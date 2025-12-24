Hôm nay,  

Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 24 Tháng Mười Hai

24/12/202509:28:00(Xem: 881)
12242025
Một số thông tin đã bôi đen trong hồ sơ Epstein dễ dàng được khôi phục bằng cách sao chép (copy) và dán (paste) văn bản bị bôi đen vào một văn bản khác. (Minh họa: Việt Báo)

 

  • Phần Bị Bôi Đen Trong Hồ Sơ Epstein Dễ Dàng Được Khôi Phục
  • Chính Quyền Trump Đổi Chính Sách Bốc Thăm Thị Thực H-1B
  • Chánh Án Ủng Hộ Trump Về Mức Phí $100.000 Cho Thị Thực H-1B
  • Trump Gọi New York Times Là ‘Mối Nguy Hiểm Quốc Gia’
  • Tòa Buộc Trump Phải Khôi Phục Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Cho Các Bang Dân Chủ
  • Châu Âu Phản Đối Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Trump Đối Với Người Chống Thông Tin Sai Lệch
  • AFP: Tô Lâm Sẽ ‘Một Đít Hai Ghế’, Vô Tiền Khoáng Hậu?

 

Phần Bị Bôi Đen Trong Hồ Sơ Epstein Dễ Dàng Được Khôi Phục

 

New York Times sáng nay cho biết Bộ Tư Pháp (DOJ) đã không được che giấu đúng cách một số phần trong các tài liệu công bố về cuộc điều tra Epstein. Trong đó, một số thông tin bị che giấu dễ dàng được khôi phục bằng cách sao chép (copy) và dán (paste) văn bản bị bôi đen vào một văn bản khác.

 

The Guardian chạy bản tin “Các cuộc tấn công mạng tiết lộ một số đoạn bị che giấu trong hồ sơ Epstein.” Theo đó, người dân đã phát hiện một số phần bị che mờ trong tài liệu do DOJ công bố có thể được khôi phục bằng kỹ thuật Photoshop, hoặc chỉ đơn giản là bằng cách bôi đen văn bản và sao chép vào chương trình xử lý văn bản (Word.)

 

Những phần này vốn đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào tối thứ Hai. Một tài liệu trong vụ kiện dân sự ở Virgin Islands chống lại Darren K Indyke và Richard D Kahn, hai người quản lý di sản của Epstein, chứa các cáo buộc bị che mờ giải thích cách Epstein và các cộng sự của ông ta đã tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục trẻ em. Tài liệu này là bản khiếu nại sửa đổi lần thứ hai trong vụ kiện cấp tiểu bang chống lại Indyke và Kahn.

 

Trong đoạn 85, phần bị che mờ nêu rõ: “Từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2019, Indyke đã ký các khoản thanh toán (FAC) trị giá hơn $400.000 cho các người mẫu và diễn viên nữ trẻ tuổi, bao gồm một cựu người mẫu người Nga đã nhận được hơn $380.000 thông qua các khoản thanh toán hàng tháng là 8.333 đô la trong khoảng thời gian hơn ba năm rưỡi cho đến giữa năm 2019.”

 

Các công tố viên tại Quần đảo Virgin đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện dân sự về buôn bán tình dục chống lại di sản của Epstein, Indyke và Kahn vào năm 2022 với số tiền 105 triệu đô la, cộng thêm một nửa số tiền thu được từ việc bán đảo Little St James, hòn đảo nơi Epstein sinh sống và nơi nhiều tội ác của hắn đã xảy ra. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận này không bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

 

Trump đã nhiều lần phủ nhận quen biết với Epstein hoặc liên quan nào đến các hoạt động tội phạm của Epstein.

 

Theo NYT, cho dù thông tin từ những phần bị che giấu không thành công không tiết lộ cụ thêm các chi tiết về mối quan hệ đã được ghi nhận rõ ràng giữa Tổng thống Trump và ông Epstein, nhưng nó cho thấy thêm nhiều ví dụ về tội trạng của Epstein. Ông ta thực hiện hành vi lạm dụng và che giấu tiền bạc của mình thông qua các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp. Việc dễ dàng khôi phục lại tài liệu cho thấy DOJ đã làm việc cẩu thả, kiểm duyệt bất cẩn trước khi công bố hồ sơ.

