Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy 20 Tháng 12 Năm 2025

Ảnh: chụp lại từ trang facebook của Trâm T. Nguyễn.





-- Dân cử Trâm T. Nguyễn tuyên bố tranh cử Quốc Hội: “Đã đến lúc thay đổi Washington”.

-- Nhiều thay đổi thuế quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng Giêng 2026.

-- Hoa Kỳ dự tính thu hẹp các khuyến cáo chủng ngừa cho trẻ em (học theo Đan Mạch).

-- Trợ cấp Obamacare hết hạn, phí bảo hiểm sẽ tăng vọt ngay từ đầu năm 2026.

-- Chỉ trong một tuần, bốn người chết trong trại giam của ICE.

-- Trung Tâm Kennedy sốt sắng gắn thêm tên Trump; TNS Sanders sẽ soạn dự luật cấm đặt tên bậy bạ.

-- Vụ hồ sơ Epstein: càng công bố càng khiến dư luận mất niềm tin.

-- New York: DB Elise Stefanik rút lui cuộc đua Thống đốc, sẽ rời Quốc Hội.

-- Tòa án chặn chính quyền Trump siết điều kiện trợ cấp cho người vô gia cư.

-- Bộ Tư Pháp kháng án phán quyết bác cáo trạng nhắm vào James Comey và Letitia James.

-- Trung tướng Francis Donovan được đề cử lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Miền Nam, sẽ làm căng hơn với Venezuela.

-- Hoa Kỳ không kích dữ dội ISIS tại Syria, trả thù cho ba người thiệt mạng tuần trước.

-- Tiểu bang Washington phản đối kế hoạch siết dịch vụ y tế chuyển giới cho trẻ vị thành niên.

-- Phát hiện ổ cúm gia cầm mới lây sang đàn bò sữa ở Wisconsin.

-- Chính quyền Trump sẽ rà soát toàn bộ hệ thống khu bảo tồn động vật hoang dã và trại cá giống.

-- Virginia: Hội đồng Đại Học Virginia bổ nhiệm tân Viện trưởng, phớt lờ yêu cầu của Thống đốc đắc cử.

-- Hãng Ford thu hồi gần 273,000 xe vì cơ nguy xe tự lăn bánh khi đang đậu xe.

-- Đài Loan: tấn công bằng dao và lựu đạn khói, ba người chết, 11 người bị thương.

-- VN: Bộ Công An đề nghị cấp email “chính thức” và xếp hạng công dân qua VneID

Dân cử Trâm T. Nguyễn tuyên bố tranh cử Quốc Hội: “Đã đến lúc thay đổi Washington”.

Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts Trâm T. Nguyễn, người đã đại diện cho các cộng đồng thuộc Middlesex và Essex Counties trong Nghị Viện Tiểu Bang, chính thức tuyên bố tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ với thông điệp: “Đã đến lúc lay chuyển Washington.”

Bà Trâm Nguyễn nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang ở ngưỡng “không thể duy trì hiện trạng”, khi giá cả leo thang, lạm phát kéo dài, cơ cấu quyền lực bị chi phối bởi giới tỷ phú, còn quyền lợi của người dân lao động lại bị xem nhẹ. “Đây không chỉ là thời điểm khủng hoảng — mà còn là khoảnh khắc của cơ hội,” bà nói. “Người dân đang đòi hỏi một chính phủ lắng nghe, hành động, và mang lại kết quả thực tế.”

Trong tám năm phục vụ tại nghị viện tiểu bang, Dân Biểu Nguyễn đã nổi bật với những nỗ lực nhằm nâng cao mức lương, thu hẹp chênh lệch giới và sắc tộc, bảo vệ người lao động khỏi nạn bóc lột và gian lận tiền lương. Bà cũng vận động thành công việc cấm phí môi giới nhà ở, mở rộng trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, củng cố quyền phụ nữ, và bảo vệ các nạn nhân của bạo hành gia đình.

Sinh tại Việt Nam, Trâm Nguyễn cùng gia đình vượt biên sang Hoa Kỳ tị nạn khi bà mới năm tuổi, định cư tại vùng Merrimack Valley vào đầu thập niên 1990. Tốt nghiệp Tufts University, bà từng làm việc tại Sở Thống Kê, rồi lấy bằng tiến sĩ luật tại Northeastern School of Law năm 2013. Trong nhiều năm làm việc tại Tổ Hợp Pháp Lý Greater Boston Legal Services, bà chuyên giúp đỡ người nghèo, công nhân, cựu chiến binh và nạn nhân bạo lực gia đình — kinh nghiệm hun đúc nên cam kết phục vụ công bằng xã hội mà bà theo đuổi đến nay.

