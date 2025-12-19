Trong Khi Ngân Sách Y Tế Liên Bang Cắt Giảm, California Duy Trì Chăm Sóc Y Tế Miễn Phí Cho Thai Phụ



Ảnh: American Community Media

Trái ngược với chính sách cắt giảm các chương trình y tế của chính quyền liên bang, California vẫn duy trì và mở rộng các chính sách bảo vệ sức khỏe sản phụ trong khuôn khổ chương trình Medi-Cal. Hiện tại, California là tiểu bang có hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ toàn diện nhất cả nước. Các sản phụ ở California, bất kể tình trạng cư trú ra sao, đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi của Medi-Cal trong suốt thời kỳ thai nghén và 12 tháng sau khi sinh, được chăm sóc trong giai đoạn quan trọng bước vào đời làm mẹ.

Ngoài ra, California còn có Family PACT (Planning, Access, Care, Treatment), chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn diện miễn phí, cung cấp các dịch vụ như ngừa thai, khám và xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, theo dõi khả năng sinh sản, và sàng lọc ung thư cổ tử cung cho tất cả cư dân đủ điều kiện về thu nhập, bất kể tình trạng di trú.

Vấn đề đáng nói là nhiều gia đình, phụ nữ vẫn không biết về nguồn trợ giúp phổ quát này, bao gồm nhiều dịch vụ và lợi ích mới qua chương trình California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM). Trong buổi họp báo trực tuyến do American Community Media tổ chức vào đầu tháng 12, các lãnh đạo từ Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS) của California đã giải thích thêm về chương trình này.

Theo bà Raquel Saunders, trưởng ban Quyền lợi và Quy Luật Medi-Cal tại DHCS, những dịch vụ chăm sóc thai phụ bao gồm các dịch vụ thông thường như kế hoạch hóa gia đình, sinh nở, khám bác sĩ, nằm viện, cấp cứu, thuốc men, nha khoa, nhãn khoa, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra còn có cả dịch vụ nữ hộ sinh (midwife) và hộ lý trợ sản (doula), là những hình thức chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến bên ngoài bệnh viện.

Kể từ khi Medi-Cal ra mắt chương trình hộ lý trợ sản vào tháng 1 năm 2023, ít nhất có 1,098 người ghi danh nành nghệ hộ lý trợ sản trên toàn tiểu bang. Họ được đào tạo để chăm sóc thể chất và tinh thần cho sản phụ trước và sau khi sinh. Các dịch vụ bao gồm buổi khám thai ban đầu, tối đa tám buổi khám thêm trong suốt thời kỳ thai nghén và hậu sản. Hỗ trợ trong lúc sinh bao gồm tiến trình chuyển dạ, sinh nở, trợ giúp y tế khi bị sảy thai hay khi thai nhi chết trong bụng mẹ… Theo thống kê, Dịch vụ hộ lý trợ sản giúp tiết kiệm 58.4 triệu đô la chi cho việc sinh non ở Hoa Kỳ, ngăn ngừa 3,288 ca sinh non mỗi năm.

Để tìm hộ lý trợ sản tại địa phương, các thành viên Medi-Cal có thể truy cập Danh bạ Các Tổ Chức Hộ sinh DHCS được cập nhật hàng tháng https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/doula-directory.aspx

hoặc liên lạc với chương trình bảo hiểm y tế thông qua Danh bạ các Tổ chức Y tế của Chương trình Chăm sóc Quản lý https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx

Các thành viên Medi-Cal còn có thể chọn dịch vụ hộ sinh với các y tá hộ sinh có chứng chỉ, hoặc nữ hộ sinh được cấp phép hành nghề. Cả hai đều là những chuyên gia được đào tạo đặc biệt, có thể chăm sóc sản phụ không cần sự giám sát của bác sĩ. Dịch vụ nữ hộ sinh của Medi-Cal bao gồm khám thai định kỳ, tư vấn và hỗ trợ tinh thần, đỡ đẻ tại bệnh viện, nhà bảo sanh, hoặc tại nhà. Nữ hộ sinh không thực hiện các ca phẫu thuật như mổ lấy thai.

