Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 23/12

Lời kêu gọi từ Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami và bảy thành viên khác của Hội đồng Giám mục Công giáo bang Florida cùng ký tên. (Minh họa: Việt Báo)

Các Giám Mục Kêu Gọi Ngừng Bố Ráp Di Dân Dịp Giáng Sinh, Bạch Ốc Từ Chối

Các giám mục Công giáo bang Florida hôm Thứ Hai đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump tạm dừng các hoạt động thực thi luật nhập cư trong dịp lễ Giáng Sinh. Đáp lại, Tòa Bạch Ốc cho biết mọi hoạt động vẫn sẽ diễn ra như thường lệ, theo NBC News.

Tổng Giám mục Thomas Wenski của Miami là người đưa ra kiến nghị này và bảy thành viên khác của Hội đồng Giám mục Công giáo bang Florida cùng ký tên.

“Biên giới đã được bảo đảm an ninh. Nhiệm vụ xác định và bắt giữ những tội phạm nguy hiểm đã thực hiện ở mức độ đáng kể,” Tổng Giám Mục Wenski viết. “Tại thời điểm này, cách tiếp cận thực thi pháp luật tối đa, đối xử với những người nhập cư bất hợp pháp một cách đồng loạt, có nghĩa là hiện nay nhiều chiến dịch bắt giữ này chắc chắn sẽ bắt giữ cả những người không phải là tội phạm mà chỉ đến đây để làm việc.”

“Một bầu không khí sợ hãi và lo lắng đang lan rộng không chỉ đối với những người nhập cư bất hợp pháp mà còn cả các thành viên gia đình và hàng xóm của họ, những người đang sinh sống hợp pháp tại quốc gia này.”

Trả lời qua email, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson không đề cập đến mùa lễ hội trong thư hồi đáp chỉ gồm hai câu của mình: “Tổng thống Trump được bầu dựa trên lời hứa với người dân Mỹ về việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Và ông ấy đang giữ lời hứa đó," Jackson viết.

Tổng Giám Mục Wenski đã nhấn mạnh về những đóng góp của người nhập cư đối với nền kinh tế Mỹ: “Nếu các bạn hỏi những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, y tế hay xây dựng, họ sẽ nói với bạn rằng một số công nhân giỏi nhất của họ là người nhập cư. Việc thực thi pháp luật luôn là một phần của bất kỳ chính sách nhập cư nào, nhưng chúng ta phải hợp lý hóa và thực hiện nó một cách nhân bản.”

CBS News Rút Phóng Sự Điều Tra Về El Salvador, Video Công Chiếu Trên Mạng Xã Hội

Một phóng sự thực tế thuộc chương trình “60 Minutes” của CBS News điều tra các cáo buộc ngược đãi những người bị trục xuất từ Mỹ sang El Salvador đã bị rút khỏi lịch phát sóng của CBS News ngay trước giờ lên sóng. Lệnh đến từ quyết định của tổng biên tập Bari Weiss. Tuy nhiên, dù đoạn phim không được phát tại Mỹ hay trên truyền hình Canada, toàn bộ đoạn phóng sự dài 14 phút vẫn bị rò rỉ lên mạng sau khi ứng dụng Global TV của Canada “vô tình” đăng nhầm tập phim. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các nền tảng báo chí tự do như substack, reddit.

Không những đoạn video, mà một lá thư nội bộ của CBS News thông báo về việc rút phóng sự khỏi giờ phát hình cũng bị rò rỉ đến Wall Street Journal. Đó là email của ký giả Sharyn viết cho các đồng nghiệp, cho biết “Bari Weiss đã tự ý rút một bài báo mà thậm chí không hề thảo luận với ban biên tập.”

Một đoạn trong email mà WSJ có được ghi rằng: “Chúng tôi (Ori và tôi) đã đề nghị một gọi để thảo luận về quyết định của Weiss. Bà ấy đã không đáp ứng cho chúng tôi cơ hội và hành xử chuyên nghiệp đó. Phóng sự của chúng tôi đã được kiểm duyệt năm lần và cả luật sư của CBS và bộ phận Tiêu chuẩn và Quy tắc chấp thuận. Nội dung hoàn toàn chính xác. Theo quan điểm của tôi, việc hủy bỏ phóng sự vào lúc này - sau khi đã thông qua các khâu kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt - không phải là một quyết định biên tập, mà là một quyết định chính trị.”

