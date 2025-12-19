Bản tin cà phê sáng Thứ Sáu, 19 tháng 12 năm 2025:

Thứ Năm, 18 tháng 12, can phạm nổ súng tại Đại học Brown được phát hiện đã tự sát ở New Hampshire. Trong cùng ngày, Chính quyền Tổng thống Trump loan báo tạm ngưng chương trình xổ số cấp visa, làm dấy lên tranh cãi về thẩm quyền hành pháp và chính sách di trú.

Âu Châu Đồng Ý Vay 105 Tỉ MK Giúp Ukraine

Các lãnh đạo Liên Âu đồng ý cho Ukraine vay 90 tỉ euro, khoảng 105 tỉ MK, để bảo đảm tài chánh cho Kyiv trong hai năm tới, nhưng không dùng tài sản Nga bị phong tỏa làm thế chấp.

Kế hoạch được thông qua rạng sáng Thứ Sáu, sau khi phương án dùng khoảng 210 tỉ euro tài sản quốc gia Nga bị đóng băng không đạt đồng thuận, do Bỉ lo ngại rủi ro pháp lý và trả đũa từ Moscow.

Khoản vay sẽ được bảo đảm bằng ngân sách chung Liên Âu, bị đánh giá là tốn kém và kém linh hoạt hơn, song đủ giúp Ukraine tránh cạn tiền đầu năm 2026 trong lúc bước vào giai đoạn thương lượng nhạy cảm về hòa bình.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định, còn giới quan sát cho rằng tranh cãi về tài sản Nga tiếp tục phơi bày rạn nứt nội bộ Liên Âu giữa lúc khối này muốn khẳng định vai trò trước cuộc chiến lớn nhất lục địa từ sau Thế Chiến II.

Góa Phụ Charlie Kirk Ủng Hộ JD Vance, Phe MAGA Lộ Rạn Nứt

Tại đại hội Turning Point USA ở Phoenix, Erika Kirk, góa phụ Charlie Kirk và nay là người điều hành tổ chức, tuyên bố sẽ vận động đưa Phó tổng thống JD Vance ra tranh cử và đắc cử tổng thống năm 2028.

Phát biểu được hoan nghênh nồng nhiệt nhưng cũng làm rõ không khí chia rẽ trong phong trào “Make America Great Again” thời hậu Trump, khi các phe bảo thủ công khai công kích nhau về đường hướng tương lai Đảng Cộng Hòa.

Ben Shapiro chỉ trích một số gương mặt MAGA nổi tiếng là trục lợi và phát tán thuyết âm mưu, trong khi Tucker Carlson phản pháo, cho rằng tinh thần loại trừ nội bộ là lý do ông ủng hộ Trump và ám chỉ các đòn công kích liên quan tới JD Vance.

Việc Erika Kirk sớm công khai ủng hộ Vance được xem là có sức nặng, do ảnh hưởng của Turning Point đối với giới bảo thủ trẻ, tiếp nối vai trò của Charlie Kirk khi còn sống từng tích cực thúc đẩy Trump chọn Vance làm liên danh năm 2024.

Hạ Viện Công Bố Thêm Hình Ảnh Trong Hồ Sơ Jeffrey Epstein

Các DB Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ Viện hôm Thứ Năm đã công bố thêm 68 hình ảnh từ di sản của Jeffrey Epstein, chỉ một ngày trước hạn chót luật buộc Bộ Tư Pháp phải giải mật toàn bộ hồ sơ Epstein và Ghislaine Maxwell.

Theo Ủy ban, đây chỉ là phần rất nhỏ trong khoảng 95,000 tấm ảnh mới nhận được; loạt hình vừa công bố gồm các dòng trích tiểu thuyết Lolita viết trên thân một phụ nữ giấu tên, ảnh giấy tờ thông hành và căn cước nhiều nước Đông Âu, tin nhắn về một thiếu nữ 18 tuổi từ Nga với mức giá “1,000 MK mỗi cô,” cùng ảnh vũ khí và thuốc men có che thông tin cá nhân.

Một số nhân vật nổi tiếng như Bill Gates hay Noam Chomsky bị cho là xuất hiện trong ảnh, nhưng phía Dân Chủ nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa họ bị cáo buộc phạm tội, tương tự các hình trước đó có mặt Trump và Bill Clinton.

