Sách về chủ đề chủng tộc và giới tính sẽ được đưa trở lại thư viện trường học tại các căn cứ quân sự

Ảnh: istockphoto.com
  
Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải đưa trở lại các đầu sách viết về chủ đề giới tính và chủng tộc vào kệ thư viện của năm trường học đặt trong căn cứ quân sự tại Kentucky, Virginia, Ý và Nhật Bản.

Phán quyết được ban hành hôm đầu tuần, sau khi 12 học sinh theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục của Bộ Quốc phòng (DoDEA) nộp đơn kiện hồi tháng Tư. Các em – con của quân nhân đang tại ngũ, từ mẫu giáo đến lớp 11 – cho rằng quyền Tự do Ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của họ đã bị vi phạm khi gần 600 đầu sách bị gỡ bỏ khỏi thư viện.

Đại diện pháp lý cho nhóm học sinh là Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cùng chi nhánh ACLU tại Kentucky và Virginia. Trong đơn gửi tòa, họ yêu cầu hoàn trả “toàn bộ sách và giáo trình đã bị loại bỏ hoặc tạm thu vì cho rằng vi phạm các Sắc lệnh Hành pháp.”

Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang loại bỏ và cấm lưu hành những tài liệu bị xem là cổ vũ “ý thức hệ giới tính và bình đẳng mang tính kỳ thị.”

Đến tháng Giêng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ban hành hai bản ghi nhớ mang tựa Khôi Phục Năng Lực Chiến Đấu Của Hoa Kỳ, trong đó cấm “giảng dạy về Thuyết Chủng Tộc Phê Phán (CRT), các chương trình Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI), hay ý thức hệ giới tính.” Một văn bản khác mang tên Identity Months Dead tại bộ tư pháp cũng chấm dứt việc sử dụng ngân sách cho các dịp kỷ niệm như Tháng Lịch Sử Người Da Đen, Tháng Phụ Nữ, hay Tháng Di sản người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương.


Theo đơn kiện, giới chức bộ tư pháp đã gửi thư điện tử yêu cầu giáo viên gỡ bỏ sách, hủy bỏ các bài giảng và sự kiện có thể bị xem là vi phạm chỉ thị của Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng. Những cuốn sách bị loại bao gồm tác phẩm về bản dạng giới tính, nạn kỳ thị chủng tộc và cộng đồng LGBTQ.

Hai trường tiểu học hủy các hoạt động trong Tháng Lịch Sử Người Da Đen; một trường trung học gỡ bỏ tranh cổ động có hình Malala Yousafzai và họa sĩ Frida Kahlo; một trường khác hủy lễ tưởng niệm Holocaust.

Trong đơn gửi tòa, ACLU cho biết một số học sinh bị kỷ luật khi phản đối việc gỡ bỏ này, và dần trở nên “sợ hãi khi bàn về chủng tộc hay giới tính trong lớp, vì lo giáo viên sẽ bị phạt nếu bị xem là vi phạm chỉ thị.”

Trong phán quyết, Thẩm phán liên bang Patricia Tolliver Giles đứng về phía học sinh và gia đình, nhận định rằng “việc loại bỏ sách không xuất phát từ lý do giáo dục,” mà từ “động cơ chính trị mang tính phe phái.” Bà yêu cầu Bộ Quốc phòng phải “ngay lập tức phục hồi toàn bộ sách và tài liệu giảng dạy đã bị gỡ bỏ.”

Bộ Quốc phòng và Cơ quan Giáo dục Bộ Quốc phòng (DoDEA) hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của NPR.
 

Đầu năm nay, ông Trump đã công bố kế hoạch triển khai một loại chiếu khán Thẻ Vàng trị giá 5 triệu Mỹ kim. Ngày 26 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick thông báo về việc bán ra 1,000 Thẻ Vàng, mang về 5 tỷ Mỹ kim chỉ trong một ngày. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Không hề có bất kỳ cách nào để nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin loại chiếu khán này. Vậy liệu chúng ta có thể kỳ vọng chính quyền sẽ minh bạch hơn về Thẻ Vàng 1 triệu Mỹ kim?