Phóng sự do ký giả Sharyn Alfonsi thực hiện, tập trung vào lời kể của những người bị đưa đến nhà tù an ninh CECOT ở El Salvador dưới thời chính quyền Trump. Một nhân vật chính, Luis Munoz Pinto, sinh viên người Venezuela, cho biết anh không có tiền án và đang xin tị nạn tại Mỹ thì bị trục xuất. Anh mô tả cảnh bạo lực nghiêm trọng, điều kiện giam giữ tàn bạo và việc bị lính canh đánh đập đến chấn thương.

Bà Bari Weiss nói với nhân viên CBS rằng phóng sự bị gỡ vì “chưa sẵn sàng” và cần bổ sung thêm, bao gồm phỏng vấn các quan chức cao cấp của chính quyền Trump như Stephen Miller. Tuy nhiên, ký giả Alfonsi và các phóng viên “60 Minutes” phản đối mạnh mẽ, khẳng định phóng sự đã được xem xét nhiều lần và được bộ phận pháp lý cũng như chuẩn mực biên tập của CBS phê duyệt. Họ cho rằng đây là quyết định mang động cơ chính trị, không phải chuyên môn.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa ông Trump và CBS News, khi ông nhiều lần cáo buộc “60 Minutes” đưa tin thiên lệch. Việc Weiss được bổ nhiệm sau khi Skydance Media mua lại Paramount cũng bị xem là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa CBS và các lực lượng chính trị bảo thủ.

Theo Variety, quyết định vào phút chót về việc hủy bỏ một đoạn phóng sự của chương trình “60 Minutes” chỉ trích chính quyền Trump đưa ra sau những lời phàn nàn liên tục của Trump về kênh truyền hình thuộc sở hữu của David Ellison đã “không công bằng trong đối xử” với ông ta. Vào ngày 16/12, Trump đã viết trên Truth Social: “Đối với những người nghĩ rằng tôi thân thiết với chủ sở hữu mới của CBS, hãy hiểu rằng 60 Minutes đã đối xử với tôi tệ hơn nhiều kể từ khi cái gọi là ‘tiếp quản’ so với trước đây. Nếu họ là bạn bè, tôi không muốn thấy kẻ thù của mình sẽ đối xử với tôi như thế nào!” Một tuần trước đó, Trump đã chỉ trích “60 Minutes” vì cuộc phỏng vấn với dân biểu Marjorie Taylor Greene, người mà ông gọi là “kẻ phản bội không lường trước”, và nói về công ty mẹ Paramount: “HỌ KHÔNG HỀ TỐT HƠN CHỦ SỞ HỮU TRƯỚC ĐÂY.”

Đoạn phim dài gần 15 phút đã trở thành phóng sự được xem nhiều nhất từ hôm qua đến nay, theo bình chọn của người dân trên mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ lại và kêu gọi người dân hãy xem và tải xuống, trước khi Bari Weiss và Trump yêu cầu Elon Musk xóa nó trên nền tảng X do Musk kiểm soát.

Dân Biểu Kiện Trump Và Kennedy Center Đã Tự Ý Đổi Tên

Dân biểu đảng Dân Chủ Joyce Beatty, Ohio đã kiện Tổng thống Donald Trump và hội đồng quản trị của Kennedy Center, trung tâm biểu diễn nghệ thuật vừa bị Trump đổi tên thành Trump Kennedy Center. Đơn kiện gửi ra vào tối Thứ Hai, nêu rõ rằng chỉ có Quốc Hội mới có quyền đổi tên của nhà hát văn hóa lịch sử này.

Bà Beatty, một nhà lập pháp của bang Ohio và là thành viên trong hội đồng quản trị của trung tâm, cho biết microphone của bà đã bị tắt tiếng trong cuộc bỏ phiếu, cố tình ngăn cản không cho bà bày tỏ ý kiến ​​phản đối của mình.

