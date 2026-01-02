Cộng Hòa ngày càng đông tỷ lệ tín đồ Cơ đốc giáo da trắng, trong khi cử tri Dân Chủ "nhạt đạo, cứng lòng" hơn.



Đó là nội dung một bài trên báo Deseret News: "GOP increasingly the party of 'white Christians' as Democrats quickly become less religious" (Đảng Cộng hòa ngày càng trở thành đảng của "người Cơ đốc giáo da trắng" trong khi Đảng Dân chủ nhanh chóng trở nên ít sùng đạo hơn.) Bài viết của Brigham Tomco sẽ được dịch như sau.

Một phân tích mới về dữ liệu cử tri cho thấy "khoảng cách tôn giáo" giữa cử tri Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ chưa bao giờ lớn hơn, ngay cả khi tỷ lệ người đi lễ nhà thờ giảm trong số cử tri Đảng Cộng hòa.



Theo dữ liệu từ Nghiên cứu Bầu cử Hợp tác (CES: Cooperative Election Study) được phân tích bởi nhà khoa học chính trị Ryan Burge, đa số những người bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào năm 2024 đã đi lễ nhà thờ ít nhất mỗi năm một lần, với 35% người tham dự thánh lễ mỗi tuần.

Trong khi đó, chỉ 35% những người bỏ phiếu cho Kamala Harris tham dự các lễ tôn giáo ít nhất mỗi năm một lần, và chỉ 17% đi lễ nhà thờ hàng tuần. Điều này có nghĩa là trong một tuần bất kỳ, khả năng cử tri của Harris đi nhà thờ ít hơn một nửa (1/2) so với cử tri của Trump.

Hai phần ba (2/3) số cử tri của Harris cho biết hiếm khi đi nhà thờ - nếu có. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 20 điểm phần trăm trong tỷ lệ cử tri Đảng Dân chủ "không bao giờ" tham dự lễ tôn giáo, tăng từ 24% hồi năm 2008 lên tới 44% vào năm 2024.



Xu hướng này có thể chỉ đang tăng tốc. Nghĩa là, cử tri Dân Chủ ngày càng "nhạt đạo, cứng lòng" -- nói theo ngôn ngữ nhà thờ.

Không chỉ 57% người Dân chủ dưới 35 tuổi không theo tôn giáo nào - tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2008 - mà những người Dân chủ trên 65 tuổi cũng trải qua sự thay đổi lớn nhất trong bất kỳ nhóm nào, khi tỷ lệ không theo tôn giáo nào tăng từ 22% năm 2008 lên 36% năm 2024.

Điều này khẳng định rằng tôn giáo có khả năng trở thành một "dấu hiệu nhận dạng" quan trọng hơn trong sự chia rẽ chính trị phân cực của quốc gia, Burge nói với Deseret News. "Đối với Đảng Dân chủ, chủ nghĩa thế tục ngày càng định hình thế giới quan và lập trường về các vấn đề," ông nói.

Khi Đảng Dân chủ đang vật lộn với thất bại năm 2024, một số người đang chỉ trích tai tiếng nghịch-tôn-giáo này. Trong một bài phát biểu gần đây, Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, D-Georgia, một mục sư Baptist, than thở rằng Đảng Dân chủ không thể hiện niềm tin [tôn giáo] của mình một cách mạnh mẽ như Đảng Cộng hòa.

"Chúng ta đã nhường quá nhiều không gian đó cho họ, và tôi không biết tại sao," Warnock nói trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post.



--- Thành phần tôn giáo của các đảng

Đảng Cộng hòa rõ ràng là "đảng của người Cơ đốc giáo," Burge kết luận trong phân tích của mình. Thành phần tôn giáo của liên minh Đảng Cộng hòa năm 2024 bao gồm 80% người theo đạo Cơ đốc: 42% Tin lành, 21% Công giáo, 14% Tin lành truyền thống và 2% thành viên của Giáo hội Chúa Giê-su Kitô của các Thánh hữu Ngày sau (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Tỷ lệ người Do Thái cũng chiếm 2%.

Chỉ có 5% cử tri của Trump là người vô thần hoặc bất khả tri. Với 12% cử tri khác không theo bất kỳ tôn giáo nào — tăng 4% so với năm 2008, nhưng không đáng kể so với tỷ lệ người không theo tôn giáo nào trong Đảng Dân chủ, những người tạo nên nhóm cử tri cốt lõi của Đảng Dân chủ.

