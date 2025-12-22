Bản tin cà phê sáng Thứ Hai 22/12/2025

- Phim có nữ diễn viên Trần Thu Liễu (cô dâu Việt ở Đài Loan hơn 2 thập niên) vào đề cử Giải Oscar.

- Mỹ triệu hồi 48 đại sứ, nhà ngoại giao trong đó có từ Việt Nam vì do Biden bổ nhiệm

- Sài Gòn: Thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò, 7 người bị bắt vì làm ra hơn 600kg thịt dỏm/ngày cho 75 tiệm phở

- Đặc sứ Mỹ đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, Đan Mạch nổi giận.

- Giải độc đắc cho xổ số Powerball tới 1,6 tỷ đô đêm nay

- Trả thù các tiểu bang Dân Chủ, Trump chận, ghìm ngân sách thiên tai đối với các tiểu bang Dân Chủ

- Nữ Dân biểu Marjorie Taylor Greene lên án Trump gây chiến nhắm vào Venezuela, tố cáo bà Maria Machado (lãnh tụ đối lập Venezuela) ủng hộ Israel diệt chủng ở Gaza

- Mỹ sẽ trao tặng 3.000 đô la và "chuyến bay miễn phí về nước" cho di dân lậu chịu rời Mỹ bây giờ

- Trung tướng Nga Fanil Sarvarov chết vì xe bị gài bom ở Moscow.

- Nghệ sĩ rủ nhau tẩy chay sau khi Trung tâm Kennedy Center đổi ra tên Trump-Kennedy Center

- Trump tăng tốc bố ráp dân nhập cư năm 2026 vì thêm 170 tỷ cho ICE. Báo động: 41% trong số 54.000 người bị ICE giam không có tiền án.

- Các dân cử suy tính kiện Bộ Tư Pháp vì phổ biến kiểu bôi đen hồ sơ Epstein (không thấy Trump).

- FBI trì trệ, câu giờ Epstein: đơn tố cáo từ nạn nhân gửi năm 1996, thập niên sau mới điều tra

- Đài CBS giờ chót cắt 1 phóng sự về trại tù giam người Venezuela bị trục xuất để chờ ý kiến Trump.

- Trump thú nhận: xây phòng khiêu vũ lộng lẫy là tự xây tượng đài cho Trump, vì sẽ không ai xây cho Trump.

- Kinh tế Mỹ 2 chiều kiểu Trump: một số ngày càng giàu xụ, đa số đang nghèo dần đi.

- Nhiều người tự nhận là sùng tín Cơ đốc giáo lại cuồng nhiệt MAGA, bất kể trái nghịch về gần như mọi mặt, vì theo đạo đức chiều dọc (chiều ý Ngài)

- TQ bí mật nghiên cứu sản xuất chip tối tân để phá độc quyền.

- Có 2,45 triệu xe hơi ở Mỹ bị người bán vặn lùi đồng hồ số dặm lái, gian nhiều nhất là California (532.200 xe), Texas (333.900 xe).

- Đan Mạch xóa sổ bưu điện, đấu giá các trụ bưu điện; gửi thư giấy bây giờ sẽ là hãng tư.

........... TIN CHI TIẾT:

---- Mỹ triệu hồi 48 đại sứ, nhà ngoại giao Mỹ về, trong đó có từ Việt Nam. Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn từ một danh sách, rằng chính quyền Trump đang triệu hồi 48 nhà ngoại giao khỏi các vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao khác tại các đại sứ quán trên toàn thế giới, những người được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử "mà không đưa ra lời giải thích nào hoặc chỉ giải thích rất ít. Họ làm việc khắp toàn cầu và, cùng với hàng chục vị trí còn trống hiện có, điều này khiến một số lượng lớn các đại sứ quán và phái bộ ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài không có người lãnh đạo. Danh sách này được tổng hợp nội bộ tại Bộ Ngoại giao và có thể còn có những người khác nữa cũng như những thay đổi tiếp theo trong tương lai", theo phóng viên Josh Rogin của tờ báo này cho biết trong một bài đăng trên X.

Theo AP, các nhà ngoại giao từ 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2026. Tất cả những người bị ảnh hưởng đều được bổ nhiệm dưới thời tổng thống Joe Biden. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về những thay đổi này, lưu ý rằng việc thay đổi đại sứ là một quá trình thường xuyên đối với bất kỳ chính quyền nào, vì các đại sứ đóng vai trò là đại diện cá nhân của tổng thống.

Số lượng thay đổi đại sứ Mỹ dự kiến ​​sẽ diễn ra ở châu Phi, bao gồm Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda. Ở châu Á, những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và VIỆT NAM. Tại châu Âu, việc triệu hồi sẽ liên quan đến Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia. Các thay đổi cũng được lên kế hoạch ở Algeria và Ai Cập ở Trung Đông, cũng như ở Nepal, Sri Lanka, Guatemala và Suriname.

---- Sài Gòn: Thịt heo thành thịt bò. Bạn vừa từ VN về lại Mỹ và khen phở bò Sài Gòn tuyệt vời, coi chừng có thể là phở thịt heo đã được phù phép hóa chất. Các báo VN ghi rằng Công an vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây dùng thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò giả, cung cấp cho 75 quán ăn Sài Gòn. Ngày 22/12/2025 Công an chính thức khởi tố nhóm 7 người về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm' vì biến thịt heo thành thịt bò, tuồn ra thị trường hơn 600kg mỗi ngày.

Quy trình sản xuất là thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò. Trong cuộc bố ráp ngày 16/11 Công an phát hiện 247 kg thịt bò giả cùng nhiều phương tiện, hóa chất muối công nghiệp Sodium Metabisulfite dùng để biến thịt heo thành thịt bò. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận.

