Hôm nay,  

Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 30 Tháng Mười Hai

30/12/202508:28:00(Xem: 817)
ICE-Medicaid
Theo phán quyết, ICE sẽ nhận được các thông tin cơ bản như dữ liệu cá nhân, nơi cư trú và thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch từ chính phủ liên bang.
(Minh họa: Việt Báo)

 

  • Tòa Cho Phép Chính Quyền Trump Tiết Lộ Thông Tin Medicaid Của Di Dân Cho ICE 
  • FBI Tăng Cường Nhân Lực Đến Minnesota Để Điều Tra Nhà Trẻ Gian Lận
  • Luật Sư Yêu Cầu Tòa Thả Nghi Phạm Đặt Bom D.C, Lập Luận không Đủ Bằng Chứng Buộc Tội
  • Chính Phủ Pháp Cấp Quốc Tịch Cho Gia Đình George Clooney
  • Nghệ Sĩ Hủy Buổi Hòa Nhạc Giao Thừa Tại Kennedy Center
  • Toà Tạm Ngăn Chính Quyền Trump Chấm Dứt Quy Chế Bảo Vệ Di Dân Nam Sudan 
  • Israel Sẽ Đình Chỉ Hoạt Động Nhiều Tổ Chức Nhân Đạo Tại Gaza Từ Ngày 1 Tháng 1
  • Giới Chức Nga Đe Dọa Zelenskyy
  • Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự
  • Amanda Nguyễn Tiết Lộ Chứng Trầm Cảm Sau Chuyến Bay Vào Vũ Trụ Với Blue Origin
  • Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự

 

Tòa Cho Phép Chính Quyền Trump Tiết Lộ Thông Tin Medicaid Của Di Dân Cho ICE 

 

Một chánh án ở California hôm Thứ Hai ra phán quyết cho phép chính phủ liên bang được phép chia sẻ thông tin cơ bản về những người tham gia chương trình Medicaid với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực tìm kiếm những người mà họ cho là đang cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này.

 

Trước đó, hành động này đã bị một lệnh cấm tạm thời áp dụng cho 20 tiểu bang đệ đơn kiện, trong đó có California. Phán quyết của chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Vince Chhabria là một chiến thắng nữa cho cuộc càn quét di dân của Tổng thống Donald Trump, vì nó cho phép ICE sử dụng dữ liệu Medicaid trong các vụ trục xuất bắt đầu từ ngày 6 Tháng Giêng.

 

Theo phán quyết, các thông tin cơ bản như dữ liệu cá nhân, nơi cư trú và thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch, sẽ được phép chia sẻ theo luật hiện hành. Tuy nhiên, chánh án cũng ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc chia sẻ các dữ liệu “nhạy cảm” hơn, như thông tin y tế chi tiết hoặc dữ liệu của công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp và những người có tình trạng cư trú hợp pháp.

 

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California Rob Bonta lên án quyết định này, nhưng lại hoan nghênh việc tòa án ngăn chặn nỗ lực tiếp cận dữ liệu y tế sâu hơn. Chánh án Chhabria cho rằng chính sách mới thiếu rõ ràng và đặt ra nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đặc biệt liên quan đến quyền riêng tư và các hộ gia đình có tình trạng cư trú hỗn hợp.

 

Medicaid hiện phục vụ khoảng 79 triệu người trên toàn nước Mỹ, và vụ kiện vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

 

FBI Tăng Cường Nhân Lực Đến Minnesota Để Điều Tra Nhà Trẻ Gian Lận

 

Giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) Kash Patel hôm Thứ Ba 30/12 cho biết cơ quan này đã tăng cường nguồn lực và nhân sự đến Minnesota để điều tra các vụ nghi ngờ gian lận tại gần một chục cơ sở dịch vụ xã hội sau một video lan truyền trên mạng vào cuối tuần qua. Video do một người tên Nick Shirley thực hiện, cáo buộc các trung tâm trông trẻ tại đây nhận hàng triệu đô la ngân sách dù không hoạt động.

 

Shirley, 23 tuổi, tự nhận mình là một nhà báo độc lập, đã đưa vấn đề gian lận bầu cử ở Minnesota trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông bảo thủ trong những ngày gần đây. Phó Tổng thống JD Vance, Elon Musk và nhiều kênh truyền thông cánh hữu khác ủng hộ mạnh mẽ những phóng sự của người này từ Minneapolis. Video của anh ta có hàng triệu lần xem trên X và YouTube.

 

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem cũng nhanh chóng tham gia, cho biết giới chức của bộ này đang tiến hành điều tra gian lận tại Minneapolis.

