Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 24 Tháng Mười Hai

Một số thông tin đã bôi đen trong hồ sơ Epstein dễ dàng được khôi phục bằng cách sao chép (copy) và dán (paste) văn bản bị bôi đen vào một văn bản khác. (Minh họa: Việt Báo)

Phần Bị Bôi Đen Trong Hồ Sơ Epstein Dễ Dàng Được Khôi Phục

Chính Quyền Trump Đổi Chính Sách Bốc Thăm Thị Thực H-1B

Chánh Án Ủng Hộ Trump Về Mức Phí $100.000 Cho Thị Thực H-1B

Trump Gọi New York Times Là ‘Mối Nguy Hiểm Quốc Gia’

Tòa Buộc Trump Phải Khôi Phục Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Cho Các Bang Dân Chủ

Châu Âu Phản Đối Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Trump Đối Với Người Chống Thông Tin Sai Lệch

AFP: Tô Lâm Sẽ ‘Một Đít Hai Ghế’, Vô Tiền Khoáng Hậu?

New York Times sáng nay cho biết Bộ Tư Pháp (DOJ) đã không được che giấu đúng cách một số phần trong các tài liệu công bố về cuộc điều tra Epstein. Trong đó, một số thông tin bị che giấu dễ dàng được khôi phục bằng cách sao chép (copy) và dán (paste) văn bản bị bôi đen vào một văn bản khác.

The Guardian chạy bản tin “Các cuộc tấn công mạng tiết lộ một số đoạn bị che giấu trong hồ sơ Epstein.” Theo đó, người dân đã phát hiện một số phần bị che mờ trong tài liệu do DOJ công bố có thể được khôi phục bằng kỹ thuật Photoshop, hoặc chỉ đơn giản là bằng cách bôi đen văn bản và sao chép vào chương trình xử lý văn bản (Word.)

Những phần này vốn đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào tối thứ Hai. Một tài liệu trong vụ kiện dân sự ở Virgin Islands chống lại Darren K Indyke và Richard D Kahn, hai người quản lý di sản của Epstein, chứa các cáo buộc bị che mờ giải thích cách Epstein và các cộng sự của ông ta đã tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục trẻ em. Tài liệu này là bản khiếu nại sửa đổi lần thứ hai trong vụ kiện cấp tiểu bang chống lại Indyke và Kahn.

Trong đoạn 85, phần bị che mờ nêu rõ: “Từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2019, Indyke đã ký các khoản thanh toán (FAC) trị giá hơn $400.000 cho các người mẫu và diễn viên nữ trẻ tuổi, bao gồm một cựu người mẫu người Nga đã nhận được hơn $380.000 thông qua các khoản thanh toán hàng tháng là 8.333 đô la trong khoảng thời gian hơn ba năm rưỡi cho đến giữa năm 2019.”

Các công tố viên tại Quần đảo Virgin đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện dân sự về buôn bán tình dục chống lại di sản của Epstein, Indyke và Kahn vào năm 2022 với số tiền 105 triệu đô la, cộng thêm một nửa số tiền thu được từ việc bán đảo Little St James, hòn đảo nơi Epstein sinh sống và nơi nhiều tội ác của hắn đã xảy ra. Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận này không bao gồm việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Trump đã nhiều lần phủ nhận quen biết với Epstein hoặc liên quan nào đến các hoạt động tội phạm của Epstein.

Theo NYT, cho dù thông tin từ những phần bị che giấu không thành công không tiết lộ cụ thêm các chi tiết về mối quan hệ đã được ghi nhận rõ ràng giữa Tổng thống Trump và ông Epstein, nhưng nó cho thấy thêm nhiều ví dụ về tội trạng của Epstein. Ông ta thực hiện hành vi lạm dụng và che giấu tiền bạc của mình thông qua các tập đoàn tài chính và doanh nghiệp. Việc dễ dàng khôi phục lại tài liệu cho thấy DOJ đã làm việc cẩu thả, kiểm duyệt bất cẩn trước khi công bố hồ sơ.

Đạo luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein do Trump ký thành luật vào tháng trước cho phép Bộ Tư Pháp “giữ lại một số thông tin nhất định như thông tin cá nhân của nạn nhân và các tài liệu có thể gây nguy hiểm cho một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.” Hiện chưa rõ liệu thông tin về bất động sản của Epstein hoặc những chi tiết bị khôi phục khác có tuân thủ đúng tiêu chuẩn che giấu thông tin theo luật hay không.