---- Phim có nữ diễn viên Trần Thu Liễu vào đề cử Giải Oscar. Báo Focus Taiwan, dựa theo tin CNA, viết hôm 22/12/2025 về 1 cô dâu Việt thành công lớn trong điện ảnh Đài Loan. Nữ diễn viên người Việt Nam Trần Thu Liễu, còn được biết đến với tên tiếng Trung là Chen Chiu-liu (陳秋柳), đã hiện thực hóa giấc mơ diễn xuất của cô tại Đài Loan, nơi cô đã sinh sống hơn hai thập niên. Trần Thu Liễu thủ vai A-Li (阿莉: A là tiếng gọi thân mật, Li hay Lê hay Lợi: là hoa nhài), một nhân vật làm việc tại một quán mì ở chợ đêm Đài Bắc trong bộ phim Đài Loan "Cô gái thuận tay trái" (左撇子女孩: Tả phiết tử nữ hài), bộ phim đã lọt vào danh sách đề cử giải Oscar cho phim quốc tế xuất sắc nhất vào tuần trước.

"Văn hóa Đài Loan thực sự đa dạng, và nó cho phép tôi theo đuổi ước mơ của mình," cô chia sẻ với CNA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây.

Trần Thu Liễu cho biết cô rất hạnh phúc khi được tham gia bộ phim. "Tôi chỉ là diễn viên phụ, nhưng đạo diễn và nhà sản xuất đã mời tôi cùng họ bước trên thảm đỏ." Cô đang nhắc đến việc tham dự Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 tại Đài Bắc vào ngày 22 tháng 11, nơi tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh của thế giới nói tiếng Trung Hoa.

"Cô gái thuận tay trái", do Tsou Shih-ching (鄒時擎) đạo diễn và đồng biên kịch với đạo diễn từng đoạt giải Oscar Sean Baker, đã được đề cử tám giải Kim Mã. Cuối cùng, bộ phim đã giành được một giải thưởng: Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho Ma Shih-yuan (馬士媛).

Bản tin RFI ghi nhận rằng khi nhớ lại quá trình quay phim, do toàn bộ tác phẩm đều được quay bằng iPhone, Thu Liễu cho rằng bộ phim này “rất ngầu”. Cô chia sẻ: “Điều đó khiến tôi vô cùng mong đợi thành quả. Khi xem bộ phim này, tôi thấy mình có khá nhiều lời thoại và cảnh quay, cảm thấy rất vui.”

Trần Thu Liễu, người kết hôn với một công dân Đài Loan, đến Đài Loan từ Thành phố Sài Gòn vào đầu những năm 2000s khi mới 21 tuổi. Trước đó, cô làm việc trong một nhà máy giày ở Việt Nam, và trong những năm đầu ở Đài Loan, cô làm những công việc lao động chân tay như làm móng tay tại một công viên địa phương, cô kể lại.

Với sự hỗ trợ từ Trung tâm Dịch vụ Gia đình và Phụ nữ Nhập cư mới của thành phố Tân Đài Bắc, cô bắt đầu tham gia các lớp học tiếng Trung và phát triển các kỹ năng mới, giúp cô khám phá và trau dồi nhiều tài năng khác nhau, bao gồm cả nghệ thuật biểu diễn. Vốn đam mê nghệ thuật, Trần Thu Liễu dần dần trau dồi nghề nghiệp của mình qua nhiều năm làm việc chăm chỉ và kiên trì, cho phép tài năng của cô tỏa sáng. Ngày nay, ở độ tuổi 40s, cô đã xuất hiện trong các bộ phim, trên truyền hình và trên sân khấu.

Trần Thu Liễu vào vai A-Li trong phim Cô Gái Thuận Tay Trái. Ảnh do cô cung cấp qua CNA

Trong khi theo đuổi ước mơ trên sân khấu, Trần Thu Liễu cũng làm thông dịch viên, cung cấp dịch vụ dịch thuật tư pháp và hành chính cho người Việt Nam tại Đài Loan. Năm 2025, cô được vinh danh là một trong 10 nhân vật có ảnh hưởng đa lĩnh vực của thành phố Tân Bắc và nhận được huy chương cống hiến từ Cục Di trú Quốc gia.



Xã hội đa dạng của Đài Loan khiến mọi điều đều có thể xảy ra: Khi được hỏi về những suy nghĩ của mình về bộ phim "Cô gái thuận tay trái", Trần chia sẻ rằng cô cảm thấy bộ phim đã khéo léo khai thác các chủ đề về truyền thống và phân biệt giới tính, đồng thời giới thiệu thành công vẻ đẹp của các khu chợ đêm Đài Loan đến với khán giả quốc tế.

"Toàn bộ bộ phim đã truyền tải cho tôi sự độc đáo về văn hóa của các khu chợ đêm Đài Loan và thách thức các truyền thống gia trưởng," Trần nói. "Thông qua một nhân vật nhập cư bình thường như tôi, bộ phim cũng cho thấy Đài Loan là một xã hội đa dạng với nhiều người nhập cư."

"Sử dụng văn hóa để giao tiếp có thể nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và giảm bớt định kiến," cô nói.

Trong suốt nhiều năm ở Đài Loan, cô nhận thấy rằng "nếu tôi không đến Đài Loan và ở lại Việt Nam, giấc mơ của tôi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành hiện thực," cô nói.

Sinh sống tại Đài Loan 22 năm, cô chứng kiến sự thay đổi thái độ của xã hội đối với người nhập cư Đông Nam Á. Khi mới đến, cô thường cảm thấy sự nghi ngại từ ánh mắt người qua đường, các chị em không dám nói tiếng Việt ngoài phố, cố gắng học giọng Đài Loan, thậm chí không dám dạy tiếng mẹ đẻ cho con, nhưng bây giờ, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều, hướng tới một xã hội đa văn hóa, đa ngôn ngữ, và cũng không còn e dè khi sử dụng tiếng mẹ đẻ như trước.

Cô nói: “Nhưng lúc đó tôi quyết định giữ lại giọng Việt của mình, vì đó là nét đặc trưng của tôi. Tôi cũng dạy con gái tiếng mẹ đẻ, vì muốn con biết mẹ đến từ đâu, để con có thể giao tiếp với ông bà ngoại và không chối bỏ nguồn cội.”

