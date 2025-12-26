Hôm nay,  

‘AI’ đang định hình cách chúng ta đọc báo

26/12/2025
‘AI’ đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thông tin của con người. Thay vì tìm đến báo chí truyền thống hay các kênh truyền hình, nhiều người hiện nay đã quen với việc hỏi tin tức qua các trợ lý ảo, chatbot hay công cụ tìm kiếm được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Sự thay đổi này không chỉ làm mới cách tiếp cận thông tin, mà còn đang âm thầm định hình lại quan điểm và nhận thức của công chúng.
 
Gần đây, quyết định của Meta ngừng chương trình kiểm chứng tin tức chuyên nghiệp đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới công nghệ và truyền thông. Người ta lo ngại rằng việc thiếu kiểm soát chuyên môn sẽ làm suy giảm niềm tin và độ tin cậy của môi trường thông tin kỹ thuật số, đặc biệt khi các nền tảng chỉ còn tự kiểm soát theo lợi nhuận. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng, các mô hình ngôn ngữ lớn (large language models) hiện nay đang được sử dụng rộng rãi để tạo tóm tắt, tiêu đề và nội dung tin tức — những thứ mà người dùng tiếp cận trước khi các cơ chế kiểm duyệt truyền thống kịp can thiệp. Vấn đề không còn đơn thuần là việc tin sai hay nội dung độc hại bị bỏ sót, mà là cách thông tin được chọn lọc, trình bày và nhấn mạnh, từ đó định hướng cảm xúc và quan điểm của công chúng.
 
Các mô hình ngôn ngữ lớn không chỉ đơn thuần là công cụ truyền tải thông tin, mà còn dần trở thành “cửa ngõ” chính để mọi người tiếp cận kiến thức, từ báo chí đến mạng xã hội và dịch vụ tìm kiếm. Nghiên cứu cho thấy, những mô hình này có thể khéo léo nhấn mạnh một số quan điểm, đồng thời làm mờ hoặc giảm thiểu những quan điểm khác, mà người dùng thường không nhận ra điều đó. Một nghiên cứu mới của nhóm tác giả Adrian Kuenzler và Stefan Schmid cho thấy, các mô hình ngôn ngữ lớn có xu hướng thể hiện “thiên kiến truyền thông” (communication bias) — tức là lựa chọn và nhấn mạnh các quan điểm nhất định, dù thông tin vẫn đúng sự thật. Sự thiên vị này không chỉ đến từ dữ liệu huấn luyện, mà còn từ cách thiết kế, từ động lực phát triển và cả cơ cấu thị trường.
 
Khi người dùng đặt câu hỏi cho AI, hệ thống có thể trả lời khác nhau tùy theo “nhân vật” (persona) mà người dùng thể hiện. Ví dụ, một người tự nhận là nhà hoạt động môi trường sẽ nhận được câu trả lời nhấn mạnh lợi ích môi trường, trong khi một doanh nhân có thể nghe được các lo ngại về chi phí và quy định. Hiện tượng này gọi là “sycophancy” — AI thường nói điều mà người dùng muốn nghe, chứ không nhất thiết là toàn bộ sự thật. Sự thiên vị không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách AI lựa chọn nguồn, giọng điệu và quan điểm. Khi một vài công ty lớn chiếm lĩnh thị trường mô hình ngôn ngữ, sự khác biệt nhỏ trong cách thiết kế có thể dẫn đến những biến dạng lớn trong truyền thông công chúng.
 
Nhiều quốc gia đã ban hành luật nhằm kiểm soát thiên vị AI, như Đạo luật AI và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, những quy định này thường chỉ nhắm vào các nội dung độc hại hay sai sự thật, chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề thiên kiến truyền thông. Việc đạt được “AI trung lập” là điều khó thực hiện, vì hệ thống AI luôn phản ánh những thiên vị trong dữ liệu, quá trình huấn luyện và thiết kế. Quan trọng hơn, chính cấu trúc thị trường mới là yếu tố quyết định: khi chỉ một vài công ty lớn chi phối thị trường, nguy cơ thiên vị sẽ càng lớn.
 
Để giảm thiểu thiên kiến, cần có sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch trong thiết kế và triển khai mô hình AI, cũng như khuyến khích người dùng tham gia tích cực vào quá trình kiểm định và phản biện. Các chính sách hiện nay thường chỉ tập trung vào kiểm tra trước và sau khi ra mắt sản phẩm, nhưng khó phát hiện được những thiên kiến tinh vi phát sinh trong quá trình tương tác. AI không chỉ là công cụ tìm kiếm, mà còn là “người định hướng” cho nhận thức công chúng. Việc nhận thức rõ vai trò này, cùng với việc xây dựng một môi trường công nghệ minh bạch và cạnh tranh, sẽ là chìa khóa giúp xã hội duy trì sự đa dạng trong thông tin và quan điểm. (vb)
 
Ghi chú nguồn:
Adrian Kuenzler, “People are getting their news from AI – and it’s altering their views”, The Conversation, 19/12/2025.

