Hôm nay,  

Tối Cao Pháp Viện Yêu Cầu Giải Thích Luật Điều Động Vệ Binh

29/10/202522:14:00(Xem: 33)

 

 

Skärmbild 2025-10-30 061459
Vụ kiện giữa Illinois, Chicago và chính quyền Trump xoay quanh việc Tổng thống khai triển VBQG mà không sử dụng “các lực lượng chính quy” trước. Thẩm phán Perry cùng Tòa Thượng Thẩm Khu vực 7 đã phán quyết rằng chính quyền không chứng minh được lý do hợp pháp cho hành động này. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) - Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Tư yêu cầu các bên trong vụ kiện liên quan đến việc khai triển Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) ở khu vực Chicago gửi thêm thông tin để làm rõ cách hiểu một điều khoản quan trọng trong luật liên bang, quy định giới hạn quyền của tổng thống khi điều động lực lượng này.

 

 

Tòa án đang xem xét vụ kiện giữa tiểu bang Illinois và Thành phố Chicago với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vấn đề trọng tâm là cách diễn giải cụm từ “regular forces” (xin tạm dịch: lực lượng chính quy) trong luật, nhằm cho phép tổng thống được điều động VBQG để “dẹp loạn” hoặc khi “không thể thi hành luật liên bang bằng lực lượng chính quy.

 

Các thẩm phán của TCPV yêu cầu cả hai bên (Illinois và Chicago, cùng Bộ Tư Pháp) phải nộp hồ sơ giải thích trước ngày 10 tháng 11, để xác định chính xác ý nghĩa pháp lý của cụm từ này.

 

Trước đó, ngày 17 tháng 10, Bộ Tư Pháp đã đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên TCPV, đề nghị gỡ bỏ lệnh đình chỉ việc khai triển Vệ binh do Thẩm phán Tòa án U.S. District tại Chicago April Perry ban hành,  Lệnh này được đưa ra trong khi vụ kiện vẫn đang được xét xử.

 

Thẩm phán Perry đã phán quyết rằng Tổng thống Trump có thể đã vi phạm luật định ra các điều kiện tiên quyết cho việc liên bang hóa lực lượng VBQG, đồng thời xâm phạm các quyền của tiểu bang theo Tu Chính Án Thứ 10. Bà cũng nhấn mạnh rằng VBQG vốn là lực lượng dân quân cấp tiểu bang và do các thống đốc chỉ huy, trừ khi được tổng thống triệu tập cho các nhiệm vụ liên bang.

 

Vụ kiện được xem là một trong những trường hợp tiêu biểu cho thấy sự khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận về vai trò của chính phủ liên bang đối với các vấn đề nội bộ, đặc biệt là khi liên quan đến việc thi hành luật di trú tại Chicago – nơi từng diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump.

 

Phía chính quyền lập luận rằng cụm từ “regular forces” có thể bao gồm cả những nhân viên liên bang không thuộc quân đội, chẳng hạn như các cơ quan thi hành luật dân sự; và rằng tổng thống có quyền điều động VBQG nếu các lực lượng chính quy không đủ khả năng để thi hành pháp luật.

 

Tuy nhiên, trong phán quyết ngày 10 tháng 10, thẩm phán Perry dẫn các nguồn tư liệu lịch sử để phản bác, cho rằng “regular forces” chỉ bao gồm các quân nhân thường trực trong Lục Quân và Hải Quân, chứ không bao gồm lực lượng VBQG. Bà viết: “Tổng thống chỉ được quyền gọi dân quân khi ông không thể dùng các lực lượng chính quy để thi hành pháp luật; nghĩa là, quân đội đơn thuần không đủ quyền lực và sức mạnh để làm điều đó.”

 

Perry cũng chỉ ra rằng “chính quyền Trump không hề tìm cách sử dụng lực lượng chính quy trước khi động tới VBQG,” đồng thời nhấn mạnh còn có những giới hạn pháp lý nghiêm ngặt khác đối với việc dùng quân đội để thi hành pháp luật trong nước.

 

Phán quyết của Perry sau đó được Tòa Thượng Thẩm Liên Bang Khu vực 7, có trụ sở tại Chicago, thống nhất giữ nguyên. Trong phần lập luận, hội đồng ba thẩm phán cho rằng chính quyền Trump đã không chứng minh được tính hợp lý của hành động của họ, dù xét theo bất kỳ cách hiểu nào về cụm từ “lực lượng chính quy.