Là phát thanh viên kiêm diễn viên sân khấu, Thu Liễu đang dùng sức mạnh của mình để làm nhịp cầu nối giữa Đài Loan và Việt Nam. Cô chia sẻ, nghệ thuật biểu diễn luôn là ước mơ theo đuổi suốt đời của cô, trong tương lai, cô hy vọng có thể kết nối văn hóa hai nước thông qua nghệ thuật. “Dùng văn hóa để giao tiếp, chỉ cần hiểu nhau nhiều hơn một chút thì sẽ bớt đi rất nhiều hiểu lầm.”

Cô nói với phóng viên rằng, cả hai nơi đều là quê hương của mình. Việt Nam là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng thời gian cô sống ở Đài Loan nay đã gần vượt qua quãng thời gian ở quê nhà.

---- Đặc sứ Mỹ đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, Đan Mạch nổi giận. Đan Mạch dự định triệu tập đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm một đặc sứ đến Greenland – và vị đặc phái viên này ngay lập tức nói về việc biến hòn đảo Bắc Cực này thành lãnh thổ của Mỹ. Theo báo cáo của Guardian, tranh cãi bắt đầu vào Chủ nhật 21/12, khi Trump thông báo rằng Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, sẽ đảm nhận chức vụ này. "Jeff hiểu Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta," Trump viết trên Truth Social. Landry sau đó đã tweet rằng "thật vinh dự khi được phục vụ các bạn trong vị trí tình nguyện này để biến Greenland trở thành một phần của Mỹ." Ông cũng nói rõ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến vai trò thống đốc của mình.

"Tôi vô cùng tức giận trước việc bổ nhiệm và tuyên bố này, mà tôi thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được," Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch. Reuters lưu ý rằng Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ mua lại Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Chính quyền thường viện dẫn lý do an ninh quốc gia, nhưng cũng nhắm đến các kim loại đất hiếm của Greenland, theo báo cáo của Washington Post.

Các nhà lãnh đạo Greenland và Đan Mạch đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hòn đảo này không phải để bán và tương lai của nó là do người dân Greenland quyết định. Một cuộc thăm dò ý kiến ​​​​tháng Giêng cho thấy hầu hết trong số khoảng 57.000 cư dân của Greenland muốn độc lập khỏi Đan Mạch – nhưng không muốn trở thành một phần của Mỹ. Hòn đảo này nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu trên các tuyến đường vận chuyển ở Bắc Cực đang phát triển và nằm trên con đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ Mỹ, Nga, TQ.

---- Đêm nay, bạn có thể trở thành tỷ phú: Giải độc đắc cho xổ số Powerball đã tăng lên 1,6 tỷ đô la sau khi không có ai trúng giải trong kỳ quay số hôm thứ Bảy. Đã có 45 kỳ quay số liên tiếp không có người trúng giải độc đắc. Người trúng giải Powerball có thể lựa chọn nhận tiền thưởng hàng năm hoặc nhận một lần. Nếu có người trúng giải trong kỳ quay số đêm nay, thứ Hai, họ sẽ có lựa chọn nhận khoản thanh toán hàng năm trị giá 1,6 tỷ đô la hoặc giải thưởng tiền mặt một lần trị giá 735,5 triệu đô la. Tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1 trên 292,2 triệu. Mỗi vé có giá 2 đô la. Các kỳ quay số được tổ chức lúc 10:59 giờ tối theo giờ Miền Đông (7:59 giờ tối giờ California) vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

---- Trả thù các tiểu bang Dân Chủ, Trump chận, ghìm lại ngân sách thiên tai. Tổng thống Trump đã từ chối viện trợ thiên tai cho tiểu bang Colorado sau các vụ cháy rừng và lũ lụt. Văn phòng Thống đốc Colorado Jared Polis (Đảng Dân chủ) đã thông báo về việc từ chối này trong một tuyên bố hôm Chủ nhật. Ông cáo buộc tổng thống đang chơi “trò chơi chính trị” và kêu gọi ông Trump xem xét lại.

“Người dân Colorado bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng Elk và Lee và lũ lụt ở phía Tây Nam Colorado xứng đáng nhận được sự hỗ trợ tốt hơn là những trò chơi chính trị mà Tổng thống Trump đang chơi”, ông Polis nói trong tuyên bố. “Tôi kêu gọi lương tâm của Tổng thống và thúc giục ông xem xét lại những yêu cầu này. Điều này liên quan đến những người dân Colorado cần sự hỗ trợ này, và chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để họ nhận được những gì họ xứng đáng. Colorado sẽ kháng cáo quyết định này”, ông nói.

Theo Đạo luật Stafford, tổng thống có thể mở khóa thêm viện trợ liên bang bằng cách tuyên bố tình trạng thảm họa lớn. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã tìm cách thu hẹp viện trợ thiên tai liên bang cho các tiểu bang – và đã từ chối một số yêu cầu viện trợ thiên tai. Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định của ông Trump không tuyên bố tình trạng thảm họa.

“Tổng thống đáp ứng từng yêu cầu hỗ trợ liên bang theo Đạo luật Stafford với sự cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo rằng tiền thuế của người dân Mỹ được các tiểu bang sử dụng một cách thích hợp và hiệu quả để bổ sung – chứ không phải thay thế – nghĩa vụ của họ trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai”, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết trong một email.

---- Nữ Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene hôm thứ Hai đã chỉ trích chính quyền Trump về các biện pháp gây chiến nhắm vào Venezuela, nhắc rằng "người dân Mỹ đã bỏ phiếu vào năm 2024 chống lại sự can thiệp nước ngoài và chống thay đổi chế độ ở nước ngoài". Trong một bài đăng trên X, DB Taylor Greene lên án lãnh đạo phe đối lập Venezuela bà Maria Corina Machado (người mới lãnh giải Nobel Hòa Bình 2025) vì bà Machado ủng hộ Israel khi đàn áp Palestine, so sánh lập trường "thiên tả" của bà Machado về vấn đề phá thai và LGBTQ với lập trường bảo thủ hơn của Tổng thống độc tài Nicolas Maduro.

