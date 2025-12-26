Bản tin cà phê sáng Thứ Sáu, 26 tháng 12 năm 2025

Đức Giáo Hoàng Leo XIV ban phép lành Giáng Sinh “Urbi et Orbi” từ bao lơn Đền Thánh Phê-rô, Vatican, ngày 25-12-2025. Trong thông điệp, Ngài kêu gọi nhân loại hướng về hòa bình, đối thoại và tinh thần trách nhiệm, giữa lúc những cuộc chiến vẫn để lại thương tích trên khắp thế giới.

-- Giáng Sinh, Trump cho không kích ISIS tại Nigeria để “bảo vệ tín đồ Thiên Chúa Giáo.”

-- Chính quyền Trump không giữ thế trung lập về tôn giáo trong thông điệp Giáng Sinh.

-- Danh hài Jimmy Kimmel trên truyền hình Anh: Hoa Kỳ đang bước vào thời kỳ chuyên chế.

-- Maryland: ICE nổ súng vào xe di dân, hai người bị thương.

-- Thẩm phán liên bang chặn chính quyền Trump bắt giữ nhà hoạt động chống tin giả người Anh.

-- Zelensky sắp gặp Trump tại Florida: kế hoạch hòa bình đã hoàn tất 90 phần trăm.

-- Putin gợi ý có thể đổi đất, nhưng cương quyết đòi trọn Donbas.

-- Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ phần tử IS âm mưu tấn công vào dịp mừng năm mới.

-- Nhật Bản tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đối phó áp lực từ TQ.

-- Ba phạm nhân vượt ngục bắt cóc nữ tài xế Lyft suốt 10 giờ

-- Hoa Kỳ: kinh tế tăng trưởng nhưng việc làm không tăng, chuyên gia cảnh báo cơ nguy.

-- Chứng khoán Á Châu lên xuống thất thường, giá vàng bạc tăng vọt vì dân lo ngại bất ổn.

-- Giá thịt bò tăng cao, các tiệm thịt nhỏ tại Hoa Kỳ chật vật thích nghi.

-- Texas: phát hiện bốn người tử vong đêm giáng sinh, cảnh sát đang điều tra.

-- Giải độc đắc Powerball 1.8 tỉ MK đã có chủ, ở Arkansas.

-- Số người thiệt mạng trong vụ rớt phi cơ chở hàng UPS tại Louisville tăng lên 15.

-- VN: Từ 1/1/2026, sẽ 'truy' tài sản cá nhân của các thành viên nếu gia đình kinh doanh không nộp phạt hành chánh.

***

Giáng Sinh, Trump Cho Không Kích ISIS Tại Nigeria Để “Bảo Vệ Tín Đồ Thiên Chúa Giáo”

Ngày Giáng Sinh (Thứ Năm, 25 tháng 12) năm nay, Tổng thống Donald Trump khoe đã ra lệnh mở “nhiều đợt không kích hoàn hảo” nhắm vào các mục tiêu ISIS ở vùng tây bắc Nigeria, theo CBS News.

Trên mạng xã hội Truth Social, Trump tuyên bố đã giữ lời hứa trừng phạt những “tên khủng bố cặn bã” nhắm vào các tín đồ Thiên Chúa Giáo vô tội tại khu vực này. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài không công bố các thông tin như số người thiệt mạng, mục tiêu cụ thể, hay quy mô chính xác của chiến dịch.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth xác nhận sự việc trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng “Bộ Chiến Tranh” (cách gọi Bộ Quốc Phòng của chính quyền Trump) đã ra tay ngay trong đêm Giáng Sinh để chấm dứt các vụ tàn sát cộng đồng Kitô hữu. Ngũ Giác Đài cũng công bố một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh phóng phi đạn từ chiến hạm. Về phía Nigeria, Bộ Ngoại Giao nước này xác nhận họ đã được thông báo trước và “phối hợp chặt chẽ” với Hoa Kỳ để đánh trúng mục tiêu khủng bố.

