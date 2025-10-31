Hôm nay,  

Giáo xứ di dân giữa lòng thủ đô Hoa Kỳ Sống Trong Lo Sợ

31/10/202500:00:00(Xem: 75)

giáo sứ
Ngôi Thánh đường Sacred Heart – chỉ cách Bạch Ốc vài dặm – vốn được xây dựng để làm nơi nương náu tâm linh. Giờ đây, giáo đoàn đa phần là di dân của nhà thờ này đang sống trong nỗi sợ hãi.
Từ tháng Tám đến nay, hơn 40 giáo dân bị giam giữ hoặc trục xuất sau khi các lực lượng liên bang gia tăng truy quét. Nhiều người sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà để đi lễ, mua thực phẩm hay đi khám bệnh, trong khi chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền Trump vẫn đang nhắm vào cộng đồng của họ.

Đức Hồng y Robert McElroy, Tổng giáo phận Washington, nói chính quyền đang dùng nỗi sợ như một khí cụ để “tước đi nơi di dân mọi cảm giác an toàn hay bình an.” Ông gọi đó là “một công cụ của khủng bố.”

Chiến dịch triển khai lực lượng liên bang chính thức chấm dứt ngày 10 tháng 9, nhưng binh sĩ Vệ binh Quốc gia và nhân viên liên bang vẫn hiện diện khắp thủ đô, trong đó có nhân viên di trú tuần tra quanh Sacred Heart – nằm giữa khu dân cư sầm uất Columbia Heights và Mt. Pleasant, nơi từng đón nhiều thế hệ di dân từ khắp nơi trên thế giới.

Thánh đường này được dựng hơn một thế kỷ trước bởi người Ireland, Ý và Đức. Ngày nay, khoảng 5.600 giáo dân phần lớn là người Salvador, ngoài ra còn có người Haiti, Brazil và Việt Nam.

Những cuộc truy bắt đã làm đảo lộn sinh hoạt của nhà thờ. Hàng ghế trong giáo đường giờ thưa thớt dưới mái vòm trang trí mosaic rực rỡ. “Khoảng phân nửa người sợ không dám đến lễ,” linh mục Emilio Biosca, chánh xứ, nói.

Tuy vậy, cộng đoàn không cam chịu làm nạn nhân. Linh mục và giáo dân cùng nhau đi dự phiên tòa di trú, quyên góp trả tiền thuê nhà, án phí, và mang thực phẩm đến tận nhà cho những người sợ ra đường. “Vai trò của giáo xứ đã đổi khác,” linh mục Biosca nói. “Chúng tôi không thể sống như trước, khi bao người quanh ta bị cuốn vào cơn bão này.”

Một phụ nữ gốc Salvador kể, chồng bà bị nhân viên ICE bắt khi hai người đang bán trái cây ngoài chợ – nguồn sinh kế duy nhất của họ. Họ từng trốn chạy bạo lực băng đảng cách đây gần 20 năm và gặp nhau tại Sacred Heart, nơi cả hai đều là giáo dân tích cực. Từ ngày chồng bị bắt, bà chỉ dám cầu nguyện qua Zoom. Nhà thờ giúp trả tiền nhà, nhưng bà đang chuẩn bị dọn đến Boston với người thân, trong khi chồng đối diện lệnh trục xuất về Louisiana. “Một tháng đầy nước mắt,” bà nói, “mọi ước mơ tan biến chỉ sau một đêm.”

Trong căn phòng nhỏ, bà cầm tràng hạt bên bàn thờ Đức Mẹ, cạnh bức hình cưới chụp tại Sacred Heart. Mỗi lần ai đó đọc tên người bị bắt trong buổi cầu nguyện trực tuyến, bà khẽ run và thì thầm: “Đó là chồng tôi.”

Giám mục phụ tá Evelio Menjivar – người từng vượt biên từ El Salvador vào Hoa Kỳ năm 1990 – nói rằng các vụ bắt giữ khiến ông nhớ lại chính quá khứ của mình. “Người bị bắt hôm nay có thể là tôi của ngày xưa,” ông nói.

Giáo hội Công giáo lâu nay bênh vực quyền của di dân, dù vẫn thừa nhận quyền của quốc gia trong việc kiểm soát biên giới. Tại Tổng giáo phận Washington, gồm thủ đô và một phần Maryland, hơn 40% giáo dân là người gốc Mỹ Latin.

Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ trưởng Bộ Nội an, nói qua thư điện tử rằng các chiến dịch tại Washington chỉ “nhắm vào những tội phạm bạo lực nguy hiểm nhất.”

Nhưng theo linh mục Biosca, mục tiêu dường như lại là “bất cứ ai trông giống người gốc Nam Mỹ.” Tại trường Sacred Heart, hiệu trưởng Elias Blanco cho biết đã có ít nhất hai gia đình rút con khỏi lớp vì sợ bị bắt khi đưa đón. “Nỗi sợ bao trùm cha mẹ,” ông nói. “Nhiều em sinh ra ở Mỹ nhưng cha mẹ không có giấy tờ, nên họ lo nếu bị bắt thì con sẽ vào nhà nuôi dưỡng.”

Những ngày cuối tuần, giáo dân tụ họp dưới tầng hầm nhà thờ để cầu nguyện rồi chia nhau gói thực phẩm đem đến cho những người đang trốn trong nhà. Một giáo dân, đã có quốc tịch, giúp giao hàng nhưng vẫn xin giấu tên: “Chúng tôi không thể ngồi yên nhìn người khác mất phẩm giá. Chúng tôi phải làm điều gì đó.”

