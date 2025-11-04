Hôm nay,  

Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 4 Tháng Mười Một

04/11/202507:43:00(Xem: 198)

dick-cheney
Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính quyền Tổng thống George W. Bush, qua đời, thọ 84 tuổi (Ảnh: George W. Bush Presidential Center)

 

- Dick Cheney, cựu phó tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ qua đời.

- Trump dọa cắt ngân sách của New York nếu Mamdani thắng.

- Đảng Dân Chủ có dấu hiệu chia rẽ về quyết định mở cửa chính phủ.

- Tiểu bang Maine sẽ bỏ phiếu “cờ đỏ” về dự luật kiểm soát súng.

- Trump và Kim Jong Un có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào năm tới.

- Phần lớn người Mỹ nói thuế quan của Trump ảnh hưởng đến tài chính gia đình.

- Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard bất ngờ thăm Israel.

- Cựu xướng ngôn viên Fox News nhận chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp.

- Trung Quốc tham vọng thâu tóm khách du lịch thế giới?

  

Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ qua đời

 

Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46, và là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính quyền Tổng thống George W. Bush, qua đời, thọ 84 tuổi. Truyền thông loan tin từ gia đình ông cho biết mất vào tối thứ Hai, ngày 3/11/2025, do các biến chứng của bệnh viêm phổi, và bệnh tim. Ông Cheney ra đi bên cạnh người vợ yêu dấu Lynne, người đã gắn bó với ông 61 năm, và các con gái Liz Cheney và Mary Cheney.

 

Trong tuyên bố do gia đình ông gọi Cheney gửi ra, gọi ông là "một người đàn ông vĩ đại và tốt bụng, người đã dạy con cháu mình yêu đất nước, sống một cuộc sống dũng cảm, danh dự, yêu thương, tử tế và đam mê câu cá bằng ruồi giả. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì đã yêu thương và được ông yêu thương, một người đàn ông cao thượng và vĩ đại.”

 

Ông Cheney, được xem là vị phó tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa quyền lực và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự nghiệp phục vụ đất nước của ông kéo dài gần năm thập niên, qua năm đời tổng thống. Trước khi trở thành phó tổng thống trong chính quyền George W. Bush, ông Cheney từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc cho Gerald Ford và dân biểu Quốc hội đại diện bang Wyoming. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Halliburton.

 

Năm 2000, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa George W. Bush đã yêu cầu Cheney giúp chọn người đồng hành tranh cử. Cuối cùng, chính tên của Cheney đã đứng đầu danh sách. Người ta tin rằng ông sẽ mang lại sự uy tín và kinh nghiệm sâu rộng về chính trường Washington cho vị thống đốc trẻ tuổi đến từ Texas.

 

“Ông ấy thực sự muốn tôi tham gia vì ông ấy nghĩ rằng tôi có thể giúp điều hành đất nước, trở thành một phần trong đội ngũ của ông ấy, và ông ấy muốn tôi tham gia vào mọi việc,” ông Cheney đã trả lời trong chương trình "60 Minutes II" của CBS.

 

Ông là một trong những kiến ​​trúc sư chính của "cuộc chiến chống khủng bố" sau vụ tấn công ngày 11/9 và là người ủng hộ mạnh mẽ ngay từ đầu cuộc xâm lược Iraq năm 2003, dựa trên thông tin tình báo, mà sau này đã được phanh phui là sai lầm – cho rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Những chính sách này đã biến ông thành một nhân vật gây tranh cãi, thường bị giới phê bình so sánh với nhân vật phản diện Darth Vader trong loạt phim Star Wars.

 

Trong những năm cuối đời, ông Cheney là người lên án mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump, gọi Trump là "mối đe dọa lớn hơn tất cả đối với nền cộng hòa của chúng ta” so với bất kỳ cá nhân nào trong lịch sử quốc gia.

 

Trump dọa cắt ngân sách của New York nếu Mamdani thắng

 

Trước ngày bầu cử 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Andrew Cuomo trong cuộc đua tranh chức thị trưởng thành phố New York, đồng thời công khai đe dọa sẽ áp mức tối thiểu ngân sách của New York nếu “ứng cử viên cộng sản Zohran Mamdani chiến thắng.”

 

“Cho dù bạn có thích Andrew Cuomo hay không, bạn thực sự không có lựa chọn nào khác. Bạn phải bỏ phiếu cho ông ấy, và hy vọng ông ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời,” Trump đăng trên Truth Social vào tối thứ Hai. "Ông ấy có khả năng làm được điều đó, còn Mamdani thì không!"