 

Đạo luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein do Trump ký thành luật vào tháng trước cho phép Bộ Tư Pháp “giữ lại một số thông tin nhất định như thông tin cá nhân của nạn nhân và các tài liệu có thể gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.” Hiện chưa rõ liệu thông tin về bất động sản của Epstein hoặc những chi tiết bị khôi phục khác có tuân thủ đúng tiêu chuẩn che giấu thông tin theo luật hay không.

 

Chính Quyền Trump Đổi Chính Sách Bốc Thăm Thị Thực H-1B

 

Bộ Nội An Hoa Kỳ hôm Thứ Ba cho biết họ sẽ thay thế hệ thống bốc thăm “vé số” lâu nay đối với thị thực lao động H-1B bằng một phương pháp mới ưu tiên lao động ngoại quốc có tay nghề cao và được trả lương cao hơn.

 

“Hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên hiện tại đối với đơn ghi danh thị thực H-1B đã bị các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ lợi dụng và lạm dụng, những người chủ yếu tìm cách nhập cảng lao động ngoại quốc với mức lương thấp hơn so với mức lương họ trả cho người lao động Mỹ,” người phát ngôn của Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Matthew Tragesser, cho biết, theo AP.

 

Theo thông cáo báo chí, hệ thống mới sẽ “áp dụng quy trình lựa chọn dựa cân nhắc, làm tăng khả năng cấp thị thực H-1B cho những người lao động nước ngoài có kỹ năng cao và mức lương cao hơn”. Hệ thống này sẽ có hiệu lực từ ngày 27/2/2026 và sẽ áp dụng cho mùa ghi danh thị thực H-1B sắp tới.

 

Những người ủng hộ chương trình H-1B cho rằng đây là một con đường quan trọng để tuyển dụng nhân viên y tế và giáo viên. Họ cho rằng chương trình này thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ, đồng thời cho phép các nhà tuyển dụng lấp đầy các vị trí việc làm trong các lĩnh vực chuyên biệt.

 

Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt phí visa H-1B hàng năm là $100.000 đối với những lao động có tay nghề cao, và sắc lệnh này đang bị kiện ra tòa. Không những thế, tổng thống cũng đã đưa ra chương trình visa “Gold Card” trị giá $1 triệu đô la như một con đường dẫn đến quyền công dân Hoa Kỳ dành cho những cá nhân giàu có.

 

Theo truyền thống, thị thực H-1B được cấp thông qua hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên. Tin từ AP cho hay năm nay, Amazon là công ty nhận được nhiều thị thực nhất, với hơn 10.000 thị thực được chấp thuận, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple và Google. California là tiểu bang có số lượng người lao động sử dụng thị thực H-1B cao nhất.

 

Chánh Án Ủng Hộ Trump Về Mức Phí $100.000 Cho Thị Thực H-1B

 

Cũng liên quan đến thị thực H-1B, chiều Thứ Ba 23/12, tin từ Reuters cho hay một chánh án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kiện của Phòng Thương mại Hoa Kỳ – tổ chức vận động hành lang doanh nghiệp lớn nhất nước này – nhằm phản đối mức phí mới $100.000 đối với thị thực H-1B do chính quyền Trump ban hành. Chánh án Beryl Howell cho rằng quyết định áp phí này nằm trong thẩm quyền của tổng thống về quản lý nhập cư theo luật liên bang, và tòa án không có vai trò đánh giá tính đúng đắn về mặt chính sách.

 

Phòng Thương mại Hoa Kỳ lập luận rằng mức phí quá cao này mâu thuẫn với luật nhập cư hiện hành và sẽ khiến nhiều doanh nghiệp, bệnh viện và tổ chức khác phải cắt giảm việc làm hoặc dịch vụ do không đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, chánh án Howell nhấn mạnh, nếu sắc lệnh của tổng thống phù hợp với khuôn khổ pháp luật, thì phải được duy trì.

 

Chương trình H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Mỗi năm có 65.000 thị thực H-1B thông thường và 20.000 thị thực dành cho người có bằng cấp cao. Trước đây, chi phí xin thị thực chỉ khoảng $2.000 - $5.000, nên mức phí mới bị cho là sẽ làm tăng mạnh chi phí lao động và buộc doanh nghiệp giảm tuyển dụng lao động nước ngoài. Ngoài Phòng Thương Mại, một số bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo cùng nhiều tổ chức khác cũng đã đệ đơn kiện phản đối chính sách này.

 

Trump Gọi New York Times Là ‘Hiểm Họa An Ninh Quốc Gia’

 

Trong một bài đăng đầy giận dữ trên Truth Social vào giữa khuy Thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cáo buộc tờ New York Times “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” và gọi tờ báo này là “mối đe dọa nghiêm trọng.”

