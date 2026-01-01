Minh họa Đinh Trường Chinh

lễ hội hoa đèn rực rỡ

ánh sáng mê muội của những cám dỗ thông thường

em đi qua phố phường bâng quơ

tràn ngập những thú vui

và đồ chơi đầy màu sắc

có những âm thanh kêu leng keng trong lòng

như tiếng lục lạc của đám bò nơi thảo nguyên xa xăm

cây thông Noel ngày xưa em còn bé

không đẹp như bây giờ

nhưng mang trên lá những bài ca trong gió không bao giờ tắt

lễ hội hoa đèn rực rỡ

hôm nay trên vuông ngực trần của em mùa đông

như lúa vàng chờ người nông phu gặt hái

óng ánh màu của mặt trời

cho dù mùa đông hay mùa xuân

hãy đuổi đám mây xám trong ta trì trệ

kiệt quệ thơ và chữ

một thời bay xa

lưỡi gươm hiệp sĩ treo lủng lẳng trên tường

cạnh sợi dây thừng sẵn sàng thắt cổ những người ngay thẳng

mùa đông có những con sâu nằm yên

gặm nhấm nỗi buồn quê hương viễn xứ

đi qua công viên nào đó của Bruxelles

thấy tượng đồng đen gục mặt

lời vọng của tuổi trẻ

câu kinh của người già

em hay chăng

lịch sử đã từ lâu chuyển mình

viết bằng những trang giả dối

và chiều nay

trên gác chuông nhà thờ đỉnh nhọn

có tiếng ca trong gió mừng lễ cuối năm

em đi qua phố phường

bằng trái tim hòa theo điệu nhạc

niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn

nhớ lại chuyện đời xưa kể nhau nghe nửa thế kỷ

quá khứ, tương lai

phải chăng từ nay

là hai đường thẳng song song . . .

chiếc phong linh muôn màu quay trong gió

em đi qua phố phường

có nghe lời trăn trở quê hương

thiên thần tháng mười hai đậu lên vai em

nhắc lại hư ảo bài thơ tình thuở nọ

viết ra trong mưa và gió

hôm nay đang hòa tan với chữ nghĩa

biến thành lãng quên trong tim óc lớn dần

lễ hội hoa đèn rực rỡ

trên môi em nở nụ cười rét buốt

hãy xin địa cầu dang tay

đón những người lang thang trong phố đêm

chỉ một khoảng cách : bàn tay nắm và buông

tâm tư xa nhau mà cũng thật gần

mùa đông chứa những bí ẩn tình người không ai thấu hiểu

thoang thoảng bên tai tiếng hát buồn viễn xứ

vang lừng giai điệu

một cõi mông lung . . .



thy an

ghi lại - cuối 2025