 

Trump lặp lại những tuyên bố trên khi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm Chủ nhật, gọi Mamdani là một “người cộng sản.” “Bởi vì nếu bạn có một người cộng sản điều hành New York, tất cả những gì bạn đang làm chỉ là lãng phí số tiền bạn gửi đến đó,” Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

 

Đáp lại những bình luận của Trump về vấn đề tài trợ, Mamdani nói rằng ông sẽ “đối phó với mối đe dọa đó đúng như bản chất của nó: đó là một mối đe dọa. Đó không phải là luật pháp.”

Chính quyền Trump đã nhiều lần tìm cách cắt giảm các khoản trợ cấp và tài trợ liên bang cho các dự án chủ yếu nằm ở các khu vực do đảng Dân Chủ điều hành. Thành phố New York đã nhận được $7,4 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang trong năm tài chính này.

 

Đảng Dân Chủ có dấu hiệu chia rẽ về quyết định mở cửa chính phủ

 

Các đảng viên đảng Dân Chủ đang có dấu hiệu chia rẽ về quyết định liệu có đạt thỏa thuận với đảng Cộng hòa, chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa trong tuần này hay không, theo The Hill loan tin hôm Thứ Ba 4/11.

 

Theo tin, một số thượng nghị sĩ Dân Chủ theo chính sách ôn hòa đang báo hiệu với các đồng nghiệp đảng Cộng Hòa rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong vài ngày tới.

 

“Tôi tin rằng cuối cùng chúng ta cũng đang đạt được tiến bộ. Còn quá sớm để tuyên bố rằng cơn ác mộng đóng cửa chính phủ này đã kết thúc, nhưng tôi rất thận trọng hy vọng rằng nó sẽ được giải quyết vào cuối tuần này,” Thượng nghị sĩ Susan Collins (đảng Cộng Hòa, bang Maine) nói với các phóng viên khi bà rời khỏi Điện Capitol tối thứ Hai, theo The Hill.

“Có nhiều chi tiết cụ thể hơn về những gì đang được yêu cầu, và ngoài ra, tôi có cảm giác rằng đối với một số đảng viên Dân chủ, vấn đề của họ là chờ đợi cho đến sau cuộc bầu cử Thứ Ba,” bà nói thêm.

 

Nhưng các thượng nghị sĩ Dân chủ khác cảnh báo rằng việc mở cửa lại chính phủ mà không có sự nhượng bộ thực sự từ Tổng thống Trump về việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế sắp hết hạn - hoặc ít nhất là một cử chỉ thiện chí mạnh mẽ hơn từ tổng thống - sẽ là một sai lầm lớn.

 

Tin cho hay Dân Chủ và Cộng Hòa đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận để đưa quy trình phân bổ ngân sách thường xuyên trở lại đúng hướng, một ưu tiên quan trọng của đảng Dân chủ, nhưng hai bên chưa đạt được nhiều tiến bộ về vấn đề chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, điểm mấu chốt lớn nhất.

 

Các nhà đàm phán của đảng Cộng hòa tại Thượng Viện hôm Thứ Hai cho biết, các cuộc đàm phán có thể sắp đạt được thỏa thuận, nhưng một số thượng nghị sĩ Dân Chủ ôn hòa cảnh báo rằng việc ông Trump không thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đến vấn đề chăm sóc sức khỏe đang là một dấu hiệu đáng lo ngại.

 

Tiểu bang Maine sẽ bỏ phiếu “cờ đỏ” về dự luật kiểm soát súng

 

Hai năm sau vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử tiểu bang, cư dân Maine sẽ có cuộc phiếu, yêu cầu tòa án hạn chế quyền tiếp cận súng của người có nguy cơ gây nguy hiểm.

 

Theo AP, một câu hỏi trên phiếu của toàn tiểu bang hỏi cư dân xem họ có muốn mở rộng luật “cờ vàng” hiện hành của tiểu bang hay không. Luật này cho phép cảnh sát khởi xướng quy trình ngăn chặn một người tiếp cận súng. Nếu được thông qua, Maine sẽ trở thành một trong hơn 20 tiểu bang có luật “cờ đỏ” cho phép các thành viên gia đình thực hiện bước tương tự.

 

Những người ủng hộ an toàn súng bắt đầu thúc đẩy việc ban hành luật “cờ đỏ” nghiêm ngặt hơn sau vụ xả súng thảm khốc làm cho 18 người thiệt mạng ở quán bar Lewiston vào tháng 10/2023. Một ủy ban độc lập do thống đốc bang Maine bổ nhiệm sau đó đã kết luận rằng có rất nhiều cơ hội để các quan chức quân đội và lực lượng thực thi pháp luật dân sự can thiệp.