Ngôi Thánh đường Sacred Heart – chỉ cách Bạch Ốc vài dặm – vốn được xây dựng để làm nơi nương náu tâm linh. Giờ đây, giáo đoàn đa phần là di dân của nhà thờ này đang sống trong nỗi sợ hãi. Từ tháng Tám đến nay, hơn 40 giáo dân bị giam giữ hoặc trục xuất sau khi các lực lượng liên bang gia tăng truy quét. Nhiều người sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà để đi lễ, mua thực phẩm hay đi khám bệnh, trong khi chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền Trump vẫn đang nhắm vào cộng đồng của họ.

Khủng hoảng nhà ở tại Hoa Kỳ đã kéo dài nhiều thập niên, với giá nhà tăng 60% kể từ năm 2019 và hơn 22 triệu người thuê nhà phải chi quá 30% thu nhập cho chỗ ở. Dù nguyên nhân đến từ tiền lương trì trệ và nguồn cung hạn chế, Phó Tổng thống JD Vance lại quy trách nhiệm cho người di dân không giấy tờ, cho rằng việc “tràn vào nước Mỹ” khiến giá nhà tăng vọt. Ông còn lập luận rằng việc trục xuất di dân sẽ giúp hạ giá, theo bài viết của Rahim Kurwa, giáo sư xã hội học tại Đại học Illinois Chicago, đăng trên The Conversation ngày 27 tháng 10 năm 2025.

Hai trăm mười một năm trước, mùa hè năm 1814, quân Anh kéo vào Washington. Trước khi phóng hỏa Bạch Ốc, họ ngồi xuống dùng bữa tại bàn tiệc đã dọn sẵn cho Tổng thống James Madison. Khi bữa ăn kết thúc, lính Anh đốt màn, đốt giường, và tòa nhà bốc cháy suốt đêm. Sáng hôm sau, cơn mưa lớn chỉ còn rửa trôi phần tro tàn của nơi từng là biểu tượng cho nền cộng hòa non trẻ. Tuần này, phần Cánh Đông của Bạch Ốc bị phá sập. Không phải bởi ngoại bang, mà bởi chính quyền tại vị. Và lần này, không ai được báo trước. Người Mỹ chỉ biết chuyện qua những bức ảnh máy xúc cày nát nền nhà, cùng lời xác nhận ngắn ngủi từ các viên chức trong chính phủ.

Một nhóm khoa học gia quốc tế vừa công bố trong Tạp chí Y khoa New England rằng họ đã phục hồi được một phần thị lực cho những người cao tuổi bị thoái hóa điểm vàng – căn bệnh mắt phổ biến và gần như không thể chữa trị trước đây. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (Age-related Macular Degeneration – AMD) là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trên 50 tuổi, ảnh hưởng đến khoảng 200 triệu người trên thế giới. Căn bệnh xảy ra khi các tế bào cảm quang ở trung tâm võng mạc bị tổn thương do lão hóa, khiến bệnh nhân mất dần khả năng nhìn rõ các chi tiết ở trung tâm tầm nhìn.

Vào ngày 23/10/25, tại Mission Inn Hotel & Spa Riverside, đã diễn ra cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California), với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí. Đơn vị tài trợ sự kiện này là Văn phòng Hợp tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược (OCPSC, được thành lập vào năm 2024), trực thuộc Văn phòng Dịch vụ và Gắn kết Cộng đồng (GO-Serve) của thống đốc California. Đây là một trong số tám sự kiện tương tự được lên lịch trên toàn tiểu bang trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cuộc hội thảo đầu tiên là tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10, tiếp theo là Los Angeles, Anaheim, Sacramento, Riverside, Oxnard và Fresno.

Thượng viện hôm thứ năm đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn chặn chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần thứ ba trong tuần Thượng viện bày tỏ bất đồng với chính sách thương mại của chính phủ.