Đợt tấn công này diễn ra sau khi Trump hồi tháng 11 từng đe dọa sẽ xem Nigeria là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo, dù họ bác bỏ cáo buộc và giới phân tích cũng ghi nhận nạn nhân của bạo lực vũ trang tại miền bắc đa số theo Hồi giáo. Đây cũng là chiến dịch quân sự lớn thứ hai trong vòng một tuần, nối tiếp đợt không kích trả đũa tại Syria vì cái chết của hai quân nhân Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump không giữ thế trung lập về tôn giáo trong thông điệp Giáng Sinh

Dịp Giáng Sinh năm nay, chính quyền Trump gây tranh luận khi phổ biến hàng loạt thông điệp trên các trương mục chính thức của các bộ, mang nội dung đậm màu sắc Thiên Chúa giáo – điều xưa nay giới chức Hoa Kỳ thường tránh, để giữ nguyên tắc phân ly giữa giáo quyền và chính quyền theo Hiến pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết: “Hôm nay chúng ta mừng sinh nhật Chúa Cứu Thế Giê-su.” Ngoại trưởng Marco Rubio và các Bộ Lao động, Nội an cũng đăng những lời chúc mang tinh thần tín ngưỡng tương tự. Thông điệp của Bộ Nội an kèm video có hình Tổng thống Trump, cờ Mỹ và máng cỏ mô tả cảnh Chúa ra đời, kêu gọi “Nhớ đến phép lạ Giáng Sinh”.

Các tổ chức bảo vệ quyền thế tục và giới học giả hiến pháp lên tiếng chỉ trích. Bà Rachel Laser, Chủ tịch nhóm Americans United for Separation of Church and State, cho rằng việc lồng tôn giáo vào thông điệp chính phủ là “gây chia rẽ và trái tinh thần nước Mỹ.” Một nhà phân tích của Viện Cato nhấn mạnh: “Người Mỹ không chung một tôn giáo; quốc gia này là quốc gia thế tục.”

Đáp lại, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly chỉ nói ngắn: “Ai là người chỉ trích vậy? Quý vị chăng? Và… Chúc Mừng Giáng Sinh!”

Danh Hài Jimmy Kimmel Trên Truyền Hình Anh: Hoa Kỳ Đang Bước Vào Thời Kỳ Chuyên Chế

Hôm Giáng Sinh, trên kênh truyền hình Channel 4 tại Anh Quốc, danh hài Jimmy Kimmel đã xuất hiện trong vai người đọc “thông điệp Giáng Sinh khác,” cho rằng Hoa Kỳ đang đối diện với tình trạng chuyên chế đang “bùng nổ” và nền dân chủ bị xói mòn nghiêm trọng, theo New York Times.

Theo thông lệ, mỗi năm Channel 4 mời một nhân vật nổi tiếng đọc “thông điệp Giáng Sinh khác” (alternative Christmas message) ngược lại bài diễn văn Giáng Sinh của quốc vương Anh. Năm nay, Kimmel được mời vì ông “đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ,” nối tiếp truyền thống từng dành diễn đàn này cho các nhân vật gây tranh cãi như cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hay Edward Snowden.

Trong bài nói chuyện, Kimmel mỉa mai rằng xét từ “góc nhìn phát xít,” năm qua là một năm “rất thành công” của Hoa Kỳ. Ông cũng nhắc lại việc chương trình của ông từng bị ABC tạm đình chỉ hồi tháng 9 sau những tranh cãi liên quan đến cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Kimmel cho rằng chính quyền Trump tìm cách “bịt miệng” ông vì ông không tỏ ra sùng bái tổng thống, nhưng phản ứng công luận đã buộc giới điều hành truyền hình khôi phục lại chương trình. Ông cũng gửi lời cảm ơn những người đã xuống đường và lên tiếng ủng gia đình mình.

Trong bài phát biểu, Kimmel gọi Tổng thống Trump là “Vua Donny Đệ Bát,” và cáo buộc chính quyền đương nhiệm đang hủy hoại mọi thứ, từ báo chí tự do, khoa học, y tế cho đến tính độc lập của ngành tư pháp. Ông xin lỗi khán giả Anh nếu Hoa Kỳ gây ảnh hưởng tiêu cực và kêu gọi họ hãy kiên nhẫn chờ đợi nước Mỹ thay đổi trong “khoảng ba năm nữa” – ám chỉ cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Thông điệp của Kimmel được phát sóng chỉ vài giờ sau bài diễn văn Giáng Sinh của King Charles III, trong đó quốc vương Anh kêu gọi lòng cảm thông và hòa giải, tôn vinh sự đa dạng tôn giáo của Anh Quốc — một sự tương phản rõ rệt với bầu không khí chính trị căng thẳng mà Kimmel mô tả từ bên kia Đại Tây Dương.