 

Hành động này diễn ra sau nhiều năm điều tra bắt đầu từ vụ lừa đảo trị giá $300 triệu tại tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future, trong đó 57 bị cáo ở Minnesota đã bị kết tội. Các công tố viên cho biết tổ chức này là trung tâm của vụ lừa đảo liên quan đến COVID-19 lớn nhất cả nước, khi các bị cáo đã lợi dụng một chương trình do tiểu bang điều hành, được liên bang tài trợ, nhằm cung cấp thực phẩm cho trẻ em.

 

Tin từ NBC cho hay văn phòng Thống đốc Tim Walz khẳng định tiểu bang đã nỗ lực xử lý gian lận từ nhiều năm qua. Giới chức tiểu bang cũng xác nhận một số cơ sở xuất hiện trong video, bao gồm "Quality Learning Center" đã bị đóng cửa hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan thực thi pháp luật trước đó. Vụ việc này nối tiếp cuộc điều tra lớn từ năm 2022, khi các công tố viên liên bang buộc tội 77 người trong âm mưu chiếm đoạt $250 triệu từ chương trình dinh dưỡng trẻ em.

 

Giám đốc FBT nhận định vụ gian lận này, chủ yếu nhắm vào các nghi phạm thuộc cộng đồng người nhập cư Somali, chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm.” Trong khi Trump có những lời lẽ gay gắt nhắm vào người nhập cư Somali, Thống Đốc Walz đã lên án việc quy chụp cả một cộng đồng dựa trên chủng tộc.

 

Vụ việc đã trở thành vũ khí chính trị khi chính quyền Trump sử dụng nó để chỉ trích Thống đốc Walz và siết chặt vấn đề nhập cư. Người của chính quyền Trump nhanh chóng viện dẫn sự việc này kêu gọi Thống Đốc Walz từ chức, cáo buộc không ngăn chặn được tham nhũng.

 

Luật Sư Yêu Cầu Tòa Thả Nghi Phạm Đặt Bom D.C, Lập Luận không Đủ Bằng Chứng Buộc Tội

 

Luật sư của Brian Cole Jr., cư dân tiểu bang Virginia, đã đề nghị thẩm phán cho thân chủ của họ được tại ngoại trước khi xét xử. Brian Cole Jr. là phạm bị cáo buộc đặt bom ống bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) và Đảng Cộng hòa (RNC) vào đêm trước vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol Mỹ.

 

Trong đơn nộp vào chiều tối hôm Thứ Hai, phía bào chữa cho rằng công tố viên chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy nghi phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc có nguy cơ bỏ trốn. Yêu cầu này được đưa ra trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào Thứ Ba. Cole bị bắt đầu tháng này sau một cuộc điều tra kéo dài gần 5 năm và hiện đối mặt với hai cáo buộc liên bang, có thể dẫn đến mức án tối đa lên tới 30 năm tù nếu bị kết án. Nghi phạm chưa nhận tội.

 

Theo công tố, Cole đã thú nhận việc đặt bom nhưng nói rằng không nhằm vào phiên họp Quốc Hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden. Hồ sơ tòa án cho biết Cole đã vứt bỏ vật liệu chế tạo bom sau khi nhận ra hình ảnh của mình trong các đoạn video do FBI công bố và giữ kín hành vi này trong nhiều năm. Công tố cũng cho rằng nghi phạm đã nhiều lần xóa dữ liệu trên điện thoại cá nhân.

 

Luật sư của Cole chỉ trích các phát biểu công khai của công tố viên liên bang Jeanine Pirro, cho rằng công bố chi tiết lời thú nhận có thể đã vi phạm quyền của thân chủ. Họ nhấn mạnh Cole không có tiền án, bị chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồng thời sẵn sàng chấp nhận quản thúc tại gia và đeo vòng giám sát điện tử nếu được thả.

 

Nghệ Sĩ Hủy Buổi Hòa Nhạc Giao Thừa Tại Kennedy Center

 

Ban nhạc jazz kỳ cựu The Cookers thông báo họ sẽ không biễu diễn hai buổi hòa nhạc đêm Giao Thừa tại Kennedy Center theo dự trù. Đây là hành động tiếp nối với một loạt buổi biểu diễn đã hủy bỏ sau khi tổ chức nghệ thuật danh tiếng này gắn thêm tên của Donald Trump lên bảng tên của trung tâm. Nhóm The Cookers cho biết quyết định của họ xuất phát từ tinh thần của nhạc jazz, một dòng nhạc gắn liền với tự do tư tưởng, tự do biểu đạt và sự phản kháng trước áp bức.