Tòa Bạch Ốc và nhiều DB Cộng Hòa chỉ trích việc công bố là “nhặt nhạnh tiểu tiết” nhằm bôi nhọ Trump, trong khi DB Robert Garcia tuyên bố sẽ tiếp tục đưa tài liệu ra ánh sáng và yêu cầu Bộ Tư Pháp chấm dứt che giấu thông tin.

Can Phạm Nổ Súng Đại Học Brown Tự Sát; Chính Quyền Trump Tạm Ngưng Xổ Số Visa

Giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết Claudio Manuel Neves Valente, 48 tuổi, can phạm vụ nổ súng tại Đại học Brown khiến hai sinh viên thiệt mạng và chín người bị thương, đã được phát hiện chết do tự sát tại một kho hàng ở New Hampshire.

Valente, công dân Bồ Đào Nha và là cựu sinh viên Brown, bị nghi cũng là thủ phạm bắn chết giáo sư MIT Nuno F.G. Loureiro tại vùng Boston hai ngày sau vụ tấn công đầu.

Khi được phát hiện, y mang theo hai khẩu súng, một túi xách và nhiều tang chứng trùng với hiện trường, sau khi FBI treo thưởng tới 50,000 MK cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem loan báo chính quyền Trump tạm ngưng chương trình xổ số cấp visa sau khi biết Valente từng nhập cảnh Hoa Kỳ qua diện này và được cấp thẻ thường trú năm 2017, dù thẩm quyền pháp lý để Tổng thống đơn phương đình chỉ một chương trình do Quốc Hội lập ra vẫn còn gây tranh cãi.

Chính Quyền Trump Mở Rộng Đóng Băng Hồ Sơ Di Trú

Chính quyền Trump đã mở rộng lệnh hoãn duyệt xét hồ sơ di trú hợp pháp đối với công dân 20 quốc gia mới được thêm vào danh sách hạn chế nhập cảnh.

Sở Di Trú ngưng toàn bộ việc xét đơn điều chỉnh quy chế, thường trú và nhập tịch của công dân những nước này, nhiều người hiện sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng nay rơi vào tình trạng hồ sơ bị “đóng băng” vô thời hạn.

Theo sắc lệnh mới, Hoa Kỳ cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria, đồng thời áp dụng các hạn chế một phần với 15 nước khác, nâng tổng phạm vi ảnh hưởng của các sắc lệnh di trú thời Trump lên hơn 60% số quốc gia tại Phi Châu và khoảng 20% toàn cầu.

Giám đốc USCIS Joseph Edlow nói việc rà soát toàn diện là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trong khi giới phê bình cáo buộc chính sách mang tính phân biệt sắc tộc và làm tê liệt con đường di trú hợp pháp.

Thượng Viện Chuẩn Thuận Thêm 97 Nhân Sự Cho Chính Quyền Trump

Thượng Viện do Cộng Hòa kiểm soát đã biểu quyết chuẩn thuận thêm 97 đề cử nhân sự cấp trung và thấp cho chính quyền Trump theo hình thức bỏ phiếu tập thể.

Với tỷ số 53–43, Thượng Viện lấp đầy hàng loạt vị trí trống tại nhiều bộ và cơ quan liên bang, nâng tổng số nhân sự được chuẩn thuận từ đầu nhiệm kỳ hai của Trump lên 417 người, vượt xa cùng giai đoạn nhiệm kỳ đầu cũng như thời Biden.

Nổi bật trong danh sách có cựu DB Anthony D’Esposito làm Tổng Thanh tra Bộ Lao Động, Scott Mayer và James Murphy gia nhập Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia, Tammy Bruce giữ chức Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, và trước đó một ngày Jared Isaacman được chuẩn thuận lãnh đạo NASA với sự ủng hộ lưỡng đảng.

Lãnh tụ đa số John Thune cho rằng quy trình chuẩn thuận theo nhóm giúp Tổng thống sớm có đầy đủ ê kíp làm việc và giảm bớt khả năng trì hoãn từ phía Dân Chủ.

Trump Cho Nghỉ Lễ Đêm Giáng Sinh Và Ngày 26 Tháng 12

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, ấn định Đêm Giáng Sinh 24 tháng 12 và ngày 26 tháng 12 năm nay là các ngày nghỉ lễ liên bang.