Maryland: ICE Nổ Súng Vào Xe Di Dân, Hai Người Bị Thương

Hôm Thứ Tư, tại Glen Burnie (ngoại ô Baltimore, tiểu bang Maryland), các nhân viên ICE buộc phải nổ súng vào một chiếc xe van đang lao thẳng về phía họ trong lúc thi hành công vụ, theo The Hill.

Theo Bộ Nội An (DHS), sự việc xảy ra khi các viên chức ICE tiến đến một chiếc xe van và yêu cầu tài xế tắt máy. Tài xế trên xe lúc đó là Tiago Alexandre Sousa-Martins, đã cự tuyệt và tìm cách tháo chạy, húc vào nhiều xe công vụ và lao thẳng tới các viên chức.

Trước tình thế nguy hiểm đến tính mạng, các viên chức này đã nổ súng tự vệ, bắn trúng tài xế, khiến chiếc xe tông vào giữa hai tòa nhà. Cả tài xế và một người đi cùng trên xe đều bị thương, đã được đưa vào bệnh viện. Phía ICE không có ai bị thương tích. DHS xác nhận hai người này đều đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và toàn bộ sự việc hiện đang được điều tra.

Hiện nay số vụ chạm trán căng thẳng giữa lực lượng di trú và di dân ngày càng nhiều. Các nhóm dân quyền vẫn kiên trì đòi minh bạch về quy tắc sử dụng vũ lực trong các chiến dịch của ICE.

Thẩm Phán Liên Bang Chặn Chính Quyền Trump Bắt Giữ Nhà Hoạt Động Chống Tin Giả Người Anh

Hôm Thứ Năm, tại Washington, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh khẩn cấp ngăn chính quyền Trump bắt giữ hoặc trục xuất Imran Ahmed, một nhà hoạt động chống tin giả người Anh đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, theo Reuters.

Phán quyết được đưa ra sau khi Ahmed, hiện là thường trú nhân Hoa Kỳ (có thẻ xanh), đệ đơn kiện các viên chức chính phủ vì lệnh cấm nhập cảnh liên quan đến cáo buộc “duyệt xét trực tuyến.”

Theo hồ sơ tòa án, Ahmed, 47 tuổi, Giám đốc điều hành tổ chức Center for Countering Digital Hate có trụ sở tại New York, đã đệ đơn kiện sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với ông cùng bốn công dân Âu Châu khác, trong đó có cựu Ủy viên Liên Âu Thierry Breton. Washington cáo buộc nhóm này tham gia các nỗ lực hạn chế tự do ngôn luận và gây áp lực bất công lên các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố sự hiện diện của các cá nhân nói trên “gây hậu quả nghiêm trọng về đối ngoại,” và họ có thể bị trục xuất (dù Ahmed là thường trú nhân và có vợ con đều là công dân Hoa Kỳ). Trong đơn kiện, Ahmed chỉ trích chính phủ liên bang xâm phạm quyền tự do ngôn luận và thủ tục xét xử công bằng.

Thẩm phán Vernon Broderick đã ban hành lệnh cấm tạm thời, không cho các cơ quan hữu trách, kể cả Bộ Nội An, bắt giữ, giam cầm hoặc chuyển dời Ahmed trước khi sự việc được đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 12. Đáp lại, Bộ Ngoại Giao nhấn mạnh Hoa Kỳ “không có nghĩa vụ” cho ngoại kiều cư trú, còn Bộ Nội An từ chối đưa ra bình luận.

Theo giới quan sát, phán quyết này không chỉ liên quan đến quyền lợi cá nhân của Ahmed, mà còn phản ánh cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Âu Châu về ranh giới giữa an ninh, quản trị Internet và tự do ngôn luận trong thời đại kỹ thuật số.

Zelensky sắp gặp Trump tại Florida: kế hoạch hòa bình đã hoàn tất 90 phần trăm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho hay ông sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Florida vào cuối tuần này để bàn thảo về bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới giữa Washington và Kyiv, trong đó chứa những điều khoản then chốt về bảo đảm an ninh, tái thiết hậu chiến và triển vọng phát triển kinh tế lâu dài của Ukraine.

Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky tiết lộ rằng hai bên đã gần như hoàn tất 20 điểm của kế hoạch, “đã xong tới chín mươi phần trăm”, và rằng cuộc gặp sắp tới nhằm hoàn thiện phần còn lại trước khi chuyển sang giai đoạn thương thảo rộng hơn với Nga và Liên Âu. Ông nói thêm: “Không dễ gì đạt đến kết quả trọn vẹn ngay, nhưng qua mỗi cuộc gặp, chúng tôi tiến gần thêm mục tiêu chấm dứt chiến tranh.”

Trước đó, vào ngày Giáng Sinh, ông Zelensky cho biết đã có một cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” kéo dài gần một giờ qua điện thoại với đặc sứ của ông Trump là nhà kinh doanh Steve Witkoff cùng cố vấn Jared Kushner. Cuộc nói chuyện, theo lời ông, diễn ra trong tinh thần xây dựng và nhận được sự hợp tác tích cực từ phía Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Rustem Umerov cùng ê-kíp ngoại giao Ukraine cũng tham dự và sẽ tiếp tục nối liên lạc với Washington trong những ngày tới.

Theo giới quan sát tại Kyiv, cuộc gặp Trump–Zelensky tại Florida là bước nối tiếp các cuộc thảo luận kín giữa đại diện Washington và Moscow trong tuần qua. Đặc sứ Nga Kirill Dmitriev được cho là đã đến Miami gặp phái đoàn Hoa Kỳ trước khi báo cáo lại cho Tổng thống Putin. Phát ngôn Kremlin, ông Dmitry Peskov, chỉ cho biết đôi bên “đồng ý tiếp tục đối thoại”, không tiết lộ chi tiết thêm.

Về nội dung kế hoạch, dự thảo 20 điểm được cho là bao gồm việc thiết lập một vùng phi quân sự tại miền Đông Donbas, nơi giao tranh vẫn ác liệt. Ông Zelensky tỏ ý sẵn sàng thảo luận khả năng rút quân nếu Nga đồng thời làm tương tự và khu vực này được đặt dưới giám sát quốc tế như một “vùng kinh tế tự do”. Tuy nhiên, Moscow vẫn giữ lập trường đòi Ukraine rút hoàn toàn khỏi Donetsk — điều Kyiv xem là “phần thưởng cho kẻ xâm lấn” nên kịch liệt bác bỏ.

Tại Kyiv, ông Zelensky nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải nêu rõ quyền duy trì quân đội thường trực 800.000 người như một “bảo chứng an ninh quốc gia.” Ông đồng thời bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ cùng các nước phương Tây tăng cường sức ép kinh tế và ngoại giao buộc Moscow phải hợp tác.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp tục. Quân Nga duy trì các đợt không kích bằng phi cơ không người lái và hỏa tiễn vào nhiều thành phố lớn, giữa lúc điện hạ tầng dân sự bị tổn thất nặng nề. Ý định ngừng bắn dịp lễ Giáng Sinh do Ukraine đề nghị đã bị Kremlin bác bỏ.

Cuộc gặp cuối tuần này giữa lãnh đạo hai nước — nếu diễn ra như dự kiến — được xem là nỗ lực rõ nét nhất của Washington trong nhiệm kỳ hai của ông Trump nhằm khởi động tiến trình hòa bình cho cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm, qua đó cũng sẽ thử thách thiện chí của cả Moscow lẫn Kyiv trên bàn đàm phán.

Putin Gợi Ý Có Thể Đổi Đất, Nhưng Cương Quyết Đòi Trọn Donbas

Hôm Thứ Năm, tờ Kommersant tại Moscow loan báo rằng Putin nói có thể cân nhắc việc đổi một phần lãnh thổ đang do quân Nga kiểm soát tại Ukraine, nhưng với điều kiện tiên quyết là Nga phải nắm trọn vùng Donbas.