Năm 2018, ở tuổi 31, Trâm Nguyễn đã gây bất ngờ khi đánh bại đương kim dân biểu Cộng Hòa Jim Lyons để trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ ghế Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts, đại diện Địa Hạt 18.

Trong tuyên bố tranh cử Quốc Hội, bà kêu gọi đầu tư mạnh vào hạ tầng, năng lượng sạch, sản xuất và nhà ở, đồng thời cải cách hệ thống thuế và mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc trẻ em, y tế và giáo dục. “Tôi muốn bảo đảm rằng mọi gia đình đều có cơ hội vươn lên, không ai bị bỏ lại phía sau,” bà nói. “Chúng ta phải giành lại nền dân chủ, khôi phục công bằng kinh tế và xây dựng một nước Mỹ thực sự thuộc về tất cả mọi người.”

Nhiều Thay Đổi Thuế Quan Trọng Sẽ Có Hiệu Lực Từ Tháng Giêng 2026.

Theo đạo luật mang tên Bự, Đẹp "Big, Beautiful Bill", hệ thống thuế khóa Hoa Kỳ sẽ trải qua nhiều thay đổi đáng kể kể từ đầu năm 2026. Đáng chú ý hơn cả là khoản tiền boa (tips) sẽ được miễn thuế lợi tức liên bang đến mức 25.000 Mỹ kim mỗi năm; tiền lương làm thêm giờ cũng được.

Ngoài ra, mức khấu trừ tiêu chuẩn dành cho vợ chồng khai thuế chung được nâng lên 32.200 Mỹ kim; khoản giảm thuế cho mỗi trẻ em tăng từ 2.000 lên 2.200 Mỹ kim. Người cao niên từ 65 tuổi trở lên được hưởng thêm một khoản khấu trừ khoảng 6.000 Mỹ kim. Riêng mức khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương (SALT) được nâng mạnh từ 10.000 lên 40.000 Mỹ kim.

Ngược lại, các ưu đãi dành cho xe điện và các chương trình cải tạo nhà ở tiết kiệm năng lượng sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent dự đoán nhiều gia đình có thể nhận lại từ 1.000 đến 2.000 Mỹ kim tiền hoàn thuế trong niên khóa tới.

Hoa Kỳ Dự Tính Thu Hẹp Các Khuyến Cáo Chủng Ngừa Cho Trẻ Em (Học Theo Đan Mạch).

Theo các nguồn tin báo chí, chính phủ liên bang đang cân nhắc việc thu hẹp các khuyến cáo chủng ngừa phổ quát cho trẻ em, theo hướng giảm số mũi chích và chuyển sang mô hình tương tự như Đan Mạch. Theo đó, vai trò quyết định sẽ được trao nhiều hơn cho phụ huynh và bác sĩ tư, thay vì áp dụng khuyến cáo chung từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Chủ trương này được cho là nhằm thi hành sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ban hành cách đây hai tuần, yêu cầu Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. và quyền Giám đốc CDC Jim O’Neill điều chỉnh chính sách y tế Hoa Kỳ cho phù hợp với các quốc gia đồng minh.

Hiện chưa rõ những loại vắc-xin nào sẽ bị rút khỏi danh sách khuyến cáo. Hoa Kỳ hiện khuyến nghị chích ngừa đối với 16 loại bệnh, trong khi Đan Mạch chỉ áp dụng cho 10 loại, Anh Quốc 12 và Đức 15. Gần đây, CDC đã bãi bỏ khuyến cáo phổ quát đối với vắc-xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh.

Một phát ngôn viên Bộ Y Tế và Nhân Sinh nhấn mạnh mọi thông tin hiện nay chỉ là “suy đoán” nếu chưa có loan báo chính thức. Giới quan sát cho rằng đây là bước ngoặt lớn có thể gây nguy hại đến uy tín của hệ thống y tế công cộng Hoa Kỳ.

Trợ Cấp Obamacare Hết Hạn, Phí Bảo Hiểm Sẽ Tăng Vọt Ngay Từ Đầu Năm 2026.

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo về nguy hại tài chánh đối với hàng triệu người dân Hoa Kỳ khi các khoản trợ cấp thuế thuộc Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (ACA) chuẩn bị chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 sắp tới. Nếu Quốc Hội không kịp thời giải quyết, khoảng 22 triệu người đang tham gia chương trình sẽ đối diện với tình trạng chi phí bảo hiểm tăng vọt.

