, với hơn 90 bị can – phần lớn là người gốc Somali – đang bị truy tố.

Ngoài ra, Bộ Nội An hôm thứ Hai cáo buộc tập đoàn khách sạn Hilton “có hành động ác ý” khi hủy nhiều phòng do nhân viên liên bang đặt tại một chi nhánh Hampton Inn ở Minneapolis. Phía Hilton phản hồi rằng cơ sở này do chủ tư nhân điều hành và việc hủy phòng “không phản ánh giá trị của hệ thống Hilton”.

Giáo Hoàng Leo Kết Thúc Năm Thánh Bằng Lời Chỉ Trích Chủ Nghĩa Tiêu Dùng Và Bài Ngoại

Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Ba đã chính thức khép lại Năm Thánh 2025 của Vatican bằng một thông điệp mạnh mẽ phê phán chủ nghĩa tiêu thụ và tư tưởng bài ngoại, kết thúc một kỳ Đại Toàn Xá hiếm do một cựu giáo hoàng mở ra và đóng lại bởi người kế nhiệm. Trước đó, chỉ một lần duy nhất trong lịch sử, vào năm 1700, Năm Thánh mới diễn ra theo cách tương tự.

Trong nghi lễ tại Vương Cung Tháng Đường Thánh Phêrô, Đức Leo XIV đã đóng Cửa Thánh, đánh dấu kết thúc một năm thu hút hơn 33 triệu người hành hương đến Rome và cũng là giai đoạn chuyển giao lịch sử sang vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Năm Thánh diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: được Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở vào cuối năm 2024, tiếp diễn qua tang lễ của ngài và mật nghị bầu giáo hoàng mới, rồi kết thúc dưới triều đại của người kế nhiệm.

Trong bài giảng, ĐGH Leo XIV kêu gọi các tín hữu suy ngẫm về việc đón tiếp người lạ, chống lại sự quyến rũ của quyền lực và một nền kinh tế “biến mọi thứ thành hàng hóa, biến con người thành người tiêu dùng.” Ngài nhấn mạnh nhu cầu công bằng xã hội, phản đối bất bình đẳng, chiến tranh và kêu gọi phân bổ công bằng tài nguyên cho những người yếu thế.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn có tác động lớn với thành phố Rome, nơi đã tận dụng hàng tỷ euro ngân sách công để cải tạo hạ tầng. ĐGH Leo XIV cũng thông báo Năm Thánh tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2033, kỷ niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.