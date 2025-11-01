Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Bảy 1/11

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không cấp tiền cho chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP, một số tiểu bang đã tự mình lập ra các kế hoạch dự phòng. (Ảnh: Việt Báo)

Chính Phủ Hoa Kỳ Đóng Cửa Tròn Một Tháng, Hàng Triệu Người Bị Ảnh Hưởng



Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã kéo dài tròn một tháng, khiến các nhân viên liên bang phải đối mặt với cuộc sống chật vật vì nhiều người đã không được nhận lương 2 kỳ. Họ buộc lòng phải sử dụng thẻ tín dụng và tìm đến các điểm phát thực phẩm miễn phí (food pantries) để trang trải sinh hoạt.

Theo tờ Washington Post, có hơn 750,000 nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ phép không lương, trong khi hàng trăm ngàn người khác thuộc các nhóm thiết yếu (như an ninh, thi hành pháp luật) vẫn đang phải làm việc mà không được trả lương.

Sự bế tắc giữa 2 đảng đã và đang khiến hàng triệu người dân gánh chịu những tác động nặng nề. Các khoản ngân sách cho Chương trình Tem phiếu thực phẩm (SNAP), vốn đang hỗ trợ cho 42 triệu người, và chương trình giáo dục mầm non Head Start, đã không được chi ngân sách đúng như dự kiến.

Nghiệp đoàn lớn nhất của nhân viên liên bang – American Federation of Government Employees – cho rằng nước Mỹ hoàn toàn có thể tránh được cuộc khủng hoảng này, và kêu gọi Quốc Hội thông qua biện pháp tài trợ tạm thời để mở lại chính phủ.



Dữ liệu thăm dò do Post/ABC News/Ipsos công bố cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ quy lỗi cho tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa hơn là Đảng Dân Chủ về tình trạng này. Việc đóng cửa kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới nhân viên liên bang và chương trình xã hội mà còn làm tăng nguy cơ tắc nghẽn giao thông hàng không và gián đoạn dịch vụ sân bay khi nhân viên kiểm soát không lưu và TSA vẫn làm việc nhưng chưa được trả lương

Trợ cấp SNAP cạn kiệt, các tiểu bang vào cuộc





Sau khi 25 tiểu bang, Quận Columbia, nhiều thành phố và các tổ chức vô vụ lợi kiện chính quyền Trump vì không dùng khoản dự phòng 5 tỷ Mỹ kim để duy trì SNAP, hai tòa án liên bang hôm thứ Sáu (31/10) đã ra phán quyết buộc chính quyền phải chi quỹ khẩn cấp để tiếp tục chương trình tem phiếu thực phẩm, “ít nhất cũng phải thanh toán một phần.” Chính quyền Tổng thống Trump vẫn tuyên bố sẽ không cấp tiền cho chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP, thường được gọi là Food Stamps, vì họ cần phải dành ngân sách để chi trả lương và các khoản phúc lợi khác cho quân đội và các nhân viên chính phủ bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ đóng cửa, theo ABC.

Chương trình SNAP được tài trợ hoàn toàn bằng ngân sách liên bang, nhưng do các tiểu bang quản lý. Điều đó có nghĩa là mỗi tiểu bang sẽ bị những ảnh hưởng khác nhau khi các khoản trợ cấp SNAP không còn. Một số tiểu bang đã tự mình lập ra các kế hoạch dự phòng, sử dụng nguồn kinh phí riêng của mình trong hầu hết các trường hợp, để duy trì hoạt động của chương trình SNAP:

California: Theo Thống đốc đảng Dân chủ Gavin Newsom, tiểu bang đã phân bổ $80 triệu cho các ngân hàng thực phẩm trên toàn tiểu bang.

Colorado: Tuần trước, Thống đốc đảng Dân chủ Jared Polis đã gửi yêu cầu tới cơ quan lập pháp tiểu bang phê duyệt $10 triệu từ ngân sách chung để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm và điểm phân phát thực phẩm. Ngoài ra còn có một khoản khác để gia hạn nguồn tài trợ đã được phê duyệt trước đó cho chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em (WIC) đến hết tháng 11.

