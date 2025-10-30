Hôm nay,  

Đại Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali 2025 với Chủ Đề “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô”

30/10/202519:59:00(Xem: 53)

(1)-ĐẠI-HỘI-GIA-LONG-2025-DSC_0852
Lễ chào cờ
 
Westminster (Thanh Huy) -- Tại nhà hàng White Palace 1 Thành phố Westminster Nam California vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 2025 Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California do Cô Đinh Minh Thu làm Hội Trưởng đã tổ chức Đại Hội cựu Nữ Sinh Gia Long 2025 với chủ đề: “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô”.
 
Tham dự Đại Hội ngoài các cựu nữ sinh Gia Long còn có các vị Giáo Sư: Lê Hoàng Tánh, Phạm Thị Nhung, Nguyễn Thị Hà (Sư Bà Thiền An), Nguyễn Huệ Khanh, Trương Thị Khoa Nghi (đến từ Canada), Nguyễn Kim Phụng, Hoàng Huyên và phu nhân, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Lân và phu nhân (đến từ Washington DC) Lê Ngọc Loan, Hà Dương Thị Di, Chu Kim Long (đến từ Washington DC), Dương Ngọc Diệp và phu quân, Cô Giám Thị Nguyễn Thị Nguyệt (đến từ Texas), Nguyễn Tri Phương, Vũ Bạch Cúc, Ngọc Diệp Sadler, Đỗ Huệ Mỹ và phu quân, Phạm Kim Liên…

(2)-ĐẠI-HỘI-GIA-LONG-2025-DSC_0861
hàng trước từ phải người thứ 4 là Hội trưởng chào mừng quan khách, thầy, cô và tuyên bố khai mạc
 
Các Hội Đoàn bạn gồm có: Hội Ái Hữu Petrus Ký, Hội Ái Hữu cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Hội Ái Hữu Trường Bưởi-Chu Văn An, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Mai và Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Ái Hữu Võ Trường Toản, Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh, Hội Ái Hữu Trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Hội Ái Hữu Trường Nguyễn Thượng Hiền, Hội Bà Triệu, GS. Phạm Thị Huê và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Hội Ái Hữu Trường Nguyễn Hoàng, Hội Ái Hữu Gò Công… cùng một số các cơ quan truyền thông. Điều hợp chương trình các MC. Thanh Thảo, Lệ Minh, Mỹ Hương.
 
Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Sau đó toàn ban hợp ca Gia Long cùng hát bản “Gia Long Hành Khúc” và bản “Tôi Yêu”. Tiếp theo Cô Hội Trưởng Trương Minh Thu, Trưởng ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng quý Thầy, Cô, quý quan khách, quý cơ quan truyền thông, các hội đoàn thân hữu cùng tất cả đồng môn Gia Long, Bà nói: “ Trong khí trời nhộn nhịp của mùa thu California với những ánh nắng ấm áp tỏa sáng trên cảnh vật, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California tổ chức đại hội thường niên với chủ đề “50 Năm Ly Hương và Tạ Ơn Thầy Cô.”

(3)ĐẠI-HỘI-GIA-LONG-2025DSC_0871
Giáo Sư Nguyễn Huệ Khanh đại diện quý vị Giáo Sư phát biểu,
 
Bà tiếp: “Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thay tên đổi họ, ngôi trường con gái cổ kính, lớn nhất Miền Nam Việt Nam cùng chung số phận! 50 năm ly hương, 50 năm rời xa ngôi trường cũ, có ai còn nhớ, còn thương Thầy, Cô, bạn bè, phấn trắng, bảng đen?. Được gặp lại Thầy, Cô, bạn bè nơi xứ lạ, giống như tìm được những mảnh vụn vỡ, ráp lại thành chén ngọc quý, đong đầy hình ảnh thân yêu ngày nào nơi ngôi trường cổ kính năm xưa.
 
Thầy cô được ví như cha mẹ thứ hai, công lao của Thầy, Cô rất là to lớn. Thầy, Cô đã bỏ cả tâm huyết, truyền lại cho chúng ta những kiến thức, kinh nghiệm sống. Sự quan tâm, ân cần của Thầy Cô qua bao thế hệ đã giúp chúng ta một vốn liếng căn bản về học vấn, kiến thức để chúng ta bước vào đời đầy tự tin, đạt được những ước mơ trong thế giới tự do nầy…
 
“… Chúng em thật vui mừng khôn xiết và kính xin cảm ơn quý Thầy, Cô đã cố gắng không ngại đường xa đến tham dự đại hội với chúng em như Cô Trương Thị Khoa Nghi đến từ Canada, Cô Chu Kim Long, Thầy Nguyễn Lân đến từ Washington DC, Cô Nguyễn Thu Nguyệt đến từ Texas. Ngoài ra còn có quý Thầy Cô đã gọi phone, viết thư tay, email với những lời khích lệ ngọt ngào, khuyến khích, thăm hỏi đến những giáo sư và các cựu học sinh. Quý thầy cô cho biết rất tiếc vì sức khỏe không cho phép đến tham dự…”


(4)-ĐẠI-HỘI-GIA-LONG-2025-DSC_0883
Một số quý vị Giáo Sư và các cựu học sinh chụp hình lưu niệm
 
Cuối cùng cô Hội Trưởng chúc quý Thầy, Cô, quý vị quan khách cùng tất cả luôn an vui, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn.
 
