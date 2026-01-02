Tổng Kết Các Sự Kiện Di Trú Bảo Lãnh Gia Đình Năm 2025



1. Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).





Đối với hồ sơ diện hôn nhân nộp tại Hoa kỳ, phỏng vấn và bằng chứng chung sống đáng kể (tài chính chung, địa chỉ sinh hoạt chung…) đã trở thành bắt buộc.





2. Nguy cơ bị từ chối ngay lập tức cao hơn đối với đơn xin chiếu khán diện gia đình. Các viên chức Sở Di Trú hiện có nhiều quyền hơn để từ chối đơn bảo lãnh ngay lập tức. Họ không cần phải cho bạn cơ hội để sửa chữa sai sót giấy tờ. Họ không cần phải đưa cho bạn "Yêu cầu bổ túc Bằng chứng - RFE" hoặc "Thông báo Ý định Từ chối - NOID". Những quy định mới này áp dụng cho bất kỳ đơn xin nào chưa được chấp thuận trước ngày 01 tháng 8 năm 2025.





3. Sử dụng “gánh nặng xã hội” và các hạn chế dựa trên sức khỏe/y tế để hạn chế di dân. Vào cuối năm 2025, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề xuất các quy định mới có thể gây khó khăn hơn cho những người di dân mắc một số bệnh lý nhất định (như béo phì, tiểu đường) trong việc xin thẻ xanh do lo ngại về “gánh nặng xã hội”.





4. Tình trạng tồn đọng và chậm trễ trong việc cấp chiếu khán theo Bản tin chiếu khán (Visa Bulletin) — ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi đối với các diện bảo lãnh gia đình. Bản tin chiếu khán tháng 8 năm 2025 cho thấy việc cấp chiếu khán di dân theo diện bảo lãnh gia đình còn hạn chế. Tình trạng khan hiếm kéo dài này đồng nghĩa với việc phải chờ đợi lâu để có được thẻ xanh cho vợ/chồng, con cái và các diện gia đình khác ở Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Mexico.





5. Sự bất ổn đối với nhiều người di dân đã nộp đơn xin chiếu khán theo diện gia đình trước tháng 8 năm 2025. Do hướng dẫn mới của Sở Di Trú được áp dụng hồi tố cho các hồ sơ “đang chờ duyệt xét”, nhiều gia đình đang trong quá trình chờ duyệt xét giờ đây có thể phải đối mặt với việc bị từ chối bất ngờ — mặc dù họ đã tuân thủ các quy định cũ.





6. Chuyển hướng trọng tâm của chính sách di trú Hoa Kỳ: từ việc nhấn mạnh vào đoàn tụ gia đình sang an ninh, gian lận và cẩn trọng với gánh nặng xã hội. Di dân theo diện bảo lãnh gia đình không còn được coi là ưu tiên nhân đạo hay đoàn tụ; thay vào đó, chính phủ Hoa Kỳ đang tập trung vào an ninh, phòng chống gian lận và các mối lo ngại về gánh nặng xã hội.



7. Những cuộc tranh luận và đề xuất chính trị ngày càng gia tăng có thể định hình lại tương lai của di dân diện gia đình.





Do các hạn chế về gánh nặng xã hội và sức khỏe ngày càng tăng, năm 2025 có thể đánh dấu sự khởi đầu của những thay đổi trầm trọng hơn trong luật và ưu tiên di trú của Hoa Kỳ.





Tất cả những quy định mới này có ý nghĩa gì? Năm 2025 chứng kiến ​​sự siết chặt đáng kể trong cách Hoa Kỳ duyệt xéthồ sơ bảo lãnh gia đình: việc phê duyệt khó khăn hơn, việc từ chối nhanh hơn, và ngay cả những trường hợp trước đây được coi là "an toàn" giờ đây cũng có thể gặp rủi ro.

Giấy tờ và bằng chứng về mối quan hệ thực sự quan trọng hơn bao giờ hết





Nhiều gia đình có thể phải chờ đợi lâu hơn, bất ổn hơn và lo sợ bị mất điều kiện hơn — ngay cả khi họ đã tuân thủ các quy định trước đó.





Hỏi 1: Điều gì đã thay đổi đối với đơn xin thẻ xanh diện gia đình vào năm 2025?





Đáp: Sở Di Trú hiện yêu cầu bằng chứng mạnh mẽ hơn để chứng minh mối quan hệ gia đình là có thật. Đối với các hồ sơdiện kết hôn, cần phải có các cuộc phỏng vấn và nhiều bằng chứng chung (như tài khoản ngân hàng và nhà chung).





Câu hỏi 2: Sở Di Trú có thể từ chối hồ sơ dễ dàng hơn bây giờ không?





Đáp: Có. Các viên chức Sở Di Trú có thể từ chối đơn xin chiếu khán bảo lãnh diện gia đình ngay lập tức mà không cần yêu cầu thêm tài liệu. Họ không cần phải gửi Yêu cầu Bổ túc Bằng chứng– RFE, hoặc Thông báo Ý định Từ chối - NOID.





Câu hỏi 3: Các quy định về sức khỏe và "gánh nặng xã hội" ảnh hưởng đến người di dân vào năm 2025 như thế nào?





Đáp: Các quy định mới của Bộ Ngoại giao có thể từ chối chiếu khán cho những người mắc một số bệnh lý nhất định (như béo phì hoặc tiểu đường) nếu các viên chức cho rằng họ có thể cần sự hỗ trợ của chính phủ trong tương lai.





Câu hỏi 4: Tại sao nhiều gia đình lo lắng về các đơn xin được nộp trước tháng 8 năm 2025?





Đáp: Bởi vì các quy định mới áp dụng cho cả các trường hợp đang chờ quyết định. Ngay cả các đơn nộp theo quy định cũ giờ đây cũng có thể bị từ chối theo tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt hơn.





