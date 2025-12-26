Mùa Cảm Cúm Bùng Phát, Trẻ Em Chịu Trần, Người Già Kế Tiếp



Giới y học khuyến cáo công chúng nên nhanh chóng đi chích ngừa trước kỳ lễ. Ảnh: Istockphoto.com

Hoa Thịnh Đốn – Mùa cảm cúm tại Hoa Kỳ đang vào giai đoạn gay gắt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết trong vài tuần gần đây, các ca nhiễm tăng nhanh ở nhiều tiểu bang, đặc biệt nơi có khí hậu lạnh.

Bà Alicia Budd, trưởng toán giám sát cảm cúm của CDC, cho hay dịch bệnh năm nay khởi phát sớm và lan rộng bất thường. Từ đầu mùa tới nay, nước Mỹ đã ghi nhận trên bốn triệu người mắc, gần năm chục ngàn trường hợp nhập viện và gần hai ngàn tử vong. Trẻ em từ sơ sinh đến bốn tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất.

Theo chương trình quan trắc nước thải của Đại học Stanford và Emory, lượng virus cúm loại A trong nước thải tăng đến 390 phần trăm chỉ trong hơn một tháng. Các nhà khoa học nhận xét đây là dấu hiệu của một đợt dịch đang lên rất nhanh, chưa thấy dấu hiệu chững lại.

Bác sĩ Chase Shutak, Giám đốc Y vụ Bệnh viện Nhi Minnesota, nói tuần qua số ca dương tính tăng gấp đôi. “Một số em bệnh nặng, mắt đờ đẫn, uể oải, nhưng cũng có nhiều ca nhẹ hơn, song vẫn phải vào phòng khám,” ông nhận định.

Chủng H3N2 hiện chiếm ưu thế, vốn thường gây biến chứng ở người lớn tuổi. Giới y tế lo ngại khi các trường học nghỉ lễ và sinh hoạt gia đình nhiều hơn, virus dễ lây sang ông bà, cha mẹ.

CDC cho biết hiện có 14 tiểu bang, cùng New York City, Washington D.C. và Puerto Rico, đang ở mức hoạt động cúm cao hoặc rất cao. Một vài nơi dù được xếp hạng “thấp” vẫn có nhiều ca tử vong, như tại Wisconsin, nơi một em nhỏ vừa mới qua đời.

Mùa cúm năm ngoái từng đặc biệt trầm trọng: 288 trẻ em chết vì cúm, ngang với kỷ lục năm 2009. Gần 90% trong số ấy chưa chích ngừa.

Các nhà chuyên môn cho biết tuy virus H3N2 năm nay có biến thể mới mang ký hiệu “tiểu chủng K”, thuốc chủng vẫn còn tác dụng phòng ngừa phần nào. “Dù virus có thay đổi ít nhiều, chích ngừa vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để ngừa bệnh nặng,” bà Budd nói.

Song song đó, thuốc trị cúm Tamiflu được tiêu thụ nhiều sớm hơn mọi năm. Giới quan sát cho rằng điều này cho thấy mùa cúm 2025 có thể kéo dài.

Giới y học khuyến cáo công chúng nên nhanh chóng đi chích ngừa trước kỳ lễ. Một mũi chích tuy không bảo đảm tuyệt đối, nhưng vẫn là lớp phòng thủ đáng tin nhất cho mọi lứa tuổi.