 

Trump cho rằng tờ The Times đã đăng tải những bài báo mà theo ông ta là sai sự thật và gây hiểu lầm, đồng thời cáo buộc tờ báo này đưa tin thiên vị, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc đó.

 

"Tờ New York Times thất bại, với những lời dối trá và xuyên tạc có chủ đích, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của đất nước chúng ta," Trump viết. “Hành vi cực đoan, mất kiểm soát của phe cánh tả, việc viết các bài báo và ý kiến ​​SAI SỰ THẬT không ngừng nghỉ, cần phải được xử lý và chấm dứt. CHÚNG LÀ KẺ THÙ THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này. TỔNG THỐNG DJT.”

 

Không chưa rõ bài báo nào của NYTimes đã làm “phật ý” tổng thống, nhưng đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của tổng thống nhằm vào tờ báo này, cũng như các ký giả của NYTimes và giới truyền thông nói chung.

 

Đầu tháng này, Trump đã nổi giận với tờ The Times, cáo buộc tờ báo này có hành vi "kích động nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc” sau khi một bài báo bình luận gần đây đặt câu hỏi về sức khỏe của ông. Tác giả bài bình luận là Frank Bruni đã phân tích sức khỏe của vị tổng thống 79 tuổi trong một bài báo, viết rằng: "Tỷ lệ ủng hộ của ông ấy đã giảm trong những tháng gần đây, và dường như sức khỏe của ông ấy cũng vậy."

 

"Sau tất cả những đợt kiểm tra sức khỏe của tôi, kiểm tra nhận thức và mọi thứ khác, tôi thực sự tin rằng việc tờ New York Times và những tờ báo khác liên tục đưa ra những báo cáo SAI SỰ THẬT để phỉ báng và hạ thấp 'TỔNG THỐNG CỦA HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ' là hành vi kích động nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc," Trump viết trong một phản hồi.

 

Tòa Buộc Trump Phải Khôi Phục Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Cho Các Bang Dân Chủ

 

Chán án liên bang Mary McElroy ra phán quyết buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải khôi phục ngân sách cứu trợ liên bang cho các tiểu bang Dân Chủ mà Trump đã cắt bỏ, viện lý do không hợp tác với một số hoạt động thực thi luật nhập cư của liên bang. Theo AP, đây là củng cố chiến thắng cho liên minh 12 bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã khởi kiện sau khi biết các bang của họ bị cắt giảm mạnh ngân sách do có chính sách “thành phố trú ẩn” (sanctuary).

 

Bộ Nội An (DHS) và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã cắt hơn $233 triệu của các bang như Connecticut, New York, Massachusetts, Washington và Washington D.C. Khoản tiền này thuộc chương trình tài trợ trị giá $1 tỷ, vốn được phân bổ dựa trên mức độ rủi ro an ninh và thường được chuyển cho cảnh sát, cứu hỏa và các chương trình chống khủng bố địa phương.

 

Trong phán quyết dài 48 trang, Chánh Án McElroy cho rằng việc cắt giảm ngân sách là “tùy tiện và vô lý”, mang động cơ chính trị và vi phạm luật hành chính liên bang. Bà nhấn mạnh rằng các khoản tài trợ này đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ an ninh và ứng phó với các vụ tấn công bạo lực, dẫn chứng vụ xả súng gần đây tại Đại học Brown University.

 

Chánh Án ra lệnh DHS khôi phục đầy đủ ngân sách cho các bang nguyên đơn. Trong khi đó, DHS tuyên bố sẽ kháng cáo, còn các bộ trưởng tu pháp ca ngợi phán quyết là bước ngăn chặn việc chính quyền liên bang “trừng phạt” các bang vì bất đồng chính sách nhập cư.

 

Châu Âu Phản Đối Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Trump Đối Với Người Chống Thông Tin Sai Lệch

 

Các đồng minh châu Âu đã phản ứng gay gắt trước quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt và cấm nhập cảnh đối với năm quan chức và nhà hoạt động Châu Âu trong lĩnh vực chống thông tin sai lệch và ngôn từ thù hận trên mạng. Theo Politico, chính quyền Trump cho biết họ sẽ cấm cựu Ủy viên Châu Âu Thierry Breton và bốn công dân Châu Âu – những người liên quan đến việc ngăn chặn phát ngôn thù địch – nhập cảnh vào Hoa Kỳ, như một phần của sự trừng phạt nhằm vào cái mà họ gọi là kiểm duyệt kỹ thuật số.

