… Bên trong gương mùa đông đang chờ đợi…

Trong biên vực ảo ảnh của chờ đợi thì anh có thể, dựa vào lưng gương lạnh giá/ hát nghêu ngao một cách vô tư… cho đến khi tiếng rung cuối cùng của tấm gương trong suốt ấy mở ra thiên địa mới… Có vẻ như trong bụng chờ đợi của mùa đông đang sửa soạn để khai sinh.





Mời người lắng vào thơ của các tác giả Han Kang- Nguyễn Man Nhiên, Nguyễn Lương Vỵ, Trương Đình Phượng, Nguyễn Đạt, Bei Dao (Bắc Đảo)-Cù An Hưng, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Ngọc Diệp, Trịnh Thanh Thủy, Nguyễn Thị Khánh Minh, Vũ Hoàng Thư, Vân Thuyết, Hoàng Xuân Sơn, Trịnh Y Thư, Khế Iêm, Nguyễn Xuân Thiệp, để nghe nỗi trở dạ rộn ràng cùng u buồn của mùa Đông.

HAN KANG

Mùa Đông Qua Gương (Trích đoạn)

Nhìn vào đồng tử ngọn lửa.

Màu xanh lam

con mắt hình trái tim

nóng bỏng, rực rỡ

bao quanh nó

ngọn lửa bên trong màu cam

nhấp nháy

bao quanh lần nữa

ngọn lửa bên ngoài hơi trong suốt

sáng mai, buổi sáng em

khởi hành đến thành phố xa nhất

sáng nay

con mắt xanh của ngọn lửa

nhìn xuyên qua đôi mắt em.

…

Bên trong tấm gương mùa đông đang chờ đợi

Một nơi lạnh lẽo

Một nơi tột cùng giá lạnh

Lạnh đến nỗi

mọi vật không thể run rẩy

khuôn mặt (từng đóng băng) của anh

không thể vỡ tan

Em không đưa tay ra

anh cũng

không muốn đưa tay ra

Một nơi lạnh lẽo

Một nơi mãi lạnh giá

Lạnh đến nỗi

đồng tử không thể dao động

mí mắt

không biết làm sao khép lại (với nhau)

Bên trong gương

mùa đông đang chờ đợi và

Bên trong gương

Em không thể tránh khỏi đôi mắt anh và

Anh cũng không với tới.

Họ nói rằng chúng ta sẽ bay cả ngày.

Gấp chặt hai mươi bốn giờ nuốt vào miệng và

đi vào gương họ nói.

Khi em dỡ hành lý trong một căn phòng ở thành phố đó

Em nên dành thời gian rửa mặt.

Nếu nỗi đau khổ của thành phố này âm thầm ập đến

Em sẽ âm thầm tụt lại phía sau và

khi anh không nhìn vào nó trong khoảnh khắc

hãy dựa vào lưng gương lạnh giá

hát nghêu ngao một cách vô tư.

Cho đến khi, đã gấp chặt hai mươi bốn giờ

và khạc nhổ ra bằng lưỡi nóng

anh quay lại nhìn em

…

NGUYỄN MAN NHIÊN chuyển ngữ từ bản dịch Anh ngữ “Winter through a Mirror” của Sophie Bowman trên tạp chí Modern Poetry In Translation số 3/2016.

NGUYỄN LƯƠNG VỴ (1952-2021)

Bài Ca Tuyết Số 30

tay xòe

một nạm tuyết

nư

mở ra thiên địa

bay vù thế nhân

biến ảo đôi

tiết tấu. gần

mà trường thanh vọng

từ đơn. rung. gầy

trân mình

trong mỗi phút giây

lên căng mã vỹ

réo bầy sâm thương

đoan khúc

từ bấy dặm trường

đêm xanh

lòng bạc

trắng

tường vôi

câm

Nguyễn Lương Vỵ

2. 2011

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Nói Với Mình

Thôi

đành về "giỗ" giấc mơ còng gió

biển kia có cạn bao giờ

mà chờ viên tịch bão giông?

Khắc khoải gần nửa đời

chờ nỗi đau phân huỷ

chăm bón mầm hi vọng

đâu ngờ cằn cỗi tương lai?