 

Kennedy Center trước đó đã quảng bá các buổi biểu diễn của The Cookers như những sự kiện nổi bật nhất trong đêm Giao Thừa. Tuy nhiên, nhóm đã gia nhập danh sách ngày càng dài các nghệ sĩ rút lui kể từ khi hội đồng quản trị của trung tâm, do Trump bổ nhiệm, bỏ phiếu đổi tên thành Trump Kennedy Center.

 

Richard Grenell, đồng minh thân cận của ông Trump và hiện là chủ tịch trung tâm, cho rằng các vụ hủy diễn mang động cơ chính trị và gọi đây là những hành động tẩy chay. Trước đó, một buổi hòa nhạc jazz đêm Giáng Sinh và một số buổi biểu diễn múa cũng đã bị hủy.

 

Donald Trump luôn khao khát để lại dấu ấn của mình ở Washington, bằng cách đặt tên mình lên các tòa nhà trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó là Viện Hòa Bình, và mới nhất là Trung tâm biểu diễn Kennedy Center. Đảng Dân Chủ phản ứng bằng cách chỉ trích việc đổi tên là trái pháp luật, trong khi gia đình cố Tổng thống John F. Kennedy lên án động thái này làm tổn hại di sản của ông.

  

Chính Phủ Pháp Cấp Quốc Tịch Cho Gia Đình George Clooney

 

Nam diễn viên George Clooney, cùng vợ là Amal Clooney và cặp song sinh Ella và Alexander đã trở thành công dân Pháp, theo thông báo chính thức đăng trên Công báo Pháp (Journal Officiel). Amal Clooney, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, được nhập quốc tịch dưới tên thời con gái là Amal Alamuddin. Thông báo cũng xác nhận tên đầy đủ của George Clooney là George Timothy Clooney.

 

Gia đình Clooney mua một điền trang tại Pháp vào năm 2021 và từ đó xem đây là nơi cư trú chính của họ. Trong các cuộc phỏng vấn, Clooney cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn nuôi dạy con cái tránh xa ánh đèn sân khấu và văn hóa paparazzi khắc nghiệt của Hollywood. Ông nhấn mạnh rằng cuộc sống tại Pháp mang lại cho các con nhiều quyền riêng tư hơn, một tuổi thơ cân bằng và lành mạnh, nhờ các luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

 

Hiện chưa rõ George Clooney có giữ quốc tịch Mỹ hay không, theo truyền thông cho biết. Bà Amal Clooney sinh ra tại Lebanon và lớn lên ở Anh, còn hai bé song sinh được sinh ra tại London. Clooney cũng hài hước thừa nhận tiếng Pháp của ông còn rất kém, trong khi vợ và các con nói tiếng Pháp thành thạo.

 

Truyền thông Pháp cho biết gia đình Clooney sống bán thời gian trong một biệt thự sang trọng thế kỷ 18 gần thị trấn Brignoles, miền nam nước Pháp. Thị trưởng địa phương mô tả họ là một gia đình giản dị, dễ gần, và cho rằng việc nhập quốc tịch Pháp thể hiện tình yêu của Clooney dành cho đất nước này cũng như mong muốn sống một cuộc sống bình thường.

 

Tòa tạm ngăn Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ trục xuất người Nam Sudan 

 

Một chánh án liên bang Mỹ tạm thời ngăn chặn chính quyền Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ khỏi bị trục xuất đối với người di cư đến từ Nam Sudan đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Theo CNN hôm Thứ Ba, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Angel Kelley tại Boston đã chấp thuận yêu cầu khẩn cấp nhằm ngăn việc tình trạng bảo vệ tạm thời (Temporary Protected Status – TPS) của người Nam Sudan hết hạn sau ngày 5/1 như kế hoạch của Bộ Nội An dưới thời Trump.

 

Quyết định này được đưa ra sau khi bốn người di cư Nam Sudan cùng tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư African Communities Together đệ đơn kiện, cáo buộc Bộ Nội An đã hành động trái pháp luật và khiến họ có nguy cơ bị trục xuất về Nam Sudan, nơi vẫn đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Kể từ khi giành độc lập năm 2011, Nam Sudan liên tục chìm trong xung đột, bao gồm một cuộc nội chiến khiến khoảng 400.000 người thiệt mạng.

 

Mỹ áp dụng quy chế TPS cho Nam Sudan từ năm 2011, cho phép người đủ điều kiện được làm việc và tạm thời không bị trục xuất. Hiện có khoảng 232 công dân Nam Sudan hưởng TPS và 73 hồ sơ khác đang chờ xét duyệt.