Trong thông báo kèm theo đơn kiện, bà Beatty nêu rõ, “chỉ Quốc Hội mới có thẩm quyền đổi tên Kennedy Center. Tổng thống Trump và những người thân cận của ông ta không được phép chà đạp lên luật liên bang và bỏ qua Quốc Hội chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Toàn bộ quá trình này là một sự ô nhục đối với thể chế đáng kính này và những người mà nó phục vụ. Những hành động bất hợp pháp này phải bị ngăn chặn trước khi gây ra thêm bất kỳ thiệt hại nào nữa.”

Ngoài ra, dân biểu April McClain Delaney, Maryland, hôm Thứ Hai đệ trình dự luật phản đối chính quyền Trump và yêu cầu loại bỏ tên của Trump ra khỏi Kennedy Center. Bà Delaney thông báo trên trang web của văn phòng: “Kennedy Center là đài tưởng niệm một vị cố tổng thống. Việc đổi tên Trung tâm Kennedy là phản bội di sản của Tổng thống Kennedy và là sự xúc phạm đối với người dân Mỹ cũng như lịch sử chung của chúng ta. Dự luật của tôi sẽ yêu cầu loại bỏ ngay lập tức tên của Donald Trump khỏi Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy và ngăn chặn các hành động đổi tên trung tâm này hoặc các địa danh hoặc đài tưởng niệm lịch sử khác trong tương lai.”

Bộ Tư Pháp Công Bố Đợt 3 Hồ Sơ Epstein Với Các Tài Liệu Liên Quan Trump

Bộ Tư Pháp (DOJ) hôm Thứ Ba công bố đợt tài liệu thứ ba về vụ Jeffrey Epstein, bao gồm một số tài liệu có liên quan đến Donald Trump, tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Đó là email từ một công tố viên, chứng minh rằng Trump đã đi trên phi cơ riêng của Epstein "nhiều lần hơn so với những gì cho biết trước đây.”

Theo Reuters, một trong những email đó, đề ngày 7/1/2020, do một công tố viên giấu tên ở New York đã viết rằng hồ sơ chuyến bay cho thấy Trump đã có mặt trên máy bay riêng của Epstein tám lần trong những năm 1990, nhiều hơn so với những gì các nhà điều tra biết được vào thời điểm đó. Trong số đó có "ít nhất bốn chuyến bay" mà Ghislaine Maxwell cũng có mặt trên máy bay. Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì giúp Jeffrey Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Trong một email khác, từ một người không rõ danh tính đã viết vào năm 2021 rằng họ đã xem xét dữ liệu mà chính phủ thu thập được từ điện thoại di động của Steve Bannon và tìm thấy "hình ảnh của Trump và Ghislaine Maxwell.” DOJ đã che mờ bức ảnh đó.

"DOJ đã chính thức công bố thêm gần 30.000 trang tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein. Một số tài liệu này chứa những tuyên bố sai sự thật và giật gân chống lại Tổng thống Trump, được gửi đến FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Cần phải làm rõ: những tuyên bố này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã bị sử dụng để chống lại Tổng thống Trump rồi," DOJ cho biết trong một bài đăng trên X.

"Tuy nhiên, vì cam kết tuân thủ pháp luật và tính minh bạch, DOJ đang công bố những tài liệu này với các biện pháp bảo vệ cần thiết theo luật định dành cho các nạn nhân của Epstein," tuyên bố cho biết thêm.

Việc công bố này diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp và những người sống sót bày tỏ lo ngại ngày càng tăng rằng DOJ đã không công bố tất cả các hồ sơ theo yêu cầu của Đạo Luật Minh Bạch Hồ Sơ Epstein mà Trump đã ký sau khi Quốc Hội thông qua.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer hôm thứ Hai cho biết ông sẽ đưa ra một nghị quyết yêu cầu Thượng Viện “khởi kiện Bộ Tư Pháp” vì chỉ công bố một phần hồ sơ liên quan đến Epstein vào Thứ Sáu và Thứ Bảy – chưa đến 10.000 trong số “hàng trăm nghìn” tài liệu mà thứ trưởng DOJ Todd Blanche đã hứa sẽ công bố, theo thống kê của NBC News.

“Luật mà Quốc Hội đã thông qua rất rõ ràng: công bố toàn bộ hồ sơ Epstein để người dân Mỹ có thể thấy sự thật,” Schumer viết trên X. “Thay vào đó, Bộ Tư Pháp dưới thời Trump đã che giấu thông tin và giữ lại bằng chứng – điều đó vi phạm pháp luật.”