09/01/2026
Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

09/01/2026
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất an vì hận thù, chiến tranh, kỳ thị chủng tộc và giới tính, tàn bạo đối với di dân, nhẫn tâm đối với những người nghèo khổ, phát tán thông tin độc hại, tuyên truyền các chủ thuyết âm mưu, v.v… Chính vì thế, chúng ta cần sự bình an và tử tế trong cuộc sống hàng ngày hơn bao giờ hết! Đây là lý do tại sao khi cuộc hành trình “Đi Bộ Vì Hòa Bình” [Walk for Peace] của Tăng Đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada), gồm khoảng 20 vị Tăng thuộc nhiều sắc dân như Thái Lan, Lào, Việt, do Sư Tuệ Nhân (Venerable Bhikkhu Pannakara) lãnh đạo, bắt đầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2025 từ Chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, Texas đã được hàng ngàn người khắp nước Mỹ chú ý và ủng hộ, mà trong đó có các giới chức lập pháp và hành pháp liên bang, tiểu bang và địa phương nơi đoàn bộ hành đi qua. Sư Tuệ Nhân là người Mỹ gốc Việt đã đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1997. Sư xuất gia với Hòa Thượng Bửu Đức, vị sáng lập và Trụ Trì Chùa Hương Đạo.

08/01/2026
Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

05/01/2026
- Quan chức Nhà Trắng: vì bà Machado đã nhận Giải Nobel Hòa Bình 2025, lẽ ra lúc đó tuyên bố trao lại cho Trump thì bây giờ đã là Tổng Thống Venezuela. - Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ra lệnh toàn quốc truy bắt tất cả những ai giúp lính Mỹ đột kích Venezuela. - Các dân biểu Cộng Hòa lúng túng khi báo chí hỏi vì sao Mỹ bỏ rơi bà Machado

05/01/2026
- Hãng Mỹ AMC Robotics mở xưởng ở Sài Gòn, làm robot bốn chân Kyro cho toàn cầu. - Bắc Ninh: Thị trấn Việt bùng nổ kinh tế, tìm không đủ thợ dù lương tăng 15%. Nhà máy và trường dạy tiếng Hoa mọc thần tốc. - Maduro và vợ ra tòa liên bang ở New York - Tổng Thống Lâm thời Delcy Rodriguez mời chính phủ Mỹ hợp tác để phát triển Venezuela. - Trump: Không vâng lời Mỹ, bà Rodriguez sẽ thê thảm hơn Maduro - Trump: Cuba sắp tự sụp đổ. - Trump: Mỹ cần sáp nhập Greenland vì an ninh Mỹ. - Trump: sẽ ủng hộ tấn công vào Colombia. - Tổng thống Phần Lan bảo Trump: đừng chiếm Greenland. - Cận thần của Trump nói Mỹ sắp tới sẽ sáp nhập Greenland. Đan Mạch và Greenland cùng phản đối. - Trump muốn công nghiệp dầu mỏ Mỹ phát triển mạnh trở lại ở Venezuela - Cổ phiếu hãng dầu Chevron tăng hơn 8% giữa cuộc khủng hoảng Venezuela - Một cựu giám đốc điều hành của Chevron Corp. đang tìm 2 tỷ đô la cho các dự án dầu mỏ ở Venezuela - Iran thề sẽ không "nhân nhượng" đối với những kẻ gây bạo loạn - Một

04/01/2026
Theo báo cáo, nhóm của Tổng thống Donald Trump đã rất khó chịu với những điệu nhảy của nhà độc tài Nicolas Maduro đến nỗi ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ đột kích Venezuela và lật đổ nhà độc tài này.

04/01/2026
- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro. Tổng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. - Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela. - Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán. - Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong. - Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.

03/01/2026
Zohran Mamdani nhậm chức Thị trưởng New York tuyên bố: chăm sóc trẻ em toàn diện cho trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi, đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng 2 triệu người thuê nhà được ổn định giá thuê, xe buýt sẽ miễn phí, và lập các chợ thực phẩm giá rẻ do thành phố điều hành.

03/01/2026
Đối với nhiều người Mỹ lớn lên trong môi trường Cơ đốc giáo bảo thủ, đức tin từng được coi là vấn đề niềm tin cá nhân và cộng đồng – chứ không phải là sự trung thành chính trị rõ ràng. Nhưng trong thập niên qua, ranh giới giữa niềm tin và hệ tư tưởng đã trở nên mờ nhạt.

03/01/2026
- Biệt kích Mỹ vào Venezuela, bắt Maduro, - Trump: Mỹ sẽ điều hành Venezuela tới khi chuyển giao quyền lực thỏa đáng. - Trump: các hãng Mỹ sẽ vào múc dầu Venezuela, vì các hãng dầu Venezuela không hiệu quả. Dọa sẽ tấn công tiếp, nếu cần. - Nhiều Dân Cử Dân Chủ phản đối Trump bắt cóc phi pháp Maduro, gây chiến không qua Quốc Hội. - Machado tuyên bố "giờ phút tự do" ở Venezuela. - Mỹ sẽ chọn lãnh đạo cho Venezuela, sẽ quyết định về dầu. - TQ, Nga, Colomnia lên án Mỹ
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