New York: Thống đốc đảng Dân chủ Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 30/10. Bà Hochul thông báo rằng tiểu bang sẽ cung cấp $40 triệu tài trợ mới cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng và Phòng chống đói nghèo, chương trình cung cấp cứu trợ lương thực khẩn cấp, và $25 triệu cho Nourish N.Y., tổ chức cung cấp số thặng dư sản phẩm nông nghiệp cho các ngân hàng thực phẩm.

North Carolina: Thống đốc đảng Dân chủ Josh Stein cho biết vào ngày 30/10 rằng tiểu bang sẽ cung cấp $10 triệu cho các ngân hàng thực phẩm của tiểu bang. Ông cũng cho biết thêm sẽ có $8 triệu nữa sẽ các tổ chức tư nhân và các tổ chức từ thiện hợp tác với tiểu bang tài trợ.

Ohio: Thống đốc đảng Cộng hòa Mike DeWine cho biết $25 triệu từ ngân sách tiểu bang sẽ được sử dụng để bù đắp những khoản thiếu hụt của chương trình SNAP sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 30/10. Theo sắc lệnh này, tối đa $18 triệu trợ cấp cứu trợ khẩn cấp sẽ được trao cho cư dân Ohio có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 50% mức nghèo khổ liên bang. Ngoài ra tiểu bang quyên góp $7 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.

Virginia: Thống đốc đảng Cộng hòa Glen Youngkin đã ban bố tình trạng khẩn cấp và khởi động sáng kiến Hỗ trợ Dinh dưỡng Khẩn cấp Virginia (VENA). Chương trình này sẽ cung cấp cho người dân khoản tiền hỗ trợ hàng tuần từ ngân sách tiểu bang để sử dụng thay cho chương trình SNAP cho đến tháng 11. Một triệu đô la sẽ được phân bổ cho các ngân hàng thực phẩm.

West Virginia: Thống đốc đảng Cộng hòa Patrick Morrisey đã thông báo vào ngày 28/10 rằng tiểu bang sẽ hỗ trợ chiến dịch quyên góp thực phẩm và sẽ đóng góp số tiền tương đương với số tiền quyên góp được, khoảng $13 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.

Maine: Văn phòng của Thống đốc đảng Dân chủ Janet Mills sẽ chuyển $1 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.

Maryland: Thống đốc Wes Moore đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 30/10 và phân bổ $10 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.

Massachusetts: Chương trình Hỗ trợ Thực phẩm Khẩn cấp Massachusetts, chương trình cung cấp hỗ trợ thực phẩm, đã nhận được thêm $4 triệu từ ngân sách tiểu bang.

Minnesota: Thống đốc đảng Dân chủ Tim Walz thông báo vào ngày 27/10 rằng ông đã phân bổ $4 triệu cho các ngân hàng thực phẩm.

Phòng tắm dát vàng của Trump trong Tòa Bạch Ốc

Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Trump đăng tấm ảnh trên Truth Social Media về phòng tắm dát vàng ở Tòa Bạch Ốc. Thực chất đó là phòng tắm trong Lincoln’s Bedroom. Sau khi phá bỏ Vườn Hồng, trang trí Phòng Bầu Dục dát vàng, phá bỏ tòa nhà East Wing, thì đây là một dấu ấn mới nữa dưới bàn tay của Trump.

Những hình ảnh trên Truth Social Media cho thấy phòng tắm Lincoln được tân trang với đá cẩm thạch trắng đen và những thiết bị bằng vàng.

“Tôi đã cải tân phòng tắm Lincoln trong Tòa Bạch Ốc. Nó được xây dựng vào những năm 1940 theo phong cách gạch men màu xanh lá cây kiểu Art Deco, hoàn toàn không phù hợp với thời đại của Lincoln,” Trump viết trong bài đăng của mình, kèm theo những bức ảnh chụp phòng tắm trước và sau khi xây lại.

