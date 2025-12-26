Hôm nay,  

Một sự hỗn loạn ổn định

26/12/202500:00:00(Xem: 227)

Minh họa Đinh Trường Chinh
Minh họa : Đinh Trường Chinh – ‘Gần cuối năm rồi’


Xin cám ơn Lê Minh, Dany, Mai Anh,
Thiên Sơn và cố tác giả Nguyễn Huy Thiệp.
Chúc Thanh

  

Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định.
 
Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!
 
Sang năm nay là năm thứ ba, họ vẫn tiếp tục giao chiến, vì Putin, dường như không muốn kết thúc. Trận chiến mùa hè sang thu năm 2025 này, Nga và Ukraine vẫn kịch chiến ráo riết, Nga tiến qua hơn 200 đợt tấn công vẫn đang thất bại ở Pokrousk, nó không phải là guerre nữa mà như là một cuộc tàn sát kéo dài.
 
Thưa bạn, bom đạn vẫn nổ vang rền, như không còn là những tiếng nổ vang trên và trong không trung nữa, đã quá nhiều rồi, bây giờ quen quá nhiều, mà đó là những cái gõ đều đều vào lịch sử nhân loại.
 
Thời điểm tháng 11 năm 2025, trận chiến tại Pokrousk đang diễn ra và trận chiến đã thay đổi, không còn là quân Nga bao vây quân Ukraine nữa, hay ngược lại, mà quân Nga đã chia thành từng nhóm nhỏ 5, 3 người. Có khi họ ngụy trang thành thường dân để đột nhập vào một ngõ ngách nào đó của thành phố Pokrousk, 5 hay 3 người chui sâu vô, cứ thế Nga nói là đã tiến chiếm lần lần thành phố. Quân Putin lẩn dần sâu và ẩn nấp dưới những địa đạo hầm hố… vì cứ ló đầu lên là bị lính Ukraine bắn UAV sát phạt. Cũng nhiều lần Nga chồi đầu lên mặt đất và gặp ngay lính Ukraine, hai bên kịch chiến sáp lá cà một hồi để chết thảm…
 
Rồi chưa xong, ở những lỗ hổng khác từng nhóm nhỏ Putin lại chui vô, Ukraine lại rình truy sát, tấn công, không ồn ào vang dội, một hình thức chiến tranh du kích, không ồn ào vang dội mà đang vẫn âm thầm kéo dài trận đánh nhau… y như là định nghĩa, cũng là một hỗn loạn ổn định.
 
Bên ngoài thế trận, Mỹ không ồn ào vang dội lên tiếng ủng hộ, xong mạng lưới tình báo vẫn hổ trợ đắc lực những yếu điểm đối phương để Ukraine đáp trả tích cực.
 
Putin vẫn luôn tuyên truyền Nga đã có mặt, đã làm chủ tình hình, đã chiếm được Pokr, nhưng thế giới hiểu ngay đó là đòn tuyên truyền tâm lý sai biệt đến hoang tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Chẳng ai tin, nhứt là phía Ukraine, vẫn yên trí kiên cường tìm kiếm truy quét những kẻ ăn trộm, đó dường như cũng là một ổn định của sự hỗn loạn.
 
Trong chiến trận hầm hố ở Ukraine, họ săn đuổi và giết nhau không thương tiếc, chúa ơi, sao chúa đặt để chi cái giống người thô bạo, họ tàn sát nhau mau lẹ, vô cảm, tàn nhẫn hơn cả súc sinh… chúa ơi… et le monde attend le temps de l’Alléluia
un jour ça viendra Alléluia…
 
Mon seigneur… mon dieu…
 
Le monde attend le temps de l’Alléluia
Un jour ça viendra Alléluia…
 
Nga còn cầu xin hỏa lực của Triều Tiên và Bélarus để yểm trợ lối đánh du kích này, Nga nói là để làm mềm chiến trường.
 