Gần một nửa (1/2) số cử tri của đảng Dân chủ năm 2024 không theo tôn giáo nào: 20% tự nhận mình "không theo tôn giáo cụ thể nào", 14% là người vô thần và 11% là người theo thuyết bất khả tri. Tỷ lệ người Dân chủ không theo tôn giáo, 45%, cao gần gấp ba lần so với tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa, 17%.

Trong khi 80% cử tri đảng Cộng hòa là người theo đạo Cơ đốc, và 70% là người Cơ đốc giáo da trắng, thì chỉ có 38% cử tri đảng Dân chủ là người theo đạo Cơ đốc, và 30% là người Cơ đốc giáo da trắng. Vì vậy, không chỉ là Cơ đốc giáo nói chung, mà "đảng Cộng hòa là đảng của Cơ đốc giáo da trắng", Burge viết.



Trong bài phát biểu được mong đợi tại sự kiện AmericaFest của Turning Point USA vào tháng 12, Phó Tổng thống JD Vance đã ca ngợi "các giá trị Cơ đốc giáo" và "trật tự đạo đức Cơ đốc giáo" như là nền tảng Cơ đốc giáo của đất nước này.

Vance, người đã cải đạo sang Công giáo năm 2019, cho biết Cơ đốc giáo cũng là giải pháp cho những cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra trong đảng Cộng hòa về "bản sắc Mỹ và việc tìm ra điều gì đoàn kết chúng ta".

"Điều duy nhất thực sự đóng vai trò là nền tảng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là chúng ta đã, và nhờ ân điển của Chúa, chúng ta sẽ luôn là một quốc gia Cơ đốc giáo", Vance nói, rồi thêm: "Cơ đốc giáo là tín ngưỡng của nước Mỹ".



--- Tham dự các hoạt động tôn giáo

Tuy nhiên, sự gắn bó tôn giáo nhất quán trong đảng Cộng hòa lại đi kèm với sự thay đổi đáng kể trong hành vi tôn giáo. Từ năm 2008, tỷ lệ cử tri đảng Cộng hòa không bao giờ đi nhà thờ đã tăng gấp đôi từ 10% lên 21%.

"Đối với đảng Cộng hòa, bản sắc 'Cơ đốc giáo' thường hoạt động độc lập với lòng sùng đạo cá nhân nhưng vẫn định hình mạnh mẽ sự liên kết đảng phái, lời lẽ và việc xây dựng liên minh", Burge nói với Deseret News.

"Đảng Cộng hòa có thể ít sùng đạo hơn về mặt hành vi, ngay cả khi tôn giáo ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với bản sắc đảng Cộng hòa. Sự căng thẳng đó có lẽ sẽ không biến mất sớm."



Trong nhiều thập niên, sự gắn bó tôn giáo đã giảm mạnh ở Mỹ. Trong 20 năm qua, tỷ lệ người Mỹ tự nhận mình không theo tôn giáo nào đã tăng từ 16% dân số lên hơn 28%. Theo cuộc điều tra về tôn giáo ở Mỹ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng (Public Religion Research Institute’s Census of American Religion), tỷ lệ người Mỹ da trắng theo đạo Cơ đốc đã liên tục giảm từ 57% dân số cả nước năm 2006 xuống còn 40% năm 2024.

Tuy nhiên, xu hướng này không ảnh hưởng đến tiểu bang Utah, hay những người theo đạo Mormon (Thánh Hữu Ngày Sau) theo cùng một cách.



Một báo cáo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Brigham Young gần đây đã nhấn mạnh rằng những người theo đạo Mormon có tỷ lệ tham dự nhà thờ cao nhất và một trong những tỷ lệ duy trì tín đồ cao nhất so với bất kỳ giáo phái nào khác ở Hoa Kỳ.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy ba phần tư (3/4) người dân Utah thuộc về một giáo hội, cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác ở Mỹ, và Utah có tỷ lệ tham dự nhà thờ hàng tuần cao nhất, ở mức 41%, so với bất kỳ nơi nào khác ở Mỹ hoặc châu Âu ngoại trừ Ba Lan.

“Tôi tin rằng chúng ta cần một sự phục hưng tôn giáo,” Thống đốc Utah Spencer Cox nói với tờ Deseret News vào tháng Năm. “Sự thật là, chúng ta là tiểu bang có nhiều người theo đạo nhất trong cả nước, và điều đó thực sự rất quan trọng.”