 

Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem cho rằng điều kiện tại Nam Sudan đã được cải thiện, nhưng phía nguyên đơn lập luận rằng quyết định này vi phạm luật liên bang, bỏ qua tình hình nhân đạo thực tế và mang động cơ phân biệt đối xử.

 

Giới Chức Nga Đe Dọa Zelenskyy

 

Một quan chức cao cấp của Nga đe dọa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào một trong những dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố cuộc tấn công xảy ra tại khu vực Novgorod vào ngày 29/12, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Tổng Thống Zelenskyy đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là thông tin sai lệch của Nga nhằm biện minh cho các hành động quân sự tiếp theo tấn công nhằm vào Kyiv và các cơ quan nhà nước Ukraine.

 

Theo ABC, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev và hiện là thành viên Hội đồng An ninh, đã đăng những phát ngôn cứng rắn trên mạng xã hội, cáo buộc Zelenskyy phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn và đe dọa ông sẽ phải sống trong cảnh lẩn trốn. Một số nhân vật thân cận với Điện Kremlin, bao gồm ông Kiril Dmitriev, cũng công khai đặt câu hỏi về tương lai chính trị của tổng thống Ukraine.

 

Điện Kremlin cho biết Donald Trump đã biết về cáo buộc này trong cuộc điện đàm với Putin trước cuộc gặp với tổng thống Ukraine ở Mar-a-lao, đồng thời Nga cảnh báo sẽ tiến hành các đòn trả đũa. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh Nga không đưa ra được bằng chứng vì “không có cuộc tấn công nào xảy ra.”

 

Dù căng thẳng leo thang, Nga tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng lập trường có thể trở nên cứng rắn hơn. Trong khi đó, cả hai bên đều báo cáo các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới, cho thấy tiến trình hòa bình vẫn rất mong manh.

Israel Sẽ Đình Chỉ Hoạt Động Nhiều Tổ Chức Nhân Đạo Tại Gaza Từ Ngày 1 Tháng 1

Israel cho biết sẽ đình chỉ hơn hai chục tổ chức nhân đạo quốc tế đang hoạt động tại Gaza, với lý do không đáp ứng các quy định mới về cung cấp thông tin nhân sự, tài chính và điều hành. Quyết định này do Bộ Phụ Trách Cộng Đồng Do Thái Hải Ngoại loan báo và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, theo AP.

Trong số các tổ chức bị đình chỉ có Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières – MSF), một trong những tổ chức y tế lớn nhất còn hiện diện tại Gaza. Phía Israel cáo buộc MSF không làm rõ vai trò của một số nhân viên mà họ cho là có liên hệ với Hamas và các nhóm võ trang khác. Cơ quan điều phối viện trợ quân sự Israel (COGAT) nói MSF đã từ chối hợp tác trong thủ tục đăng ký và không cung cấp danh sách nhân viên theo yêu cầu của chính phủ.

Bộ này cho biết khoảng 25 tổ chức, tương đương 15% các tổ chức phi chính phủ đang làm việc tại Gaza, không được gia hạn giấy phép. Các tổ chức quốc tế phản đối, cho rằng quy định mới mang tính tùy tiện và có thể đẩy nhân viên cứu trợ vào nguy hiểm.

MSF chưa lên tiếng phản hồi ngay. Trước đó, trong năm 2024, tổ chức này từng bác bỏ các cáo buộc tương tự, khẳng định không bao giờ cố ý tuyển dụng người tham gia hoạt động quân sự.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi kéo dài giữa Israel và các tổ chức quốc tế về lượng viện trợ vào Gaza. Israel nói đang tuân thủ các cam kết viện trợ theo thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10, trong khi các tổ chức nhân đạo cho rằng con số này không phản ánh nhu cầu thực tế tại vùng lãnh thổ hơn 2 triệu dân đang bị tàn phá nặng nề.

Trong khi đó, Netanyahu gặp Trump ở Mar Largo hôm qua thứ Hai, loan báo Trump sẽ được trao giải "Israel Prize for Peace" — giải thưởng dân sự cao quý nhất của Israel — đánh dấu lần đầu tiên phần thưởng này được trao cho một cá nhân không mang quốc tịch Israel. Quyết định được đưa ra trong lúc Tel Aviv tìm cách ghi nhận vai trò của Trump trong các nỗ lực trung gian và sắp xếp an ninh khu vực, giữa lúc tình hình Gaza tiếp tục gây tranh cãi sâu rộng trên trường quốc tế.

