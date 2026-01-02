Hôm nay,  

Sông Hậu biến mất trên Bàn cờ Mekong

02/01/202600:00:00(Xem: 150)
Lời giới thiệu
 
Dự án Funan Techo Canal (FTC) được ông Hun Sen và Hun Manet nhiệt liệt cổ súy, dựa vào chủ nghĩa dân tộc Khmer để vận dụng toàn lực quốc gia thực hiện dự án này. Họ xem đây là di sản của dòng họ Hun, đã cử hành lễ động thổ dù mới chỉ huy động được 1,7 tỉ USD vốn, FTC sẽ cần thêm 8 tỉ USD nữa để hoàn tất và họ chưa có. Họ bất chấp những nguy hiểm tác động môi trường, ngang ngược né tránh ràng buộc của Hiệp Định sông Mekong, dù dự án này cắt thẳng vào cả 2 dòng chính, họ vẫn cho rằng sông Bassac chỉ là phụ lưu, để phủ nhận việc chuyển nước từ dòng chính dể không phải đối phó thỏa hiệp với Việt Nam.
 
Trong tình cảnh này Ủy Hội sông Mekong (MRC) đã không can thiệp đúng mức mà đã để cho Cam Bốt đơn phương tiến hành dự án thao túng hạ lưu. Hà Nội cũng không có phản ứng cương quyết ngăn chặn Phnom Penh. Tuy vậy vẫn có những tiếng nói phản biện độc lập trong và ngoài nước cảnh báo Cam Bốt về nhừng tác động xuyên biên giới, và những nguy hiểm tiềm tàng có khả năng lật đổ dự án của họ.  
 
Bản đồ địa lý chính xác của sông Mekong là nền tảng để đàm phán thủ tục thông báo trước, tham vấn trước và thỏa hiệp theo hiệp định sông Mekong 1995. KS Phạm Phan Long đã khám phá một loạt bản đồ trong các trang mạng của ủy hội sông Mekong, từ tháng 8 2024 đã xóa bỏ không còn Sông Hậu trên bản đồ như 600 báo cáo của họ trước nữa. Việc xóa bỏ Sông Hậu đó đúng 1 năm sau khi Cam Bốt gởi văn thư cho MRC về dự án FTC không thể ngẫu nhiên. Điều này thuận lợi cho ngụy biện của Cam Bốt là dự án FTC không chuyển nước từ dòng chính nên họ không cần thỏa hiệp với Việt Nam. Sự thiếu sót có hệ thống và nhất quán này là điều Việt Nam không thể để tiếp tục kéo dài trên các trang mạng MRC như thế, KS  Phạm Phan Long đã  viết và gởi lá thư dưới đây cho bà Busadee Santipitaks, Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC Secretariat) yêu cầu họ phục hồi lại Sông Hậu trong các tất cả bản đồ MRC. Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã được thông báo về sự kiện Sông Hậu biến mất trên bàn cờ Mekong và đã chuyển lá thư này đến MRCS, văn phòng thư ký ủy hội sông Mekong để can thiệp.
   
Ngày 27 tháng 12 năm 2025
 
Bà Busadee Santipitaks 
Giám đốc Điều hành 
Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC Secretariat) 
P.O. Box 6101, 184 Đường Fa Ngoum, Đơn vị 18, 
Ban Sithane Neua, Quận Sikhottabong, 
Viêng Chăn 01000, Lào 
Tiêu đề: Sự thiếu chính xác địa lý trong bản đồ sông Mekong trên trang mạng của MRC
Kính thưa bà,
Tôi viết thư này để trình báo với bà về sự thiếu chính xác đáng kể về địa lý trong việc mô tả hạ lưu sông Mekong trên trang mạng của Ủy hội sông Mekong (MRC), Tôi trân trọng yêu cầu bà xem xét và hiệu đính những thiếu sót đó để bảo vệ uy tín và di sản của MRC về tính chính xác và khách quan học thuật trong các báo cáo khoa học.
Cụ thể:

1. Trang chủ MRC (https://www.mrcmekong.org/), hiển thị bản đồ dòng chính sông Mekong với các trạm quan trắc thủy văn đã làm nổi bật sông Mekong (Sông Tiền) bằng màu xanh đậm, trong khi nhánh Bassac (Sông Hậu) – với các trạm qun trắc Koh Khel và Châu Đốc – lại chỉ thể hiện bằng màu xám nhạt. Không có cơ sở thủy văn hoặc địa lý nào để thế hiện phân biệt hai nhánh chính của một dòng sông theo cách này.