Về thôi

trời có chật bao giờ

mà mơ chạm tới vầng trăng viên mãn?

tháng ngày thương vay khóc mướn vật vờ

sa mạc đời vẫn bặt tăm bóng hình ốc đảo!

Về thôi

mùa đông có hết lạnh bao giờ

mà mơ mái nghèo nụ cười mẹ già khởi nắng

đêm cô tịch có khi nào không quạnh vắng

mà mơ tâm tư

tìm thấy một chân trời?

Trương Đình Phượng

NGUYỄN ĐẠT Tới Rừng Bất Chợt Tôi trở lại khu rừng dù bất chợt Kiếm tìm chi chưa rõ kiếm tìm chi Chiều vĩnh viễn có lớp mù xám nhạt Có giọt sương xuống vội để tan đi. Rừng có tỏ sau hồi mờ mịt ấy? Cỏ có hoang vu ngút dấu chân người? Em có nhớ đã bao mùa trôi chảy? B’Lao Xanh ken mấy bận u hoài? Tôi trở lại kiếm tìm dù vô vọng Thung lũng dưới kia vừa ngập gió đồi Rừng bất chợt cùng buổi chiều kín đọng Chiếc áo choàng ai vừa phủ vai tôi. Nguyễn Đạt (V-2013)

BEI DAO (BẮC ĐẢO)

Đi Vào Sương-Mù-Như-Mưa

Mây đen, ấy những giờ bồng bềnh.

Chim tán loạn bay mọi hướng.

Những đường nét xanh nghiêng dốc

Quất roi vài những cây sẫm màu

Như thể quất ngàn cái gậy

Và ngàn trái tim kẻ già nua.

-Tim, đâu là nhà

Đâu là mái?

Cỏ vừa nức nở vừa say.

Gió nói cùng mưa. Có lần ngươi

Là nước. Và nói cùng nước sẽ trở về.

Rồi mưa gom lại những mũi gươm đầu

Và chảy thành suối thàng sông.

Trên giá băng, tia chớp im lặng khiến

Bãi ngầm sâu lui dần trong tiếng nổ

Rồi đột ngột khép.

CÙ AN HƯNG Dịch từ bản Anh-dịch của Bonnie S. MacDougall, trong tập thơ “The August Sleepwalker”, Anvil Press Poetry Ltd, 1988

ĐỖ HỒNG NGỌC

Tuyết

Tuyết bay

Bay nhẹ

Phố tàu

Gió co

Ro lạnh

Phố

Đìu hiu

Theo.

Đỗ Hồng Ngọc

Boston, 1993

TRẦN NGỌC DIỆP

Đừng Khóc Khi Nhóm Bếp

mùa đông mở những chiếc hộp

một hàng cây ánh sáng

một cánh cửa gỗ

nàng kéo rèm

trút gió

ngân rung khúc Giáng sinh

hay mê hoặc kiểu híp – hóp

nàng nằm co

trông như con mèo phơi nắng

xuôi như tiếng vọng

làm dấu thánh thầm một cái tên

cây thánh giá, cổ và chiếc xương đòn

thật hợp lý

thách thức thời gian

căng lên những sợi gân tay

trắng thêm vài sợi tóc

nhưng sẽ không ai thấy nàng khóc

khi nhóm bếp

những lớp bụi tội lỗi

xưng tội màu men sứ xanh lơ trên chạn

nàng nghe lời kinh cất lên từ những trang thơ

rơi xuống chiếc giường đầy lông vũ

những chiếc gối trẻ con

thơm mùi bánh nướng và tiếng lục lạc

nàng hợp lý

hay thách thức thời gian

lơ lửng

giọng chuông

trên đôi giày cao gót

họ

những người đàn ông không biết

làm gì trước sự im bặt tiếng chuông.

