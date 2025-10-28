Bản Tin Cà-phê Sáng 28 tháng 10

- Tổng Thống “Nước Mỹ Trên Hết” Kêu Gọi Binh Sĩ Mua Xe Nhật.

- Trợ Cấp Thực Phẩm Sẽ Ngưng Từ 1 Tháng 11, 42 Triệu Người Mỹ Lo Đói.

- Trump Ca Ngợi Thỏa Thuận Thương Mại “Rất Công Bằng” Với Nhật Bản Trong Cuộc Gặp Tân Thủ Tướng Sanae Takaichi.

- Giá Thịt Bò, Chuối Và Cà Phê Tăng Mạnh Tại Hoa Kỳ.

- Trung Hoa Muốn Trump Giảm Hậu Thuẫn Cho Đài Loan Trong Cuộc Gặp Ở Nam Hàn.

- Hạ Viện Cho Rằng Các Quyết Định Của Biden “Không Hợp Pháp” Do Sử Dụng Bút Ký Tự Động.

- Bắt Giữ Thanh Niên 29 Tuổi Âm Mưu Ám Sát Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi.

- Bạch Ốc Giấu Kín Thông Tin Về Sức Khỏe Trump Giữa Lúc Newsom Nói “Bác Sĩ Đang Lo”.

- Cắt Giảm Quỹ Y Tế Liên Bang Sẽ Khiến Hàng Triệu Người California Mất Bảo Hiểm, Giới Chức Tiểu Bang Cảnh Báo.

- ICE Trục Xuất Người Cuba Ủng Hộ Trump Sang Châu Phi.

- Huế Trải Qua Trận Lũ Lịch Sử, Hơn 35.000 Nhà Bị Ngập, Hai Người Chết Và Mất Tích – Miền Trung Tiếp Tục Chìm Trong Nước Lũ.

- Bão Melissa Đổ Bộ Jamaica Với Sức Gió 185 Dặm Một Giờ, Lo Ngại Thảm Họa Quy Mô Lớn

“Nếu chúng ta đang trong một cuộc chiến, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến đó”, Trump nói trước binh sĩ trên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Tổng thống cũng kêu gọi “Hãy ra ngoài và mua một chiếc Toyota.” Ảnh chụp lại từ Youtube.



Tổng Thống “Nước Mỹ Trên Hết” Kêu Gọi Binh Sĩ Mua Xe Nhật



Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ “ra ngoài và mua xe Nhật” trong bài diễn văn trên hàng không mẫu hạm USS George Washington neo tại Yokosuka, phía nam Tokyo, theo The Daily Beast. “Toyota sẽ mở thêm các nhà máy khắp nước Mỹ, tổng trị giá 10 tỉ đô la,” Trump nói, đội mũ trắng in chữ USA. “Vì vậy, hãy ra ngoài và mua một chiếc Toyota.” Đám đông quân nhân reo hò. Ông nói thêm: “Đó là nhờ thuế quan. Thuế của chúng ta thật tuyệt vời, đang mang về hàng ngàn tỉ đô la.”



Trump đang công du sáu ngày tại châu Á: đã ghé Malaysia, Nhật Bản và sẽ sang Nam Hàn. Ở Tokyo, ông được Thủ tướng Sanae Takaichi đón tại cung điện Akasaka, nơi hai bên ký các thỏa thuận tăng hợp tác thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng khoáng sản hiếm. Theo AP, chính phủ Nhật xem xét mua hàng chục xe tải sản xuất tại Hoa Kỳ, nêu cụ thể mẫu Ford F-150—khác thị hiếu truyền thống chuộng xe nhỏ gọn. Để tạo thiện cảm, bà Takaichi cho đặt một chiếc F-150 giữa sân Akasaka. Khi được báo trên máy bay, Trump nói: “Bà ấy có gu rất tốt. Đó là chiếc xe tuyệt vời.”





Trợ Cấp Thực Phẩm Sẽ Ngưng Từ 1 Tháng 11, 42 Triệu Người Mỹ Lo Đói



Khoảng 42 triệu người Mỹ đang sống nhờ trợ cấp thực phẩm (SNAP) nhận qua thẻ điện tử. Từ 1 tháng 11, chương trình sẽ tạm dừng chi trả vì chính phủ liên bang còn đóng cửa, khiến nhiều gia đình có nguy cơ thiếu ăn.