Theo ký giả Andrei Kolesnikov của Kommersant, Putin nói chuyện này trong một cuộc họp tại Điện Kremlin vào đêm 24 tháng 12 với một số doanh gia hàng đầu của Nga. Tại đây, Putin nhắc lại lập trường từng nêu trong các cuộc tiếp xúc trước với phía Hoa Kỳ, rằng Donbas “thuộc về Nga,” và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên nguyên tắc này. Còn ngoài khu vực Donbas, ông để ngỏ khả năng trao đổi một phần lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các cuộc thương thảo giữa Ukraine và Hoa Kỳ gần đây đã tiến thêm một bước, với bản dự thảo gồm khoảng 20 điểm; tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt đồng thuận về yêu cầu Ukraine phải nhường phần Donbas còn đang kiểm soát, cũng như số phận nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia hiện nằm trong tay Nga.

Theo Reuters, Nga hiện kiểm soát toàn bộ Crimea, phần lớn Donbas, cùng nhiều khu vực khác ở miền đông và nam Ukraine. Putin tiếp tục khẳng định hòa ước chỉ có thể đạt được nếu Kyiv từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các vùng mà Nga đang nhăm nhe thâu tóm.

Thổ Nhĩ Kỳ Bắt Giữ Phần Tử IS Âm Mưu Tấn Công Vào Dịp Mừng Năm Mới

Hôm Thứ Sáu, giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã bắt giữ một người bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công vào dịp lễ đón mừng năm mới, theo AP News.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, can phạm tên Ibrahim Burtakucin bị bắt trong một cuộc bố ráp phối hợp giữa cảnh sát và Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Malatya, nằm ở miền đông nam nước này. Các viên chức an ninh cho biết Burtakucin có liên lạc với nhiều phần tử ủng gia đình IS cả trong lẫn ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đang tìm cách sang các vùng chiến sự để tham gia giao tranh.

Khi khám xét nơi ở của Burtakucin, lực lượng an ninh đã tịch thu nhiều tài liệu điện tử và ấn phẩm bị cấm có liên quan đến IS. Cơ quan hữu trách chưa công bố chi tiết về mục tiêu cụ thể của kế hoạch tấn công, nhưng nhấn mạnh rằng hành động bắt giữ này nhằm ngăn chặn cơ nguy bạo lực trong các dịp lễ cuối năm.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ một ngày sau khi giới chức tại Istanbul cho biết lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc truy quét đồng loạt trên toàn quốc, bắt giữ hơn 100 can phạm khác bị nghi âm mưu tấn công các lễ hội Giáng Sinh và năm mới.

Nhật Bản Tăng Mạnh Ngân Sách Quốc Phòng Để Đối Phó Áp Lực Từ TQ

Hôm Thứ Sáu, chính phủ Nhật Bản đã chuẩn thuận ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay, hơn 9 ngàn tỉ yen, tương đương khoảng 58 tỉ MK, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe TQ trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.

Theo kế hoạch, ngân sách mới tăng 9.4% so với năm trước và đánh dấu năm thứ tư trong chương trình năm năm nhằm nâng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên mức 2% GDP — một mục tiêu mà chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi cam kết đạt được sớm hơn hai năm so với dự tính ban đầu (một phần là do sức ép từ đồng minh Hoa Kỳ).

Dự thảo này tập trung mạnh vào việc phát triển hỏa tiễn tầm xa, năng lực phản kích từ xa, cùng hệ thống phòng thủ các đảo phía tây nam. Cụ thể, Nhật Bản sẽ dành hơn 970 tỉ yen (6.2 tỉ MK) cho năng lực “đánh từ xa”; trong đó có khoản 177 tỉ yen (1.13 tỉ MK) mua hỏa tiễn Type-12 nội địa nâng cấp, tầm bắn khoảng 1,000 km, sẽ bố trí tại Kumamoto trước tháng 3. Họ cũng chi 100 tỉ yen (640 triệu MK) để triển khai “số lượng lớn” các thiết bị điều khiển từ xa (drone) trên không, mặt biển và dưới nước theo hệ thống SHIELD, dự trù đến tháng 3/2028; giai đoạn đầu có thể sẽ dựa nhiều vào nhập cảng từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Israel.

Kế hoạch ngân sách này được công bố trong bối cảnh căng thẳng Nhật–Trung leo thang, đặc biệt sau các cuộc thao dợt hàng không mẫu hạm của Bắc Kinh gần lãnh thổ Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về an ninh khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Ba phạm nhân vượt ngục bắt cóc nữ tài xế Lyft suốt 10 giờ

Ba tù nhân vượt ngục ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, đã bị bắt tại Florida sau khi khống chế, trói và bắt cóc một nữ tài xế dịch vụ Lyft trong mười giờ liền.

