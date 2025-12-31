Bản Tin Cà Phê Sáng Ngày Cuối Năm, 31 Tháng Mười Hai, 2025

Đây hứa hẹn sẽ là quả bóng lớn nhất từ trước đến nay, có tên là Constellation Ball.

Times Square Sẽ Có Hai Quả Cầu Pha Lê Đêm Giao Thừa

Lễ đón giao thừa năm nay ở Times Square, New York sẽ khác biệt với nhiều năm trước.

Thông thường, mỗi năm, người dân New York sẽ tụ tập tại Quảng Trường Thời Đại vào đêm giao thừa để chứng kiến ​​quả cầu pha lê rơi xuống từ tòa nhà One Times Square. Khoảnh khắc này đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới.

Tuy nhiên, vào ngày 1 Tháng Giêng năm 2026, người dân có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy có hai quả cầu rơi xuống thay vì một, theo tờ Today cho hay.

Đây hứa hẹn sẽ là quả bóng lớn nhất từ trước đến nay, có tên là Constellation Ball. Với đường kính 12,5 feet và trọng lượng hơn 12.000 pound, quả bóng được thiết kế với 5.280 viên pha lê Waterford hình tròn ở ba kích cỡ (1,5 inch, 3 inch và 4 inch) cùng với các đèn LED. Thiết kế này khác biệt so với pha lê hình tam giác được sử dụng từ năm 1999.

Michael Phillips, chủ tịch của Jamestown, công ty sở hữu và điều hành tòa nhà One Times Square, nói với CNN, quả cầu "được thiết kế để tượng trưng cho sự kết nối, sự trọn vẹn và tính chu kỳ của truyền thống, tôn vinh mối quan hệ vĩnh cửu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.”

Để kỷ niệm 250 năm sinh nhật nước Mỹ, Liên minh Quảng trường Thời đại – nhóm tổ chức sự kiện thả quả cầu đón năm mới hàng năm – đã quyết định có thêm sự kiện thả quả cầu thứ hai trong đêm đó. Liên minh này cũng đã hợp tác với America250, một tổ chức phi đảng phái được Quốc Hội thành lập năm 2016 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới, để cùng nhau tổ chức toàn bộ sự kiện.

Theo America250, lễ thả quả cầu thứ hai sẽ bắt đầu vào khoảng 12:04 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Khác với lễ thả quả cầu đầu tiên, quả cầu lần này sẽ có thiết kế màu đỏ, trắng và xanh lam.

Nữ ca sĩ huyền thoại Diana Ross dự trù ​​sẽ trình diễn một liên khúc các ca khúc hit của bà, bao gồm "I'm Coming Out" và "Upside Down" trên sân khấu Countdown ở Time Square bắt đầu lúc 11:37 tối (giờ miền Đông) trong chương trình "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" trên kênh ABC.

Trong khoảnh khắc ăn mừng, 2.000 pound (khoảng 900 kg) giấy kim tuyến màu đỏ, trắng và xanh lam sẽ thả xuống bầu trời Times Square. Theo thông cáo báo chí, sẽ có màn trình diễn bắn pháo hoa kết hợp với bản nhạc "America the Beautiful" do Ray Charles trình bày.

"Mục tiêu của chúng tôi là truyền cảm hứng cho tất cả 350 triệu người Mỹ cùng tham gia khoảnh khắc này để mừng đất nước chúng ta,” Rosie Rios, Chủ tịch America250, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Dân Chủ Thắng Lớn Ở Iowa

Đảng viên Dân Chủ Renee Hardman chiến thắng cuộc tranh cử Thượng Viện tiểu bang Iowa vào tối Thứ Ba, đánh bại ứng cử viên Cộng Hòa Lucas Loftin với kết quả cách biệt rất xa, 71.5% cho Dân Chủ và 28.5% cho Cộng Hòa. Chiến thắng này ngăn chặn Đảng Cộng Hòa lấy lại thế đa số trong Thượng Viện, theo Decision Desk HQ. Vị trí này bỏ trống sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire Celsi qua đời vào Tháng Mười.

Hardman, Phó Thị Trưởng West Des Moines, trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu vào Thượng Viện tiểu bang Iowa. Bà cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên trong Hội đồng Thành phố West Des Moines, với Celsi từng quản lý chiến dịch tranh cử đầu tiên của bà gần một thập kỷ trước.