Nhiều người hưởng SNAP nói với CBS News rằng họ phải tính lại chi tiêu. Kasey McBlais, 42 tuổi, mẹ đơn thân ở Maine, cho biết sẽ hoãn tiền điện và thẻ tín dụng để nuôi hai con: “Giờ phải chọn hóa đơn nào trả được, hóa đơn nào gác lại. Con tôi sẽ không bị đói.”



Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), quỹ đã “cạn kiệt” và sẽ không có khoản chi nào ngày 1 tháng 11, tương đương 8 tỉ đô la bị ngưng. Một số tiểu bang như Louisiana, Vermont, Virginia và New York tuyên bố tạm ứng, nhưng USDA cho biết các bang sẽ không được hoàn lại. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống ngân hàng thực phẩm không thể gánh nổi khoảng trống 8 tỉ đô la mỗi tháng. “Không có tấm lưới an toàn nào sau SNAP, ngoài các kệ thực phẩm cứu trợ,” John Sayles, giám đốc Vermont Foodbank, nói. Tại New Mexico đã xuất hiện tình trạng “hoảng loạn.”

Việc ngưng trợ cấp còn tác động kinh tế địa phương: mỗi đô la SNAP tạo hiệu ứng 1,6 đô la. Hai phần ba người hưởng là trẻ em, người già hoặc người khuyết tật. “Mọi người đều cần ăn… Dân Chủ, Cộng Hòa và mọi khuynh hướng,” McBlais nói.





Trump Ca Ngợi Thỏa Thuận Thương Mại “Rất Công Bằng” Với Nhật Bản Trong Cuộc Gặp Tân Thủ Tướng Sanae Takaichi



Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Sanae Takaichi ký thỏa thuận thương mại song phương tại Akasaka ở Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công du gần một tuần qua châu Á nhằm củng cố quan hệ kinh tế với các đối tác then chốt của Hoa Kỳ, theo CBS News. Thỏa thuận, đạt từ mùa hè, cho phép Hoa Kỳ áp thuế 15% lên hàng hóa nhập cảng từ Nhật—thấp hơn mức 25% từng đe dọa—đổi lại, Tokyo cam kết đầu tư 550 tỉ đô la vào công nghiệp Mỹ và mở cửa thị trường cho gạo, xe hơi, thiết bị quốc phòng của Hoa Kỳ. Chi tiết đầu tư chưa được công bố.



Hai bên cũng ký khung hợp tác về khai thác và cung ứng khoáng sản chiến lược trong bối cảnh Trung Hoa siết xuất khẩu đất hiếm—vật liệu thiết yếu cho chip và kỹ nghệ hàng không. Trump nói ông đang tìm thêm các thỏa thuận tương tự với Úc và Ukraine để bảo đảm nguồn cung. Phát biểu trước ký kết, Trump gọi thỏa thuận “rất công bằng,” ca ngợi Nhật là “đồng minh ở cấp độ mạnh nhất”: “Chúng ta sẽ đạt khối lượng thương mại lớn hơn bao giờ hết.”



Nhật hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm của Hoa Kỳ; năm ngoái hai nước trao đổi hàng hóa gần 228 tỉ đô la, hơn một phần ba hàng nhập từ Nhật là xe và phụ tùng. Sau lễ ký, Trump và Takaichi đáp trực thăng đến Yokosuka, phát biểu trước khoảng 6.000 quân nhân Hoa Kỳ. Tối cùng ngày, Trump dự chiêu đãi giới doanh nhân; trước đó ông gặp Nhật Hoàng Naruhito tại Hoàng cung.





Giá Thịt Bò, Chuối Và Cà Phê Tăng Mạnh Tại Hoa Kỳ



Giá thực phẩm tiếp tục leo thang, với thịt bò, chuối và cà phê tăng mạnh. Theo CPI tháng 9, chuối tăng 6,9% so với cùng kỳ, thịt bò xay 12,9%, cà phê rang gần 19%. “Khi nào giá giảm? Câu trả lời đơn giản là: không bao giờ. Điều tốt nhất là ổn định,” nhà phân tích Phil Lempert nói với CBS News.



Giá thịt bò xay trung bình đạt 6,30 đô la/pound—cao nhất từ thập niên 1980 và tăng 65% so với cuối 2019—do khí hậu khắc nghiệt làm đàn bò sụt giảm, chi phí thức ăn và nhân công tăng. Theo Bộ Nông nghiệp, đến tháng 7 cả nước còn 28,7 triệu con bò—mức thấp nhất nhiều thập niên. Hạn hán buộc nông dân cắt đàn, trong khi nhu cầu không giảm; thiếu lao động lò mổ và giá ngũ cốc cũng đẩy chi phí lên.