Các phi pháo, bom lượn, UAV, tên lửa vẫn nổ ngày đêm, bất cứ lúc nào… Ukraine săn đuổi chiến thuật ngàn vết cắt rất hữu hiệu sau những kinh nghiệm từ ba năm qua. Chiến thuật du kích, vờn, chạy đuổi trong hầm hố làm chúng ta nhớ lại ít nhiều kỷ niệm của chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Việt Pháp thì đúng hơn vào những năm 1945-46-47-1950 tại miền Bắc và sau toàn thể ở Việt Nam…
 
Trong sách “sống mãi với thủ đô“ tác giả Nguyễn Huy Tưởng kể lại cảnh Pháp muôn đánh chiếm Bắc Kỳ, khi chuẩn bị tấn công đến Hà Nội, thì người già, con nít chuẩn bị tản cư về vùng quê, còn thanh niên nam nữ tình nguyện ở lại đánh giặc, bảo vệ thành phố, họ gọi là phong trào sống mãi với thủ đô. Còn gọi là tự vệ thành.
 
Đám thanh niên ở lại Hà Nội, đào tường các nhà trong thành phố để tiện bề liên lạc và chiến đấu chống kẻ thù… nên nhà nọ thông với nhà kia, đọc lại, thấy Nguyễn Huy Tưởng mô tả sát cái ngây ngô và chập choạng của người Việt Nam đứng trước kẻ thù văn minh và hiện đại:
 
…“Tôi đi xem một lượt thì thấy chỗ nào ta cũng đục một cái lỗ nhỏ như cái chỗ này thôi, thế là không xong, phải đục lớn gấp rưỡi gấp hai mới được… vì khi đánh nhau, thì đây là những đường giao thông rồi tải thương cũng phải qua đây… cậu có thấy lỗ nhỏ quá không? Nhưng cũng rầy rà, vì đục lớn lỗ quá thì thằng tây nó cũng chui qua được. Làm thế nào cho vừa phải, thế mới khó.“
 
«Không biết ở đâu đâu, đánh nhau, họ có làm như ta không? Nhưng là thì cứ làm, ta có lối riêng của ta chứ!»
 
Một người phát lên cười… một cô gái vung tay đập lên vai bạn:
 
Cười cái gì mà cười, sướng lắm chắc? «không biết ở đâu có đào tường nhà như ở ta không? Cũng buồn cười, đi qua tường nhà này là qua nhà khác, cứ như bầy chuột, rúc ra rúc rích. Ô, mà thằng tây làm thế nào mà chiếm nổi chừng này căn nhà ở Hà Nội» trang 254 sống mãi với thủ đô.
 
«Bao giờ thì đánh nhau nhỉ»?
 
Chắc nay mai thôi…  chuẩn bị thế này mà không đánh nhau thì cũng tiếc… người Hà Nội cho đỡ cái thói xấu ích kỷ, nhà nào biết nhà nấy đi!
 
Thôi nói nhảm mãi, thôi mau ghi tên vào đoàn ở lại bảo vệ thủ đô đi»! Trang 256.
 
Thôi nhé, miền xuôi, thôi tạm biệt
Thôi chào Hà Nội lửa ngang trời
Ta đi, ngõ, gạch, tường đang đục
Gạn từng giọt nước đánh cầm hơi…
Thơ Quang Dũng
 
Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ lộng gió
Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
Ngày về 1947
 
Tưởng niệm chuyện xa xưa, thôi, trả lại cho ngày xưa, trả lại cho Việt Nam năm 1945-47 của trung đoàn thủ đô của người Hà Nội.
 
Hiện tại ở Âu Châu này, Ukraine và Nga đang tiếp diễn chiến trận rượt đuổi vờn bắt quy mô hơn, hiện đại hơn và chết rất nhiều hơn.
 