Trên toàn quốc, Đảng Dân Chủ đã đạt được các chiến thắng đáng chú ý, bao gồm cuộc bầu cử đặc biệt Thượng Viện tiểu bang Kentucky, ở Tennessee, và thành công trong các cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một cho vị trí thống đốc New Jersey và Virginia, thị trưởng Thành phố New York, và các cuộc đua cấp dưới khác. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Ken Martin ca ngợi kết quả như một sự kiểm soát quyền lực Cộng Hòa, báo hiệu sự trỗi dậy của Đảng Dân Chủ hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ.

Lời Chúc Năm Mới Của Trump Dành Cho Đồng Đảng: “Thối Rửa Dưới Địa Ngục”

Tổng thống Donald Trump hôm nay công khai nguyền rủa một đồng đảng Cộng hòa “thối tha” phải “thối rữa dưới địa ngục”, thay vì chúc năm mới. Ông bênh vực bà Tina Peters, cựu viên chức Colorado đang ngồi tù vì cáo buộc gian lận bầu cử.

“Xin Chúa phù hộ bà Tina Peters, nay đã thụ án hai năm trong chín năm tại nhà tù tối đa Colorado, ở tuổi 73 và đang bệnh, chỉ vì cố ngăn chặn gian lận phiếu bầu khổng lồ tại tiểu bang bà (nơi dân đang bỏ đi hàng loạt!),” ông Trump viết trên Truth Social.

Bệnh Sởi Bùng Phát Ở South Carolina

South Carolina thông báo có thêm 20 trường hợp mắc bệnh sởi trong bốn ngày qua. Tình trạng này cho thấy nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan trong ba tuần nữa, nó có thể sẽ không còn nằm trong danh sách các bệnh đã bị xóa sổ ở Mỹ trong 25 năm qua, theo NBC.

Chỉ trong bốn ngày, tiểu bang này ghi nhận thêm 20 ca mới, nâng tổng số ca sởi trong năm 2025 lên 179, cao hơn tổng số ca toàn nước Mỹ của nhiều năm gần đây. Trên toàn quốc, hơn 2.000 ca sởi đã phát hiện trong năm nay, trong đó 93% xảy ra ở người chưa tiêm vaccine hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.

Tại South Carolina, dịch đang lan trong gia đình, trường học và nhà thờ, buộc gần 300 người phải cách ly. Phần lớn ca bệnh là trẻ em chưa tiêm vaccine. Các chuyên gia cho rằng sự sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng, cùng việc gia tăng miễn trừ vaccine, là nguyên nhân chính. Tỷ lệ tiêm MMR ở trẻ mẫu giáo hiện dưới mức 95% cần thiết để ngăn chặn lây lan.

Nhiều chuyên gia y tế công cộng đã bày tỏ lo ngại về quan điểm của chính phủ liên bang về vaccine kể từ khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. nhậm chức vào Tháng Hai. Mặc dù Kennedy đã kêu gọi mọi người tiêm vaccine MMR, nhưng ông cũng coi việc tiêm chủng là một lựa chọn cá nhân, nhấn mạnh các phương pháp điều trị chưa được chứng minh như steroid và kháng sinh, và đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng khả năng miễn dịch từ vaccine sởi suy giảm nhanh chóng.

Theo định nghĩa, bệnh sởi được xem là bệnh dịch đã bị loại trừ khi không còn lây truyền liên tục trong vòng một năm. Tuy nhiên, tại Mỹ, chuỗi lây nhiễm đã kéo dài từ khoảng ngày 20/1. Nếu dịch không chấm dứt trong ba tuần tới, Mỹ có thể mất tình trạng này, tương tự Canada hồi tháng Mười Mội.

Các ổ dịch khác cũng xuất hiện tại Texas, Arizona, Utah và Nevada, với nhiều ca tử vong ở người chưa tiêm. Giới y tế nhấn mạnh vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, với hai mũi có hiệu quả tới 97% và bảo vệ lâu dài.

Bệnh Nhi Đầu Tiên Thiệt Mạng Vì Cúm, CDC Cảnh Cáo Chủng Cúm Mới

Tin cho hay một đứa trẻ ở Kentucky đã chết vì cúm, đánh dấu ca tử vong do cúm ở trẻ em đầu tiên trong mùa dịch năm nay, các quan chức y tế tiểu bang thông báo hôm Thứ Ba. Theo Sở Y tế Kentucky, bệnh nhi này sống ở quận Kenton và chưa được tiêm vaccine cúm mùa này.

Tiến sĩ Steven Stack, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Gia đình của Kentucky cho biết, “đây là một lời nhắc nhở đau lòng rằng bệnh cúm không phải lúc nào cũng là một căn bệnh nhẹ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và những người có bệnh lý nền.”