 

Chiến dịch ủng hộ luật “cờ đỏ” đã tung một đoạn quảng cáo vào mùa thu năm nay, trong đó ông Arthur Barnard, cha của nạn nhân Artie Strout trong vụ xả súng ở Lewiston, nói rằng nếu luật nghiêm khắc hơn có thể đã cứu sống con trai ông.

 

“Những người đang gặp khủng hoảng sức khỏe tâm thần cần được giúp đỡ, chứ không phải dễ dàng tiếp cận súng,” ông Barnard nói trong đoạn quảng cáo. “Luật pháp của Maine quá yếu để cứu sống con trai tôi. Hãy bỏ phiếu ‘Đồng ý với Điều 2’ để thay đổi điều đó.”

 

Dự luật cờ đỏ đã vấp phải sự phản đối từ đảng Cộng Hòa, các nhóm săn bắn, các tổ chức bảo vệ quyền sở hữu súng và một số đảng viên Dân Chủ. Những người phản đối viện dẫn Maine là một tiểu bang có tỷ lệ tội phạm tương đối thấp, nơi phổ biển sở hữu súng.

 

Trump và Kim Jong Un có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào năm tới

 

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết hôm Thứ Ba 4/11, nhiều khả năng Trump và Kim Jong Un sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào năm tới, theo NBC. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên tỏ ra ít quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao với Tổng thống Donald Trump, người đã gặp ông ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

 

Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng đã không thể thực hiện điều đó trong chuyến công du châu Á vừa qua. Trước chuyến đi, đã có những đồn đoán rằng Trump có thể gặp ông Kim Jong-un, và ông Trump cho biết ông sẵn sàng kéo dài chuyến đi năm ngày của mình để sắp xếp cuộc gặp đó.

 

Nhưng khi trả lời truyền thông hồi tuần trước, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Trump nói, cuộc gặp với ông Tập là trọng tâm chính của chuyến đi, “tôi nghĩ rằng việc thêm một cuộc gặp với ông Kim sẽ có thể là thiếu tôn trọng đối với tầm quan trọng của cuộc gặp này.”

 

Nhưng ông Trump cho biết ông sẽ “quay trở lại” châu Á để gặp ông Kim, nói rằng hai nhà lãnh đạo có “mối quan hệ tuyệt vời.”

 

Ông Trump dự kiến ​​sẽ trở lại châu Á vào tháng Tư để thăm ông Tập tại Trung Quốc, ông nói với các phóng viên sau cuộc gặp của họ ở Busan, Hàn Quốc, cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng Giêng.

 

Theo ông Lee Sung-kwon, một nghị sĩ đối lập đồng thời là thư ký của ủy ban tình báo quốc hội, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đánh giá rằng ông Kim Jong-un “có ý định đối thoại với Hoa Kỳ và sẽ tìm cách liên lạc nếu điều kiện thuận lợi.”

 

Ông Lee cho biết, hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức sau cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2026, sau cuộc họp báo của NIS. Triều Tiên thường chỉ trích các cuộc tập trận này là diễn tập cho cuộc xâm lược, điều mà Mỹ và Hàn Quốc phủ nhận.

 

Phần lớn người Mỹ nói thuế quan của Trump ảnh hưởng đến tài chính gia đình

 

Theo cuộc khảo sát của ABC News/Washington Post/Ipsos thực hiện bằng phương pháp KnowledgePanel của Ipsos, hầu hết người Mỹ cho biết họ đang phải trả tiền nhiều hơn cho thực phẩm và các tiện ích sinh hoạt, đồng thời cho rằng thuế quan gây ảnh hưởng tiêu cực đến lạm phát, nền kinh tế và tình hình tài chính cá nhân của họ.

 

Hơn 6/10 người Mỹ cho rằng việc Mỹ áp thuế quan làm tăng lạm phát trong nước, trong khi khoảng 6/10 người khác cho rằng điều đó cũng gây tổn hại cho các quốc gia mà Mỹ áp thuế quan và nền kinh tế Mỹ. 55% người được hỏi cho rằng thuế quan gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của gia đình họ.

 

Khi lạm phát tăng cao, khoảng 7/10 người Mỹ cho biết họ đang chi tiêu nhiều tiền hơn cho thực phẩm so với năm ngoái và khoảng 6/10 người cho biết họ đang chi tiêu nhiều hơn cho các tiện ích sinh hoạt. Khoảng 4/10 người khác cho biết họ đang chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, nhà ở và xăng dầu so với năm ngoái.