- Trump gặp Tập, thỏa thuận ngừng chiến thương mại, nhưng không toàn diện - Số phận chính phủ liên bang sau 30 ngày đóng cửa - TCPV có vẻ không muốn xử vụ Trump điều quân đội đến Illinois trước 17/11 - Trump tỏ ý muốn Mỹ tái tục chương trình vũ khí hạt nhân- - Bão Melissa để lại thảm họa nhân đạo và thách thức phục hồi - Cảnh sát Pháp bắt thêm 5 nghi phạm cướp bảo tàng Louvre - Các tiểu bang thúc giục chánh án chặn chính quyền Trump đình chỉ trợ cấp thực phẩm - Vụ bố ráp lịch sử của Brazil, khiến 119 người chết - Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi - Huế, Đà Nẵng chìm trong lũ, miền Trung mưa lớn kéo dài

Reuters, ngày 29 tháng 10 – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư cho biết ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Đây là một thay đổi rõ rệt sau nhiều tháng ông liên tục úp mở về ý tưởng này, bất chấp các giới hạn Hiến Pháp. Nhưng vẫn chưa rõ liệu đó đã là quyết định cuối cùng của Trump hay chưa, vì ông có tiếng là “sáng nắng, chiều mưa.”

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) - Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Tư yêu cầu các bên trong vụ kiện liên quan đến việc khai triển Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) ở khu vực Chicago gửi thêm thông tin để làm rõ cách hiểu một điều khoản quan trọng trong luật liên bang, quy định giới hạn quyền của tổng thống khi điều động lực lượng này.

Bài viết sau đây là của nhà văn Thom Hartmann, đăng trên mạng Alternet hôm 29/10/2025, nhan đề "The corruption of Donald Trump and his children points to something deeply menacing" nói rằng tiền hối lộ khi được công nhận như món quà bình thường, Mỹ đang trở thành phiên bản mới của Nga và Hungary.

- Trump Đến Nam Hàn, Nhận “Vương Miện”và Đòi “Công Bằng Thương Mại” - Giáo chức Florida có thể bị buộc tuyên thệ trung thành theo dự luật mới. - Trump Sa Thải Toàn Bộ Hội Đồng Kiến Trúc Thủ Đô, Chuẩn Bị Thay Đổi Lớn Khu Bạch Ốc. - Bảy Quỹ Tư Nhân Chung Tay Thành Lập Quỹ Văn Học Nghệ Thuật Trị Giá 50 Triệu Đô La. - Số Di Dân Nhận Trợ Cấp Thực Phẩm Ở Hoa Kỳ Thấp Hơn Nhiều So Với Công Dân Bản Xứ - Việt Nam Giữ Lại Phóng Viên BBC, Thẩm Vấn Nhiều Ngày Giữa Lúc Tô Lâm Công Du Anh Quốc. - Trump Ủng Hộ Israel Trong Các Cuộc Không Kích Gaza, Cảnh Báo Hamas - Bộ Tư Pháp Texas Kiện Johnson & Johnson Về Quảng Cáo Sai Lệch Thuốc Tylenol. Thượng Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết Chấm Dứt Thuế Quan Của Trump Đối Với Brazil - Thượng Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết Chấm Dứt Thuế Quan Của Trump Đối Với Brazil. - Trung Quốc Tăng Xuất Khẩu Dù Chiến Tranh Thương Mại Với Hoa Kỳ Leo Thang. - Liên Hiệp Quốc Tố Nga Cố Ý Sát Hại Thường Dân Ukraine Trong Chiến Dịch Không Kích Bằng Phi Cơ Không Người

(HOA KỲ, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Một cố vấn cấp cao về an ninh sinh học tại Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) đã bị sa thải sau khi nhiều lần công khai chỉ trích vắc-xin COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA. Thông tin này được một viên chức của HHS xác nhận với Reuters hồi cuối tuần.

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mới, tỏ rõ ý định sẵn sàng đối đầu với các chính quyền địa phương do Đảng Dân Chủ kiểm soát, những nơi kịch liệt phản đối việc khai triển lực lượng liên bang. Ông cho biết, nếu tình hình đòi hỏi, có thể sẽ dùng đến “những lực lượng hùng hậu hơn cả Vệ Binh Quốc Gia” nhằm vãn hồi trật tự tại các thành phố Hoa Kỳ.