Quyết định đồng nghĩa phần lớn các cơ quan trung ương sẽ nghỉ liên tiếp từ Thứ Tư đến Thứ Sáu, song thủ trưởng cơ quan vẫn có quyền giữ lại một số bộ phận trực vì công vụ và an ninh.

Đây không phải là tiền lệ mới, vì trong nhiệm kỳ đầu Trump từng hai lần cho Đêm Giáng Sinh là ngày nghỉ liên bang, và hiện tổng số ngày lễ liên bang trong năm lên tới 13 ngày.

Tuy nhiên, các ngày nghỉ bổ sung này chỉ có hiệu lực trong năm nay; muốn trở thành ngày lễ vĩnh viễn, Quốc Hội vẫn phải thông qua và tổng thống ký ban hành, như trường hợp Juneteenth năm 2021.

Ngũ Giác Đài: Hạ Sát Thêm Năm “Khủng Bố Ma Túy” Trên Thái Bình Dương

Quân đội Hoa Kỳ hôm Thứ Năm thực hiện hai cuộc không kích nhắm vào hai ghe bị cáo buộc buôn ma túy trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương, hạ sát năm người bị gọi là “khủng bố ma túy.”

Theo thông cáo và video 30 giây đăng trên X, ba người chết trên chiếc ghe thứ nhất, hai người trên chiếc thứ hai; Bộ Tư lệnh Miền Nam nói các ghe đang đi trên tuyến hàng hải quen thuộc của giới buôn ma túy và do thành viên các tổ chức khủng bố điều hành nhưng không nêu danh tánh.

Chính quyền cho hay không có quân nhân Hoa Kỳ nào bị thương, và tính từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành ít nhất 26 cuộc tấn công tương tự tại vùng Caribbean và đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 104 người thiệt mạng.

Một vụ không kích ngày 2 tháng 9 từng gây tranh cãi do bị tố bắn chết hai người sống sót đang bám vào ghe, song Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Roger Wicker cho rằng ông không thấy bằng chứng tội ác chiến tranh, dù một số chuyên gia luật quốc tế cảnh báo nguy cơ vi phạm luật.

Trump Media Sáp Nhập Công Ty Nhiệt Hạch Trong Thương Vụ 6 Tỉ MK

Trump Media & Technology Group loan báo đạt thỏa thuận sáp nhập toàn cổ phiếu trị giá khoảng 6 tỉ MK với TAE Technologies, công ty năng lượng nhiệt hạch được Google hậu thuẫn.

Thỏa thuận được mô tả là canh bạc lớn, đặt cược vào nhu cầu điện khổng lồ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo; Trump Media sẽ trở thành công ty mẹ của Truth Social, TAE Power Solutions và TAE Life Sciences.

Sau khi hoàn tất vào giữa năm 2026, cổ đông mỗi bên sẽ nắm khoảng 50% thực thể mới, riêng Trump từ 40% còn khoảng 20%, trong khi tin tức thương vụ lập tức đẩy giá cổ phiếu Trump Media tăng vọt dù công ty vẫn lỗ 54.8 triệu MK trong quý gần nhất.

Trump Media cam kết bơm 200 triệu MK khi ký kết và thêm 100 triệu MK khi nộp hồ sơ niêm yết, nhưng DB Don Beyer cảnh báo nguy cơ xung đột lợi ích và kêu gọi Quốc Hội giám sát chặt chẽ để công quỹ không bị lèo lái vì lợi ích riêng của Trump và thân hữu.

TikTok Ký Thỏa Thuận Bán Hoạt Động Tại Hoa Kỳ Cho Nhóm Đầu Tư Mỹ

TikTok đã ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ, nhằm tuân thủ đạo luật buộc ByteDance phải thoái vốn nếu không muốn ứng dụng bị cấm.

Một liên doanh mới sẽ được thành lập tại Hoa Kỳ với đa số thành viên hội đồng quản trị là người Mỹ; nhóm đầu tư gồm Oracle, Silver Lake và quỹ MGX dự kiến nắm giữ 45% cổ phần, trong khi ByteDance chỉ được phép giữ dưới 20%.

Để bảo đảm an ninh, thuật toán gợi ý nội dung sẽ do Oracle lưu trữ và huấn luyện lại hoàn toàn dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ, một viên chức cấp cao khẳng định đề nghị này phù hợp các quy định trong luật hiện hành.