Theo các số liệu nghiên cứu, tại một số tiểu bang nghèo, mức phí bảo hiểm có thể tăng gấp nhiều lần. Phòng Ngân sách Quốc hội dự đoán khoảng bốn triệu người có thể phải bỏ hẳn bảo hiểm, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế và các bệnh viện công.

Dữ liệu từ SmartAsset cho thấy tại một số địa phương như Mississippi, phí bảo hiểm hàng tháng có thể nhảy từ 41 MK lên 605 MK, tương đương mức tăng 1,376%, trong khi West Virginia ghi nhận mức tăng hơn 1,058%. Nhóm chính sách y tế KFF ước tính chi phí tự trả của người dân sẽ tăng trung bình 114%. Dù các DB Dân Chủ nỗ lực thúc đẩy gia hạn, nhưng Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua dự luật y tế mới mà không bao gồm các khoản trợ cấp này.

Trong bối cảnh Quốc Hội đã tạm nghỉ cho đến đầu năm sau, việc các khoản trợ cấp hết hạn vào cuối năm là điều gần như chắc chắn. Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) dự báo khoảng 4 triệu người có thể bỏ hẳn bảo hiểm. Sự việc này không chỉ gây khốn đốn cho người dân mà còn khiến các bệnh viện có thể phải tăng giá dịch vụ chung để bù đắp cho các ca điều trị không được bảo hiểm thanh toán.

Chỉ Trong Một Tuần, Bốn Người Chết Trong Trại Giam Của ICE.

Hôm Thứ Sáu, Sở Thi Hành Di Trú Hoa Kỳ (ICE) cho hay tuần này có bốn di dân qua đời trong lúc bị giam giữ; khiến tổng số người chết trong trại giam ICE từ đầu năm 2025 lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua, theo Reuters.

Theo ICE, bốn di dân xấu số đến từ Haiti, Nicaragua, Eritrea và Bulgaria. Họ qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 15 tháng 12. Hai trường hợp được cho là liên quan đến cấp cứu y khoa, hai trường hợp còn lại được cho là do “nguyên nhân tự nhiên.” Hiện các sự việc vẫn đang được điều tra.

Hiện nay, dưới thời Tổng thống Trump, số di dân bị bắt giữ để chờ trục xuất đã tăng vọt lên mức kỷ lục là 66,000 người. Đảng Dân Chủ lo ngại rằng chính quyền đang lơ là việc chăm sóc sức khỏe cho những người bị giam. Để giải quyết tình hình, một thẩm phán liên bang vừa ra lệnh cho phép các DB được quyền vào thăm và kiểm tra bất ngờ các trại giam mà không cần báo trước, nhằm bảo đảm mọi người được đối xử nhân đạo hơn.

Trung Tâm Kennedy Sốt Sắng Gắn Thêm Tên Trump; TNS Sanders Sẽ Soạn Dự Luật Cấm Đặt Tên Bậy Bạ.

Hôm Thứ Sáu, tên của Tổng thống Trump đã được gắn lên mặt tiền của Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn Kennedy (Kennedy Center) tại thủ đô Washington, chỉ một ngày sau khi hội đồng quản trị biểu quyết đổi tên nơi này thành Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Quyết định nói trên lập tức gây nên nhiều phản ứng bất bình trong giới Dân Chủ cũng như trong gia đình cố Tổng thống John F. Kennedy. Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi tên một công trình mang tính đài tưởng niệm liên bang phải do Quốc Hội phê chuẩn, đồng thời các đạo luật hiện hành cũng giới hạn việc dựng thêm bia, bảng hay biểu tượng có tính cách vinh danh cá nhân trong khuôn viên công cộng của trung tâm.

TNS Bernie Sanders cho hay sẽ đệ trình một dự luật nhằm cấm các tổng thống đương nhiệm đặt tên mình lên các công trình liên bang. Ông chỉ trích đây là hành vi “tự tôn và ái kỷ” quá mức.

Trung tâm này vốn được đặt tên để vinh danh Tổng thống John F. Kennedy sau khi ông bị ám sát. Các lãnh đạo lâm thời của trung tâm phân bua rằng việc đổi tên không ảnh hưởng đến đài tưởng niệm Kennedy hiện có. Tổng thống Trump ca ngợi quyết định này và cho rằng chính ông đã “cứu” trung tâm khỏi bị suy sụp.