Một nhóm các nạn nhân còn sống của Epstein đã đăng một lá thư trên Instagram thúc giục các nhà lập pháp can thiệp. “Công chúng chỉ nhận được một phần nhỏ các tài liệu, và những tài liệu chúng tôi nhận được lại bị che giấu thông tin một cách bất thường đến mức không tưởng mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Đồng thời, danh tính của nhiều nạn nhân lại không được che giấu, gây ra những tổn hại thực sự và nghiêm trọng.”

Bill Clinton Lên Tiếng, Yêu Cầu Công Bố Toà Bộ Hồ Sơ Epstein

Người phát ngôn của cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã kêu gọi Bộ Tư Pháp (DOJ) công bố toàn bộ các hồ sơ liên quan đến ông trong vụ án Jeffrey Epstein, sau đợt công bố không đầy 9u3 vào cuối tuần qua. Đợt công bố này chủ yếu bao gồm vài bức ảnh cũ chụp Clinton cùng Epstein, nhưng thiếu bối cảnh và thông tin giải thích cụ thể.

Trong tuyên bố hôm thứ Hai, người phát ngôn Angel Ureña của ông Clinton cáo buộc DOJ đang công bố tài liệu một cách chọn lọc, tạo ấn tượng sai lệch về hành vi sai trái dù ông Clinton chưa từng bị cáo buộc. Ông cho rằng cách làm này cho thấy “có ai đó hoặc điều gì đó đang được bảo vệ” và khẳng định cựu tổng thống “không cần sự bảo vệ như vậy.” Ureña kêu gọi Donald Trump chỉ đạo cho Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi công bố ngay tất cả tài liệu còn lại có nhắc đến hoặc hình ảnh của Clinton.

DOJ phủ nhận việc bảo vệ cá nhân nổi tiếng, khẳng định chỉ che thông tin theo yêu cầu pháp luật nhằm bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, DOJ đang hứng chịu con bão chỉ trích vì tiến độ công bố chậm và việc biên tập không kỹ lưỡng đối với nạn nhân. Một số nạn nhân cho biết danh tính của họ đã bị lộ.

Cựu Tổng Thống Clinton phủ nhận mọi liên quan đến tội ác của Epstein và chưa từng bị nạn nhân nào cáo buộc. Việc ông từng đi cùng Epstein được xác nhận qua nhật ký chuyến bay công khai, nhưng không kèm theo cáo buộc sai phạm nào khác.

JD Vance Dọn Đường Cho 2028

Tuy chưa chính thức tuyên bố sẽ tranh cử kế nhiệm Trump cho năm 2028, nhưng JD Vance đã bắt đầu làm việc với một bộ phận quan trọng trong lực lượng ủng hộ từ cơ sở của liên minh MAGA.

Tin từ NBC cho hay, Vance không chỉ nhận được sự ủng hộ từ Erika Kirk, Giám đốc điều hành của Turning Point USA, cũng là góa phụ của Charlie Kirk, người đồng sáng lập tổ chức, mà một cuộc thăm dò ý kiến ​​không chính thức của những người tham dự hội nghị AmericaFest cũng cho thấy Vance nhận được 84% phiếu bầu, tiếp theo là Ngoại trưởng Marco Rubio với 5% và Thống đốc Florida Ron DeSantis với 3%.

Cũng theo NBC, kết quả này phản ánh rõ quan điểm của những người tham dự AmericaFest. Nó cho thấy Vance, người cũng được một số ông trùm công nghệ giàu có thuộc phe cánh hữu ủng hộ, đang đạt được những thành công bước đầu trong việc gắn kết các nhóm khác nhau trong thời điểm đầy biến động đối với các nhân vật nổi bật khác của phe bảo thủ.

Phi cơ Hải Quân Rơi Ở Texas, Ít Nhất 5 Người Chết

Một phi cơ nhỏ của Hải Quân Mexico chở một bệnh nhi và bảy người khác đã gặp nạn hôm thứ Hai gần Galveston, khiến ít nhất năm người chết. Các quan chức cho biết họ đang tổ chức cuộc tìm kiếm trên vùng biển dọc bờ biển Texas. Theo NBC News, chiếc phi cơ đang làm nhiệm vụ y tế phối hợp với Quỹ Michou và Mau, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển khẩn cấp cho trẻ em bị bỏng nặng đến bệnh viện Shriners Children's ở Galveston.