Sở Y tế Công cộng Kentucky, Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ và các chuyên gia khác khuyến cáo mọi người từ sáu tháng tuổi trở lên nên tiêm chủng ngừa cúm và vaccine COVID-19 hàng năm. Các loại vaccine này có sẵn rộng rãi tại các phòng khám và hiệu thuốc, thường là miễn phí. Cả hai loại đều có thể được tiêm trong cùng một lần khám và vào bất kỳ thời điểm nào trong mùa cúm, thường kéo dài từ Tháng Mười Đến Tháng Năm.

Một bệnh nhân khác là một thiếu niên 14 tuổi ở Alabama cũng tử vong vì biến chứng cúm tại bệnh viện Chattanooga hôm thứ Hai, theo FoxNews cho hay.

Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy số ca mắc cúm tiếp tục tăng mạnh trên khắp cả nước, với một số khu vực ghi nhận số ca mắc bệnh kỷ lục. CDC ước tính tính đến ngày 20 Tháng Mười Hai, đã có ít nhất 7,5 triệu ca mắc cúm trong mùa dịch này, cũng như ít nhất 81.000 ca nhập viện và 3.100 ca tử vong. Trong đó đã có tám trường hợp tử vong ở trẻ em liên quan đến cúm.

CDC cho biết 32 khu vực đang có mức độ lây lan cúm "cao" hoặc "rất cao.” Tuần trước, chỉ có 17 khu vực thuộc các nhóm này. Các khu vực bao gồm tất cả 50 tiểu bang và một số vùng lãnh thổ, cũng như D.C và thành phố New York. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về mùa cúm năm nay. Một chủng phụ mới của virus cúm A, được gọi là H3N2, đang lây lan nhanh chóng. Theo dữ liệu của CDC, trong số 2.086 mẫu xét nghiệm dương tính với cúm từ ngày 13 đến ngày 20 Tháng Mười Hai, có 2.029 mẫu nhiễm virus cúm A. Khi phân tích 1.627 mẫu trong số đó, người ta phát hiện 1.493 mẫu, tương đương gần 92%, là chủng H3N2.

Chính Quyền Trump Đóng Băng Ngân Sách Chăm Sóc Trẻ Em Tại Minnesota

Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định đóng băng toàn bộ khoản thanh toán liên bang cho các chương trình chăm sóc trẻ em tại tiểu bang Minnesota, sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc gian lận quy mô lớn tại các cơ sở giữ trẻ. Theo NBC, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết hành động này nhằm ngăn chặn việc lạm dụng ngân sách và sẽ áp dụng các yêu cầu kiểm soát mới trên toàn quốc, bao gồm việc các bang phải cung cấp lý do chi tiêu kèm hóa đơn hoặc bằng chứng hình ảnh trước khi nhận tiền.

Theo HHS, mỗi năm Minnesota nhận khoảng $185 triệu tiền hỗ trợ chăm sóc trẻ em, nhưng chưa rõ chính xác bao nhiêu tiền đang bị đóng băng. Thứ trưởng HHS Jim O’Neill nhấn mạnh rằng ngân sách chỉ được giải ngân trở lại khi các tiểu bang chứng minh việc sử dụng hợp pháp.

Thống đốc Minnesota Tim Walz phản đối quyết định này, cho rằng chính quyền Trump đang chính trị hóa vấn đề gian lận để cắt giảm các chương trình phúc lợi cho người dân. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance và Tòa Bạch Ốc ủng hộ mạnh mẽ biện pháp đóng băng nhằm chống gian lận.

FBI đang tăng cường lực lượng đến Minnesota để điều tra các cáo buộc gian lận, theo thông báo của Giám đốc FBI Kash Patel, trong đó cộng đồng người Somalia ở Minnesota bị nhắm đến nhiều nhất, làm dấy lên tranh cãi về yếu tố chính trị và sắc tộc trong cách tiếp cận của chính quyền liên bang.

AP: CIA Đứng Sau Cuộc Tấn Công Tàu Venezuela

Nguồn tin của AP hôm Thứ Tư 31 Tháng Mười Hai cho hay CIA đứng sau cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào một khu vực bến cảng ở Venezuela hồi tuần trước. Đây là hành động đầu tiên và trực tiếp của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào Tháng Chín. Cuộc tấn công làm leo thang chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng của chính quyền Trump đối với chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro.

