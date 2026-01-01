

Năm 2026 tăng giá ít nhất 350 loại thuốc tại Mỹ bất chấp áp lực từ Trump, trung bình tăng giá 4%. Thương lượng chỉ được 9 loại thuốc giảm giá.



WASHINGTON (VB) -- Sẽ tăng giá ít nhất 350 loại thuốc tại Mỹ, theo tin từ Reuters và tử báo The Hill. Theo một phân tích mới, chi phí của ít nhất 350 loại thuốc ở Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2026, bất chấp nhiều công ty dược phẩm cam kết đưa ra mức giá ưu đãi hơn theo các chính sách mới của chính quyền Trump. Như thế, các nhà hãng sản xuất thuốc tăng giá 350 loại thuốc bất chấp áp lực từ Trump. Chỉ riêng công ty Pfizer tăng giá ít nhất 80 loại thuốc.



Con số 350 loạit huốc tăng này cao hơn so với hơn 250 loại thuốc vào thời điểm này năm ngoái. Mức tăng trung bình khoảng 4%, tương đương với năm 2025, và không tính đến các khoản giảm giá hoặc chiết khấu khác được đàm phán với các công ty bảo hiểm và các nhà quản lý lợi ích dược phẩm.



Pfizer đang lên kế hoạch tăng giá nhiều nhất – khoảng 80 loại thuốc – bao gồm mọi thứ từ thuốc điều trị COVID Paxlovid và thuốc trị chứng đau nửa đầu Nurtec đến các loại thuốc thiết yếu trong bệnh viện như morphine. Hầu hết các đợt tăng giá đều dưới 10%, mặc dù vắc xin COVID Comirnaty sẽ tăng 15%, và một số loại thuốc giá rẻ trong bệnh viện sẽ tăng hơn bốn lần. Cả Pfizer và GSK đều cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết để tài trợ cho nghiên cứu và bù đắp chi phí tăng cao; GSK sẽ tăng giá khoảng 20 sản phẩm từ 2% đến 8,9%.



Tờ The Hill lưu ý rằng các thỏa thuận mà Tổng thống Trump đàm phán với các công ty dược phẩm chỉ áp dụng cho chương trình Medicaid, chứ không phải các chương trình bảo hiểm y tế thương mại bao gồm hầu hết người Mỹ.

.

Không phải tất cả các loại thuốcđều là tăng giá: Giá niêm yết sẽ giảm đối với khoảng 9 loại thuốc, bao gồm cả việc giảm hơn 40% đối với thuốc điều trị tiểu đường Jardiance và các phương pháp điều trị liên quan được bán bởi Boehringer Ingelheim và Eli Lilly, Reuters đưa tin. Jardiance nằm trong số 10 loại thuốc đầu tiên trải qua quá trình đàm phán giá mới của Medicare, dẫn đến việc giảm giá khoảng hai phần ba cho chương trình này.

Dữ liệu mới từ công ty nghiên cứu chăm sóc sức khỏe 3 Axis Advisors, được Reuters đưa tin đầu tiên, cho thấy số lượng thuốc tăng giá vào năm 2026 sẽ cao hơn so với năm ngoái, khi hơn 250 loại thuốc được dự kiến ​​tăng giá. Mức tăng giá trung bình dao động khoảng 4%.

Những dự báo này được đưa ra sau khi chính quyền Trump đã thực thi thành công chính sách “quốc gia được ưu đãi nhất” (MFN: most favored nation, còn gọi là tối huệ quốc) đối với hơn một chục công ty dược phẩm trong năm nay, đạt được các thỏa thuận đảm bảo các công ty sẽ cung cấp sản phẩm của họ với giá MFN — mức giá thấp nhất mà họ bán trên toàn cầu — và cung cấp các lựa chọn bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Nền tảng bán trực tiếp cho người tiêu dùng có tên TrumpRx dự kiến ​​sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. “Đây là chiến thắng lớn nhất cho khả năng chi trả của bệnh nhân trong lịch sử chăm sóc sức khỏe Mỹ, cho đến nay,” Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục vào đầu tháng 12/2025 khi thông báo thêm 9 công ty đã đồng ý với chính sách này.

“Các công ty dược phẩm rất khó tính, nhưng họ cũng yêu đất nước chúng ta,” ông nói thêm. “Họ biết điều đó là không công bằng, nhưng họ rất tuyệt vời.”

Các công ty dược phẩm đã ký kết các thỏa thuận tự nguyện với Nhà Trắng dưới áp lực rằng sản phẩm của họ sẽ bị áp thuế, làm giảm lợi nhuận của họ.

Một số sản phẩm dự kiến ​​sẽ tăng giá vào năm 2026 được sản xuất bởi các công ty đã đồng ý với chính sách MFN của Trump, bao gồm Pfizer và GSK.

Reuters lưu ý rằng mức tăng giá được 3 Axis Advisors dự báo cho năm 2026 không tính đến các khoản giảm giá cho các nhà quản lý lợi ích dược phẩm và các khoản giảm giá khác.

Các thỏa thuận về giá được ký kết giữa chính quyền Trump và các công ty dược phẩm áp dụng cho chương trình Medicaid, trong khi hầu hết người Mỹ sử dụng các chương trình bảo hiểm y tế thương mại. Giá MFN có thể có tác động không đáng kể đến bệnh nhân Medicaid vì chương trình này đã đảm bảo mức giá thấp nhất được cung cấp cho bất kỳ người trả tiền thương mại nào.





Các nhà phân tích đã chỉ trích chính sách MFN của Trump, cho rằng nó không giải quyết được vấn đề gốc rễ đằng sau chi phí thuốc cao. Khi phân tích các thỏa thuận, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (Centre for Economic Policy Research) lập luận rằng độc quyền bằng sáng chế là nguyên nhân chính dẫn đến giá thuốc quá cao, điều mà cả chính sách giá ưu đãi tối huệ quốc (MFN) lẫn đàm phán giá thuốc đều không giải quyết được.