Bốn người trên phi cơ là sĩ quan Hải Quân và bốn dân thường, trong đó có một trẻ em, Hải Quân Mexico cho biết trong một tuyên bố gửi cho hãng thông tấn AP. Hai trong số các hành khách đến từ một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp viện trợ cho trẻ em Mexico bị bỏng nặng, bao gồm cả việc vận chuyển đến bệnh viện ở Galveston.

Sĩ quan Luke Baker thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ cho biết ít nhất năm người trên máy bay đã chết nhưng không nêu danh tính các nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Lực lượng Lục Quân Mexico cho biết trong một tuyên bố, họ gửi "lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn bi thảm này.”

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ Hai tại vịnh Galveston, gần chân cầu nối đảo Galveston với đất liền. Lực lượng cứu hộ và đội tìm kiếm đã nhanh chóng đến hiện trường gần khu nghỉ mát nổi tiếng dọc bờ biển Texas, cách Houston khoảng 50 dặm về phía Đông Nam. Hiện vẫn chưa rõ liệu thời tiết có phải là yếu tố gây ra vụ việc hay không. Theo Cameron Batiste, một nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia, khu vực này đã trải qua tình trạng sương mù trong vài ngày qua. Ông cho biết vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều Thứ Hai, sương mù dày đặc xuất hiện, khiến tầm nhìn chỉ còn khoảng nửa dặm.

Trump Giới Thiệu Tàu Chiến Mang Tên Trump Class

Donald Trump đã công bố một kế hoạch lớn cho Hải Quân Mỹ, đó là đóng một tàu chiến mới mà ông ta gọi là "thiết giáp hạm” như một phần của chiến lược tạo ra "Hạm Đội Vàng.” Và tàu chiến này sẽ được gọi là “Trump Class.”

“Chúng sẽ là những con tàu nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần so với bất kỳ thiết giáp hạm nào từng được chế tạo,” Trump tuyên bố trong buổi công bố tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Theo Trump, chiếc đầu tiên của “Trump Class” sẽ được đặt tên là USS Defiant, dài và lớn hơn các thiết giáp hạm lớp Iowa thời Đệ Nhị Thế Chiến, sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình hạt nhân, pháo điện từ và tia laser công suất cao – tất cả đều là những công nghệ đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau của Hải Quân.

Chiến hạm này ưu việt và sẽ thay thế chiến hạm mà Trump gọi là “cũ và rệu rạo và lỗi thời” của Mỹ. “Chiến hạm này sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, vực dậy kỹ nghệ đóng tàu của Mỹ, và gây lo sợ cho kẻ thù của Mỹ khắp thế giới.”

Thông báo này được đưa ra chỉ một tháng sau khi Hải Quân Mỹ hủy bỏ kế hoạch đóng tàu chiến nhỏ mới, với lý do chậm trễ và vượt ngân sách ngày càng tăng, và thay vào đó quyết định sử dụng phiên bản cải tiến của tàu tuần tra bờ biển vốn được sản xuất cho đến gần đây. Hải Quân cũng đã không thể đóng các tàu được thiết kế mới khác, như tàu sân bay lớp Ford và tàu ngầm lớp Columbia, đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách, theo AP.

Tuy nhiên, trong lúc này, tin từ AP cho hay, Hải Quân Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc khai triển một số công nghệ mà Trump nói sẽ được trang bị trên chiến hạm mới “Trump Class”.

Bộ Thương Mại Mỹ Nói Kinh Tế Mỹ Tăng Trưởng Trong Quý III

Bộ Thương Mại Mỹ vào sáng Thứ Ba cho biết nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ ấn tượng 4,3% trong quý III (từ tháng Bảy đến tháng Chín), mức cao nhất trong hai năm và vượt xa dự báo 3% của các nhà phân tích. Bộ này cho rằng tăng trưởng được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, chi tiêu chính phủ tăng trở lại và xuất khẩu bứt phá. Tốc độ này cao hơn mức 3,8% của quý II.