 

Trung Quốc Phóng Hỏa Tiễn Gần Đài Loan, Phô Trương Sức Mạnh Quân Sự Cảnh Cáo Hoa Kỳ

 

Hôm Thứ Ba 30/12, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm xa vào vùng tiếp giáp lãnh hải chung quanh hòn đảo này. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng điều động các tàu tấn công đổ bộ mới, đồng thời các tàu và phi cơ quân sự của họ tiến hành diễn tập đẩy lùi lực lượng địch đang tiếp cận, thể hiện khả năng vừa tấn công vừa cô lập hòn đảo.

 

Theo NYTimes, Tướng Hsieh Jih-sheng, một quan chức quốc phòng Đài Loan, cho biết tại một cuộc họp báo ở Đài Bắc rằng các đơn vị pháo binh tầm xa của Trung Quốc đã bắn 27 hỏa tiễn vào vùng biển phía Bắc và Tây Nam Đài Loan, những khu vực mà Trung Quốc trước đó đã tuyên bố là vùng bắn đạn thật. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết các đơn vị Trung Quốc đã phóng hàng chục quả tên lửa bắn trúng vùng biển phía bắc hòn đảo.

 

Quân đội Trung Quốc cảnh báo các tàu khu trục, tàu hộ vệ và máy bay chiến đấu của họ đã hoạt động ở các khu vực lân cận, nơi họ thử nghiệm khả năng phát hiện và tấn công máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của đối phương. Trung Quốc yêu cầu các tàu và máy bay không tham gia cuộc tập trận phải tránh xa bảy khu vực bắn đạn thật. Cuộc diễn tập sẽ kéo dài một ngày.

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “đáp trả mạnh mẽ” các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn của Mỹ cho Đài Loan, đồng thời khẳng định “bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở việc Trung Quốc thống nhất với hòn đảo này chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại.”

 

Chính quyền Đài Loan lên tiếng phản đối gay gắt, gọi các hoạt động quân sự của Trung Quốc là vô căn cứ và khiêu khích. Tổng thống Lai Ching-te cho biết lực lượng phòng vệ đặt trong tình trạng báo động cao, và cáo buộc Bắc Kinh làm suy yếu ổn định khu vực bằng áp lực quân sự.

Dù căng thẳng gia tăng, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh chưa có dấu hiệu chuẩn bị tấn công toàn diện Đài Loan trong ngắn hạn. Mục tiêu trước mắt, theo đánh giá này, là răn đe Hoa Kỳ và phô trương khả năng siết chặt, cô lập hòn đảo khi cần thiết.

Amanda Nguyễn Tiết Lộ Chứng Trầm Cảm Sau Chuyến Bay Vào Vũ Trụ Với Blue Origin

 

Nhà khoa học và nhà hoạt động dân quyền Amanda Nguyen lần đầu chia sẻ công khai trên Instagram về những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe tinh thần sau khi cô tham gia chuyến bay không gian toàn nữ của Blue Origin. Chuyến bay này có sự góp mặt của các nhân vật nổi tiếng như Katy Perry, Lauren Sánchez Bezos và Gayle King, đã vấp phải làn sóng chỉ trích xoay quanh chi phí và tính phô trương.

 

Amanda, 34 tuổi, con của một gia đình thuyền nhân tị nạn, cho biết cô bị trầm cảm nặng khi đối diện với phản ứng dữ dội từ công chúng và truyền. Trong bài đăng trên Instagram, cô mô tả việc một giấc mơ cả đời và một cột mốc lịch sử, trở thành người phụ nữ Việt Nam và Đông Nam Á đầu tiên bay vào không gian, đã bị chôn vùi dưới làn sóng công kích mang tính kỳ thị giới tính. Theo cô, những năm tháng nghiên cứu khoa học, nỗ lực vì sức khỏe phụ nữ và ý nghĩa biểu tượng của chuyến bay, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến tranh Mỹ–Việt, gần như bị phủ nhận.

 

Trong bài chia sẻ, cô cho biết mình từng không thể rời khỏi nhà một tuần lễ và thậm chí không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhân viên Blue Origin. Tuy vậy, cô cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh này mang lại những kết quả tích cực, như nâng cao nhận thức về nghiên cứu ung thư vú và thúc đẩy khoa học như một công cụ ngoại giao.

 

Sau tám tháng, cô nói mình đang dần vượt qua trầm cảm, tìm thấy sức mạnh từ sự ủng hộ của công chúng và khẳng định rằng cô đã giữ trọn lời hứa với chính bản thân mình: tiếp tục đấu tranh cho những ước mơ xứng đáng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.