Hồ Sơ Epstein: Công Bố Rầm Rộ, Thực Chất Nghèo Nàn.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu công bố hàng loạt hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, sau nhiều tháng bị Quốc Hội gây áp lực buộc phải giải mật. Đây là loạt tài liệu mà chính quyền Trump từng hứa sẽ công bố đầy đủ nhưng rồi bất ngờ đổi hướng, khiến Quốc Hội phải thông qua một đạo luật bắt buộc.

Tuy nhiên, theo các cơ quan truyền thông lớn như CBS News và CNN, phần lớn tài liệu vừa được công bố không mang lại thông tin mới. Nhiều hồ sơ vốn đã từng được biết đến trước đây, trong khi ít nhất 550 trang bị bôi đen hoàn toàn. Đáng chú ý, toàn bộ 119 trang lời khai trước đại bồi thẩm đoàn đều bị che kín, không để lộ bất kỳ chi tiết nào. Việc công bố cũng trễ hạn 30 ngày so với quy định, làm dấy lên chỉ trích từ cả Đảng Dân Chủ lẫn một số DB Cộng Hòa, cho rằng Bộ Tư Pháp không tuân thủ tinh thần minh bạch mà luật đặt ra.

Lãnh đạo khối thiểu số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng: “Việc công bố cả núi tài liệu bị bôi đen đã vi phạm tinh thần minh bạch mà luật pháp đòi hỏi. Không thể chấp nhận việc toàn bộ một tập hồ sơ 119 trang bị che kín mà không có lời giải thích thỏa đáng.”

Trong các tài liệu được công bố, hình ảnh và tên tuổi của cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện rất nhiều lần. Ngược lại, Tổng thống Trump gần như vắng bóng, dù mối quan hệ xã giao giữa Trump và Epstein từng được báo chí Hoa Kỳ ghi nhận từ nhiều năm trước. Việc Tòa Bạch Ốc liên tục nhấn mạnh đến “bằng hữu Dân Chủ của Epstein” càng khiến dư luận nghi ngờ rằng hồ sơ đã được chọn lọc theo động cơ chính trị.

Một chi tiết gây phẫn nộ là hồ sơ cho thấy FBI đã nhận được tố cáo về Epstein từ năm 1996. Thế nhưng, sự việc không được giải quyết dứt điểm mà kéo dài gần ba thập niên, để mặc cho nhiều nạn nhân tiếp tục bị xâm hại. Danh sách những nhân vật nổi tiếng xuất hiện trong hồ sơ còn có ca sĩ Michael Jackson và ký giả Walter Cronkite, dù không có bằng chứng họ phạm pháp. Trong bối cảnh đó, việc ngày càng nhiều người tin rằng chính phủ đã che giấu sự thật suốt nhiều năm qua cũng là điều khó tránh.

Nhận định về sự việc, bà Julie K. Brown, ký giả tờ Miami Herald — người có loạt bài điều tra góp phần đưa đến việc bắt giữ Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell — cho rằng khối tài liệu vừa công bố “gần như không đem lại điều gì mới mẻ”. Theo bà, nhiều phần bị che giấu một cách khó hiểu, khiến việc giải mật này mang tính biểu trưng nhiều hơn là có giá trị thực chất.

Bà Julie K. Brown cũng nhấn mạnh rằng, bất luận kết quả giải mật còn hạn chế, chính các nạn nhân mới là những người đáng được ghi nhận, bởi họ đã kiên trì đấu tranh trong nhiều năm để buộc các cơ quan công quyền phải mở hồ sơ và chịu trách nhiệm trước công luận.

New York: DB Elise Stefanik Rút Lui Cuộc Đua Thống Đốc, Sẽ Rời Quốc Hội.

Hôm Thứ Sáu, DB Elise Stefanik của tiểu bang New York, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, bất ngờ tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử Thống đốc New York và sẽ không tái tranh cử Quốc Hội vào năm 2026.

Theo New York Times, quyết định này được xem là bước ngoặt lớn, làm xáo trộn cục diện cuộc đua vốn được dự đoán sẽ rất gay gắt trong kỳ bầu cử sắp tới.

Trong thông cáo trên mạng xã hội, Stefanik cho biết bà đưa ra quyết định sau khi cân nhắc muốn dành thời gian cho gia đình và tránh một cuộc bầu cử sơ bộ tốn kém không cần thiết. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, bà đã phải chịu nhiều áp lực sau những rạn nứt nội bộ Đảng Cộng Hòa và thiếu sự ủng hộ từ Tòa Bạch Ốc.