Dù hạn chót ban đầu là tháng Giêng 2025, Trump đã nhiều lần ký sắc lệnh hoãn thi hành, gần nhất kéo dài tới ngày 23 tháng Giêng 2026, trong khi DB John Moolenaar và một số viên chức vẫn yêu cầu giám sát chặt để cắt đứt mọi liên hệ với ByteDance.

Thượng Viện Bế Tắc Vụ Ngân Sách Vì Trump Đòi Giải Thể Cơ Quan Khí Hậu

Một thỏa thuận ngân sách lớn tại Thượng Viện bất ngờ sụp đổ tối Thứ Năm khi hai TNS Dân Chủ Colorado chặn tiến trình để phản đối ý định của Trump giải thể Trung Tâm Nghiên Cứu Khí Quyển Quốc Gia (NCAR) đặt tại Boulder.

Giám đốc Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Russell Vought từng gọi NCAR là “một trong những nguồn gây báo động giả về khí hậu lớn nhất quốc gia,” khiến TNS Michael Bennet và John Hickenlooper tuyên bố không cho tiến hành biểu quyết nếu Quốc Hội không bảo đảm cơ quan này được tiếp tục tồn tại.

Gói ngân sách bị chặn, gọi là “minibus,” bao gồm năm dự luật chi tiêu, trong đó có ngân sách cho Ngũ Giác Đài và Bộ Y Tế, vốn được kỳ vọng bảo đảm 85–90% hoạt động của chính phủ liên bang đến tháng 9 năm 2026.

TNS Hickenlooper cho hay Quỹ Khoa học Quốc gia định cắt 30–40% ngân sách NCAR, đe dọa sinh mệnh trung tâm, nên yêu cầu điều khoản bảo vệ phải được ghi trực tiếp vào văn bản; Lãnh tụ Dân Chủ Chuck Schumer gọi việc nhắm vào một cơ quan khoa học tầm quốc tế là “đáng ghê tởm.”

Liên Âu Chung Vay 90 Tỉ Euro Tài Trợ Ukraine

Rạng sáng Thứ Sáu 19/12, sau nhiều giờ thương thảo, các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý vay nợ chung để cấp khoản kinh phí 90 tỉ euro, tương đương khoảng 105 tỉ MK, cho Ukraine trong hai năm 2026–2027.

Theo thỏa thuận, Liên Âu không trực tiếp sử dụng khối tài sản quốc gia Nga đang bị phong tỏa mà chọn “phương án B”: cùng đứng ra vay tiền, với khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối.

Bỉ, nơi giữ khoảng 185 tỉ euro trong tổng 210 tỉ euro tài sản Nga bị niêm phong, lo ngại nguy cơ kiện tụng và bị Moscow trả đũa nếu giải tỏa số tài sản này.

Hungary, Slovakia và Czech sau cùng cũng chấp thuận với điều kiện kế hoạch không gây ảnh hưởng tài chánh đến họ; Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi đây là “tin vui cho Ukraine và tin buồn cho Nga.”

Giới phân tích nhận định quyết định vừa nhằm cứu vãn tài chánh Kyiv, vốn có nguy cơ cạn tiền vào quý II năm tới, vừa khẳng định sức mạnh chính trị của Âu châu, trong khi toàn bộ tài sản Nga vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow chấp nhận bồi thường chiến tranh.

Đức Giáo Hoàng Leo Bổ Nhiệm Tân Tổng Giám Mục New York

Đức Giáo Hoàng Leo chính thức bổ nhiệm Giám mục Ronald Hicks, 58 tuổi, làm Tân Tổng Giám mục New York, quyết định nhân sự quan trọng nhất của ngài tại Hoa Kỳ từ khi đăng quang.

Hicks, hiện lãnh đạo giáo phận Joliet (Illinois), sẽ kế nhiệm Hồng y Timothy Dolan, người đã nạp đơn từ nhiệm sau 75 tuổi.

Khác với người tiền nhiệm giữ quan hệ tương đối hòa dịu với Trump, Hicks được xem là mục tử ôn hòa nhưng kiên định, chú trọng giáo huấn xã hội và bảo vệ cộng đồng bị gạt ra bên lề, từng có năm năm phục vụ tại El Salvador và làm việc tại Mexico hỗ trợ trẻ mồ côi và di dân.