Trần Ngọc Diệp

TRỊNH THANH THỦY

Thung Lũng Lửa

Biêng biếc làm sao chàng mây

vừa nhặt được màu xanh của ký ức

đánh mất sau cơn giông đêm qua

cùng vầng dương ửng hồng sau vách đá

khoan thai cài nắng mai

vào xuân



Gió cũng đẩy tiếng gào sắc lạnh tàn đông

xuống lũng thấp

đưa những cánh chim về miền ấm áp

có cây thơm lành lũng lĩu quả

và không quên

lăn tăn rải sóng xuống mặt hồ

đang in bóng nụ cười selfie

làm dáng của thần thái dương



Bầy sơn dương cũng chợt tỉnh cơn mơ

ngẩn ngơ nhìn những chồi xanh nhưng nhức

gọi mời trong sương sớm

tinh khiết đến lạ thường

giữa những mảng băng tan

chiếc mũi bạc chú hải cẩu long lanh sáng



Đá vẫn ngủ đứng, ngủ nằm

ngủ nghiêng, giấc động

tai mơ hồ nghe lời gió hát

bài trường ca kể chuyện chàng lãng tử

ngủ quên trong Thung Lũng Lửa

hoá chim phượng hoàng lông đỏ sẫm

bay lên từ một đám tro tàn

Trịnh Thanh Thủy



VÂN THUYẾT

Âm Thanh Mù Lòa

Mùa đông buốt lạnh

Những âm thanh mù lòa

Chống gậy lang thang trên hè phố vắng

Những chiếc lá mùa đông

Rơi rụng… chúng quấn quýt bên nhau

Không muốn rời xa tình bạn

Từ thủa chúng mới được sinh ra

Gió bụi trần rơi vãi… làm thời gian buồn

Sóng thủy triều

Sụp đổ bên vách đá chênh vênh.

Vân Thuyết

Hà Nội, 2021

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Ô Cửa Sổ Mùa Đông

Ô mầu xám

Giam tôi. Ánh nhìn lạnh

Đóng băng

Ý nghĩ cùng ước mơ

Có tiếng chim đêm rúc khẽ

Niềm bí ẩn trong ngực bật ra. Thổ lộ…

Có tiếng xào xạc mơ hồ

Như nỗi trắc ẩn của thời gian

Trên con đường ẩm ướt

Những ồn ào gây rối

Đã biến mất sau bức tường say ngủ

Co ro. Đêm

Một ngày. Tro tàn của ký ức

Dường như

Trong run rẩy lặng lẽ

Của chiếc khăn quàng bỏ quên từ hôm qua

Thành niềm an ủi cuối cùng cho những cành cây trơ trọi

Mùa Đông cúi đầu. Nhẫn nhịn

Ngậm tăm những cơn mưa suy tưởng

và ngôn từ lạnh giá

Mùa Đông biết rằng

Cách ra đi đẹp nhất

Là tiếng thở dài

Trong tin vui hào phóng của trái tim

Mầm sống những chồi non

Cựa quậy

Và tất cả biết rằng

Có một điều đầy màu sắc

Đã sinh ra

Ô màu xanh

Trám tôi

Vào khung cửa mở

Nguyễn thị Khánh Minh

VŨ HOÀNG THƯ

Đông

tôi êm ả

trắng mùa bông

hồ trở lạnh

phủ mền đông giữa ngày

con mắt xưa

chảy tuyết này

ướm lời khe lảnh nụ hây xuân mầm

trong hơi hướm

bạch hương trầm

đốt lò khươi ấm muôn phần lửa mê

tôi nghi hoặc

lạnh hàn về

giữ hồn nắng

giữa trăm bề nước xao

cuộc vui chào

hạc vút cao

cánh bay bổng

hình dung nào cõi xa

lọn tóc vương

sương tuyết pha

vết chim nhớ

lời đông ca lậm chìm

nghe xa xăm

niềm lặng thinh

lạnh âm thâm áo cõi mình hàn cư

Vũ Hoàng Thư

HOÀNG XUÂN SƠN

Đông Khúc Rời

[ phố đến. và về ]*



Nguội rồi

lạnh cả hai vai

lạnh thêm một tép than

ngoài chân mây

lửa vui chẳng nhóm đêm này

nên câu hàn thử

[rạc]