Dù từng là chiến binh MAGA trung thành, Stefanik đã gặp trở ngại lớn khi Tổng thống Trump từ chối dành cho bà sự ủng hộ công khai trước đối thủ Bruce Blakeman.

Bên cạnh đó, các cuộc thăm dò cho thấy bà bị Thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul dẫn trước tới 19 điểm. Việc Stefanik rút lui, cùng với việc DB Marjorie Taylor Greene rời nhiệm sở vào tháng Giêng, cho thấy làn sóng bất mãn của các thành viên Cộng Hòa dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson. Sau khi rời chính trường, Stefanik dự kiến sẽ chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Tòa Án Chặn Chính Quyền Trump Siết Điều Kiện Trợ Cấp Cho Người Vô Gia Cư

Hôm Thứ Sáu, một tòa án tại Rhode Island đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm áp đặt các điều kiện khắt khe đối với khoản tài trợ hơn 3 tỉ MK dành cho người vô gia cư.

Thẩm phán Mary McElroy phán quyết rằng Bộ Gia cư và Đô thị (HUD) không được thay đổi cách phân phối tiền từ chương trình Continuum of Care, vốn giúp cung cấp nhà ở lâu dài và các dịch vụ thiết yếu cho những người cơ nhỡ không nơi tá túc.

Quyết định được đưa ra sau khi 20 tiểu bang cùng thủ đô Washington, D.C., và nhiều chính quyền địa phương cảnh báo rằng các thay đổi này có thể khiến khoảng 170,000 người mất chỗ ở, ngay giữa mùa đông lạnh giá.

Thẩm phán cho rằng các hành động của HUD đi ngược lại Đạo luật McKinney-Vento, vốn ưu tiên việc ổn định nhà ở lâu dài cho người dễ bị tổn thương, như gia đình có trẻ em, cựu quân nhân và nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Chính quyền Trump lâu nay chỉ trích mô hình “nhà ở trước hết,” và muốn chuyển sang các chương trình nhà ở tạm thời có kèm theo điều kiện làm việc; nhưng tòa án cho rằng việc này có thể làm gián đoạn các khoản hỗ trợ và tổn hại đến lợi ích cộng đồng.

Bộ Tư Pháp Kháng Án Phán Quyết Bác Cáo Trạng Nhắm Vào James Comey Và Letitia James.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp loan báo sẽ kháng cáo phán quyết bác bỏ các vụ án hình sự nhắm vào cựu Giám đốc FBI James Comey và Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James.

Trước đó, Thẩm phán Liên bang Cameron Currie đã hủy bỏ các cáo trạng này với lý do Lindsey Halligan — công tố viên phụ trách vụ án — được bổ nhiệm vào chức vụ Quyền Công tố viên khu vực Đông Virginia sai thủ tục pháp lý và vi phạm Hiến pháp. Vì vậy, Thẩm phán Currie khẳng định mọi hành động hành pháp phát sinh từ sự bổ nhiệm sai luật này đều phải bị bãi bỏ.

Bộ Tư Pháp cho biết quyết định kháng cáo đã được dự liệu từ trước, sau khi Tòa Bạch Ốc và Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi công khai ý định đưa sự việc lên Tòa Khán Án Khu vực 4 để xét lại. Tuy nhiên, sự việc này càng gây chú ý khi các đại bồi thẩm đoàn tại Norfolk và Alexandria, Virginia, đã hai lần từ chối truy tố lại James; trong khi đó, cơ hội tái truy tố Comey gần như không còn, do thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết từ cuối tháng 9. Cả Comey và James đều khẳng định những cáo buộc nhắm vào họ là "vô căn cứ" và chỉ là đòn trả đũa chính trị của Tòa Bạch Ốc.

Trung Tướng Francis Donovan Được Đề Cử Lãnh Đạo Bộ Tư Lệnh Miền Nam, Sẽ Làm Căng Hơn Với Venezuela.

Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Trump đã đề cử Trung Tướng Thủy quân Lục chiến Francis L. Donovan làm Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Miền Nam, theo New York Times.

