Đừng Để Đèn Trang Trí Nguy Hiểm Làm Hỏng Kỳ Nghỉ Lễ

SCE nhắc nhở khách hàng trang trí nhà cửa an toàn trong mùa lễ này và phòng tránh các nguy cơ về điện.

Kỳ nghỉ lễ là thời gian đặc biệt để tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh người thân, chứ không phải để nằm viện vì bị thương. Hãy giúp gia đình quý vị tận hưởng mùa lễ trọn vẹn hơn bằng cách làm theo các lời khuyên an toàn dưới đây.

Lời khuyên để giữ an toàn khi trang trí nhà cửa trong dịp lễ:

Nếu quý vị thấy dây điện bị chầy xước, cầu chì hỏng hoặc bóng đèn bị nứt, hãy vứt bỏ dây đèn đó và mua dây mới.

Chỉ sử dụng các loại đèn đã được cho phép để sử dụng trong nhà/ngoài trời.

Tránh làm quá tải các ổ cắm và dây nối dài.

Cố định các dây điện lỏng để tránh vấp ngã.

Hãy để đồ trang trí tránh xa nguồn nhiệt và vật liệu dễ cháy.

Không được dùng đinh hoặc ghim đâm xuyên qua dây điện, và phải thay những dây điện bị hỏng, giòn hoặc chầy xước.

Hãy tắt hết đèn trước khi rời khỏi nhà hoặc khi đi ngủ.

Chỉ sử dụng cây thông nhân tạo không bắt lửa.

Nếu sử dụng cây thông thật, hãy tưới nước đầy đủ và để cách xa các nguồn nhiệt. Hãy giữ dây điện cách xa khay nước của giá đỡ cây.

Phải Làm Gì Nếu Có Cháy do Chập Điện:

Tuyệt đối không được đổ nước vào đám cháy điện — quý vị có thể bị điện giật.

Cách tốt nhất để dập tắt đám cháy do điện là sử dụng bình chữa cháy. Cách thay thế tốt nhất tiếp theo là muối nở (baking soda).

Nếu có khói, lửa hoặc mùi lạ phát ra từ dây điện, hãy tắt đồ điện gia dụng và công tắc cầu dao chính. Sau đó gọi 911.

Để biết thêm thông tin về an toàn, xin ghé vào sce.com/safety.