Theo cáo trạng liên bang, ba can phạm gồm Stevenson Charles (24 tuổi), Yusuf Minor (31 tuổi) và Naod Yohannes (25 tuổi) thoát khỏi nhà giam DeKalb, phía đông Atlanta, hôm Chủ nhật. Sáng sớm hôm sau, chúng nhờ bạn gái của Minor đặt xe Lyft, rồi khi xe đến nơi, một tên từ phía sau quàng dây siết cổ nữ tài xế, trói tay và ép nạn nhân nằm ở băng sau. Bà bị dọa giết, hiếp và tra tấn nếu phản kháng, theo đơn tố cáo.

Bọn họ dùng thẻ tín dụng của nạn nhân thuê một căn nhà nghỉ tại Miramar, phía bắc Miami. Hai tên Charles và Yohannes sau đó lái xe của nạn nhân rời đi, khiến cảnh sát lần ra qua hệ thống nhận diện biển số, bắt gọn. Minor bị bắt sau đó tại nhà thuê, nơi nạn nhân được giải cứu.

Theo hồ sơ, Minor và Yohannes đang thụ án chung thân vì tội sát nhân; Charles bị giam về tội giết người và cướp có vũ khí. Nhà chức trách Georgia cho hay cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

Hoa Kỳ: Kinh Tế Tăng Trưởng Nhưng Việc Làm Không Tăng, Chuyên Gia Cảnh Báo Cơ Nguy

Mark Zandi, trưởng kinh tế gia của hãng Moody’s Analytics, lên tiếng cảnh báo rằng mức tăng trưởng GDP 4.3% của Hoa Kỳ trong Quý III (tính đến cuối tháng 9) chưa đủ để khẳng định nền kinh tế đang thật sự khỏe mạnh, vì thị trường lao động gần như không tạo thêm việc làm mới.

Trả lời phỏng vấn trên đài CNBC, Zandi cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua (được công bố hôm Thứ Tư) thấp hơn dự đoán, cho thấy các công ty, xí nghiệp hiện chưa sa thải công nhân hàng loạt. Đây là điểm tích cực giúp nền kinh tế chưa rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ họ cũng không mặn mà tuyển thêm người, khiến số việc làm mới gần như đứng yên, thậm chí có thể giảm khi điều chỉnh lại số liệu thống kê.

Theo Zandi, tỉ lệ thất nghiệp tuy vẫn còn thấp nhưng đang tăng dần và đã cao hơn mức mà nhiều chuyên gia cho là “bình thường.” Cùng lúc, mức tăng lương cũng chững lại; chỉ cần sức tiêu thụ của người dân suy yếu đôi chút, nền kinh tế có thể nhanh chóng đối diện làn sóng sa thải và thất nghiệp, mở đường cho một chu kỳ suy thoái mới.

Ông kết luận rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là con số GDP, mà là liệu Hoa Kỳ có thực sự tạo ra thêm việc làm mới hay không.

Chứng Khoán Á Châu Lên Xuống Thất Thường, Giá Vàng Bạc Tăng Vọt Vì Dân Lo Ngại Bất Ổn

Hôm Thứ Sáu, thị trường chứng khoán Á Châu giao dịch lên xuống thất thường, trong khi giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, cho thấy giới đầu tư đang tìm nơi an toàn để giữ tiền.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ (0.8%) và vẫn ở gần mức cao nhất từ trước tới nay. Đà tăng này đến sau khi chính phủ Nhật chuẩn thuận ngân sách quốc phòng kỷ lục, khiến cổ phiếu các hãng công nghiệp nặng và công nghệ cao được mua vào nhiều hơn. Trong khi đó, chứng khoán Hoa Lục giảm nhẹ, chỉ số Thượng Hải mất 0.2%. Nam Hàn và Đài Loan tăng điểm; còn thị trường Thái Lan và Ấn Độ lại đi xuống. Nhiều thị trường khác trong khu vực đóng cửa vì nghỉ lễ.