Mekong 1

Nguồn: https://www.mrcmekong.org/

2. Trên bản đồ MRC Telemetry (https://portal.mrcmekong.org/monitoring/river-monitoring-telemetry), Sông Tiền được hiển thị rõ ràng bằng màu xanh đậm, trong khi nhánh Sông Hậu hoàn toàn bị xóa bỏ, như không còn hay không hề có.    

3. Trong các báo cáo quan trắc lũ lụt trên hệ thống Flood and Drought Portal trong trang mạng MRC (https://ffw.mrcmekong.org/reportflood.php):
 
  • Các bản đồ trong 600 báo cáo cũ (từ ngày 6 tháng 7 năm 2009 đến ngày 16 tháng 8 năm 2024) đều thể hiện đầy đủ cả hai nhánh chính (Sông Tiền và Sông Hậu/Bassac) cùng các nhánh phụ của chúng dẫn ra cửa biển. 
 
  • Tuy nhiên, từ 42 báo cáo gần đây nhất (kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2024), nhánh Bassac – Sông Hậu đã bị xóa bỏ không còn được hiển thị đầy đủ như trước. 
 
Ví dụ:
  
Mekong 3Mekong 4
 
Nguồn: Tháng Tám 20-26, 2024 Báo cáo tình hình mùa mưa hàng tuần https://ffw.mrcmekong.org/weekly_report/2024/Weekly%20flood%20&%20drought%20situation%20report_20%20-%20%2026%20August_2024.pdf

Những bất nhất và thiếu sót này trên nhiều tài liệu có thể làm suy giảm tính trung lập và độ tin cậy của thông tin thủy văn do MRC cung cấp. Tôi trân trọng đề nghị Ban Thư ký MRC: 

  • Điều tra nguyên nhân của các bất nhất này; 
  • Xác minh và cập nhật các bản đồ dựa trên dữ liệu thủy văn đáng tin cậy; 
  • Đảm bảo thể hiện chính xác, nhất quán cả hai nhánh chính của hạ lưu sông Mekong (Mekong/Tiền và Bassac/Hậu). 

Việc điều chỉnh kịp thời sẽ góp phần nâng cao giá trị và độ tin cậy cho trang mạng MRC đang quản lý.

Tôi xin chân thành cảm ơn Bà đã dành thời gian xem xét vấn đề này. Tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết, hoặc tài liệu hỗ trợ nếu cần.

Trân trọng, 

Phạm Phan Long, P.E.
Cựu Chủ tịch Viet Ecology Foundation
Vietecology Press  
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Thành phố Garden Grove sẽ có buổi lễ tuyên dương những sinh viên đại học sống tại Garden Grove cho thành tích học tập của họ. Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sắp ra trường mùa học 2025 đồng thời là cư dân Garden Grove có thể liên lạc với Thành phố để tham gia chương trình ‘Garden Grove College Graduates' Reception’ được tổ chức vào Thứ Ba, 10 tháng Sáu, 2025. Hạn chót để ghi danh là Thứ Ba, 27 tháng Năm, 2025 trên website ggcity.org/grads.

Đề cử một thành viên trong cộng đồng của quí vị trước ngày 30 tháng 4 bằng cách gọi đến số (949) 668-6600

Cuốn “Hoàng Đức Nhã - Khát Vọng Chưa Thành” của Đinh Quang Anh Thái sẽ giúp độc giả ôn lại cuộc sống của người dân miền Nam trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa, với những thành công, những thiếu sót, những thử thách lớn lao, những áp lực không ngừng khi đối đầu với đồng minh Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh để ra về mà không đem lại hòa bình. Cuốn sách ghi lại những suy nghĩ, những kế hoạch, những hoạt động của ông Hoàng Đức Nhã, cựu Bí Thư kiêm Phát Ngôn Viên của Tổng Thống và cựu Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa...

Chúng con trân trọng kính mời quý vị tham gia Ngày Quán Niệm với chủ đề “Tháng Tư Chữa Lành,” do quý thầy và sư cô của Tu Viện Lộc Uyển hướng dẫn tại Quận Cam.

Chương Trình Mock Healthcare Day dành cho sinh viên y khoa, do Hội Y Tế Việt Nam Miền Nam California tổ chức ngày 7 tháng 9, 2024 tại Our Lady of Lavang Church.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.