“Tôi đã sử dụng đá cẩm thạch Statuary đánh bóng màu đen trắng,” ông nói. “Nó rất phù hợp với thời đại của Abraham Lincoln và trên thực tế, có thể đó chính là loại đá cẩm thạch ban đầu được sử dụng!”

Theo Politco, từ lâu rồi, Donald Trump đã chú ý đến phòng tắm lịch sử mang tên Lincoln, và đầu năm nay ông ta từng nói với NBC News rằng dự định thay thế phòng tắm xây cất “quá tệ" bằng một kiểu thiết kế khác mà ông cảm thấy phù hợp hơn với thời đại của Abraham Lincoln.

Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay các câu hỏi về việc liệu dự án cải tân phòng tắm này có trải qua bất kỳ quy trình thiết kế hoặc phê duyệt chính thức nào hay không, theo Reuters.



Phí Obamacare tăng gấp đôi sau lễ Halloween, người mua bảo hiểm y tế lo sợ

Tin từ Reuters cho hay, sau đêm lễ Halloween, người Mỹ đang đối mặt với các gói bảo hiểm y tế Obamacare cho năm 2026 với mức phí hàng tháng tăng gấp đôi so với mức trung bình, và có khả năng sẽ trì hoãn việc ghi danh với hy vọng được giảm giá vào phút chót, hoặc từ bỏ hoàn toàn.

Các khoản trợ cấp thời kỳ đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm, đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài một tháng, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và làm tăng tỷ lệ người Mỹ không có bảo hiểm y tế.

Các khoản trợ cấp đã giúp tăng gấp đôi số người ghi danh tham gia chương trình Obamacare lên 24 triệu người kể từ khi chúng được áp dụng vào năm 2021.

Đơn ghi danh tham gia các chương trình bảo hiểm y tế được tạo ra theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe và Giá cả phải chăng năm 2010 của Tổng thống Barack Obama sẽ bắt đầu vào Thứ Bảy. Theo KFF, trung bình, người mua sẽ thấy phí bảo hiểm tăng khoảng 114%, với mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với 22 triệu người nhận trợ cấp.

Các cơ quan chính phủ Mỹ phần lớn đã ngừng hoạt động từ ngày 1/10, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và làm gián đoạn nhiều dịch vụ khác nhau, từ giám sát tài chính đến nghiên cứu y tế. Đảng Dân Chủ cho rằng bất kỳ gói giải pháp nào nhằm mở cửa lại chính phủ cũng phải bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe và Giá cả phải ch8ang (ACA). Đảng Cộng hòa cho biết họ sẵn sàng giải quyết vấn đề đó, nhưng nhấn mạnh rằng Quốc Hội trước tiên phải bỏ phiếu để khôi phục nguồn tài trợ cho chính phủ.

Chính quyền Trump cấm truyền thông đến gần East Wing

Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Sáu thông báo việc các phóng viên đưa tin về Tòa Bạch Ốc sẽ không còn được tự do tiếp cận một văn phòng ở East Wing vốn dành cho các nhân viên truyền thông. Theo tin từ Politico, đây là hành động mới nhất nhằm hạn chế quyền tiếp cận của giới báo chí.

Theo một thông cáo do thư ký báo chí Karoline Leavitt và giám đốc truyền thông Steven Cheung đưa ra, các phóng viên muốn nói chuyện với giới chức Tòa Bạch Ốc trong văn phòng đó giờ đây sẽ cần phải đặt lịch hẹn trước. Hành động này xuất phát từ “những thay đổi cấu trúc gần đây,” theo tin từ Tòa Bạch Ốc, yêu cầu nhân viên truyền thông phải chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến Hội đồng An ninh Quốc gia.