Tiếp theo ban tổ chức mời quý Thầy, Cô lên trước sân khấu để các cựu học sinh tặng quà lưu niệm tạ ơn Thầy, Cô và sau đó chụp hình lưu niệm. Trong lúc nầy Giáo Sư Nguyễn Huệ Khanh, đại diện quý vị giáo sư có lời phát biểu. Trong lời phát biểu Bà đã hết lời ca ngợi việc làm của các cựu nữ sinh Gia Long, đã duy trì được truyền thống trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa, đồng thời cũng đã tạo cơ hội để hằng năm quý Thầy, Cô cùng các đồng môn có dịp gặp nhau đó là một điều đáng quý sau năm mươi năm xa xứ.
 
Sau đó Giáo Sư Chu Kim Long đến từ Washington phát biểu, trong lời phát biểu Cô cũng cảm ơn ban tổ chức hằng năm đã tạo cơ hội để các Thầy, Cô cùng các em cựu nữ sinh Gia Long có dịp gặp nhau đó là điều đáng quý và bà cũng đã cảm ơn các em trong ban tổ chức.
 
Tiếp tục chương trình, ban tổ chức mời quý chị trong Ban Biên Tập cũng như thực hiện Đặc San Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long với Chủ Đề: “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô” lên sân khấu giới thiệu đặc san đến quý quan khách, quý Thầy, Cô và các cựu học sinh Gia Long.
Đặc san khổ Magazine, hình màu dày 150 trang với những bài vở, hình ảnh tài liệu giá trị do các vị Giáo Sư và các cựu nữ sinh Gia Long đóng góp. Cùng ban biên tập gồm: Vương Hồng Loan, Trịnh Ái, Nguyễn Liễu Anh, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Mỹ Hương, Nguyễn Phương Lê, Từ Ngọc Lệ, Đinh Minh Thu, Lại Thị Tuyết, Luyện ThụyVy.
 
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mở đầu với Fashion show “Tình Hoài Hương” do các cựu nữ sinh Kim Quỳnh, Phương Lan, Thu Hương, Hồng Vân, Thu Nga, Mê Linh, Tuyết Mai, Bích Đào trình diễn. Ca Sĩ Hương Thơ hát “Biết Bao Giờ Trở Lại”, Long Hồ “Giã Từ Vũ Khí”, Song Ngân “Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn”. Chương trình văn nghệ xuất sắc qua nhiều tiết mục do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn. Kết thúc chương trình với phần dạ vũ.

(5)ĐẠI-HỘI-GIA-LONG-2025
Fashion show “Tình Hoài Hương” 
 
Được biết Ban Quản Trị Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long 2024-2026 gồm có: Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành:
 
Ban Cố Vấn: Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Vương Hồng Loan, Nguyễn Phạm Lệ Minh.
 
Ban Giám Sát: Bùi Tuyết Đông, Nguyễn Liễu Anh, Nguyễn Phạm Hồng Cúc, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Phương Lan, Nguyễn Bích Uyên và Trương Thị Yến.
 
Ban Chấp Hành: Đinh Minh Thu (Hội Trưởng), Từ Ngọc Lệ (Phó Nội Vụ), Trần Tuyết Nga (Phó Ngoại Vụ), Lại Thị Tuyết (Tổng Thư Ký), Châu Dương Trọng (Phó Tổng Thư Ký) Võ Thu Loan (Thủ Quỹ), Dương Thị Vân (Phó Thủ Quỹ) cùng nhiều tiểu ban trực thuộc ban chấp hành như: Ban Ẩm Thực, Báo Chí, Du Lịch, Khánh Tiết, Liên Lạc, Tiếp Tân, Văn Nghệ và Xã Hội…
 
Qúy đồng môn hay quý vị thân hữu muốn có Đặc San Gia Long 2025 với chủ đề “50 Năm Ly Hương & Tạ Ơn Thầy Cô” xin liên lạc về Ban Biên Tập Đặc San Gia Long: PO Box 9353-Bolsa Ave. M47- Westminster CA, 92683,