 

Theo tòa án, những gián đoạn nhỏ trong các cuộc biểu tình “đều được chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang nhanh chóng giải quyết êm xuôi. Còn các vụ bắt giữ và trục xuất di dân vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng đáng kể.

Reuters, ngày 29 tháng 10 – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư cho biết ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Đây là một thay đổi rõ rệt sau nhiều tháng ông liên tục úp mở về ý tưởng này, bất chấp các giới hạn Hiến Pháp. Nhưng vẫn chưa rõ liệu đó đã là quyết định cuối cùng của Trump hay chưa, vì ông có tiếng là “sáng nắng, chiều mưa.”

Bài viết sau đây là của nhà văn Thom Hartmann, đăng trên mạng Alternet hôm 29/10/2025, nhan đề "The corruption of Donald Trump and his children points to something deeply menacing" nói rằng tiền hối lộ khi được công nhận như món quà bình thường, Mỹ đang trở thành phiên bản mới của Nga và Hungary.

(HOA KỲ, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Một cố vấn cấp cao về an ninh sinh học tại Bộ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) đã bị sa thải sau khi nhiều lần công khai chỉ trích vắc-xin COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA. Thông tin này được một viên chức của HHS xác nhận với Reuters hồi cuối tuần.

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mới, tỏ rõ ý định sẵn sàng đối đầu với các chính quyền địa phương do Đảng Dân Chủ kiểm soát, những nơi kịch liệt phản đối việc khai triển lực lượng liên bang. Ông cho biết, nếu tình hình đòi hỏi, có thể sẽ dùng đến “những lực lượng hùng hậu hơn cả Vệ Binh Quốc Gia” nhằm vãn hồi trật tự tại các thành phố Hoa Kỳ.

Sau đây là bản tin trên báo DailyBeast hôm Thứ Ba 28/10/2025 nhận định rằng Tòa Tối Cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ lắc đầu với Trump về một hồ sơ Trump xin xóa tội tấn công tình dục một nhà văn nữ Hoa Kỳ.

J311. Pucimanda Jātaka -- Câu chuyện về Thần Cây Nimb Tóm tắt: Khi một tên trộm nằm trên hiên nhà của Trưởng lão Moggallana (Mục Kiền Liên), ngài liền đuổi hắn đi khi những kẻ truy đuổi đến. Đức Phật kể một câu chuyện về việc thần cây Nimb, đã đuổi một tên trộm đi, vì sợ rằng cành cây sẽ bị chặt để đâm chết tên trộm, và đoạn hội thoại sau đó.

Chicago — Hai thành viên Vệ binh Quốc gia Illinois cho biết họ sẽ không tuân theo lệnh điều động của chính quyền liên bang đến Chicago trong khuôn khổ chiến dịch cưỡng chế di trú của Tổng thống Donald Trump, một hành động hiếm hoi thể hiện sự phản đối công khai từ trong hàng ngũ quân đội. “Thật đau lòng khi bị buộc phải quay lưng lại với cộng đồng và hàng xóm của mình,” Trung sĩ Demi Palecek, một nữ quân nhân gốc La-tinh kiêm ứng cử viên vào cơ quan lập pháp tiểu bang Illinois, nói với CBS News. “Cảm giác như điều này là bất hợp pháp. Đây không phải là lý do chúng tôi khoác lên bộ quân phục.”

(TOKYO, ngày 28 tháng 10, Reuters) – Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm Thứ Ba loan tin, Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp ký một văn kiện chung, tập trung vào việc bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm và các khoáng sản trọng yếu khác, cũng như củng cố chuỗi cung ứng song phương.

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai đã rút lại đề cử Joel Rayburn (từng là đặc phái viên đặc trách khu vực Syria) cho chức vụ Phụ tá Ngoại trưởng (assistant secretary of state) đặc trách khu vực Cận Đông (Near Eastern), vị trí quan trọng giám sát các chính sách về Trung Đông của Hoa Kỳ.

Cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California) có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí.

Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang, là quyền lợi của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang.

(PARIS, ngày 26 tháng 10, AP News) – Các viên chức và cảnh sát Paris hôm Chủ Nhật cho biết đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia tại bảo tàng Louvre, một vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài nước suốt tuần qua.