Theo các quy định mới, các phóng viên sẽ vẫn được tiếp cận thường xuyên với một văn phòng riêng biệt nằm cạnh phòng họp báo, nơi các nhân viên truyền thông ở vị trí thấp hơn làm việc, bản ghi nhớ cho biết. Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang cho biết trong một tuyên bố rằng những hạn chế mới này “cản trở khả năng của giới báo chí trong việc đặt câu hỏi cho các quan chức, đảm bảo tính minh bạch và buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm, gây bất lợi cho công chúng Mỹ.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, giám đốc truyền thông Steven Cheung biện minh cho những hạn chế này bằng cách tuyên bố rằng các phóng viên Tòa Bạch Ốc đã bí mật quay video và ghi âm văn phòng East Wing, xâm nhập vào các khu vực bị cấm và nghe lén các cuộc họp riêng tư.

Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra khả năng sẽ chuyển đội ngũ phóng viên ra khỏi khuôn viên Tòa Bạch Ốc. “Chúng tôi có sự lựa chọn ở đây,” Trump nói hồi đầu tháng này. “Chúng tôi có thể dễ dàng đá họ ra bên kia đường.”

Năm 1993, Tổng thống Bill Clinton đã cấm các phóng viên tiếp cận khu vực đó của East Wing, được gọi là khu vực báo chí hạng đầu, ngay sau khi ông nhậm chức tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng các chính quyền gần đây hơn đã cho phép các phóng viên tự do đi lại trong khu vực này để nói chuyện với các thành viên của đội ngũ truyền thông.

Đàm phán thất bại, Disneys rút các kênh truyền hình khỏi YouTube

Tin từ AP cho hay khán giả xem YouTube TV sẽ không còn có thể xem các kênh của Disney, bao gồm ABC và ESPN, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về hợp đồng phân phối nội dung mới.

Các kênh khác biến mất khỏi nền tảng truyền hình trả phí của Google bao gồm Disney Channel, FX và Nat Geo.

Nền tảng truyền hình trả phí của Google cho biết trong một bài đăng trên blog vào tối thứ Năm rằng Disney đã thực hiện lời đe dọa ngừng cung cấp nội dung trong quá trình đàm phán. Sự đổ vỡ này có thể ảnh hưởng đến việc phát sóng một số trận đấu bóng bầu dục đại học vào thứ Bảy, cũng như các trận đấu NBA, NFL và NHL.

YouTube là nhà cung cấp truyền hình internet lớn nhất tại Mỹ với hơn 9 triệu người sử dụng. Hulu, thuộc sở hữu của Disney, đứng thứ hai, với số lượng người ghi danh thành viên chỉ bằng khoảng một nửa so với YouTube.

YouTube cho biết Disney đã dùng sự đe dọa ngừng phát sóng như một chiến thuật đàm phán nhằm mục đích tăng giá dịch vụ đối với người đăng ký. YouTube cũng cho rằng việc Disney gỡ bỏ nội dung của mình cũng có lợi cho các dịch vụ phát trực tuyến riêng của họ như Hulu + Live TV và Fubo.

Thủ tướng Canada xin lỗi Trump vì quảng cáo của tỉnh Ontario

Thủ tướng Canada Mark Carney đã xin lỗi Tổng thống Donald Trump về một đoạn quảng cáo của chính quyền tỉnh Ontario sử dụng lời nói của cựu Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích chính sách thương mại của Trump.

Ông Carney nói với các phóng viên hôm Thứ Bảy 1/11 sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Gyeongju, Hàn Quốc, “tôi đã xin lỗi,” theo NBC News.

Đoạn quảng cáo, sử dụng các đoạn phim của Reagan để chỉ trích chính sách thương mại của Tổng thống Trump, đã khiến ông ta tức giận đến mức tuần trước ông đã tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với Canada, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Trump cho biết ông "cảm thấy bị xúc phạm" bởi đoạn quảng cáo đó, nói thêm rằng đoạn quảng cáo truyền hình này, không do chính phủ Canada tài trợ, "không phải là điều mà tôi sẽ làm" và rằng ông đã nói với Thủ hiến Ontario Doug Ford rằng không muốn ông ấy sử dụng nó.