Chính Quyền Trump Đổi Chính Sách Bốc Thăm Thị Thực H-1B

Bộ Nội An Hoa Kỳ hôm Thứ Ba cho biết họ sẽ thay thế hệ thống bốc thăm “vé số” lâu nay đối với thị thực lao động H-1B bằng một phương pháp mới ưu tiên lao động ngoại quốc có tay nghề cao và được trả lương cao hơn.

“Hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên hiện tại đối với đơn ghi danh thị thực H-1B đã bị các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ lợi dụng và lạm dụng, những người chủ yếu tìm cách nhập cảng lao động ngoại quốc với mức lương thấp hơn so với mức lương họ trả cho người lao động Mỹ,” người phát ngôn của Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Matthew Tragesser, cho biết, theo AP.

Theo thông cáo báo chí, hệ thống mới sẽ “áp dụng quy trình lựa chọn dựa cân nhắc, làm tăng khả năng cấp thị thực H-1B cho những người lao động nước ngoài có kỹ năng cao và mức lương cao hơn”. Hệ thống này sẽ có hiệu lực từ ngày 27/2/2026 và sẽ áp dụng cho mùa ghi danh thị thực H-1B sắp tới.

Những người ủng hộ chương trình H-1B cho rằng đây là một con đường quan trọng để tuyển dụng nhân viên y tế và giáo viên. Họ cho rằng chương trình này thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ, đồng thời cho phép các nhà tuyển dụng lấp đầy các vị trí việc làm trong các lĩnh vực chuyên biệt.

Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt phí visa H-1B hàng năm là $100.000 đối với những lao động có tay nghề cao, và sắc lệnh này đang bị kiện ra tòa. Không những thế, tổng thống cũng đã đưa ra chương trình visa “Gold Card” trị giá $1 triệu đô la như một con đường dẫn đến quyền công dân Hoa Kỳ dành cho những cá nhân giàu có.

Theo truyền thống, thị thực H-1B được cấp thông qua hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên. Tin từ AP cho hay năm nay, Amazon là công ty nhận được nhiều thị thực nhất, với hơn 10.000 thị thực được chấp thuận, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple và Google. California là tiểu bang có số lượng người lao động sử dụng thị thực H-1B cao nhất.

Chánh Án Ủng Hộ Trump Về Mức Phí $100.000 Cho Thị Thực H-1B

Cũng liên quan đến thị thực H-1B, chiều Thứ Ba 23/12, tin từ Reuters cho hay một chánh án liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ đơn kiện của Phòng Thương mại Hoa Kỳ – tổ chức vận động hành lang doanh nghiệp lớn nhất nước này – nhằm phản đối mức phí mới $100.000 đối với thị thực H-1B do chính quyền Trump ban hành. Chánh án Beryl Howell cho rằng quyết định áp phí này nằm trong thẩm quyền của tổng thống về quản lý nhập cư theo luật liên bang, và tòa án không có vai trò đánh giá tính đúng đắn về mặt chính sách.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ lập luận rằng mức phí quá cao này mâu thuẫn với luật nhập cư hiện hành và sẽ khiến nhiều doanh nghiệp, bệnh viện và tổ chức khác phải cắt giảm việc làm hoặc dịch vụ do không đủ khả năng chi trả. Tuy nhiên, chánh án Howell nhấn mạnh, nếu sắc lệnh của tổng thống phù hợp với khuôn khổ pháp luật, thì phải được duy trì.

Chương trình H-1B cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Mỗi năm có 65.000 thị thực H-1B thông thường và 20.000 thị thực dành cho người có bằng cấp cao. Trước đây, chi phí xin thị thực chỉ khoảng $2.000 - $5.000, nên mức phí mới bị cho là sẽ làm tăng mạnh chi phí lao động và buộc doanh nghiệp giảm tuyển dụng lao động nước ngoài. Ngoài Phòng Thương Mại, một số bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo cùng nhiều tổ chức khác cũng đã đệ đơn kiện phản đối chính sách này.

Trump Gọi New York Times Là ‘Hiểm Họa An Ninh Quốc Gia’

Trong một bài đăng đầy giận dữ trên Truth Social vào giữa khuy Thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cáo buộc tờ New York Times “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” và gọi tờ báo này là “mối đe dọa nghiêm trọng.”