Sự việc diễn ra sau khi Đô đốc Alvin Holsey bất ngờ từ nhiệm. Các viên chức quốc phòng cho hay Holsey bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công nhắm vào can phạm bị cáo buộc buôn bán ma túy trên biển. Tính từ đầu tháng 9, các cuộc không kích vào những ghe, thuyền ở vùng Caribbean và đông Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 104 người thiệt mạng. Cơ nguy xảy ra đụng độ vũ trang với Venezuela cũng gia tăng sau khi Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu, khiến Tổng thống Nicolás Maduro phải chỉ thị hải quân hộ tống các chuyến hàng.

Donovan là một viên tướng dày dạn kinh nghiệm trong các chiến dịch tác chiến đặc biệt, từng nổi tiếng với việc giúp quân đội thích ứng các hệ thống radar di động khi đối đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, ông dự kiến sẽ nhận ngôi sao thứ tư để trở thành Đại tướng.

Hoa Kỳ Không Kích Dữ Dội ISIS Tại Syria, Trả Thù Cho Ba Người Thiệt Mạng Tuần Trước.

Hôm Thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ đã mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu của tổ chức ISIS tại Syria, nhằm trả đũa vụ tấn công hồi cuối tuần trước khiến hai quân nhân Hoa Kỳ và một thông dịch viên thiệt mạng, theo CBS News.

Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết chiến dịch mang mật danh Operation Hawkeye Strike, đã đánh trúng hơn 70 mục tiêu tại nhiều địa điểm ở miền trung Syria, sử dụng hơn 100 loại phi đạn có tính chính xác cao. Lực lượng tham chiến gồm chiến đấu cơ F-15, F-16 (xuất phát từ Jordan), chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt, trực thăng Apache cùng hỏa lực pháo binh. CENTCOM mô tả đây là một “cuộc tấn công ồ ạt,” nhắm vào các cơ sở hạ tầng và kho khí tài của quân khủng bố.

Theo Ngũ Giác Đài, ba nạn nhân bị thiệt mạng hồi tuần trước là Trung sĩ William Howard, Trung sĩ Edgar Torres Tovar thuộc Vệ Binh Quốc Gia Iowa, cùng thông dịch viên Ayad Mansoor Sakat. Họ bị một tay súng ISIS phục kích gần Palmyra trong lúc hỗ trợ một lãnh đạo địa phương; ngoài ra còn có ba quân nhân khác bị thương. Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã tham dự lễ truy điệu tại căn cứ Dover và thề sẽ trả đũa “bằng sức mạnh áp đảo.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Trump đang thực hiện đúng lời hứa trước công luận. CENTCOM cho hay, kể từ sau vụ tấn công, Hoa Kỳ đã tiến hành 10 chiến dịch tại Syria và Iraq, dẫn đến việc tiêu diệt hoặc bắt giữ 23 phần tử khủng bố. ‘

Tiểu Bang Washington Phản Đối Kế Hoạch Siết Dịch Vụ Y Tế Chuyển Giới Cho Trẻ Vị Thành Niên.

Hôm Thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp Washington Nick Brown lên tiếng chỉ trích kế hoạch mới của chính phủ liên bang nhằm cấm các dịch vụ y tế xác định lại phái tính (gender-affirming) cho trẻ vị thành niên trên toàn quốc.

Theo các quy định mới do Bộ Y tế và Nhân sinh Hoa Kỳ đề nghị, các bệnh viện và cơ sở y tế sẽ bị cắt nguồn ngân sách Medicare hoặc Medicaid nếu tiếp tục cung cấp dịch vụ xác định lại phái tính cho thanh thiếu niên. Mục tiêu của hành động này là ngăn chặn các hãng bảo hiểm chính phủ chi trả cho các loại thuốc và thủ thuật y tế liên quan, ngay cả tại các tiểu bang mà dịch vụ này vẫn được luật pháp bảo vệ như Washington.

Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Washington Nick Brown đã gay gắt chỉ trích quy định trên là "tàn nhẫn và dư thừa," đồng thời khẳng định quyền được sử dụng dịch vụ y tế của người chuyển giới tại Washington vẫn không thay đổi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hạ Viện vừa thông qua Đạo luật hình sự hóa việc xác định lại phái tính cho trẻ em, kèm theo hành động cắt giảm hàng loạt ngân khoản tài trợ y tế nhi khoa từ Liên bang. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi đang thảo luận các biện pháp pháp lý để đối phó với quy định này.

Phát Hiện Ổ Cúm Gia Cầm Mới Lây Sang Đàn Bò Sữa Ở Wisconsin.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) xác nhận một trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao trong đàn bò sữa tại tiểu bang Wisconsin, theo Reuters.