Quyết định bổ nhiệm diễn ra không lâu sau tuyên bố chung của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chỉ trích các đợt trục xuất hàng loạt “thiếu chọn lọc” của chính quyền Trump; tại New York, Hicks sẽ phải đối diện di sản các vụ lạm dụng tình dục giáo sĩ và việc giám sát quỹ bồi thường khoảng 300 triệu MK cho hơn 1,300 nạn nhân.

Thẩm Phán Milwaukee Bị Kết Tội Cản Trở Công Lý

Một bồi thẩm đoàn hôm Thứ Năm đã kết luận Thẩm phán Quận Milwaukee Hannah Dugan phạm trọng tội cản trở công lý.

Bà bị cáo buộc giúp một người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ né truy bắt của cơ quan di trú liên bang ngay trong khuôn viên tòa án, dù được tuyên trắng án đối với cáo buộc nhẹ hơn là che giấu cá nhân để tránh bị bắt.

Theo hồ sơ FBI, trong một chiến dịch thi hành luật di trú tại tòa, các nhân viên liên bang chờ sẵn ngoài phòng xử để bắt Eduardo Flores-Ruiz thì Dugan bị cho là đã hướng dẫn ông này và luật sư đi qua “lối dành cho bồi thẩm đoàn” dẫn vào khu vực nội bộ.

Luật sư biện hộ Steven Biskupic cho rằng việc truy tố có yếu tố chính trị và nhấn mạnh thân chủ được hưởng quyền miễn trừ của thẩm phán, nhưng công tố viên liên bang nói bà đã cố ý can thiệp vào hoạt động thi hành luật; ngay sau khi bà bị bắt, tòa án tối cao Wisconsin đã đình chỉ chức vụ.

North Carolina: Phi Cơ Rơi Khi Hạ Cánh, Bảy Người Thiệt Mạng, Có Greg Biffle

Một chiếc Cessna 550 rơi tại phi trường Regional Statesville, North Carolina, hôm 18 tháng 12, khiến bảy người thiệt mạng, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle.

Chiếc phi cơ được đăng bộ dưới tên một công ty liên quan đến Biffle, đang trên đường tới Florida nhưng phải quay lại không lâu sau khi cất cánh vì thời tiết khắc nghiệt.

Theo Tuần tra Xa lộ North Carolina, Biffle và các thành viên gia đình đều tử nạn, song việc xác định danh tính gặp khó do đám cháy dữ dội bùng lên sau cú va chạm.

Hình ảnh tại chỗ cho thấy xác phi cơ nằm giữa biển lửa trên đường băng, phi trường buộc phải đóng cửa để thu dọn; NTSB đã cử đội điều tra đến hiện trường.

Greg Biffle từng thắng 19 chặng Cup Series trong sự nghiệp kéo dài hai thập niên và được ghi tên trong danh sách 75 tay đua vĩ đại nhất NASCAR năm 2023; TNS Thom Tillis ca ngợi ông không chỉ vì tài năng mà còn vì tấm lòng, từng dùng trực thăng cá nhân cứu trợ nạn nhân bão Helene.

Úc Loan Báo Kế Hoạch Thu Mua Lại Súng Sau Vụ Thảm Sát Bondi Beach

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm Thứ Sáu 19 tháng 12 tuyên bố một chương trình thu mua súng quy mô lớn nhằm “loại bỏ súng đạn khỏi đường phố,” chưa đầy một tuần sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng.

Hai cha con Sajid Akram, 50 tuổi, và Naveed, 24 tuổi, bị cáo buộc đã nổ súng vào đám đông trong buổi lễ Hanukkah; Akram bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ, còn Naveed tỉnh lại sau hôn mê và bị truy tố 15 tội danh giết người cùng tội khủng bố.

Albanese cho rằng vụ tấn công chịu ảnh hưởng tư tưởng ISIS, cảnh sát đang điều tra chuyến lưu trú của hai cha con tại một khách sạn ở Davao, Philippines hồi tháng 11.

Chính phủ liên bang sẽ chia sẻ chi phí thu mua với các tiểu bang để thu hồi súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp; Thủ tướng nhấn mạnh không có lý do gì một người sống tại ngoại ô Sydney lại sở hữu tới sáu khẩu súng trường công suất cao như Sajid Akram.

Nếu được thông qua, đây sẽ là chương trình mua lại súng lớn nhất kể từ năm 1996 dưới thời Thủ tướng John Howard, khi gần 700,000 khẩu súng bị thu hồi sau vụ Port Arthur làm 35 người chết.