Trump cho rằng tờ The Times đã đăng tải những bài báo mà theo ông ta là sai sự thật và gây hiểu lầm, đồng thời cáo buộc tờ báo này đưa tin thiên vị, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc đó.

"Tờ New York Times thất bại, với những lời dối trá và xuyên tạc có chủ đích, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của đất nước chúng ta," Trump viết. “Hành vi cực đoan, mất kiểm soát của phe cánh tả, việc viết các bài báo và ý kiến ​​SAI SỰ THẬT không ngừng nghỉ, cần phải được xử lý và chấm dứt. CHÚNG LÀ KẺ THÙ THỰC SỰ CỦA NHÂN DÂN! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến vấn đề này. TỔNG THỐNG DJT.”

Không chưa rõ bài báo nào của NYTimes đã làm “phật ý” tổng thống, nhưng đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công của tổng thống nhằm vào tờ báo này, cũng như các ký giả của NYTimes và giới truyền thông nói chung.

Đầu tháng này, Trump đã nổi giận với tờ The Times, cáo buộc tờ báo này có hành vi "kích động nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc” sau khi một bài báo bình luận gần đây đặt câu hỏi về sức khỏe của ông. Tác giả bài bình luận là Frank Bruni đã phân tích sức khỏe của vị tổng thống 79 tuổi trong một bài báo, viết rằng: "Tỷ lệ ủng hộ của ông ấy đã giảm trong những tháng gần đây, và dường như sức khỏe của ông ấy cũng vậy."

"Sau tất cả những đợt kiểm tra sức khỏe của tôi, kiểm tra nhận thức và mọi thứ khác, tôi thực sự tin rằng việc tờ New York Times và những tờ báo khác liên tục đưa ra những báo cáo SAI SỰ THẬT để phỉ báng và hạ thấp 'TỔNG THỐNG CỦA HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ' là hành vi kích động nổi loạn, thậm chí có thể là phản quốc," Trump viết trong một phản hồi.

Tòa Buộc Trump Phải Khôi Phục Tiền Cứu Trợ Thiên Tai Cho Các Bang Dân Chủ

Chán án liên bang Mary McElroy ra phán quyết buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải khôi phục ngân sách cứu trợ liên bang cho các tiểu bang Dân Chủ mà Trump đã cắt bỏ, viện lý do không hợp tác với một số hoạt động thực thi luật nhập cư của liên bang. Theo AP, đây là củng cố chiến thắng cho liên minh 12 bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã khởi kiện sau khi biết các bang của họ bị cắt giảm mạnh ngân sách do có chính sách “thành phố trú ẩn” (sanctuary).

Bộ Nội An (DHS) và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã cắt hơn $233 triệu của các bang như Connecticut, New York, Massachusetts, Washington và Washington D.C. Khoản tiền này thuộc chương trình tài trợ trị giá $1 tỷ, vốn được phân bổ dựa trên mức độ rủi ro an ninh và thường được chuyển cho cảnh sát, cứu hỏa và các chương trình chống khủng bố địa phương.

Trong phán quyết dài 48 trang, Chánh Án McElroy cho rằng việc cắt giảm ngân sách là “tùy tiện và vô lý”, mang động cơ chính trị và vi phạm luật hành chính liên bang. Bà nhấn mạnh rằng các khoản tài trợ này đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ an ninh và ứng phó với các vụ tấn công bạo lực, dẫn chứng vụ xả súng gần đây tại Đại học Brown University.

Chánh Án ra lệnh DHS khôi phục đầy đủ ngân sách cho các bang nguyên đơn. Trong khi đó, DHS tuyên bố sẽ kháng cáo, còn các bộ trưởng tu pháp ca ngợi phán quyết là bước ngăn chặn việc chính quyền liên bang “trừng phạt” các bang vì bất đồng chính sách nhập cư.

Châu Âu Phản Đối Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Trump Đối Với Người Chống Thông Tin Sai Lệch

Các đồng minh châu Âu đã phản ứng gay gắt trước quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt và cấm nhập cảnh đối với năm quan chức và nhà hoạt động Châu Âu trong lĩnh vực chống thông tin sai lệch và ngôn từ thù hận trên mạng. Theo Politico, chính quyền Trump cho biết họ sẽ cấm cựu Ủy viên Châu Âu Thierry Breton và bốn công dân Châu Âu – những người liên quan đến việc ngăn chặn phát ngôn thù địch – nhập cảnh vào Hoa Kỳ, như một phần của sự trừng phạt nhằm vào cái mà họ gọi là kiểm duyệt kỹ thuật số.