DB Taylor Greene cũng nhấn mạnh sự phản đối chủ nghĩa phục quốc Do Thái của Maduro, tuyên bố rằng "hầu hết người Mỹ mà tôi nói chuyện đều không tin rằng vấn đề này [Trump tấn công ghe thuyền Venezuela] thực sự liên quan đến ma túy và các tàu chở dầu bị trừng phạt... và nó cũng không liên quan đến các vấn đề xã hội."

---- Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) hôm thứ Hai đã thông báo sẽ tặng khoản trợ cấp 3.000 đô la cho dịp lễ và "chuyến bay miễn phí về nước" dành cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp nếu họ "rời đi [khỏi Mỹ] ngay bây giờ". Những người muốn tự nguyện hồi hương có thể ghi danh nhận khoản trợ cấp này thông qua ứng dụng CBP Home cho đến cuối năm 2025. Theo thông cáo của Bộ, những người nhận trợ cấp cũng được miễn bất kỳ khoản phạt dân sự nào do không rời khỏi Hoa Kỳ. Khi trả lời phỏng vấn Fox News, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã khuyến khích những người nhập cư chấp nhận lời đề nghị này, hứa hẹn rằng "các bạn có thể có cơ hội quay trở lại đất nước này một cách hợp pháp".

---- Các dân cử suy tính kiện Bộ Tư Pháp vì phổ biến kiểu bôi đen hình ảnh Trump trong hồ sơ Epstein. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, TNS Chuck Schumer đang thúc đẩy Thượng viện kiện Bộ Tư pháp về việc công bố một phần hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein, cáo buộc chính quyền Trump đang cố gắng “che giấu sự thật”. TNS Schumer cho rằng chính quyền Trump đang vi phạm Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, đạo luật mà Quốc hội đã thông qua tháng trước và yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố tất cả các hồ sơ liên quan đến Epstein trước ngày 19 tháng 12. Các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng đều không hài lòng với mức độ che giấu thông tin cao trong số các tài liệu được công bố. Một số người thậm chí còn đe dọa sẽ yêu cầu buộc Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phải chịu trách nhiệm khi bôi đen hàng trăm trang hồ sơ, giấu biệt tất cả các liên hệ về Trump bất kể từ nguồn khác, các hình ảnh do Di sản Epstein đưa ra có nhiều hình và văn bản thân thiết giữa Trump và Epstein.

---- Một tướng cấp cao của Nga đã chết trong 1 vụ nổ xe bom ở Moscow vào sáng sớm thứ Hai, mà các nhà điều tra cho rằng có thể là một vụ ám sát có chủ đích liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Trung tướng Fanil Sarvarov, người phụ trách huấn luyện tác chiến của quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã chết sau khi bom phát nổ dưới chiếc xe SUV của ông khi ông đang lái xe ra khỏi bãi đậu xe ở phía nam Moscow ngay trước 7 giờ sáng. Ukraine chưa đưa ra bình luận nào. Một trang web không chính thức của Ukraine, Myrotvorets, chuyên theo dõi những người mà họ coi là kẻ thù của Ukraine, đã cập nhật thông tin về Tướng Sarvarov 56 tuổi, đánh dấu ông là "đã bị tiêu diệt".

---- Nghệ sĩ rủ nhau tẩy chay... Trung tâm Kennedy Center (tên mới: Trump-Kennedy Center) đang mất dần các nghệ sĩ biểu diễn sau khi Donald Trump gắn tên mình vào tổ chức nghệ thuật danh tiếng này. Kristy Lee, một ca sĩ nhạc dân gian dự kiến ​​biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy vào ngày 14/1/2026, đang nói chuyện để hủy bỏ buổi biểu diễn của mình, theo người phát ngôn của cô nói với NOTUS, trong khi các nghệ sĩ khác cũng đang tìm cách cắt đứt quan hệ với địa điểm này.

Một nghệ sĩ, người đã nói chuyện với NOTUS với điều kiện giấu tên, cho biết việc Trump đổi tên đã để lại một "vết nhơ" vĩnh viễn cho trung tâm. Một người khác bày tỏ sự tiếc nuối về những gì Trung tâm Kennedy từng đại diện – đối với các nghệ sĩ và đối với cả đất nước. "Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc cho các nghệ sĩ, không chỉ cho các nghệ sĩ mà còn cho những người làm việc ở đó," họ nói.

"[Trump là] Một nhân vật truyền hình thực tế và một kẻ lừa đảo không phải là loại nghệ sĩ mà trung tâm này giới thiệu," một nghệ sĩ nói. Họ nói thêm rằng họ "không liên kết nghệ thuật, hoặc tòa nhà này, với Trump." Nhưng nhạc sĩ này nói thêm, "Và tôi đoán cuộc tranh luận thực sự cho đến nay là liệu bạn có nên tẩy chay nó và giúp đảm bảo nó sẽ sụp đổ."

---- Trump tăng tốc bố ráp dân nhập cư năm 2026: Theo Reuters, Tổng thống Trump đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch trấn áp nhập cư vào năm 2026 với khoản tài trợ lớn và tập trung hơn vào các cuộc đột kích nơi làm việc, ngay cả khi sự phản kháng của công chúng ngày càng tăng và đảng Cộng hòa đang bước vào một năm bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy rủi ro. Theo gói chi tiêu được Quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua vào tháng 7, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Lực lượng Tuần tra Biên giới sẽ nhận thêm 170 tỷ đô la đến năm 2029, một khoản tăng lớn so với ngân sách hàng năm hiện tại khoảng 19 tỷ đô la. Các quan chức chính quyền cho biết số tiền này sẽ tài trợ cho hàng ngàn tân đặc vụ, mở rộng năng lực giam giữ, tăng cường bắt giữ và ký hợp đồng với các công ty tư nhân để giúp xác định vị trí những người sống ở nước này mà không có giấy tờ hợp pháp.