Đáng chú ý nhất là giá vàng và bạc. Vàng tăng lên hơn 4,538 MK mỗi ounce, còn bạc tăng rất mạnh, gần 75 MK mỗi ounce. Giới đầu tư và các ngân hàng trung ương đang mua nhiều kim loại quý vì lo ngại tình hình chính trị, kinh tế bất ổn; nhứt là khi FED được dự đoán sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm tới, làm đồng MK suy yếu. Khi mọi thứ khó đoán, thì vàng, bạc thường được xem là chỗ “trú ẩn an toàn.”

Giá dầu thô ổn định quanh mức 58 MK/thùng, còn giá Bitcoin tăng lên 89,300 MK. Nhìn chung, giao dịch trên các thị trường toàn cầu vẫn khá trầm lắng vì nhiều nhà đầu tư gần như đã “kết sổ” cho năm nay.

Giá Thịt Bò Tăng Cao, Các Tiệm Thịt Nhỏ Tại Hoa Kỳ Chật Vật Thích Nghi

Trong dịp lễ cuối năm này, người tiêu thụ và các chủ tiệm thịt nhỏ tại Hoa Kỳ đang phải đối diện với áp lực lớn khi giá thịt bò leo thang đáng kể. Theo Chỉ số Giá Tiêu thụ (CPI), giá thịt bò bít tết (steak) đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thịt heo và gà chỉ nhích nhẹ 1%.

Nguyên nhân chính được xác định là do nguồn cung cấp khan hiếm cộng thêm hạn hán kéo dài và mối lo dịch bệnh, khiến tổng đàn bò trong nước giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1973. Stephen Boyer, chủ tiệm The Country Butcher tại Connecticut, cho biết dù mùa lễ chiếm tới 25% doanh thu cả năm, nhưng năm nay khách hàng đang dè dặt hơn vì giá cả tăng khá cao.

Do không thể cạnh tranh về giá thu mua với các chuỗi siêu thị khổng lồ, những tiệm nhỏ như của Boyer năm nay chỉ bán được những loại thực phẩm rẻ hơn, chẳng hạn như doanh số bán xúc xích đã tăng 20%. Dù vậy, các tiểu thương lâu năm vẫn tỏ ra lạc quan, cho rằng đây chỉ là chu kỳ thăng trầm thường thấy của thị trường thực phẩm và “cần thêm chút thời gian” để ổn định trở lại.

Texas: Phát Hiện Bốn Người Tử Vong Đêm Giáng Sinh, Cảnh Sát Đang Điều Tra

Chiều tối Đêm Giáng Sinh, cảnh sát thành phố Terrell, tiểu bang Texas, đã phát hiện bốn người tử vong trong một căn nhà ở khu 200 đường Rash Lane, theo CBS News.

Sở Cảnh sát Terrell cho biết các cảnh sát viên đến hiện trường vào khoảng 5 giờ 29 phút chiều sau khi nhận được tin báo. Khi vào bên trong, họ phát hiện thi thể của bốn người. Cơ quan hữu trách hiện vẫn đang tiến hành xác nhận danh tánh các nạn nhân và chưa công bố chi tiết về nguyên nhân tử vong.

Theo cảnh sát, đây có vẻ là một vụ án mạng riêng lẻ, không có dấu hiệu đe dọa an toàn chung của người dân trong khu vực, nên hiện chưa cần ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với cộng đồng.

Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát Terrell kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến sự việc, hoặc đã nhìn thấy điều gì khả nghi trong khu vực vào chiều tối Đêm Giáng Sinh, hãy liên lạc trực tiếp với Sở Cảnh sát Terrell theo số 469-474-2700 để hỗ trợ công tác điều tra.

Giải Độc Đắc Powerball 1.8 Tỉ MK Đã Có Chủ, Ở Arkansas

Hôm Thứ Năm, giới chức xổ số Hoa Kỳ loan báo giải độc đắc Powerball đêm Giáng Sinh đã có người trúng, với trị giá lên tới 1.817 tỉ MK. Đây là giải Powerball lớn thứ nhì từ trước đến nay, và chỉ có một vé duy nhất trúng thưởng.

Theo thông tin công bố, tấm vé số may mắn này được bán ra tại một trạm xăng ở thị trấn Cabot, gần thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas. Danh tánh người trúng hiện vẫn chưa được tiết lộ. Dãy số trúng thưởng gồm 4, 25, 31, 52, 59 và số Powerball là 19. Nếu chọn lãnh tiền mặt một lần, chủ nhân tấm vé số sẽ nhận khoảng 834.9 triệu MK, chưa trừ thuế.

