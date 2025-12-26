Hôm nay,  

Pechanga Resort Casino Hân Hạnh Giới Thiệu Đêm Nhạc "Best Wishes 2026" của Lý Khắc Cần Để Chào Mừng Tết Nguyên Đán

Hacken-Lee-with-Ken-&-Sammy-Feb-28-2026-VIE-Print-Ads
 
Temecula, CA - Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu Đêm Nhạc "Best Wishes 2026" vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 02 năm 2026, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Siêu sao nhạc pop tiếng Quảng Đông của Hồng Kông Lý Khắc Cần cùng Hồng Trác Lập và Thẩm Chấn Hiên sẽ chào đón Tết Nguyên Đán với những ca khúc kinh điển bất hủ.
 
Lý Khắc Cần là một huyền thoại trong làng giải trí Hồng Kông—một ca sĩ đa tài, MC truyền hình, bình luận viên bóng đá, nhạc sĩ và diễn viên. Anh là một trong số ít nghệ sĩ duy trì được sức hút bền vững và phát hành album ổn định xuyên suốt năm thập kỷ, từ thập niên 1980 đến 2020. Anh cũng đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc Hồng Kông từ thập niên 1980 đến 2010. Tính đến năm 2017, anh đã bốn lần giành "Giải Ca Sĩ Nam Được Yêu Thích Nhất" tại Giải Âm Nhạc Ngọc Bích Kim Khúc và 18 lần giành "Giải Ca Sĩ Nhạc Pop Xuất Sắc" tại Giải Thưởng 10 Ca Khúc Vàng Trung Hoa.
 
Ngoài việc biểu diễn và tổ chức hòa nhạc tại Hồng Kông, Lý Khắc Cần còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc truyền hình lớn tại Trung Quốc đại lục, như "Ca Sĩ Giấu Mặt", "Tôi Là Ca Sĩ", "Bài Hát Của Chúng Ta", "Giọng Hát Trung Quốc," và "Thanh Âm Cuộc Sống”. Sự xuất hiện của anh trên các nền tảng này đã giúp củng cố tên tuổi, khẳng định anh là một trong những ca sĩ Hồng Kông được yêu thích nhất tại Trung Quốc đại lục.
 
Danh mục ca khúc đình đám của Lý Khắc Cần bao gồm nhiều bản hit đã trở thành biểu tượng trong văn hóa nhạc pop Hồng Kông. Những thành công ban đầu của anh bao gồm "Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng" (Moonlight Serenade), "Phòng Diễn Tấu Đại Lễ Đường" (Concert Hall), "Mặt Trời Đỏ" (Red Sun), "Khoảnh Khắc Quý Giá" (Precious Moment) và "Ái Tình Bất Diệt" (Eternal Love), kèm các ca khúc gần đây như " Không Để Thiếu Ai" (No One Less), " Linh Hồn Lạc Lối" (Lost Soul) và "Truyện Cổ Tích Grimm" (Grimm's Fairy Tales) đều tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.
 
Hồng Trác Lập bắt đầu sự nghiệp âm nhạc sau khi giành giải nhì tại Cuộc Thi Tài Năng Ca Hát của Emperor Entertainment Group năm 2006. Album tiếng Quảng Đông đầu tay của anh, "Tình Yêu Thiếu Dũng Khí” (Love Without Courage) năm 2007 đã mang về cho anh Giải Vàng cho Ca Sĩ Nam Mới tại Lễ Trao Giải Âm Nhạc Hồng Kông 2008. Các ca khúc nổi bật của anh bao gồm “Con Đường Nathan" (Nathan Road), " Nhớ Một Người” (Thinking of Someone), và "Sống Một Mình" (Living Alone).
 
Thẩm Chấn Hiên cũng bước chân vào làng giải trí thông qua cùng cuộc thi của Emperor Entertainment Group vào năm 2006, lọt vào Top 5 chung kết và giành giải "Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất". Ban đầu, nhờ ngoại hình điển trai, anh nhanh chóng bén duyên phim ảnh và truyền hình. Dấu ấn đột phá của anh đến vào năm 2014 khi thủ vai điệp viên ngầm "Kobe Lian" trong phim truyền hình "Sứ Mệnh Nội Gián". Vai diễn này đã đưa tên tuổi anh lan rộng khắp Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Các ca khúc gây tiếng vang của anh như "Thổ Lộ Sự Thật” (Telling the Truth) và "Người Đàn Ông Bình Phàm May Mắn Nhất” (The Luckiest Ordinary Man) cũng đã chạm đến đông đảo trái tim khán giả.
 
Pechanga Resort Casino kính mời quý khách đến trải nghiệm Đêm Nhạc Trực "Best Wishes" tại Pechanga Summit. Giá vé khởi điểm từ $98. Để mua vé và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường Dây Nóng Bán Vé tại (626) 632-1994 hoặc (888) 810-8871, hoặc truy cập Pechanga.com.
 
Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit có không gian 40,000 feet vuông, là không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn, hòa nhạc, sự kiện thể thao trực tiếp, hội chợ thương mại, tiệc cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng cộng, Pechanga hiện cung cấp 274,500 feet vuông không gian linh hoạt cho hội họp và sự kiện trong nhà/ngoài trời.