Cố vấn biên giới của Nhà Trắng, Tom Homan, xác nhận với Reuters: "Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy con số tăng vọt đáng kể vào năm tới", ông nói thêm rằng "chắc chắn" sẽ có thêm nhiều hoạt động đột kích nơi làm việc được lên kế hoạch bất kể dư luận. Tỷ lệ ủng hộ của Trump về vấn đề nhập cư đã giảm từ 50% vào tháng 3 xuống còn 41% vào giữa tháng 12, sau các cuộc truy quét rầm rộ ở các thành phố lớn với sự tham gia của các đặc vụ liên bang đeo mặt nạ, sử dụng hơi cay ở khu dân cư và giam giữ một số công dân Mỹ."Mọi người bắt đầu coi đây không còn là vấn đề nhập cư nữa mà là sự vi phạm quyền con người", chiến lược gia đảng Cộng hòa Mike Madrid nói. Kể từ khi Trump nhậm chức, khoảng 622.000 người nhập cư đã bị trục xuất. Mặc dù các quan chức nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào tội phạm, dữ liệu của ICE cho thấy 41% trong số khoảng 54.000 người bị giam giữ vào cuối tháng 11 không có tiền án hoặc cáo buộc hình sự nào ngoài các cáo buộc vi phạm luật nhập cư. Con số này tăng từ 6% ngay trước khi Trump nhậm chức.---- FBI trì trệ, câu giờ vụ Epstein. FBI đã nhận được đơn khiếu nại về Jeffrey Epstein vào năm 1996, gần một thập niên trước khi họ điều tra các hoạt động của y ở Florida và hơn hai thập niên trước khi Bộ Tư pháp đưa ra cáo buộc buôn bán tình dục. Đơn khiếu nại được công khai như một phần của tài liệu được công bố rộng rãi vào ngày 19/12/2025 theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Tài liệu này đã được biên tập lại để không tiết lộ tên người khiếu nại, nhưng Maria Farmer và luật sư của bà nhanh chóng xác định đó là đơn khiếu nại của bà.“Người khiếu nại cho biết bà là một nghệ sĩ chuyên nghiệp và đã chụp ảnh hai em gái 12 và 16 tuổi của mình để sử dụng cho tác phẩm nghệ thuật cá nhân,” đơn khiếu nại của FBI ghi lại bằng chữ viết tay mà không có chữ ký của đặc vụ. “Epstein đã đánh cắp những bức ảnh đó và được cho là đã bán chúng cho những người mua tiềm năng. Vào thời điểm đó, Epstein đã yêu cầu [đã bôi đen] chụp ảnh các cô gái trẻ ở bể bơi,” ghi chú tiếp tục. “Epstein hiện đang đe dọa [đã được bôi đen] rằng nếu cô ấy nói với bất cứ ai về những bức ảnh đó, hắn sẽ đốt nhà cô ấy.”Tài liệu này có ngày 3 tháng 9/1996. Jeffrey Epstein được xác định rõ ràng là đối tượng của đơn khiếu nại, và vụ án được liệt kê là “khiêu dâm trẻ em”, một thuật ngữ pháp lý chỉ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Farmer, người cũng đã cáo buộc Epstein và cộng sự Ghislaine Maxwell tấn công tình dục bà, cho biết trong một tuyên bố rằng ngày tài liệu được công bố là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà.“Tôi đang khóc vì hai lý do,” bà Farmer, hiện 56 tuổi, nói. “Tôi muốn mọi người biết rằng tôi đang rơi nước mắt vì niềm vui cho bản thân mình, nhưng cũng rơi nước mắt vì nỗi buồn cho tất cả các nạn nhân khác mà FBI đã bỏ mặc.” Freeman cho biết bà đã nhiều lần cố gắng lấy bản sao đơn khiếu nại năm 1996 về khiêu dâm trẻ em từ FBI, nhưng không thành công. Phản hồi cho yêu cầu gần đây nhất của bà theo Đạo luật Tự do Thông tin cho biết bà sẽ nhận được phản hồi vào tháng 11 năm 2027.---- Y hệt như VN, TQ: Đài CBS giờ chót cắt 1 phóng sự về trại tù giam người Venezuela bị trục xuất để chờ ý kiến Trump. Giám đốc mới của CBS News đã đột ngột loại bỏ một phóng sự điều tra của chương trình 60 Minutes vào phút chót, và phóng viên của chương trình gọi đây là một động thái chính trị. Chủ biên Bari Weiss đã loại bỏ một đoạn phóng sự điều tra về cáo buộc ngược đãi người di cư Venezuela bị giam giữ tại một nhà tù an ninh cao ở El Salvador chỉ một ngày rưỡi trước khi chương trình phát sóng vào Chủ nhật, theo báo cáo của NPR. Weiss nói với nhân viên rằng đoạn phóng sự không thể phát sóng nếu không có phản hồi chính thức từ chính quyền Trump. Quyết định này được đưa ra sau khi câu chuyện đã được các nhà sản xuất cấp cao, các giám đốc tin tức và nhóm pháp lý và tiêu chuẩn của đài truyền hình phê duyệt, theo hai người quen thuộc với quá trình xem xét.Phóng viên: "Nếu việc chính quyền từ chối tham gia trở thành lý do hợp lệ để loại bỏ một câu chuyện, chúng ta đã thực sự trao cho họ một 'công tắc tắt' đối với bất kỳ phóng sự nào mà họ thấy không thuận lợi," theo Sharyn Alfonsi viết trong một ghi chú nội bộ gửi cho các đồng nghiệp của CBS, theo Washington Post. "Theo tôi, việc loại bỏ nó bây giờ, sau khi mọi kiểm tra nội bộ nghiêm ngặt đã được đáp ứng, không phải là một quyết định biên tập, mà là một quyết định chính trị." Alfonsi gọi câu chuyện là "chính xác về mặt thực tế", và nói thêm rằng cô đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Nhà Trắng để lấy bình luận.Cuộc xung đột này xảy ra khi CBS đang trải qua một cuộc tái cấu trúc chính trị và doanh nghiệp. Chủ biên Bari Weiss, một người chỉ trích mạnh mẽ những gì bà cho là sự thiên vị phe cấp tiến trong các phương tiện truyền thông chính thống và là người sáng lập Free Press, đã được bổ nhiệm làm giám đốc tin tức năm nay sau khi Skydance của David Ellison tiếp quản công ty mẹ của CBS là Paramount. David Ellison bảo đảm với các cơ quan quản lý rằng đài truyền hình CBS sẽ chào đón những người bảo thủ hơn. Cha của ông, tỷ phú Larry Ellison của Oracle, là một đồng minh và nhà tài trợ của Trump. Đài truyền hình CBS gần đây đã nộp cho Trump 16 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện liên quan đến một đoạn phóng sự 60 Minutes trước đó.---- Trump: xây phòng khiêu vũ lộng lẫy là tự xây tượng đài cho Trump, vì sẽ không ai xây cho Trump. Tổng Thống Donald Trump thú nhận rằng dự án phòng khiêu vũ xa hoa của ông là một “tượng đài” thực hiện dành cho chính ông, vì ông không thể tưởng tượng ra cách nào khác để có được một tượng đài như vậy, vì sẽ không ai xây như thế cho Trump. Tổng thống được cho là đã chia sẻ lời thú nhận đầy tự mãn này với Jesse Watters, người sau đó đã mô tả lại cuộc trò chuyện trong bài phát biểu tại sự kiện Turning Point USA AmericaFest vào thứ Bảy. “Ông ấy đưa chúng tôi đến phòng điều hành và ngồi xuống, chúng tôi đang ăn đồ ăn Mexico. Và ông ấy nói, ‘Jesse, anh có muốn xem bản thiết kế của phòng khiêu vũ lớn đẹp tuyệt vời không?’ Tôi nói, ‘Chắc chắn rồi, hãy cho tôi xem,’” Jesse, 47 tuổi, bắt đầu câu chuyện dài dòng về việc ở trên phi cơ Air Force One.---- Kinh tế đang đi theo hình chữ K, một số ngày càng giàu xụ, đa số đang nghèo dần đi. Thị trường chứng khoán đã tăng vọt trong năm qua, và số dư tài khoản 401(k) đã tăng lên mức trung bình 144.400 đô la, mức cao kỷ lục. Thêm vào đó, số lượng triệu phú 401(k) cũng tăng lên mức cao kỷ lục, với hơn 889.000 triệu phú 401(k) tính đến tháng 9 năm 2025.Nhưng giá cả hàng chợ đời thường lại tăng. Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ lạm phát là 3,0%. Một số mặt hàng có giá tăng mạnh bao gồm thực phẩm, với thực phẩm tại nhà đắt hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và thực phẩm ăn ngoài đắt hơn 3,7% so với năm ngoái. Giá điện cũng tăng 5,1% so với năm ngoái.