Tổng thống Donald Trump đề cập đến hoạt động này trong một cuộc phỏng vấn radio, mô tả nó nhắm vào một "cơ sở lớn nơi có nhiều tàu bè” và sau đó chỉ rõ đó là "khu vực bến cảng nơi họ chất hàng hóa ma túy lên thuyền” trong cuộc trao đổi với phóng viên tại Mar-a-Lago khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trump từ chối xác nhận liệu đó là do quân đội hay CIA thực hiện. CIA, Tòa Bạch Ốc và Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm đều từ chối bình luận thêm. Bộ chỉ huy sau tuyên bố họ không hỗ trợ hoạt động này, kể cả hỗ trợ tình báo.

Điều này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Mỹ ở Caribbean từ Tháng Tám, bao gồm hơn 30 cuộc tấn công vào các thuyền ma túy bị cáo buộc ở Caribbean và đông Thái Bình Dương, cùng với lệnh thu giữ các tàu chở dầu của Venezuela. Trump đã đe dọa tấn công trên đất liền và công khai ủy quyền cho CIA thực hiện hành động bí mật ở Venezuela, viện dẫn buôn bán ma túy và việc thả tù nhân vào Mỹ. Maduro, bị truy tố ở Mỹ vì narcoterrorism kể từ năm 2020, phủ nhận các cáo buộc. Một phần thưởng trị giá $50 triệu cho thông tin bắt giữ ông.

Trump Phủ Quyết 2 Dự Luật, Dân Biểu MAGA Thân Tín Phẫn Nộ

Tổng thống Trump ban hành hai lệnh phủ quyết trong tuần này, là lệnh phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, bác bỏ hai dự luật lưỡng đảng và vấp phải sự phản đối từ Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng Hòa, Colorado.)

Đó là dự luật nhằm hoàn thành một dự án cung cấp nước cho vùng Đông Nam Colorado và một dự luật khác trao cho bộ tộc Miccosukee quyền quản lý một phần khu vực Everglades ở Florida.

Lauren Boebert, một MAGA thân tín của Trump đã phản đối lệnh phủ quyết của tổng thống đối với dự luật nhằm thúc đẩy dự án cấp nước ở tiểu bang của bà, có tên là Arkansas Valley Conduit.

“Tổng thống Trump đã quyết định phủ quyết một dự luật hoàn toàn không gây tranh cãi, được cả lưỡng đảng đồng thuận. Nếu chính quyền này muốn để lại di sản là ngăn chặn các dự án cung cấp nước cho người dân vùng nông thôn Mỹ, thì đó là việc của họ,” bà Boebert nói với kênh truyền hình địa phương 9News.

Bà nói thêm rằng bà hy vọng “quyết định phủ quyết này không liên quan gì đến việc trả đũa chính trị vì đã vạch trần tham nhũng và yêu cầu trách nhiệm giải trình. Người dân Mỹ xứng đáng có được sự lãnh đạo đặt lợi ích của người dân lên trên chính trị.”

Bà cũng đăng tải dòng chữ “chuyện này chưa kết thúc” trên nền tảng mạng xã hội X để phản hồi về quyết định phủ quyết. Lauren Boebert nằm trong số các nhà lập pháp gần đây đã thúc đẩy việc bỏ phiếu để công bố hồ sơ Epstein.

Trung Quốc Thông Báo ‘Tập Trận Thành Công’ Gần Đài Loan

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo vào đêm Giao Thừa rằng họ đã "hoàn thành thành công" hai ngày tập trận quân sự quanh Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025.”

Các cuộc diễn tập, diễn ra thứ Hai và thứ Ba, nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo tự trị và kiểm tra khả năng tác chiến liên hợp tích hợp. Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông của PLA, Đại tá Li Xi, tuyên bố quân đội vẫn ở trạng thái cảnh giác cao độ để chống lại các phần tử ly khai "Đài Loan độc lập" và can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Thông báo của Trung Quốc kèm theo nhạc quân hành hùng tráng, không cung cấp chi tiết về kết quả hoặc thời gian kết thúc chính xác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bài phát biểu năm mới hàng năm, nhấn mạnh mối liên hệ máu mủ không thể phá vỡ qua Eo biển Đài Loan và tuyên bố thống nhất là xu hướng không thể đảo ngược.

Các cuộc tập trận làm gia tăng căng thẳng khu vực, quốc tế chỉ trích. Nhật Bản lên án chúng là hành động leo thang, kêu gọi đối thoại hòa bình qua ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto C. Teodoro Jr. bày tỏ lo ngại, lưu ý hậu quả đối với ổn định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và kêu gọi kiềm chế. Điều này diễn ra sau khi Mỹ phê duyệt gói vũ khí kỷ lục cho Đài Loan vào giữa Tháng Mười Hai đã bị Trung Quốc chỉ trích gay gắt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Ba cố gắng hạ nhiệt, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với ông Tập và lưu ý lịch sử lâu dài của Trung Quốc với các cuộc tập trận ở khu vực đó.

