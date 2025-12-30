Tatiana Schlossberg, Cháu Ngoại của Tổng Thống John F. Kennedy, Qua Đời.





Tatiana Schlossberg, 35 tuổi, một ký giả chuyên về môi trường, cháu ngoại của Tổng thống John F. Kennedy – đã qua đời hôm Thứ Ba 30 Tháng Mười Hai. Quỹ Thư viện John F.Kennedy, do gia đình Kennedy ký tên, đã loan tin về cái chết của cô trên Instagram.

Ngày 22 Tháng Mười Một, Tatiana Schlossberg đã viết bài xã luận xúc động kể về căn bệnh ung thư máu hiếm gặp và nguy hiểm mà cô mắc phải, được đăng trên tạp chí The New Yorker. Bài viết có tựa đề “Cuộc Huyết Chiến Của Tôi" đăng trực tuyến vào đúng ngày kỷ niệm 62 năm, ngày ông ngoại của cô, Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát. Schlossberg kể lại mình đã phát hiện ra bệnh ung thư sau khi sinh con gái vào Tháng Năm 2024. Bác sĩ nhận thấy có điều gì đó bất thường trong kết quả xét nghiệm máu của cô, và họ nói: “Có thể chỉ là điều gì đó liên quan đến thai kỳ và sinh nở, hoặc cũng có thể là bệnh bạch cầu.”





Và cuối cùng, đó thật sự là bệnh bạch cầu, với một đột biến hiếm gặp. Tatiana Schlossberg có một con gái mới sinh và một con trai mới 2 tuổi.









“Tôi không thể tin được rằng họ đang nói về mình,” cô viết. “Ngày hôm trước, tôi còn bơi suốt chiều dài hồ bơi khi đang mang thai chín tháng. Tôi không bệnh. Tôi không cảm thấy mình đang bệnh. Thực tế, tôi là một trong những người khỏe mạnh nhất mà tôi biết. Tôi thường xuyên chạy bộ từ năm đến mười dặm ở Central Park. Tôi từng bơi hơn 4 km qua sông Hudson để gây quỹ cho Hiệp hội Ung thư máu và Ung thư hạch.”

Cô nói thêm, “Đây không thể nào là cuộc sống của tôi.”





Sau đó, Schlossberg đã trải qua năm tuần điều trị tại Bệnh viện Columbia-Presbyterian ở New York trước khi bắt đầu hóa trị tại nhà và sau đó được ghép tủy xương.





NYTimes cho hay, Tatiana Schlossberg đã tiếp nhận nhiều đợt hóa trị nữa và sau đó là cấy ghép tế bào gốc – một biện pháp cuối cùng đầy hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Em gái của cô, Rose Schlossberg, có kết quả phù hợp và sẽ hiến tặng tế bào của mình. Anh trai của cô, Jack Schlossberg, hiện đang tranh cử vào Quốc Hội tại khu vực bầu cử thứ 12 của New York, chỉ có kết quả phù hợp một nửa. Tuy nhiên, ông vẫn hỏi các bác sĩ, liệu ông có thể hiến tặng tế bào dù kết quả phù hợp có một nửa không?





Sau ca cấy ghép, Schlossberg bị rụng hết tóc. Jack đã cạo trọc đầu để ủng hộ em gái.





Cô là con gái của nghệ sĩ Edwin Schlossberg và Caroline Kennedy, một nhà ngoại giao, con gái lớn nhất của Tổng Thống John F. Kennedy.