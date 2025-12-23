Trump sẽ áp thuế 260% đối với các công ty sản xuất sản phẩm bao bì sợi đúc nhiệt định hình của Việt Nam. Sẽ công bố lệnh áp thuế trước ngày 23/1/2026, và hồi tố áp thuế ngược về nhiều năm trước.



WASHINGTON (VB) -- Sau đây là bản tin của phóng viên Emma Colton trên Fox News hôm 23/12/2025, nhan đề "Trump trade crackdown hits cheap food containers from China, Vietnam with massive new duties" (Trump bố ráp thương mại, nhắm vào các hộp đựng thực phẩm giá rẻ từ Trung Quốc và Việt Nam bằng các mức thuế mới khổng lồ). Bản tin dịch như sau.



Chính sách siết chặt thương mại của Trump nhắm vào các hộp đựng thực phẩm giá rẻ từ Trung Quốc và Việt Nam bằng các mức thuế mới khổng lồ. Ủy ban Thương mại Quốc tế (FTC: International Trade Commission) Hoa Kỳ xác định ngành công nghiệp Mỹ bị tổn hại bởi việc nhập cảng các hộp đựng thực phẩm dùng một lần (disposable food containers) giá rẻ.



Chính quyền Trump đang mạnh tay với việc nhập các hộp đựng thực phẩm dùng một lần giá rẻ từ Trung Quốc và Việt Nam, công bố các biện pháp trừng phạt thương mại khổng lồ mà các chuyên gia cho rằng sẽ dẫn đến các sản phẩm an toàn hơn đồng thời bảo vệ các công ty Mỹ khỏi cạnh tranh không lành mạnh.



“Nước Mỹ tiếp tục phát triển mạnh khi có sự cạnh tranh công bằng”, luật sư Yohai Baisburd của Cassidy Levy Kent, cố vấn cho Liên minh Sợi đúc Hoa Kỳ (AMFC: American Molded Fiber Coalition), nói với Fox News Digital hôm thứ Ba. “Chính quyền Trump đang sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí để thực thi luật thương mại của Hoa Kỳ và những kẻ gian lận hãy cẩn thận vì họ đang nhắm đến các bạn.”



Baisburd, người có chuyên môn pháp lý tập trung vào tranh chấp thương mại, đã phản ứng trước việc Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) gần đây thông báo rằng hội đồng của họ đã bỏ phiếu để ra phán quyết rằng ngành công nghiệp Hoa Kỳ bị tổn hại nghiêm trọng bởi việc nhập cảng “các sản phẩm sợi đúc nhiệt (thermoformed molded fiber products) từ Trung Quốc và Việt Nam”. Baisburd đã tranh luận thay mặt cho các công ty Hoa Kỳ khi Ủy ban Thương mại Quốc tế xem xét tranh tụng.



Các sản phẩm sợi đúc nhiệt là các hộp đựng thực phẩm thông thường — bao gồm chén (bát, tô), đĩa, ly (cốc) và hộp đựng dùng một lần cho các bữa ăn chế biến sẵn hoặc hộp đựng mang đi — được làm từ sợi tự nhiên và các sản phẩm tái chế, chẳng hạn như bột gỗ. Các sợi được biến thành bột trước khi được đúc, và sau đó được tạo hình bằng nhiệt và áp suất.



Thị trường Hoa Kỳ đã tràn ngập các sản phẩm như vậy từ Trung Quốc và Việt Nam, với việc các quốc gia này “bán phá giá” các hộp đựng với giá thấp bất công, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Mỹ, theo ITC.



Sau cuộc bỏ phiếu của ITC, Bộ Thương mại sẽ ban hành các lệnh thuế chống bán phá giá (AD: antidumping) và thuế chống trợ cấp (CVD: countervailing duty) cuối cùng đối với các mặt hàng nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp là các biện pháp trừng phạt thương mại đặc biệt — ngoài thuế quan thông thường — mà Hoa Kỳ áp đặt đối với các mặt hàng nhập cảng được phát hiện là có giá thấp bất công nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ. Các lệnh áp thuế mới dự kiến ​​sẽ được ban hành trong những tuần tới, và Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo của mình trước ngày 23 tháng 1.



Theo dữ liệu của ITC, mức thuế sẽ bao gồm mức thuế lên tới hơn 540% đối với một số nhà sản xuất Trung Quốc — bao gồm cả mức thuế hơn 477% chỉ riêng đối với hành vi "bán phá giá" — và mức thuế hơn 260% đối với các nhà sản xuất sản phẩm bao bì sợi đúc nhiệt định hình của Việt Nam.