Theo các viên chức y tế, đây là mầm bệnh lây từ động vật hoang dã sang, không phải lây từ các đàn bò ở Texas vào cuối năm 2023. Vi khuẩn được xác định là chủng H5N1 kiểu gen D1.1, tương tự như các trường hợp nhiễm bệnh từng xuất hiện tại Nevada và Arizona hồi đầu năm.

Theo USDA, vi khuẩn được phát hiện qua chương trình kiểm tra sữa toàn quốc. Dù sự việc nghe có vẻ lo ngại, nhưng người dân không nên quá hoang mang vì sữa bán tại các hệ thống bán lẻ vẫn rất an toàn. Quy trình tiệt trùng sữa thương mại đủ khả năng tiêu diệt vi khuẩn, và sữa từ những con bò bị bệnh đều đã bị tiêu hủy.

USDA kêu gọi các chủ trại bò tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bắt buộc về an toàn sinh học, theo dõi kỹ gia súc và báo cáo ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, một số TNS đang thúc giục chính quyền liên bang sớm xây dựng kế hoạch phát triển vắc-xin cúm gia cầm cho gia súc.

Chính Quyền Trump Sẽ Rà Soát Toàn Bộ Hệ Thống Khu Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Và Trại Cá Giống.

Trong tuần này, chính quyền Trump loan báo kế hoạch rà soát lại toàn bộ các khu bảo tồn động vật hoang dã và trại cá giống liên bang, theo The Hill.

Giám đốc Sở Cá và Động vật Hoang dã (FWS) Brian Nesvik đã ban hành chỉ thị yêu cầu các viên chức xác định những cơ sở được thành lập cho các mục đích không còn phù hợp với sứ mạng hiện thời của cơ quan.

Cuộc rà soát toàn diện này sẽ đánh giá lại cơ cấu tổ chức, nguồn lực và hiệu quả quản trị của hệ thống gồm 573 khu bảo tồn và 71 trại cá giống trên khắp Hoa Kỳ.

Hai viên chức Joshua Coursey và David Miko được chỉ định để soạn thảo các kiến nghị thay đổi. Bản tóm lược sơ khởi dự trù sẽ hoàn tất vào ngày 5 tháng Giêng năm 2026, và phúc trình chi tiết về các hành động cụ thể phải được đệ trình trước ngày 15 tháng 2.

Virginia: Hội Đồng Đại Học Virginia Bổ Nhiệm Tân Viện Trưởng, Phớt Lờ Yêu Cầu Của Thống Đốc Đắc Cử.

Hôm Thứ Sáu, Hội đồng Quản trị Đại học Virginia (UVa) đã loan báo việc bổ nhiệm Scott C. Beardsley làm Viện trưởng kế nhiệm của trường. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu của Thống đốc đắc cử Abigail Spanberger về việc hoãn bổ nhiệm cho đến khi bà chính thức nhậm chức vào đầu năm tới.

Beardsley hiện là Khoa trưởng Trường Kinh doanh Darden; ông nhận được sự ủng hộ thống nhất từ các viên chức trong hội đồng nhờ vào kinh nghiệm điều hành và những thành tựu vượt trội tại trường kinh doanh công lập hàng đầu Hoa Kỳ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng sau khi cựu Viện trưởng James Ryan bị ép buộc phải từ chức hồi tháng 6. Trước đó, Bộ Tư Pháp đã gây áp lực và đe dọa cắt ngân sách liên bang của trường liên quan đến các quy định bắt buộc về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

TNS Mark Warner đã lên tiếng chỉ trích hành động ép buộc Ryan rời vị trí là "quá đáng," gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống quản trị độc lập của các đại học công lập tại Virginia.

Trong khi Thống đốc mãn nhiệm Glenn Youngkin hoan nghênh sự lựa chọn này và ca ngợi tiến trình tuyển chọn là "đẳng cấp thế giới," thì các lãnh đạo Đảng Dân Chủ lo ngại sự việc này làm giảm niềm tin của công chúng vào sự minh bạch của nhà trường. Phó Thống đốc đắc cử Ghazala Hashmi khẳng định việc bổ nhiệm vội vã khi hội đồng còn nhiều ghế trống là thiếu tôn trọng tiến trình chuyển giao quyền lực dân chủ.

Hãng Ford Thu Hồi Gần 273,000 Xe Vì Cơ Nguy Xe Tự Lăn Bánh Khi Đang Đậu Xe.