Trong một tuyên bố, Ngoại Trưởng Marco Rubio mô tả các đối tượng bị áp đặt lệnh trừng phạt mới là "các nhà hoạt động cực đoan" đã tìm cách "ép buộc các nền tảng truyền thông Mỹ phải kiểm duyệt, ngừng kiếm tiền và đàn áp các quan điểm của người Mỹ.”

Hành động này được xem là sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng Mỹ - Châu Âu về tự do ngôn luận và quản lý không gian số, đặc biệt trong bối cảnh Liên minh Châu Âu gần đây tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ Mỹ, như việc phạt mạng xã hội X của Elon Musk $120 triệu Euro theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA.) Nhiều lãnh đạo Châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ủy Ban Châu Âu, lên án lệnh trừng phạt là hành vi “đe dọa, cưỡng ép” và không thể chấp nhận giữa các đồng minh.

Những người bị trừng phạt và các tổ chức liên quan phản bác rằng chính quyền Trump đang sử dụng cáo buộc “chống kiểm duyệt” để đàn áp các tiếng nói chỉ trích và làm suy yếu các nỗ lực bảo vệ nhân quyền, dân chủ và tự do biểu đạt trên môi trường số.

AFP: Tô Lâm Sẽ ‘Một Đít Hai Ghế’, Vô Tiền Khoáng Hậu?

Những nguồn tin riêng của các hãng thông tấn ngoại quốc như Bloomberg, AFP, SCMP đồng loạt đăng tải về khả năng tướng công an Tô Lâm sẽ vẫn giữ chức tổng bí thư Đảng CSVN và kiêm luôn ghế chủ tịch nước. Hiện tại, chức vụ chủ tịch nước thuộc về đại tướng Lương Cường.

Các bản tin đăng lên sau khi Trung ương Đảng vừa kết thúc hội nghị 15 với lời phát biểu bế mạc của ông Tô Lâm: “Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.”

Tờ Tân Hoa Xã cho hay, theo một số nguồn tin giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai, trong một hành động hiếm thấy và có ý nghĩa chính trị quan trọng, Tô Lâm cũng sẽ được đề cử giữ chức vụ kép là chủ tịch nước. Tuy nhiên, điều này có thể gặp phải thách thức tại đại hội đảng, nơi tất cả các lãnh đạo đều phải trải qua bầu cử, và vẫn cần sự chấp thuận của quốc hội.

Nếu Tô Lâm đắc cử chức chủ tịch nước, đây sẽ là lần đầu tiên trong thời hiện đại, đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam chấp thuận việc một người nắm giữ cả hai chức vụ, ngoại trừ trường hợp tạm thời. Điều này sẽ là một thắng lợi chính trị lớn đối với Tô Lâm, người từng tạm thời nắm giữ cả hai chức vụ này vào năm 2024, theo nhận định của SMCP. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra phản hồi về các bản tin này.

Trong lịch sử của Việt Nam, đã có những trường hợp kiêm nhiệm hai chức vụ này như ông Nguyễn Phú Trọng – từ tháng 10/2018 tới tháng 4/2021 – và chính ông Tô Lâm – từ tháng 8/2024 tới tháng 10/2024. Tuy nhiên, cả hai trường hợp này chỉ là phương án tạm thời. Do đó, nếu ông Tô Lâm được đề cử và kiêm nhiệm hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước vào đầu nhiệm kỳ tới, đó sẽ là một diễn biến vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam.

Kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, Tô Lâm, 68 tuổi, đã giám sát một số thay đổi sâu rộng nhất kể từ khi giới lãnh đạo cộng sản áp dụng các cải cách theo hướng thị trường vào cuối những năm 1980. Truyền thông nhà nước liên tục đưa những bản tin về các chiến dịch chống tham nhũng liên quan hàng trăm giám đốc điều hành doanh nghiệp và quan chức Đảng Cộng Sản, bao gồm cả những người ở cấp cao nhất.

Tuy nhiên ngày 23/12, nhận định của Reuterscho rằng khả năng nhất thể hóa hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước ở Việt Nam được cho là đã giảm sau các cuộc đàm phán thương mại không như kỳ vọng với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – và những lo ngại trong nước liên quan tới một số khía cạnh của cuộc cải cách do ông Tô Lâm thực hiện.