 

Cuộc khảo sát chỉ ra đa số người thuộc đảng Dân Chủ (89%), người độc lập (73%) và người thuộc đảng Cộng Hòa (52%) cho biết họ đang chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm trong năm nay. Số người thuộc đảng Dân Chủ chi nhiều tiền hơn cho tất cả các mặt hàng được khảo sát so với người độc lập hoặc người thuộc đảng Cộng Hòa.

 

Nhìn chung, 65% người Mỹ không tán thành cách ông Trump xử lý vấn đề thuế quan, bao gồm 96% đảng viên Dân chủ, 72% người độc lập và 29% đảng viên Cộng Hòa.

 

Giám đốc tình báo Tulsi Gabbard bất ngờ thăm Israel

 

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã có chuyến thăm bất ngờ tới Israel vào thứ Hai 3/11 để thăm Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự (CMCC) do Mỹ điều hành - trung tâm được thành lập để quản lý các nỗ lực nhân đạo và an ninh ở Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

 

Gabbard nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn: “Lần đầu tiên trong một thế hệ, có một cảm giác hy vọng và lạc quan thực sự, không chỉ ở Israel mà trên khắp Trung Đông. Điều đó là nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và nền tảng mà ông ấy đã đặt ra thông qua thỏa thuận hòa bình lịch sử của mình.”

 

Theo ABC, bà Gabbard cũng đến thăm cửa khẩu Kerem Shalom, một điểm quan trọng nơi Israel, Gaza và Ai Cập giao nhau, gọi CMCC là “một ví dụ sống động về những gì có thể xảy ra khi các quốc gia đoàn kết vì lợi ích chung với tiềm năng tạo ra hòa bình lâu dài mang lại lợi ích cho các thế hệ mai sau.”

 

Bà Gabbard cho rằng đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi sự giao tiếp rõ ràng, phối hợp và minh bạch, “thông tin tình báo không chỉ hỗ trợ an ninh, mà còn giúp đạt được hòa bình và ổn định lâu dài cho cả người Israel và người Palestine.”

 

Cựu xướng ngôn viên Fox News nhận chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp

 

Kimberly Guilfoyle, cựu công tố viên bang California, người dẫn chương trình truyền hình và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính thức nhậm chức hôm thứ Ba 4/11, trở thành nữ đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Hy Lạp.

 

Bà Guilfoyle, 56 tuổi, người từng đính hôn với Donald Trump Jr., đã trình quốc thư cho Tổng thống Hy Lạp Constantine Tassoulas sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 29/9 tại Washington. Việc bà Guilfoyle đến nhậm chức diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang Đông Âu thông qua các cơ sở cảng của Hy Lạp, theo ABC.

 

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum dự kiến ​​sẽ đến Athens trong tuần này để đàm phán tập trung vào việc mở rộng xuất khẩu khí đốt của phương Tây sang Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá thông qua mạng lưới đường ống dẫn khí đa quốc gia được điều chỉnh.

 

Trung Quốc tham vọng thâu tóm khách du lịch thế giới?

 

Giữa lúc chính quyền Trump tăng phí nhập cảnh Mỹ đối với du khách bằng $250 “phí bảo toàn thị thực” thì Trung Quốc gia hạnh miễn visa cho khách du lịch tới năm 2026, từ 45 quốc gia trên thế giới.

 

Hôm 3/11, Trung Quốc gia hạn chính sách nhập cảnh miễn visa cho công dân 45 quốc gia, bao gồm 32 quốc gia châu Âu như Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đến ngày 31/12/2026. Ngoài ra, Thụy Điển cũng được đưa vào danh sách miễn visa từ 10/11. Hành động này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc thúc đẩy du lịch và tái kết nối với thế giới sau thời gian dài áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19.

 

Chính sách miễn visa nhập cảnh của Trung Quốc được thí điểm từ năm 2023 cho 37 quốc gia gồm 23 nước châu Âu và 14 nước từ khu vực khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Malaysia. Sau đó, danh sách được nâng lên thành 45 quốc gia qua các lần mở rộng. Du khách từ các quốc gia này giờ đây có thể lưu trú tối đa 30 ngày ở Trung Quốc không cần visa.

 

Ngoài ra, từ 5/11, Trung Quốc cũng mở rộng chính sách nhập cảnh “quá cảnh miễn visa 240 giờ” từ 60 lên 65 cảng.

 