Họ chưa thể dừng lại việc bắn giết sinh mạng nhau vì Putin còn rất hăng máu. Chiến thuật ngàn vết cắt như vậy không có hiệu quả, vì nếu có hiệu quả tốt thì Nga đã chiếm trọn Pokrousk từ lâu rồi để làm hành trang cho đàm phán. Chiến thuật du kích rượt đuổi này trong vòng nhiều ngày tháng vẫn dằng co vì có thể là tại rời rạc và không còn sự chỉ huy tổng thể. Tuy nhiên cả hai phía vẫn cố cầm cự săn đuổi nhau, chờ tiến đến những cuộc đàm phán và đàm phán.
 
Tội nghiệp những người lính Ukraine và tội nghiệp những người lính Nga. Cả hai phía, không phải họ chỉ giết kẻ thù của nhau, mà đồng thời, họ đang giết những người cha, những người chồng, những người bạn… những người con thân yêu, không một chút ghê tay, tất cả họ, họ đang bị hóa kiếp bởi chiến tranh!
 
Tới ngày 19/11 Ukraine đã tiêu diệt nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ Nga ở Myrnohrad, đồng thời đất nước của Zélensky vẫn hứng chịu nhiều đòn tập kích lớn của Nga ban đêm vào những khu dân sự và hạ tầng cơ sở.
 
Trước ngưỡng cửa mùa đông gay gắt tối mù, những ngày lễ của cả nhân loại lễ tạ ơn, lễ các thánh, giáng sinh, năm mới, rồi tết Á Đông… chúng ta đang hướng lòng về những người khổ sở, đói, đau ở Ukraine và ở Nga, cả người trong bão lũ khắp nơi, không nhà cửa, thiếu lương thực… chúng ta xin cầu cho chiến tranh và mọi tai họa chấm dứt… xin thành tâm nguyện cầu và hồi hướng cho thập loại chúng sanh:
 
… Un jour solennellement
Un jour viendra le temps de l’Alléluia…
(Vianney à Notre Dame de Paris)
 
Paris 1/12 đợi Noël về
Chúc Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

09/01/202600:00:00
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.

09/01/202600:00:00
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.

08/01/202611:41:00
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!

06/01/202619:47:00
Hôm nay, một dòng chữ xuất hiện nhiều trên mạng xã hội: “Jan 06 – Never Forget.” Nếu Donald Trump bị ám ảnh bởi cuộc tranh cử thất bại năm 2020 như thế nào thì vết thương của Đồi Capitol về một ngày bạo loạn cũng hằn sâu như thế. Khác biệt ở chỗ, rồi sẽ có một ngày, khi ra đi, Trump không thể nhớ mình đã từng thua ông Joe Biden. Nhưng vết sẹo của cuộc bạo loạn và hành động của người khởi xướng, vĩnh viễn đi vào lịch sử.

05/01/202618:16:00
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã công khai phản đối chiến dịch quân sự của Trump. Trong buổi đọc kinh vào Chủ Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Venezuela và kêu gọi tôn trọng chủ quyền và nhân quyền của quốc gia này. Một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích một tổng thống Mỹ vì vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác là một biến cố lịch sử. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn của ông dẫn lời ông nói rằng điều này có thể "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất ở Âu Châu là từ Ngoại Trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot. Ông đã tuyên bố chiến dịch bắt giữ Maduro "vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế".

02/01/202609:30:00
Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.

02/01/202600:00:00
Thế giới sau mười năm như một bản đồ chằng chịt vết thương. Số cuộc chiến đang diễn ra tăng nhanh, nhiều nơi đẫm máu, nhiều nơi âm ỉ chỉ chờ bùng nổ. Trong số đó, bảy điểm nóng sau đây đáng được theo dõi đầu năm 2026.

31/12/202514:02:00
Những ngày cuối năm, dán mắt vào màn hình giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, một câu hỏi tuy cũ nhưng vẫn luẩn quẩn trong đầu người làm báo: vì sao chúng ta vẫn viết?

26/12/202510:43:00
Từ 61% đến 74% dân Mỹ nghĩ rằng Trump đã đưa nước Mỹ đi sai hướng.

19/12/202500:00:00
Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.