Một cuộc khảo sát gần đây đối với các doanh nghiệp ở Colorado cho thấy tác động của thuế nhập cảng đã gây ra những tác động tài chính tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ. Ngoài ra, văn phòng thống đốc Michigan gần đây đã phát hiện ra rằng cư dân tiểu bang đang phải đối mặt với giá thực phẩm cao hơn, nhà ở đắt đỏ hơn và việc làm không chắc chắn do thuế quan.

Cần lưu ý rằng nền kinh tế rất phức tạp. Khi tác động của thuế quan lan rộng khắp nền kinh tế, các yếu tố khác, như việc làm, lãi suất và nhiều yếu tố khác có thể phát huy tác dụng và ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của đất nước. Một số tác động có liên quan trực tiếp hơn đến chi phí thuế quan. Ví dụ, tại California, văn phòng thống đốc báo cáo rằng các doanh nghiệp trong tiểu bang đã phải chịu 11,3 tỷ đô la chi phí thuế quan từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, đây là gánh nặng cao nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác trong cả nước.

Thuế quan đang tạo ra những trở ngại kinh tế ở Texas. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas đã lưu ý rằng nền kinh tế Texas đang chậm lại trước những bất ổn về thuế quan. Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Doanh nghiệp Texas, Justin Yancy, gần đây đã viết trong một thông cáo báo chí rằng, "việc áp đặt các loại thuế này đối với các quốc gia láng giềng của chúng ta sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí cho doanh nghiệp và gia đình, và tạo ra những rào cản không cần thiết đối với hợp tác kinh tế."

Mức thuế quan hiệu quả tổng thể hiện tại là 18,6%, mức cao nhất kể từ năm 1934. Một số ước tính cho rằng chi phí của các loại thuế quan này tương đương với mức tăng thuế trung bình 1.100 đô la mỗi gia đình người Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng gánh nặng này có thể đè nặng hơn lên các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Ngoài ngân sách hộ gia đình, thuế quan cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của đất nước. Theo Quỹ Thuế (Tax Foundation), các loại thuế quan được áp dụng vào năm 2025 tương đương với mức tăng thuế lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo tỷ lệ phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kể từ năm 1993. Về lâu dài, Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale (Yale Budget Lab) dự kiến ​​tác động của các loại thuế quan này sẽ làm giảm quy mô nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 0,4%.

---- Tại sao nhiều người tự nhận là súng tín Cơ đốc giáo lại cuồng nhiệt MAGA, bất kể trái nghịch về gần như mọi mặt. Đối với nhiều người Mỹ, khoảng cách giữa giáo lý Cơ đốc giáo và chính trị MAGA thật khó hiểu. Làm thế nào mà người ta có thể tuyên xưng đức tin vào Chúa Jesus – người đã rao giảng tình yêu, lòng thương xót và sự quan tâm đến những người bị áp bức – trong khi lại ủng hộ các chính sách trừng phạt người nhập cư, kỳ thị người LGBTQ và tôn vinh bạo lực tàn ác? Chìa khóa để hiểu sự mâu thuẫn rõ ràng này có thể nằm ở khái niệm “đạo đức chiều dọc” (vertical morality).