 

Trong một tuyên bố, Ngoại Trưởng Marco Rubio mô tả các đối tượng bị áp đặt lệnh trừng phạt mới là "các nhà hoạt động cực đoan" đã tìm cách "ép buộc các nền tảng truyền thông Mỹ phải kiểm duyệt, ngừng kiếm tiền và đàn áp các quan điểm của người Mỹ.”

 

Hành động này được xem là sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng Mỹ - Châu Âu về tự do ngôn luận và quản lý không gian số, đặc biệt trong bối cảnh Liên minh Châu Âu gần đây tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ Mỹ, như việc phạt mạng xã hội X của Elon Musk $120 triệu Euro theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA.) Nhiều lãnh đạo Châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ủy Ban Châu Âu, lên án lệnh trừng phạt là hành vi “đe dọa, cưỡng ép” và không thể chấp nhận giữa các đồng minh.

 

Những người bị trừng phạt và các tổ chức liên quan phản bác rằng chính quyền Trump đang sử dụng cáo buộc “chống kiểm duyệt” để đàn áp các tiếng nói chỉ trích và làm suy yếu các nỗ lực bảo vệ nhân quyền, dân chủ và tự do biểu đạt trên môi trường số.

 

AFP: Tô Lâm Sẽ ‘Một Đít Hai Ghế’, Vô Tiền Khoáng Hậu?

 

Những nguồn tin riêng của các hãng thông tấn ngoại quốc như Bloomberg, AFP, SCMP đồng loạt đăng tải về khả năng tướng công an Tô Lâm sẽ vẫn giữ chức tổng bí thư Đảng CSVN và kiêm luôn ghế chủ tịch nước. Hiện tại, chức vụ chủ tịch nước thuộc về đại tướng Lương Cường.

 

Các bản tin đăng lên sau khi Trung ương Đảng vừa kết thúc hội nghị 15 với lời phát biểu bế mạc của ông Tô Lâm: “Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.”

 

Tờ Tân Hoa Xã cho hay, theo một số nguồn tin giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, trong một hành động hiếm thấy và có ý nghĩa chính trị quan trọng, Tô Lâm cũng sẽ được đề cử giữ chức vụ kép là chủ tịch nước. Tuy nhiên, điều này có thể gặp phải thách thức tại đại hội đảng, nơi tất cả các lãnh đạo đều phải trải qua bầu cử, và vẫn cần sự chấp thuận của quốc hội.

 

Nếu Tô Lâm đắc cử chức chủ tịch nước, đây sẽ là lần đầu tiên trong thời hiện đại, đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam chấp thuận việc một người nắm giữ cả hai chức vụ, ngoại trừ trường hợp tạm thời. Điều này sẽ là một thắng lợi chính trị lớn đối với Tô Lâm, người từng tạm thời nắm giữ cả hai chức vụ này vào năm 2024, theo nhận định của SMCP. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra phản hồi về các bản tin này.

 

Trong lịch sử của Việt Nam, đã có những trường hợp kiêm nhiệm hai chức vụ này như ông Nguyễn Phú Trọng – từ tháng 10/2018 tới tháng 4/2021 – và chính ông Tô Lâm – từ tháng 8/2024 tới tháng 10/2024. Tuy nhiên, cả hai trường hợp này chỉ là phương án tạm thời. Do đó, nếu ông Tô Lâm được đề cử và kiêm nhiệm hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước vào đầu nhiệm kỳ tới, đó sẽ là một diễn biến vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam.

 

Kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, Tô Lâm, 68 tuổi, đã giám sát một số thay đổi sâu rộng nhất kể từ khi giới lãnh đạo cộng sản áp dụng các cải cách theo hướng thị trường vào cuối những năm 1980. Truyền thông nhà nước liên tục đưa những bản tin về các chiến dịch chống tham nhũng liên quan hàng trăm giám đốc điều hành doanh nghiệp và quan chức Đảng Cộng Sản, bao gồm cả những người ở cấp cao nhất.

 

Tuy nhiên ngày 23/12, nhận định của Reuterscho rằng  khả năng nhất thể hóa hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước ở Việt Nam được cho là đã giảm sau các cuộc đàm phán thương mại không như kỳ vọng với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – và những lo ngại trong nước liên quan tới một số khía cạnh của cuộc cải cách do ông Tô Lâm thực hiện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.