Ông cũng cáo buộc chính phủ Canada - vốn không tài trợ cho đoạn quảng cáo này - về điều mà ông gọi là "hành vi trắng trợn" nhằm "can thiệp vào quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và các tòa án khác" về thuế quan.

TCPV Hoa Kỳ dự trù sẽ nghe tranh luận vào tháng tới trong một vụ kiện thách thức nhiều chính sách thuế quan của Trump.

Chính Trump cũng thừa nhận hôm thứ Sáu rằng ông Carney đã xin lỗi. Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một rằng mình có "mối quan hệ rất tốt" với nhà lãnh đạo này, "nhưng những gì ông ấy đã làm là sai.”

Bộ Tư Pháp Của Trump Yêu Cầu Hồ Sơ Bầu Cử Năm 2020 Tại Hạt Fulton, Georgia

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Năm (30/10) đã gửi một lá thư cho các viên chức bầu cử tại hạt Fulton, Georgia, yêu cầu họ chuyển giao một loạt hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Yêu cầu này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực khơi lại những cáo buộc sai lạc về cuộc bầu cử mà ông đã thua cách đây 5 năm. Hạt Fulton, hạt lớn nhất của Georgia, vốn là tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu do Trump đưa ra, mặc dù các nhà điều tra đã xóa bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái tại đây.

Lá thư, được gửi bởi Harmeet Dhillon, một đồng minh của Trump hiện đang lãnh đạo bộ phận dân quyền của DOJ, yêu cầu cung cấp các hồ sơ trong vòng 15 ngày. Yêu cầu này bao gồm danh sách cử tri, các biểu mẫu chuỗi giám sát, hình ảnh phiếu bầu và hồ sơ máy quét phiếu. Hành động này diễn ra sau khi đa số thành viên Đảng Cộng hòa trong hội đồng bầu cử tiểu bang đã bỏ phiếu vào mùa hè, yêu cầu DOJ can thiệp để lấy các tài liệu này.

Các chuyên gia pháp lý chỉ trích hành động này của DOJ. Họ chỉ ra rằng luật liên bang chỉ yêu cầu lưu giữ hồ sơ bầu cử trong 22 tháng, và thời hạn này đã qua từ lâu đối với cuộc bầu cử năm 2020. Giáo sư luật Justin Levitt cho rằng lá thư của DOJ không đưa ra được "cơ sở" pháp lý nào cho thấy có vi phạm luật liên bang, và nói rằng Bộ Tư pháp "không thể chỉ vì tò mò mà... đi vạch lá tìm sâu.”

JP Morgan Đã Cảnh Báo Chính Phủ Về 1 Tỷ USD Giao Dịch Của Epstein Liên Quan Đến Buôn Người

Tờ The Guardian loan tin hôm thứ Bảy (1/11), các tài liệu mới được công bố cho thấy ngân hàng JP Morgan Chase đã nhiều lần cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ về các hoạt động tài chính đáng ngờ của Jeffrey Epstein, với tổng giá trị giao dịch lên tới 1 tỷ MK, và lưu ý rằng chúng có thể liên quan đến nạn buôn người. Các tài liệu được thu thập theo yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), tiết lộ rằng ngân hàng đã nộp nhiều Phúc trình Hoạt động Đáng ngờ (SARs) cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Ngân Khố từ năm 2013 đến 2018.

Phúc trình SAR năm 2019 chỉ ra khoảng “4,700 giao dịch” đáng ngờ. Các tài liệu, vốn được niêm phong trước đây và vừa được công bố hôm thứ Năm (30/10), cũng bao gồm các báo cáo SAR khác mà JP Morgan đã nộp “trong những năm trước khi Epstein bị bắt giữ năm 2019” về việc rút một lượng lớn tiền mặt.