Khung đạo đức này đo lường sự đúng đắn không phải bằng lòng tốt đối với người khác, mà bằng một điều gì đó đơn giản hơn. Dưới đây, các nhà hoạt động Cơ đốc giáo và những người từng theo chủ nghĩa chính thống giải thích ý nghĩa của đạo đức chiều dọc và cách nó giải thích bối cảnh chính trị hiện nay của chúng ta.

“Đạo đức chiều dọc dạy rằng quyền lực, sức mạnh và một bộ quy tắc đạo đức về đúng sai, hoặc chấp nhận được và không chấp nhận được, đến từ ‘trên cao’ – một thế lực tối cao bên ngoài chỉ định các quy tắc, hệ thống và nguyên tắc mà những người ở dưới phải tuân theo,” theo Tia Levings, cựu tín đồ Cơ đốc giáo chính thống và tác giả cuốn sách “A Well-Trained Wife: My Escape from Christian Patriarchy” (Người vợ được huấn luyện tốt: Cuộc trốn thoát khỏi chế độ gia trưởng Cơ đốc giáo) cho biết.

Trong bối cảnh tôn giáo, thế lực tối cao đó là Chúa. Trong chính trị, đó có thể là một nhà độc tài chuyên chế. Trong một giáo phái, đó sẽ là người lãnh đạo kiểm soát. Bất kể hoàn cảnh nào, ý tưởng là hành vi chỉ đúng hoặc sai dựa trên những gì người nắm quyền lực nói. Sống đạo đức để làm hài lòng Chúa (ơ MAGA là làm hài lòng Trump), chứ không phải vì yêu thương người khác.

“Đạo đức chiều dọc trong Cơ đốc giáo là ý tưởng rằng đạo đức và hành vi của chúng ta có nghĩa vụ chỉ làm hài lòng Chúa mà thôi. Chúng ta nhận được đạo đức từ Chúa và chúng ta phải vâng lời Ngài, thúc đẩy ý muốn của Chúa bất kể giá nào,” April Ajoy, tác giả cuốn sách “Star-Spangled Jesus: Leaving Christian Nationalism and Finding A True Faith” (Chúa Giê-su mang cờ sao: Rời bỏ chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo và tìm thấy đức tin chân chính) cho biết.

Thuật ngữ này đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội trong những năm gần đây, nhờ các video lan truyền từ người sáng tạo nội dung và nhà hoạt động Rachel Klinger Cain. Cô nói với HuffPost rằng cô bắt đầu sử dụng thuật ngữ này trong nội dung của mình vài năm trước.

“Đạo đức chiều ngang (Vertical morality) ưu tiên hạnh phúc của những người hàng xóm, cộng đồng và các mối quan hệ cá nhân của chúng ta,” Ajoy giải thích. “Chúng ta hành động theo những cách gây ra ít tổn hại nhất cho những người xung quanh, bất kể niềm tin. Một người có đạo đức chiều dọc có thể giúp đỡ người gặp khó khăn vì họ tin rằng đó là điều Chúa muốn họ làm, trong khi một người có đạo đức chiều ngang có thể giúp đỡ người đó vì lợi ích của chính người cần giúp đỡ.”

“Những người theo đạo Tin lành được dạy rằng tất cả đạo đức đều đến từ Chúa và do đó, lòng tốt thực sự chỉ có thể được lan truyền bằng cách vâng lời Chúa, ngay cả khi điều đó gây hại cho những người xung quanh chúng ta,” Ajoy nói. “Điều này không nhất thiết là xấu nếu việc làm hài lòng Chúa được thể hiện qua việc tuân theo lời dạy của Chúa Jesus – yêu thương người lân cận, yêu thương kẻ thù, thúc đẩy hòa bình và chăm sóc người nghèo, người góa phụ, người nhập cư và bảo vệ những người bị thiệt thòi. Nó trở nên nguy hiểm khi các tín đồ Cơ đốc giáo biến đạo đức hướng thượng này thành vũ khí để giành quyền lực, và đó chính xác là những gì chúng ta đang thấy với chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo trong chính quyền Trump.”

Trong thời đại hiện nay, những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo bảo thủ coi bất kỳ ai thuộc phe chính trị của họ đều là người tốt và đứng về phía Chúa, trong khi những người chống đối họ thì bị coi là xấu xa và thuộc về ma quỷ. Phải chăng giải thích này cũng đúng với Việt MAGA, khi nhiều người ưa nói là cần đánh Tàu, đuổi Mẽ, đập Mỹ đen?

-— TQ bí mật nghiên cứu để phá độc quyền về sản xuất chip tối tấn. Trung Quốc có thể đang tiến xa hơn trong nỗ lực phá vỡ sự độc quyền của phương Tây đối với các chip máy tính tiên tiến nhất so với dự đoán của Washington. Reuters đưa tin rằng các nhà khoa học Trung Quốc tại một phòng thí nghiệm bảo mật, an ninh ở Thâm Quyến đã chế tạo và đang thử nghiệm một nguyên mẫu máy in thạch bản cực tím (EUV: extreme ultraviolet lithography machine) – thiết bị cực kỳ phức tạp cần thiết để sản xuất chip cao cấp cho trí tuệ nhân tạo, điện thoại thông minh và vũ khí tiên tiến. Cho đến nay, chỉ có công ty ASML của Hoà Lan mới có khả năng sản xuất thiết bị EUV, vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ bởi các lệnh hạn chế xuất cảng do Mỹ hậu thuẫn. Hệ thống của Trung Quốc, được hoàn thành vào đầu năm 2025, có thể tạo ra ánh sáng EUV nhưng vẫn chưa sản xuất được chip hoạt động, các nguồn tin cho biết.