Nấm Gây Chết Người Lan Nhanh Ở California Và Nhiều Nơi Khác

Các bệnh viện, viện dưỡng lão và cơ sở y tế trên khắp nước Mỹ đang chật vật đối phó với một loại nấm kháng thuốc nguy hiểm, đã gây nhiễm cho ít nhất 7.000 người trong năm 2025, theo số liệu theo dõi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Loại nấm mang tên Candida auris, lần đầu được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2016, đã lan rất nhanh trong những năm gần đây. Nó có thể sống dai trên các bề mặt rồi truyền sang bệnh nhân qua những ống chuyền, ống thở hoặc kim chuyền vào tĩnh mạch.

Một số chủng Candida auris được xem là “siêu vi trùng” vì kháng hầu hết các loại thuốc thường dùng để trị nấm. Người mạnh khỏe có thể tự chống chọi và lành bệnh, nhưng trong bệnh viện – nơi người bệnh vốn đã yếu – loại nấm này có thể trở thành mối đe dọa chết người.

“Nếu nhiễm phải loại nấm đã kháng hết thuốc, chúng tôi không còn cách chữa trị nào để giúp quý vị chống lại nó. Khi đó chỉ còn trông vào sức của chính thân thể mình,” bà Melissa Nolan, phụ giáo môn dịch tễ học và thống kê y học tại Đại học South Carolina, nói với hệ thống Nexstar.

Sức kháng thuốc của nấm khiến việc khống chế nó trở nên đặc biệt khó khăn. Hơn một nửa các tiểu bang đã ghi nhận ca bệnh Candida auris trong năm 2025, theo CDC. Với một tuần chót của năm còn chưa thống kê xong, con số ca bệnh hằng năm đang tiến gần kỷ lục hơn 7.500 ca của năm trước. California đã báo cáo hơn 1.500 ca trong năm nay, chỉ thua Nevada.

Một số nhà khoa học cho rằng sự đổi thay khí hậu có thể góp phần làm các giống nấm như Candida auris lan rộng hơn.

Vốn dĩ, phần lớn nấm khó sống được trong thân nhiệt ấm của con người, giáo sư vi trùng học Arturo Casadevall, giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins, giải thích với hãng Associated Press. Nhưng khi khí hậu nóng dần lên, nấm cũng quen dần với sức nóng đó.

“Chúng ta được bảo vệ rất nhiều trước các loại nấm trong thiên nhiên nhờ thân nhiệt của mình. Tuy nhiên, nếu thế giới mỗi ngày một nóng hơn và nấm cũng quen với nhiệt độ cao hơn, sẽ có một số giống vượt qua cái mà tôi gọi là ‘lằn ranh nhiệt độ’, tức là có thể sống được trong thân thể con người,” ông nói.

Trước đây, CDC ước tính rằng, dựa trên số liệu từ một nhóm bệnh nhân còn hạn chế, đã có từ 30 đến 60 phần trăm người mắc Candida auris chết; tuy nhiên, phần đông trong số đó vốn cũng mang những chứng bệnh nặng khác, làm tăng thêm rủi ro thiệt mạng.

Việt Nam: Cá Nhân Mua Bán Ngoại Tệ Với Nhau Bị Phạt 100 Triệu Đồng, Tịch Thu Số Tiền

Nghị định 340/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, quy định các mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ngoại hối. Trong đó, cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau sẽ bị xử phạt tùy theo giá trị giao dịch.

Phạt cảnh cáo nếu giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ tương đương), bao gồm cả việc tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ hay thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ dưới mức này mà trái luật lệ.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu giá trị từ 1.000 đến 10.000 đôla, hoặc dưới 1.000 đôla nhưng tái phạm nhiều lần.

Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng nếu giá trị từ 10.000 đến 100.000 đôla; mức này cũng áp dụng cho việc không niêm yết rõ ràng tỷ giá mua bán ngoại tệ tại chỗ giao dịch.

Phạt nặng từ 80 đến 100 triệu đồng khi giá trị từ 100.000 đôla trở lên; đồng thời tịch thu toàn bộ số ngoại tệ hay tiền Việt Nam liên quan.

Ngoài ra, nghị định còn tịch thu ngoại tệ và tiền Việt đối với mọi hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân hay tổ chức không được phép thu đổi.

"Mức phạt cao nhất, từ 200 đến 250 triệu đồng, dành cho việc kinh doanh hợp đồng tương lai ngoại hối trái luật lệ, hoặc xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt không đúng quy định."