gầy như xưa

nhạc treo một phiên âm hờ

lặng im của đất

mù mờ của cây

đèn trôi về phía chân mày

giật mình kiếp bạc

lung lay bóng

nhòa

Năm nay

mình lại đi xa

trốn mùa tuyết giá

khóa nhà. cách ly

mình đi

cứ đi

và đi

mình đi tìm một chút gì

mong manh

đẹp như hoa ở trên cành

nhẹ như tiếng hót vàng anh

bên trời



Em hãy nhìn tuyết đang rơi

rồi mường tượng

bao nhiêu lời thở than

đất trời nào

lượn

quay ngang

cuộc đời nào rồi lan man dấu người

vệt chim đã tắt cuối trời

tuyết ơi, còn chút gọi mời

dương quang

Hoàng Xuân Sơn

Denver* dec. 2018

TRỊNH Y THƯ

Mưa đêm tháng chạp

Mưa – bóng đêm mù tỏa con lộ đen

âm thanh nào thầm vọng

giữa những sợi tơ nước nõn.

Đòng đòng bong bóng vỡ

bước chân chiêng chao sướt trên

những ngọn băng thảo liu điu

chết giấc cơn úa sầu vạn cổ.

Tôi run sợ trước định mệnh

khốc liệt đang bủa vây

như màn đêm trước mắt tôi

phủ lấp nhân gian

quả quyết một thời bão nổi.

Hạt nước lăn tròn dự báo

những tai ương không thể tránh

chén đắng nào cho tôi

khi tôi trút linh hồn vào đôi mắt ấy.

Hơi thở điêu linh

giữa khoảnh khắc phù du

vẫn đủ cho tôi nhận ra

dấu vết vật vã giữa

hạnh phúc và đau thương.

Trên cả những điều to tát

trên cả cứu rỗi hay giải thoát

là sự dịu dàng còn sót lại.

Đừng đánh thức giấc mơ tôi

trong lúc ngửa mặt lên trời

hứng những giọt mưa đêm tháng chạp

với hình ảnh duy nhất

là đôi mắt em.

Trịnh Y Thư

KHẾ IÊM

Tàn Đông

Như hoàng hôn chảy, tiếng khoan nhặt

Như thời gian đắm trên môi hôn

Nơi cõi sắc mầm gió căn cắt

Len lén nghe lời, mênh mông non

Giữa âu yếm lửa nến bật tắt

Âm ấm hơi rượu men tuổi xuân

Ta chải chuốt hồn, đồng quạnh quẽ

Hoa, mắt trong

Đời sông thanh tân

Đã nuốt chửng váng ngày xao xác

Đã đìu hiu từ dạo bước chân lên

Những bát ngát của chiều ánh khao khát

Những rừng câm vời vợi, tro lênh đênh

Ta để ngỏ, ao chuôm và áo ngực

Thấy bay ra một cánh thinh không

Nói ấp úng

Buổi đồi nhật thực

Vẫy gọi ta về, sương tàn đông

Khế Iêm

NGUYỄN XUÂN THIỆP

Hư ngôn. mùa đông

1.

Đêm

mùa đông

ngồi bên đống lửa

đốt bằng những trái thông khô

của thơ tôi

và viết những lời này

gởi qua thung lũng gió

cảm ơn

cảm ơn mùa đông

cho tôi lửa ấm

của tình yêu

những chiếc bóng

hoàng hôn

em

đưa tôi về gặp lại

ngôi trường. tuổi nhỏ

và dòng sông

đôi mắt

những chiếc lá bàng

trên mái ngói. ngày nào

và bữa cơm chiều

với trách cá mẹ kho

còn mùi kỷ niệm

2.

Đêm

vẫn đêm mùa đông

gió hú. qua những tầng đá núi

wuthering heights

bếp lửa

chỉ còn trong trí tưởng

hư ngôn. mùa đông

tôi ngồi bên hiên nhà

chiếc lồng đèn. tuổi nhỏ

đong đưa. đong đưa

và tôi thấy được

những mảnh trời

của thánh ca





Nguyễn Xuân Thiệp

Hư Ngôn Mùa Đông. Việt Phương phổ nhạc