Dự án này được những người tham gia mô tả là câu trả lời của Trung Quốc đối với Dự án Manhattan, với mục tiêu cuối cùng là sản xuất chip tiên tiến hoàn toàn bằng máy móc do trong nước sản xuất và loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp của Mỹ khỏi chuỗi cung ứng. Bắc Kinh đã âm thầm dành sáu năm cho nỗ lực này, tập hợp hàng ngàn kỹ sư từ các viện nghiên cứu và công ty nhà nước, với Huawei đóng vai trò là điều phối viên trung tâm. Theo các nguồn tin, yếu tố then chốt cho sự tiến bộ là các kỹ sư cũ của ASML đã được thu hút bằng những khoản tiền thưởng lớn và, trong một số trường hợp, được cấp giấy tờ tùy thân giả và tên mới để làm việc bên trong khu phức hợp, nhằm đảo ngược kỹ thuật các máy EUV của ASML. Tình báo Hoà Lan đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang sử dụng các chương trình gián điệp quy mô lớn để thu thập công nghệ tiên tiến.

Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những trở ngại kỹ thuật lớn, đặc biệt là trong việc sao chép các hệ thống quang học chính xác do các công ty phương Tây như Zeiss của Đức cung cấp. Để khắc phục khoảng cách này, các nhóm nghiên cứu của Trung Quốc đang tận dụng các bộ phận từ các máy ASML cũ hơn và tìm nguồn cung cấp các phụ tùng, linh kiện bị hạn chế từ các thị trường thứ cấp và các công ty trung gian, đôi khi liên quan đến thiết bị ban đầu được sản xuất bởi Nikon và Canon của Nhật Bản, theo các nguồn tin của Reuters. Mục tiêu nội bộ của Bắc Kinh là sản xuất chip hoạt động trên nguyên mẫu vào năm 2028, mặc dù những người thân cận với dự án cho rằng năm 2030 là thực tế hơn – vẫn sớm hơn so với dự đoán của nhiều nhà phân tích bên ngoài.

---- Có 2,45 triệu xe hơi ở Mỹ bị người bán vặn lùi đồng hồ số dặm lái, nhiều nhất là California (532.200 xe), Texas (333.900 xe). Các tài xế ở California có thể nên kiểm tra kỹ đồng hồ đo quãng đường trên xe của mình. Carfax cho biết gian lận đồng hồ đo quãng đường đang gia tăng trên toàn quốc, với ước tính 2,45 triệu xe hơi trên đường phố Mỹ có số km đã bị điều chỉnh giảm – tăng 14% so với năm ngoái. KTLA đưa tin California chiếm gần 22% số xe đó, tương đương khoảng 532.200 xe, nhiều hơn đáng kể so với Texas (333.900) và Florida (109.000) đứng thứ hai và thứ ba.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia ước tính rằng hơn 450.000 xe hơi bán mỗi năm với số km đã bị làm giả. Đối với người mua, thiệt hại tài chính có thể rất đáng kể: Carfax cho biết người tiêu dùng mất trung bình 3.300 đô la giá trị khi mua một chiếc xe có số km đã bị thay đổi mà không hề hay biết, chưa kể đến chi phí sửa chữa tiềm tàng cao hơn do hao mòn thực tế của xe. Sự chênh lệch số km cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản vay và chi phí bảo hiểm. Carfax lưu ý rằng họ có thể giúp ích phần nào: Lịch sử số km của xe có thể được kiểm tra chéo bằng cách nhập số VIN hoặc biển số xe tại carfax.com/odometer. Dưới đây là 10 tiểu bang có số lượng xe bị điều chỉnh đồng hồ đo quãng đường nhiều nhất theo báo cáo của Carfax:

California: 532.200 xe; Texas: 333.900 xe; Florida: 109.000 xe; New York: 104.000 xe; Illinois: 92.500 xe; Pennsylvania: 77.400 xe; Georgia: 76.700 xe; Virginia: 74.000 xe; Arizona: 69.000 xe; North Carolina: 59.000 xe.

---- Đan Mạch xóa sổ bưu điện, đấu giá các trụ bưu điện, vì dân lên Internet; nhưng gửi thư giấy sẽ là hãng tư. Dịch vụ bưu chính quốc gia của Đan Mạch sắp chấm dứt dịch vụ gửi thư truyền thống. PostNord, công ty liên doanh giữa Đan Mạch và Thụy Điển, đơn vị đã chuyển gửi bưu phẩm của Đan Mạch từ năm 2009, sẽ giao bức thư cuối cùng vào ngày 30 tháng 12/2025, chấm dứt một truyền thống có từ năm 1624 và cho thấy rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước này sang giao tiếp kỹ thuật số, theo tờ Guardian. Việc gửi thư truyền thống đã giảm 90% trong 25 năm qua khi Đan Mạch trở thành "một trong những quốc gia số hóa nhất trên thế thế giới", theo PostNord, công ty cho biết hoạt động kinh doanh thư tín của họ không còn bền vững nữa. Công ty đang cắt giảm 1.500 việc làm và loại bỏ 1.500 trụ thư màu đỏ quen thuộc khi ngừng dịch vụ gửi thư và chuyển hoàn toàn sang dịch vụ chuyển phát bưu kiện. Khối lượng bưu kiện vẫn tiếp tục tăng, theo Freight Waves.

.

Thư giấy rồi sẽ trở thành một kiểu lãng mạn, sẽ không biến mất hoàn toàn. Thật vậy, luật pháp Đan Mạch yêu cầu phải có lựa chọn gửi thư. Công ty vận chuyển thư và bưu kiện tư nhân Dao sẽ mở rộng hoạt động. Nhưng với việc loại bỏ các hộp thư, người dùng sẽ phải gửi thư tại các cửa hàng của Dao hoặc trả thêm phí để được nhận thư tại nhà. Công ty cho biết họ rất vui mừng khi ở vị trí này, vì nghiên cứu của họ cho thấy sự hồi sinh nhỏ trong nhóm người từ 18 đến 34 tuổi, những người gửi thư nhiều gấp hai đến ba lần so với các nhóm tuổi khác, một xu hướng mà một nhà nghiên cứu cho rằng là do mong muốn thoát khỏi "sự bão hòa kỹ thuật số".