Giải thưởng lần này tăng cao do lượng vé bán ra rất lớn trong những ngày cận lễ. Powerball cho biết đây là lần thứ hai trong lịch sử có hai kỳ trúng độc đắc liên tiếp đều vượt mức 1 tỉ MK. Trước đó, giải lớn nhất từng được ghi nhận là 2.04 tỉ MK vào năm 2022 tại California.

Ngoài giải độc đắc, hàng trăm người khác cũng trúng các giải phụ trị giá từ 50,000 đến 1 triệu MK. Powerball ra đời từ năm 1992; xác suất trúng giải độc đắc hiện chỉ là 1 trên 292.2 triệu.

Số Người Thiệt Mạng Trong Vụ Rớt Phi Cơ Chở Hàng UPS Tại Louisville Tăng Lên 15

Hôm Thứ Năm, các viên chức tại Louisville, Kentucky loan báo số người thiệt mạng trong vụ phi cơ chở hàng của hãng UPS bị rớt hồi đầu tháng 11 đã tăng lên 15 người.

Thị trưởng Louisville, Craig Greenberg, xác nhận Alain Rodriguez Colina, bị thương tích trầm trọng ngay từ thời điểm tai nạn xảy ra, đã qua đời đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh sau hơn bảy tuần điều trị.

Trước đó, vào ngày 4 tháng 11, chuyến bay số 2976 của UPS vừa khởi hành từ phi trường quốc tế Louisville đi Hawaii thì gặp nạn. Chiếc phi cơ McDonnell Douglas MD-11F, mang theo 20,000 kiện hàng và 38,000 gallon nhiên liệu, chỉ mới đạt độ cao 30 feet thì lao xuống một khu thương mại sầm uất, san phẳng nhiều cơ sở kinh doanh. Tai nạn khiến toàn bộ ba phi công và 12 người dưới mặt đất tử vong, cùng gần hai chục người khác bị thương.

Theo phúc trình của NTSB, động cơ bên trái của phi cơ bị tách rời khỏi cánh trong lúc cất cánh do các vết nứt tại giá đỡ động cơ. Hộp đen ghi nhận tiếng chuông báo động reo liên tục trong buồng lái khoảng 25 giây trước khi phi cơ lao xuống đất.

VN: Từ 1/1/2026, Sẽ 'Truy' Tài Sản Cá Nhân Của Các Thành Viên Nếu Gia Đình Kinh Doanh Không Nộp Phạt Hành Chánh

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, một quy định mới của chính phủ Việt Nam sẽ cho phép nhà chức trách khấu trừ tiền và kê biên cả tài sản riêng của các thành viên trong gia đình kinh doanh hoặc gia đình bình thường, nếu gia đình này vi phạm hành chánh nhưng không đủ tiền nộp phạt.

Quy định trên nằm trong Nghị định 296/2025, thay thế Nghị định 166 đã áp dụng suốt 12 năm qua. Theo đó, nếu tài sản chung của gia đình kinh doanh không đủ để thi hành quyết định phạt, cơ quan hữu trách được quyền “truy” sang tài sản cá nhân của từng thành viên trong gia đình để thu đủ tiền phạt.

Khác với quy định cũ vốn buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo trình tự cứng nhắc, nghị định mới cho phép nhà chức trách linh hoạt áp dụng một hoặc nhiều biện pháp cùng lúc, nhằm ngăn chặn tình trạng tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ đóng phạt.

Cụ thể, các biện pháp vẫn gồm khấu trừ tiền lương hoặc thu nhập, trích tiền từ tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản để bán đấu giá; nhưng nay không còn phải chờ áp dụng từng bước. Ngoài ra, nhà nước cũng cấm tuyệt đối việc dùng ngân sách để nộp phạt thay cho các cơ quan vi phạm, buộc đơn vị sai phạm phải tự chịu trách nhiệm tài chánh. Quy định mới cũng siết chặt thời hạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, nhằm tránh việc chuyển tiền ra ngoài để né phạt.

Theo giới luật sư, đây là bước siết chặt trách nhiệm tài chánh, có tác động trực tiếp đến hàng triệu cửa hàng, quán sá nhỏ lẻ trên cả nước.