Phúc trình năm 2019 đã xác định các giao dịch với Leon Black (đồng sáng lập Apollo Global Management), Glenn Dubin (quản trị quỹ phòng hộ), luật sư Alan Dershowitz, và các quỹ tín thác do ông trùm bán lẻ Leslie Wexner kiểm soát. Không ai trong số những người này bị buộc tội liên quan đến Epstein. Phát ngôn viên của JP Morgan cho biết việc công bố các phúc trình SAR cho thấy ngân hàng đã cảnh báo các cơ quan quản trị về Epstein từ sớm và "dường như không có ai trong chính phủ hoặc cơ quan thi hành pháp luật hành động dựa trên các phúc trình SAR đó trong nhiều năm.”

Các Nhà Lãnh Đạo APEC Thông Qua Tuyên Bố Gyeongju, Cam Kết Thương Mại Mở

Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Gyeongju, Nam Hàn, vào ngày 1 tháng 11 năm 2025, bằng việc thông qua "Tuyên cáo Gyeongju của các Nhà lãnh đạo APEC năm 2025" (2025 APEC Leaders' Gyeongju Declaration). Tuyên cáo chung nhấn mạnh cam kết của khu vực trong việc xây dựng một môi trường thương mại và đầu tư "tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và có thể lường trước," nhằm thực hiện Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Với chủ đề "Xây dựng một ngày mai bền vững," hội nghị năm nay tập trung vào ba ưu tiên: Kết nối, Đổi mới và Thịnh vượng. Tuyên cáo thừa nhận rằng hệ thống thương mại toàn cầu đang đối mặt với "những thách thức đáng kể," đồng thời khu vực đang ở một "thời điểm then chốt" do sự tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI) và sự thay đổi nhân khẩu học đang định hình lại thị trường lao động. Các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác và hành động cụ thể để đảm bảo tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay phần nào bị lu mờ bởi cuộc gặp bên lề vào thứ Năm (30/10) giữa Trump và Tập Cận Bình, nơi hai bên đã đạt được thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng thương mại. Trump đã rời Nam Hàn trước khi hội nghị thượng đỉnh chính bắt đầu.

Số Người Chết Do Bão Melissa Ở Jamaica Và Haiti Tăng Lên 50, Thiệt Hại Thảm Khốc

Số người thiệt mạng do bão Melissa ở Jamaica và Haiti đã tăng lên 50 người, và giới chức cảnh báo con số này dự kiến sẽ còn tăng. Tin tức cập nhật từ CBS News cho thấy ít nhất 51 người chết, bao gồm 19 người ở Jamaica, 31 người ở Haiti và 1 người ở Cộng hòa Dominican.

Tại Jamaica, bão được đánh giá là mạnh nhất từng đổ bộ trực tiếp vào quốc đảo này kể từ năm 1988, gây mất điện cho khoảng 462,000 gia đình, và nhiều khu vực “gần như bị phá hủy hoàn toàn.”

Tại Haiti, bão gây ra lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 31 người chết và 21 người khác mất tích, chủ yếu ở khu vực phía nam; hơn 15,000 người phải đi trú ẩn. Theo AccuWeather, ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu là khoảng 48 đến 52 tỷ MK.

Jamaica cũng bị tàn phá nặng nề. Tính đến thứ Sáu (31/10), 66% hòn đảo vẫn không có điện và khoảng một nửa hệ thống nước sạch không hoạt động. Hơn 7,000 người vẫn đang ở trong các nơi trú ẩn. Một số khu vực có tới 90% nhà đã bị tốc mái. Thị trấn ven biển Black River, nơi bão đổ bộ, gần như bị tàn phá hoàn toàn, với nhiều công trình bị sập và đường dây điện bị đứt. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness phải công bố đây là “khu vực thảm họa.”