Hôm Thứ Sáu (19/12), hãng xe Ford Motor loan báo sẽ thu hồi gần 273,000 xe do gặp lỗi chức năng đậu xe, dẫn đến tình trạng xe có thể tự lăn bánh và có cơ nguy xảy ra tai nạn, theo CBS News.

Theo NHTSA, đợt thu hồi này áp dụng cho một số mẫu xe điện bán tải F-150 Lightning BEV sản xuất trong các năm 2022–2026; dòng xe Mustang Mach-E các đời 2024–2026; cùng xe bán tải Maverick các đời 2025–2026. Nguyên nhân sự việc được xác định là do bộ phận điều khiển đậu xe tích hợp có thể không khóa đúng vị trí khi tài xế chuyển sang số đậu.

Ford cho biết sẽ gửi thư thông báo đến các chủ xe bị ảnh hưởng kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2026. Lỗi này liên quan đến phần mềm và có thể được giải quyết bằng bản cập nhật từ xa (over-the-air), hoặc thông qua hệ thống đại lý chính thức; mã số thu hồi của Ford cho đợt này là 25C69.

Hồi tháng 6, hãng xe này cũng từng phải thu hồi hơn 197,000 xe Mustang Mach-E do một lỗi khác liên quan đến chốt cửa.

Đài Loan: Tấn Công Bằng Dao Và Lựu Đạn Khói, Ba Người Chết, 11 Người Bị Thương.

Hôm Thứ Bảy, một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra tại Đài Bắc, khiến ba người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, theo NBC News. Nhà chức trách Đài Loan cho biết can phạm là Chang Wen, 27 tuổi, đã chuẩn bị kế hoạch từ trước và hành động một mình.

Theo cảnh sát, Chang bắt đầu gây rối vào khoảng 3 giờ 40 chiều, phóng hỏa tại nhiều nơi, từ đường phố, xe cộ và cả nơi ở. Sau đó, y đến ga xe điện ngầm Taipei Main, ném lựu đạn khói và dùng dao đâm chết một người. Can phạm tiếp tục chạy đến khu thương xá Eslite Spectrum Nanxi, ném thêm lựu đạn khói và đâm chết hai người khác.

Sau khi gây án, Chang nhảy từ tầng năm của thương xá xuống và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát cho biết anh này đã khảo sát các địa điểm trước khi ra tay; lựu đạn khói được mua qua mạng. Chang từng phục vụ quân đội nhưng bị cho giải ngũ vì lái xe say rượu, đồng thời bị truy tìm từ tháng 7 do không trình diện nghĩa vụ quân sự. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án.

Sự việc này gây chấn động Đài Loan, vì tội ác bạo lực rất hiếm xảy ra ở đây. Chính quyền đã tăng cường an ninh tại các nơi đông người, nhất là khi chuẩn bị qua năm mới.

Dự thảo mới: Bộ Công an Việt Nam muốn chấm điểm và xếp hạng công dân qua VneID

Một dự thảo nghị quyết về phát triển “công dân số”, do Bộ Công an soạn thảo và đang được lấy ý kiến công chúng từ 12 đến 31 tháng 12, vừa được đăng tải trên trang mạng của Bộ. Theo đó, mỗi công dân sẽ được chấm “điểm công dân số” và phân thành ba hạng: “Tích cực”, “Cơ bản” và “Chưa xếp hạng”, thông qua ứng dụng VNeID.

Điểm số được tính dựa trên nhiều yếu tố: việc cập nhật và xác thực dữ liệu cá nhân, mức độ sử dụng các dịch vụ công, cũng như các hoạt động đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số. Những hành vi như giao dịch tài chính, mua sắm, dùng mạng xã hội trên VNeID đều được cộng điểm theo từng lần hoặc từng ngày. Công dân còn được cộng thêm điểm nếu chia sẻ, cung cấp dữ liệu, hoặc gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước.

Theo dự thảo, công dân đạt từ 350 điểm trở lên sẽ được xếp hạng “Tích cực”, và được giảm từ 10% đến 100% thuế, phí, lệ phí khi làm thủ tục hành chính qua VNeID. Những người đạt từ 100 đến 349 điểm được xếp hạng “Cơ bản”, chỉ hưởng một phần ưu đãi. Công dân dưới 100 điểm sẽ “Chưa xếp hạng” và không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào.

Dự thảo này mở ra một mô hình quản lý và khuyến khích hành vi công dân dựa trên điểm số gắn liền với định danh số, với các ưu đãi tài chính – hành chính dành cho những người tích cực tham gia vào hệ sinh thái số của nhà nước.