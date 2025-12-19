Ảnh Bill Clinton Xuất Hiện Nhiều Trong Đợt Công Bố Hồ Sơ Epstein Đầu Tiên





WASHINGTON — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu công bố đợt hồ sơ đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra trùm tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Trong số hàng ngàn tài liệu và hình ảnh được giải mật, nhiều tấm ảnh có mặt cựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện khá nổi bật, theo tin AP.





Các hồ sơ gồm nhiều hình chụp Clinton trên máy bay riêng, trong đó có ảnh ông ngồi cạnh một phụ nữ (gương mặt đã bị che), tay người này khoác qua vai ông. Một hình khác cho thấy Clinton ở hồ bơi cùng Ghislaine Maxwell và một người thứ ba không rõ danh tính. Một bức ảnh khác ghi lại cảnh Clinton trong bồn nước nóng với một phụ nữ, gương mặt cũng bị che. Tài liệu không ghi rõ thời gian hay địa điểm chụp, và phần lớn thiếu bối cảnh giải thích.



Những hình ảnh này chỉ là một phần rất nhỏ trong “vài trăm ngàn” hồ sơ mà Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết đang nằm trong phạm vi điều tra. Clinton, nay 79 tuổi, từ lâu đã vướng nhiều tai tiếng cá nhân trong sự nghiệp chính trị, bao gồm vụ bị Hạ viện luận tội năm 1998. Mối liên hệ của ông với Epstein và Maxwell vào cuối thập niên 1990, đầu 2000 vốn đã được báo chí ghi nhận.





Sau khi hồ sơ được công bố, một số viên chức Bạch Ốc, trong đó có phát ngôn viên Karoline Leavitt và phụ tá Steven Cheung, nhanh chóng chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, trong khi Tổng thống Donald Trump tránh bình luận khi rời Bạch Ốc đi dự diễn thuyết tại Bắc Carolina.





Phía Clinton nhấn mạnh rằng ông chưa từng bị cáo buộc sai phạm nào liên quan đến Epstein. Phát ngôn viên Angel Ureña cho rằng việc đưa các hình ảnh cũ ra ánh sáng chỉ nhằm “đánh lạc hướng dư luận khỏi những gì sắp tới hoặc những điều người ta muốn che giấu.” Ông khẳng định: “Đây không phải chuyện của Bill Clinton, chưa bao giờ là, và sẽ không bao giờ là.”





Tại Quốc hội, phía Cộng Hòa từ lâu đã tập trung vào Clinton. Ủy ban Giám sát Hạ viện do Dân biểu James Comer làm chủ tịch đã trát đòi vợ chồng Clinton ra điều trần, song chỉ nhận được đề nghị trả lời bằng văn bản. Comer yêu cầu họ phải trực tiếp ra trước ủy ban và dọa sẽ tiến hành thủ tục khinh thường Quốc hội nếu không chấp hành.





Hồ sơ cho thấy khi còn tại chức, Epstein từng nhiều lần ra vào Bạch Ốc. Sau khi Clinton rời nhiệm sở, Epstein hỗ trợ một số sinh hoạt từ thiện của ông. Clinton cũng từng nhiều lần sử dụng máy bay riêng của Epstein, trong đó có chuyến đi châu Phi năm 2002 cùng các tài tử Kevin Spacey và Chris Tucker.

Từng là biểu tượng thành công của Đảng Dân Chủ từ chiến thắng năm 1992, Clinton nay vẫn là gương mặt quen thuộc của đảng, gần đây còn diễn thuyết ủng hộ Kamala Harris tại Đại hội toàn quốc. Tuy nhiên, các mối liên hệ với Epstein một lần nữa gợi lại mặt trái của một sự nghiệp luôn song hành cùng tai tiếng cá nhân — từ vụ Gennifer Flowers đến mối quan hệ với Monica Lewinsky.





Việc công bố hồ sơ một lần nữa khơi lại những tranh cãi quanh các mối quan hệ chính trị – cá nhân kéo dài nhiều thập niên, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tránh bình luận trực tiếp về nội dung tài liệu.