Cơn bão sau đó đã suy yếu xuống cấp 3 khi đổ bộ vào Cuba, tàn phá trên diện rộng rồi di chuyển qua Bahamas.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như Melissa ngày càng trở nên thường xuyên và mạnh hơn do đại dương ấm lên. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã khai triển các lực lượng cứu nạn khẩn cấp với quy mô lớn nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại với các vùng bị cô lập.

Lũ Lụt Tại Miền Trung Việt Nam: 13 Người Chết, 11 Người Mất Tích; Cảnh Báo Mưa Lớn Tiếp Diễn

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Trung Bộ Việt Nam, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích. Hơn 116,000 căn nhà bị ngập, 56 căn sập hoàn toàn và gần 150 bị hư hỏng nặng, giao thông, điện lưới và đường sắt bị gián đoạn. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Thừa Thiên‑Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị, trong đó thành phố Huế ghi nhận mức mưa kỷ lục khoảng 1,085 mm/ngày.

Tính đến sáng thứ Bảy (1/11), đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến 13 người chết và mất tích tại thành phố Huế (12 người chết, hầu hết là chết đuối, và 1 người mất tích). Nạn nhân tử vong mới nhất được ghi nhận là anh H.N.D (40 tuổi), bị điện giật khi đang lội nước tại chợ An Xuân (xã Quảng Điền) để kiểm tra hàng hóa vào chiều thứ Sáu (31/10), khi khu chợ vẫn còn ngập khoảng 0.4m.

Mặc dù lũ trên các con sông tại Huế đang xuống nhanh, tình hình vẫn rất phức tạp. Tính đến chiều 31/10, trên địa bàn Huế vẫn còn hơn 11,570 nhà dân ở 24 xã, phường bị ngập lụt ở mức 0.3 đến 0.7m.

Điều đáng lo ngại nhất là dự báo mưa lớn sẽ quay trở lại. Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ trên các sông có cơ nguy sẽ dâng lên trở lại bắt đầu từ Chủ Nhật, ngày 2/11. Một đợt mưa to mới dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/11, các vùng trũng thấp ven sông có cơ nguy ngập lụt trở lại.

Khách nước ngoài trở lại, phố cổ Hội An nỗ lực khôi phục sau trận lũ lịch sử

Hôm 1/11, dù chưa chính thức mở cửa trở lại, nhưng nhiều đoàn khách châu Âu đã đổ về phố cổ Hội An. Năm ngày qua, nơi này bị nước lũ nhấn chìm, nhiều du khách phải sơ tán bằng thuyền ra khỏi khu vực ngập nặng. Đỉnh lũ rơi vào rạng sáng 30/10, khu vực trũng nhất ven sông Hoài ngập 2,5 m. Các tuyến phố gần sông đều bị ngập từ 1-2 m. Chùa Cầu cũng chìm trong lũ.

Mực nước của trận lũ lịch sử lần này ghi nhận tại Chùa Cầu cao hơn khoảng 15-20 cm so với lũ lịch sử năm 1999 và 2007. Huế ghi nhận 14 người chết do mưa lũ, 8/40 xã phường với 6.000 ngôi nhà vẫn đang ngập 0,3-0,5 m.

Tin từ báo trong nước cho hay sáng 31/10, lũ rút hơn một mét để lại lớp bùn đặc sệt, rác thải tràn ngập từ nhà cho đến đường phố Hội An, người dân nỗ lực dọn dẹp những rác thải ứ đọng, bùn non để đón du khách. Tại Hội An, lúc 7 giờ tối 1/11, giờ địa phương, mực nước lên 1,5m - tương đương báo động 2. Đến 7 giờ sáng ngày 2/11 nước lũ sẽ lên mức 1,75m - trên báo động 2 là 25cm.

Bên cạnh đó, ở thành phố Đà Nẵng, chỉ chưa đầy hai ngày hạ rút, từ chiều 1/11 mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn lại dâng cao trở lại, theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ. Mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn ở các trạm đo dọc sông đang ở báo động 1 và báo động 2.