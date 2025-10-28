Lời Đe Dọa Mới Của Trump: Quân Đội Thay Vệ Binh Quốc Gia?

Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Trump thể hiện rõ mong muốn mở rộng quyền lực tổng thống và không ngần ngại sử dụng công cụ quân sự cho các mục tiêu chính trị. Trong chuyến thăm căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo, ông tuyên bố sẵn sàng điều thêm lực lượng nếu VBQG không đủ để “giữ gìn trật tự.” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(HOA KỲ, ngày 29 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một tuyên bố mới, tỏ rõ ý định sẵn sàng đối đầu với các chính quyền địa phương do Đảng Dân Chủ kiểm soát, những nơi kịch liệt phản đối việc khai triển lực lượng liên bang. Ông cho biết, nếu tình hình đòi hỏi, có thể sẽ dùng đến “những lực lượng hùng hậu hơn cả Vệ Binh Quốc Gia” nhằm vãn hồi trật tự tại các thành phố Hoa Kỳ.



Phát biểu này được đưa ra hôm Thứ Ba trong chuyến thăm hàng không mẫu hạm George Washington, hiện đang neo đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo. Trước hàng trăm quân nhân, Tổng thống nói chuyện xen lẫn giữa những nội dung về chính sách và một số vấn đề mang màu sắc đảng phái; thỉnh thoảng là những tràng pháo tay và tiếng reo hò tán thưởng.

“Có những thành phố hiện đang rất rối ren… và VBQG đã được cử đến đó. Nếu chưa đủ, chúng ta sẽ điều thêm, bởi mục tiêu chính là phải bảo đảm các thành phố được an toàn,” Trump tuyên bố với giọng điệu mạnh mẽ và quả quyết.

Từ tháng 6 đến nay, Trump đã nhiều lần điều động VBQG đến các khu vực do Đảng Dân Chủ quản trị – sự mở rộng bất thường trong việc sử dụng quân đội cho các mục tiêu trong nước. VBQG đã được khai triển tới Los Angeles, Memphis và Washington, D.C., và chính quyền Trump vẫn đang nỗ lực kiện tụng để tìm cách đưa lực lượng này đến Portland và Chicago.

Tại Los Angeles, Trump thậm chí còn cho phép điều các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đang tại ngũ. Dù chỉ có nhiệm vụ bảo vệ các viên chức, tài sản liên bang, và cũng đã được rút về, nhưng việc điều động TQLC trong nước là chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Ngoài ra, Trump vẫn để ngỏ kế hoạch sử dụng Luật Chống Nổi Loạn (Insurrection Act) từ năm 1807, cho phép Tổng thống khai triển quân đội cho công tác trị an trong nước.

Theo luật liên bang, các lực lượng quân đội, bao gồm cả VBQG, nhìn chung không được phép can dự vào việc thi hành luật dân sự. Tuy nhiên, Luật Chống Nổi Loạn là một ngoại lệ hiếm hoi, cho phép quân đội có thể tuần tra, giữ gìn trật tự an ninh và bắt giữ công dân trong một số tình huống đặc biệt. Nếu sử dụng luật này, Trump có thể lách qua bất kỳ phán quyết nào của tòa án ngăn chặn việc điều động VBQG vào các thành phố của Hoa Kỳ.

Từ tháng 1 đến nay, Trump nhiều lần bộc lộ khuynh hướng lạm quyền, lợi dụng bộ máy chính phủ để triệt hạ các đối thủ chính trị. Các chuyên gia phân tích cho rằng ông đang tìm cách mở rộng quyền hạn của tổng thống, thách thức các giới hạn của pháp luật.

Trong bài phát biểu trước các chỉ huy quân sự cấp cao hồi tháng 9, Trump từng khiến dư luận xôn xao và lo ngại khi gợi ý sử dụng các thành phố Hoa Kỳ làm “thao trường” cho quân đội.