Giới nghiên cứu ghi nhận các luật năm 1996 đã giúp giảm mạnh số vụ giết người bằng súng và chấm dứt hoàn toàn các vụ xả súng hàng loạt suốt hai thập niên sau đó, dù hiện Úc vẫn còn hơn 4 triệu khẩu súng đăng ký tư nhân.

Các Công Ty Đối Diện Cuộc “Thanh Lọc DEI” Từ EEOC Dưới Thời Trump

Chủ tịch Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng Andrea Lucas cho biết chính phủ đã bắt đầu mở các cuộc thẩm tra các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) của doanh nghiệp.

Lucas khẳng định những công ty đưa yếu tố sắc tộc, phái tính hoặc các đặc điểm được bảo vệ khác vào quyết định tuyển dụng và thăng tiến có thể đối diện hành động cưỡng chế hoặc kiện tụng theo Luật Dân quyền 1964.

Bà nhấn mạnh mục tiêu là chuyển sang quan điểm dân quyền bảo thủ, tập trung “tấn công” mọi hình thức kỳ thị sắc tộc, kể cả DEI, bảo vệ quyền tự do tôn giáo trước các quy định bắt buộc về vắc-xin và ưu tiên quyền lợi dựa trên phái tính sinh học.

Theo cách hiểu mới, ngay cả các nhóm sinh hoạt nội bộ của nhân viên cũng có thể bị điều tra nếu bị xem là tạo phân biệt; Lucas nói không quan trọng gọi đó là DEI, “belonging” hay gì khác, nếu vận hành bằng cách phân biệt theo sắc tộc hay phái tính thì vẫn là bất hợp pháp.

Tòa Bạch Ốc ủng hộ hướng đi này với lập luận đàn ông da trắng đang bị kỳ thị, trong khi các cựu viên chức EEOC và giới hoạt động dân quyền phản đối, cho rằng DEI cần thiết để giải quyết bất bình đẳng cấu trúc lâu đời.

VN: Phong Tỏa Tài Sản CEO Quốc Cường Gia Lai Và Cựu Lãnh Đạo Cao Su Việt Nam Trong Đại Án Đất Công

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) cho hay đã thu giữ hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa và kê biên nhiều bất động sản liên quan đến Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, cùng một loạt cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Vụ việc liên quan khu đất rộng 6,200 m² tại Bến Vân Đồn, quận 4 cũ, TP HCM, tài sản Nhà nước do VRG quản lý nhưng bị chuyển nhượng trái quy định thông qua việc “bán vốn góp” tại Công ty Phú Việt Tín, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 542.7 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, bà Loan biết rõ nguồn gốc pháp lý không minh bạch của khu đất, vẫn thỏa thuận ngầm để thâu tóm 100% vốn Phú Việt Tín với giá 460.9 tỉ đồng, rồi bán lại dự án cho Novaland với giá 846 tỉ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 297.8 tỉ.

Tuy nhiên, bà được đánh giá là người nỗ lực giải quyết hậu quả nhiều nhất trong số 22 bị can, khi đã nộp 100 tỉ đồng tiền mặt và tự nguyện giao bốn thửa đất tại Đà Nẵng trị giá khoảng 281.2 tỉ, nâng tổng số khắc phục lên 381.2 tỉ, vượt mức trách nhiệm cá nhân.

Nhiều bất động sản khác của bà tại TP HCM và Long An đã bị tạm dừng giao dịch để chờ điều tra; phía cơ quan điều tra xác định Lê Quang Thung, cựu Tổng giám đốc kiêm Quyền Chủ tịch HĐQT VRG, là chủ mưu.

Ông Thung bị cáo buộc chỉ đạo lập Công ty Phú Việt Tín, ký các nghị quyết chuyển nhượng vốn trái luật và nhận hối lộ hàng triệu MK thông qua các thỏa thuận ngầm; gia đình ông đã nộp hơn 16.4 tỉ, trong khi nhiều bất động sản và tài khoản ngân hàng của ông cùng đồng phạm cũng bị phong tỏa.

Tính đến nay, tổng số tiền mặt các bị can và gia đình tự nguyện nộp đã vượt 223 tỉ đồng cùng 64,000 MK, chưa kể 9 bất động sản bị kê biên trị giá hơn 413 tỉ, tổng cộng vượt mức thiệt hại thực tế được xác định.