“Cuộc bỏ phiếu của ITC sẽ giúp ngành công nghiệp Mỹ được bảo vệ ít nhất năm năm bằng các biện pháp thuế chống lại các sản phẩm nhập khẩu không công bằng từ Trung Quốc và Việt Nam,” ông Baisburd cho biết. “ITC đã xác nhận rằng ngành công nghiệp Mỹ đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi tác động tiêu cực của hàng nhập cảng từ Trung Quốc và Việt Nam. ITC cũng đã cho phép áp dụng thuế hồi tố (retroactive duties) đối với hàng nhập cảng từ Việt Nam. Đây chỉ là một trong số ít lần họ làm như vậy trong 25 năm qua, gửi một thông điệp đến các nhà nhập cảng rằng họ không thể ồ ạt nhập cảng vào thị trường Mỹ để tránh các khoản thuế tiềm năng.”



Ông Baisburd cho biết các khoản thuế sắp tới sẽ “tạo ra sân chơi bình đẳng” cho ngành công nghiệp Mỹ trước hàng nhập cảng giá rẻ.

“Người lao động/các công ty Mỹ có thể cạnh tranh với bất kỳ ai, ở bất cứ đâu. Điều họ không thể làm là cạnh tranh với các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc và Việt Nam vi phạm luật thương mại của Mỹ. Các khoản thuế này cho phép các nhà sản xuất Mỹ tái đầu tư vào người lao động, hoạt động sản xuất và công nghệ của họ, bởi vì giờ đây họ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng,” ông nói.



Theo thông tin từ Fox News Digital, các lệnh áp thuế này tách biệt với thuế quan mà chính quyền Trump áp đặt lên các quốc gia nước ngoài. Thuế quan có thể thay đổi và được đàm phán, trong khi các khoản thuế này là cơ chế thực thi thương mại ràng buộc về mặt pháp lý dựa trên kết quả điều tra của Bộ Thương mại và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, và được thực thi bởi Lực lượng Biên phòng. Các khoản thuế này có hiệu lực trong ít nhất năm năm tới và không phụ thuộc vào quyền quyết định của tổng thống, Fox News Digital cho biết.



Các chính quyền tổng thống khác cũng đã sử dụng thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng để tạo sân chơi bình đẳng cho các công ty Hoa Kỳ, bao gồm cả chính quyền Biden, vốn đã tuyên bố vào năm 2024 rằng họ đã áp đặt hơn 30 loại thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng mới chỉ riêng đối với các sản phẩm liên quan đến thép.



Baisburd lập luận rằng chính quyền Trump đã mở rộng kho công cụ của mình để có một cách tiếp cận toàn diện nhằm bảo vệ ngành sản xuất của Hoa Kỳ.

“Chính quyền Trump đang tận dụng tất cả các công cụ thực thi có sẵn trong chính phủ liên bang để hỗ trợ ngành sản xuất của Hoa Kỳ. Chúng ta đang thấy việc thực thi hải quan tăng cường (cả dân sự và hình sự), một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận thương mại mới của Bộ Tư pháp, và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các thay đổi chuỗi cung ứng nhằm né tránh thuế”, luật sư này cho biết.



Ngoài những lo ngại về việc các quốc gia châu Á chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ đối với các loại hộp đựng thực phẩm dùng một lần, những lo ngại về sức khỏe cũng đã nổi lên. Trung Quốc và Việt Nam đã được xác định là những quốc gia sản xuất các loại hộp đựng chứa "hóa chất vĩnh cửu", hay các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS). Một báo cáo của ITC được công bố vào năm 2024 cho thấy rằng trong khi một số quốc gia nước ngoài tuyên bố sản phẩm không chứa PFAS, các nghiên cứu chỉ ra rằng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, trong khi Hoa Kỳ "thường sản xuất các sản phẩm không chứa PFAS".



Cuộc bỏ phiếu đánh dấu phán quyết thương mại thứ ba gần đây ảnh hưởng đến các loại hộp đựng thực phẩm dùng một lần. Bộ Thương mại Hoa Kỳ và ITC đã áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với các loại hộp, khay, nắp và khay đựng bằng nhôm dùng một lần nhập cảng từ Trung Quốc và các nơi khác, cũng như áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với các loại đĩa giấy trắng giá rẻ từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam vào tháng Ba.