PECHANGA
 
Thông tin về Pechanga Resort Casino 

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/sòng bài rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được bình chọn là khu nghỉ dưỡng/sòng bài tốt nhất nước Mỹ bởi Condé Nast Traveler và là cơ sở liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay cho kỳ nghỉ sang trọng kéo dài. Với hơn 5,500 máy kéo, bài bàn hấp dẫn nhất, giải trí đẳng cấp thế giới, khách sạn 1,100 phòng, nhà hàng, spa sang trọng cùng sân golf vô địch Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số 1-888-PECHANGA hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram, và X tại @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24 giờ. Khách thăm phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Mùa lễ là khoảng thời gian của truyền thống, gia đình và những bữa ăn ấm áp. Với tôi, một đầu bếp, nấu ăn luôn là cách ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu. Nhưng thú thật mà nói, chúng ta thường mua quá nhiều, nấu quá nhiều và tạo ra nhiều rác hơn bình thường. Năm nay, tôi muốn truyền cảm hứng cho một cách làm khác.

Sky River Casino mở màn năm 2026 với Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt $1,000,000, một chương trình khuyến mãi kéo dài tám tuần diễn ra mỗi thứ Bảy từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới $100,000 tiền mặt trong một lần xổ số. Sòng bài cũng sẽ chào mừng tết Nguyên đán với màn biểu diễn múa lân truyền thống vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 02, cùng thực đơn đặc biệt tám món độc quyền tại Dragon Beaux với các món ăn mừng truyền thống đặc trưng cho ngày lễ.

Tổ Đình Chùa Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn khai sơn, viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, Lịch Đại Tổ Sư và họp mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni, buổi lễ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 25 tháng 12 năm 2025. Chứng minh tham dự buổi lễ khoảng 250 chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và rất đông đồng hương Phật tử. Chư Tôn Đức chứng minh có quý Trưởng Lão: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, HT. Thích Minh Tuyên, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Viên Lý, HT. Thích Giác Ngôn, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Tâm Thành… cùng chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý Ni Trưởng, Ni Sư cùng chư tôn đức Ni.

Sky River Casino chào đón năm 2026 với chương trình mừng Giao Thừa theo chủ đề “Lửa & Băng” vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12, bao gồm các tiết mục biểu diễn xiếc, DJ trực tiếp, và nhiều điểm chụp ảnh đầy sắc màu miễn phí khắp khuôn viên sòng bài. Sự kiện này đồng thời bổ sung cho chuỗi khuyến mãi mùa lễ trị giá $450,000 đang diễn ra, bao gồm Chương Trình Biếu Tặng Xe BMW Chỉ Cho Bài Bàn $200,000 và Chương Trình Ghép Tương Ứng Tiền Mặt Mùa Lễ $250,000 kéo dài đến cuối tháng 12.

Kỳ nghỉ lễ có thể là thời gian vui vẻ nhất trong năm, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng về an toàn. Mỗi năm, có hơn 1,100 vụ cháy nhà bắt nguồn từ đồ trang trí ngày lễ. Và không chỉ dừng lại ở đó — khoảng 4,000 vụ tai nạn có liên quan đến dây nối dài, từ nguy cơ vấp ngã đến bỏng vì điện và giật điện. Kỳ nghỉ lễ là thời gian đặc biệt để tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người thân, chứ không phải để nằm viện vì bị thương. Hãy giúp gia đình quý vị tận hưởng mùa lễ trọn vẹn hơn bằng cách làm theo các lời khuyên an toàn dưới đây.

Theo tin tức từ tu viện Lộc Uyển, một trường trung tiểu học tư thục mang tên Thích Nhất Hạnh School of Interbeing sắp mở cửa tại vùng Escondido Nam California. Mục đích của trường là không chỉ giảng dạy kiến thức phổ thông như các trường khác, mà còn chú ý hướng dẫn đời sống tinh thần; để các em học sinh sau này có thể vừa thành công trong nghề nghiệp, vừa có khả năng chế tác hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội.

Khoảng gần 80 người đã tới tham dự Lễ Cầu Siêu cho cố Thiếu Tá Trần Thụy Ly (Cò Ly) tại chùa Di Đà, Annandale, VA trong ngày 21/12/2025 vừa qua. Hiện diện bao gồm đại diện của hầu hết các Quân Binh Chủng VNCH, Hội Nữ Quân Nhân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, các cơ quan báo chí, truyền hình và một số đồng hương trong vùng.

Vào dịp lễ cuối năm, Thành phố sẽ điều chỉnh lịch mở cửa phục vụ tại một vài địa điểm trong Thành phố từ ngày Thứ Năm, 25 Tháng 12, 2025 cho đến hết ngày Thứ Năm, 1 Tháng Giêng, 2026. Tòa Thị Chính (City hall) Garden Grove Tòa Thị Chính Thành Phố Garden Grove sẽ đóng cửa từ Thứ Năm, ngày 25 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Các Trung Tâm Tài Nguyên Phục Vụ Cộng Đồng Trung Tâm Họp Cộng Đồng Garden Grove, Trung Tâm Phục Vụ Người Cao Niên H. Louis Lake và Trung Tâm Gia Đình Magnolia Park sẽ đóng cửa từ Thứ Tư, ngày 24 Tháng 12, 2025, đến Thứ Năm, ngày 1 Tháng Giêng, 2026.

Trường trung tiểu học tư thục mang tên Thích Nhất Hạnh School of Interbeing sắp mở cửa tại vùng Escondido Nam California. Mục đích của trường là không chỉ giảng dạy kiến thức phổ thông, mà còn chú ý hướng dẫn đời sống tinh thần; để các em học sinh sau này có thể vừa thành công trong nghề nghiệp, vừa có khả năng chế tác hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