Hoa Trang biên dịch
Nguồn: tóm lược từ bài “Immigration crackdown stokes fear and solidarity at a Catholic church in DC” từ AP.
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Đầu năm nay, ông Trump đã công bố kế hoạch triển khai một loại chiếu khán Thẻ Vàng trị giá 5 triệu Mỹ kim. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick thông báo về việc bán ra 1,000 Thẻ Vàng, mang về 5 tỷ Mỹ kim chỉ trong một ngày. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có bất kỳ cách nào để nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin loại chiếu khán này. Vậy liệu chúng ta có thể kỳ vọng chính quyền sẽ minh bạch hơn về Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim?

Khủng hoảng nhà ở tại Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều thập niên, với giá nhà tăng 60% kể từ năm 2019 và hơn 22 triệu người thuê nhà phải chi quá 30% thu nhập cho chỗ ở. Dù nguyên nhân đến từ tiền lương trì trệ và nguồn cung hạn chế, Phó Tổng thống JD Vance lại quy trách nhiệm cho người di dân không giấy tờ, cho rằng việc “tràn vào nước Mỹ” khiến giá nhà tăng vọt. Ông còn lập luận rằng việc trục xuất di dân sẽ giúp hạ giá, theo bài viết của Rahim Kurwa, giáo sư xã hội học tại Đại học Illinois Chicago, đăng trên The Conversation ngày 27 tháng 10 năm 2025.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chính thức áp dụng bài kiểm tra công dân mới từ đầu tuần hôm thứ Hai, trong đó các câu hỏi được mô tả là “phức tạp và mang tính chủ quan hơn.” Phát ngôn viên Matthew Tragesser tuyên bố trong thông cáo tháng Chín rằng thay đổi này nhằm “bảo đảm chỉ những ai hội đủ tiêu chuẩn, có khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và hiểu hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mới được nhập tịch,” để “người dân Mỹ có thể yên tâm rằng các công dân mới thật sự hòa nhập và đóng góp cho sự vĩ đại của đất nước.”

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.

Chương trình Thẻ Vàng mà TT Trump công bố ngày 19/9/2025 yêu cầu đương đơn phải tặng cho chính phủ Hoa kỳ khoản tiền 1 triệu Mỹ kim. Sau đó, họ có thể đủ điều kiện để xin:Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ nhất (EB-1) dành cho người nước ngoài có năng lực đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, và Thẻ xanh diện việc làm ưu tiên thứ hai (EB-2) cho người nước ngoài có năng lực xuất sắc trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Tổng số chiếu khán cho cả hai diện này gộp lại là 80,080 suất mỗi năm.

Lịch sử của hộ chiếu là một câu chuyện dài và phức tạp. Ngày nay, những tấm sổ du hành quốc tế ấy được gắn vi mạch, ảnh sinh trắc, mã vạch, và cả hình ảnh ba chiều chống giả. Nhưng thuở ban đầu, qua biên giới không cần gì hơn một tờ giấy bảo chứng thiện chí. Đó là hành trình của “tấm thông hành” — từ lời hứa danh dự giữa hai vương quốc đến biểu tượng quyền lực của quốc gia hiện đại.

Chính quyền Trump vừa mở rộng chương trình “visa bond” — quy định buộc người xin visa du lịch hoặc công tác ngắn hạn (B1/B2) từ bảy quốc gia phải ký quỹ một khoản tiền bảo đảm khi nộp đơn. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nước nằm trong danh sách gồm Mali, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia. Hai nước sau cùng đã phải thực hiện quy định này từ tháng Tám, năm nước còn lại sẽ bắt đầu trong tháng Mười.

Khi chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ bằng con đường nhập tịch, tân công dân không chỉ được công nhận quyền công dân, mà còn nhận được những món quà kỷ niệm đáng trân quý: quốc kỳ, bản sao của Tuyên Dương Độc Lập và Hiến Pháp, cùng một lá thư chào mừng từ tổng thống đương nhiệm. Trong số này, lá thư có lẽ là thứ ít được để ý nhất vì chỉ là mẫu thư được soạn sẵn, nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp sâu xa về cách một tổng thống nhìn nhận đất nước mà mình điều hành.

Ngày 20 tháng 9 năm 2025, Sở Di trú Hoa Kỳ đã ban hành một bản ghi nhớ nhằm làm rõ Tuyên bố của Tổng thống Trump ngày 19 tháng 9 năm 2025, liên quan đến việc hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số lao động không di dân diện H-1B. Ngày hôm sau, 21 tháng 9 năm 2025, Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Câu hỏi thường gặp về H-1B” nhằm cung cấp hướng dẫn thêm.

Trong những năm qua, các chính phủ phương Tây đang biến việc trục xuất di dân thành chính sách quen thuộc, và đáng lo hơn, thành điều “bình thường mới.” Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng các biện pháp giam giữ và trục xuất người không có quốc tịch. Chỉ trong vài tháng gần đây, chính quyền Trump đã ký thỏa thuận với nhiều quốc gia thứ ba để gửi những người bị trục xuất tới, ngay cả khi họ không hề có bất kỳ mối liên quan nào với những nơi đó.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.