Ước tính ban đầu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bộ Thương Mại – từng bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa – nay cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu. Người Mỹ đã chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hàng hóa giải trí và các sản phẩm không thường trực như thuốc kê đơn, theo Politico.

Tuy nhiên, AP ghi nhận lạm phát vẫn là mối lo lớn. Chỉ số lạm phát của Ngân Hàng Liên Bang (Fed) tăng lên 2,8%, trong khi lạm phát lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) đạt 2,9%, đều cao hơn quý trước và vượt mục tiêu 2% của Fed. Điều này làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 1, dù thị trường lao động đang chậm lại.

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế, tăng 3,5%. Chi tiêu và đầu tư của chính phủ tăng 2,2%, nhờ chi tiêu quốc phòng liên bang và ngân sách bang, địa phương. Ngược lại, đầu tư của doanh nghiệp tư nhân giảm nhẹ 0,3%, chủ yếu do lĩnh vực nhà ở và bất động sản thương mại, dù mức giảm đã thu hẹp so với quý trước.

Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền cho rằng các chính sách của họ sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, mở ra một kỷ nguyên vàng mới, giúp tăng lương và tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu tăng, những thành tựu đó vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng việc làm, ghi nhận từ Politico. Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, chỉ có 33% người Mỹ tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế. Đảng Cộng Hòa đã thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New Jersey, Virginia và Georgia vào tháng trước, và chính quyền Trump đang cố gắng tập trung lại thông điệp của tổng thống vào các vấn đề về khả năng chi trả và chi phí sinh hoạt.

Greta Thunberg Bị Bắt Trong Cuộc Biểu Tình Ủng Hộ Palestine Ở London.

Nhà hoạt động khí hậu môi trường Greta Thunberg đã bị bắt giữ tại London hôm Thứ Ba vì cầm biểu ngữ ủng hộ những người biểu tình ủng hộ Palestine đang tuyệt thực trong các nhà tù ở Anh.

Trong một đoạn video do nhóm biểu tình Prisoners for Palestine chia sẻ, Thunberg, 22 tuổi, đang cầm một tấm biển có nội dung: “Tôi ủng hộ các tù nhân của Palestine Action. Tôi phản đối nạn diệt chủng.” Cảnh sát thành phố London Khi trả lời NBC News về vụ bắt giữ Thunberg, trong một tuyên bố rằng "người biểu tình đã dùng búa và sơn đỏ để phá hoại một tòa nhà trên phố Fenchurch Street." Hai nhà hoạt động đã phun sơn đỏ lên mặt tiền tòa nhà, trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Năm ngoái, một chánh án đã tuyên bố Thunberg vô tội sau khi bị bắt giữ và cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng ở Anh. Chánh án cho biết cảnh sát không có quyền bắt giữ cô và những người khác tại một cuộc biểu tình ở London năm trước đó.

Thunberg đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ người dân Dải Gaza và từng bị chính quyền Israel bắt giữ khi đang đi trên những con thuyền cố gắng vận chuyển hàng viện trợ mang tính biểu tượng đến vùng lãnh thổ Palestine bằng đường biển.

Nga Tấn Công Khắp Ukraine, Ít Nhất Ba Người Chết

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong đêm, khiến ít nhất ba người chết, trong đó có một bé trai 4 tuổi, theo giới chức Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các đòn không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi ông cảnh báo Nga thường gia tăng tấn công trong dịp Giáng Sinh.

Các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện giữa lúc thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Theo Bộ Năng Lượng Ukraine, đây là đợt tấn công lớn thứ chín vào hệ thống điện trong năm nay, với nguồn cung ở một số vùng gần như bị tê liệt hoàn toàn. Nhà chức trách cảnh báo tình trạng cắt điện khẩn cấp có thể kéo dài nhiều ngày.

Tin cho hay Nga đã tấn công các cơ sở công nghiệp, quân sự và năng lượng hỗ trợ của Ukraine, trong khi Ukraine đã đáp trả bằng một cuộc tấn công vào nhà máy hóa dầu ở miền nam nước Nga. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn dịp Giáng Sinh bị Nga từ chối. Điều này cho thấy cuộc chiến chưa có dấu hiệu nào sẽ hạ nhiệt.