Ngoài những dịch vụ trên, các thành viên Medi-Cal đang mang thai cũng có thể sử dụng các hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thai nghén, sinh nở và sau khi sinh, bao gồm tư vấn sức khỏe tâm thần, phương tiện đi lại khám thai, hướng dẫn về nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và trợ cấp thực phẩm. Trong khi liên bang cắt giảm ngân sách Medicaidvà siết di trú trên toàn quốc, California không có ý định thay đổi các dịch vụ cung cấp quyền lợi y tế cho sản phụ.

Nói về chương trình Family PACT, bà Sarah Gilbert, trưởng Văn phòng Kế hoạch hóa Gia đình DHCS, cho biết cư dân California có thu nhập bằng hoặc dưới 200% mức nghèo khó liên bang, bất kể tình trạng nhập cư, bao gồm cả những người không được hưởng Medi-Cal, cũng có thể tham gia Family PACT. Đây là chương trình miễn phí của tiểu bang về các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình bao gồm ngừa thai, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường sinh dục, theo dõi khả năng sinh sản, sàng lọc ung thư cổ tử cung và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Theo thống kê, vào năm 2023, Family PACT đã phục vụ khoảng 350,000 cư dân California.

Người dân có thể ghi danh trên mạng tại www.familypact.org , hoặc trực tiếp tại bất kỳ phòng khám nào. Danh mục khoảng 1,200 phòng khám cộng đồng, phòng mạch tư và trung tâm y tế đủ điều kiện liên bang cung cấp dịch vụ Family PACT trên toàn tiểu bang có trên trang mạng này. Bệnh nhân sẽ không phải trả lời câu hỏi nào liên quan đến tình trạng di trú; và việc sử dụng Family PACT không bị xem là “gánh nặng công cộng”. Đối với những người đang ngừa thai hiện tại, nhưng dự tính sẽ mang thai trong tương lai gần, Family PACT là một lựa chọn tốt để chọn thời điểm thích hợp.

Năm 2023, có 400,108 ca sinh nở ở California. Nữ hộ sinh thực hiện 13% tổng số ca sinh thường ở California, 95% trong số này diễn ra tại bệnh viện. Gần đây, các chuyên gia y tế nhận thấy tỉ lệ trầm cảm và lo âu sau khi sinh ngày càng tăng cao, khiến việc chăm sóc các bà mẹ trong suốt một năm sau khi sinh qua Medi-Cal trở thành dịch vụ quan trọng, hữu ích.

Do khó khăn ngân sách, nhiều trung tâm bảo sanh đang bị đóng cửa trên khắp tiểu bang. Một số bệnh viện đã đóng cửa các khoa sinh sản, vì vậy sản phụ California phải đi xa hơn để được chăm sóc y tế. Theo CalMatters, gần 60 trung tâm sản khoa trên toàn tiểu bang đã đóng cửa kể từ năm 2012, khiếnCalifornia thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong ngành hộ sản. Các lãnh đạo y tế đang nỗ lực đào tạo thêm nữ hộ sinh, mở thêm chương trình huấn luyện hộ lý trợ sản cho California. Thông tin về các chương trình đào tạo nữ hộ sinh và danh sách những nhà cung cấp dịch vụ hộ sinh hiện có trên trang mạng của DHCS

Trong khi California nỗ lực bảo đảm và mở rộng việc chăm sóc sức khỏe sản phụ, mở rộng dịch vụ hộ sinh, vẫn còn nhiều thông tin sai lệch về điều kiện được hưởng quyền lợi về các dịch vụ này. Nhiều thai phụ lo lắng bảo hiểm y tế bị hạn chế hoặc bị cắt giảm, không còn đủ điều kiện nhận các dịch vụ thai kỳ. Các chuyên viên y tế muốn họ biết là các dịch vụ vẫn không thay đổi, phạm vi bảo hiểm Medi-Cal cũng không thay đổi. Hệ thống y tế California luôn sẵn sàng phục vụ cộng đồng, khuyến khích cư dân đến các cơ sở y tế để được chăm sóc sức khỏe khi cần.