Cà phê bán lẻ 100% rang xay đạt 9,14 đô la/pound, gấp đôi cuối 2019, vì thời tiết thất thường ở Brazil, Colombia; La Niña dấy lo ngại hạn hán mới ở Brazil. Năm nay cũng có thuế nhập khẩu mới: Brazil 50%, Colombia 10%, Việt Nam 20%; một số nhà xuất khẩu Brazil tạm ngưng giao để thương lượng lại giá, làm nguồn cung gián đoạn. Tổ chức Cà phê Quốc tế lưu ý Hoa Kỳ không thể tự sản xuất đủ nhu cầu nội địa.



Chuối—vốn rẻ nhất trong siêu thị—cũng tăng; tháng 9 giá trung bình 0,67 đô la/pound, cao nhất từ trước đến nay, tăng 18% so với 2019. Chuối ở Mỹ chủ yếu nhập từ Guatemala, Ecuador, Costa Rica; thuế 10–15% cộng bệnh nấm Panama Disease đe dọa giống Cavendish. Các chuyên gia nhận định “mặt bằng giá mới” khó đảo ngược do khí hậu, vận chuyển, chính sách thuế và đứt gãy chuỗi cung ứng.





Trung Hoa Muốn Trump Giảm Hậu Thuẫn Cho Đài Loan Trong Cuộc Gặp Ở Nam Hàn



The New York Times đưa tin Tập Cận Bình dự trù gây sức ép để Trump tuyên bố Hoa Kỳ “không ủng hộ độc lập cho Đài Loan” khi đôi bên bàn hạ nhiệt thương mại—nếu do chính Tổng thống Mỹ nói, Bắc Kinh coi là thắng lợi ngoại giao. Đài Loan dựa vào hậu thuẫn chính trị, quân sự của Hoa Kỳ; bất kỳ phát biểu nào làm cam kết ấy bị xem là yếu đi đều có thể bị Bắc Kinh khai thác.



Giới phân tích cho rằng Trung Hoa muốn đạt một “ngưng chiến” thương mại rồi mở rộng sang các hồ sơ chiến lược, với Đài Loan là trọng tâm. Từ khi Trump tái nhiệm, chính quyền đã hạn chế một số tiếp xúc chính thức với Đài Loan (không cho Tổng thống Lai Thanh Đức quá cảnh New York, dời họp quốc phòng sang Alaska), theo Financial Times.



Amanda Hsiao (Eurasia Group) nhận định Bắc Kinh tin sức mạnh đang nghiêng về phía họ và cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan sẽ yếu đi theo thời gian. Trump nhiều lần phàn nàn chi tiêu quốc phòng của Đài Loan và vị thế chip. Khi được hỏi về nguy cơ tấn công, ông đáp: “Hoa Kỳ là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, không ai dám đụng tới.” Một số chuyên gia dự đoán Trump có thể dùng lại ngôn ngữ thời Bill Clinton năm 1998 để khiến Bắc Kinh dễ chấp thuận hơn trong thương lượng. Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long nói Đài Bắc “vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Washington”; Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định “không ai tính chuyện nhượng bộ Đài Loan để đổi lấy thuận lợi thương mại.”

Hạ Viện Cho Rằng Các Quyết Định Của Biden “Không Hợp Pháp” Do Sử Dụng Bút Ký Tự Động



Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố báo cáo cho rằng nhiều sắc lệnh hành pháp thời Tổng thống Joe Biden không hợp lệ và kêu gọi Bộ Tư pháp mở điều tra toàn diện về việc sử dụng bút ký tự động (autopen) tại Tòa Bạch Ốc, theo The Washington Post. Báo cáo nói không tìm thấy hồ sơ chứng minh Biden trực tiếp phê chuẩn một số quyết định, trong đó có lệnh ân xá; thiết bị autopen—từng được các tổng thống khác dùng—có thể đã vận hành mà Biden không hay biết.



“Trừ khi chứng minh Tổng thống trực tiếp phê chuẩn, mọi văn kiện ký bằng autopen là vô hiệu,” báo cáo viết, đồng thời nêu “lỗ hổng nghiêm trọng” trong quản lý văn kiện. Chủ tịch James Comer gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều tra toàn diện các sắc lệnh thời Biden. Biden từng nói với The New York Times: “Autopen là hợp pháp. Các tổng thống khác, kể cả Trump, đều từng dùng.”



Báo cáo cũng chỉ trích bác sĩ Kevin O’Connor vì không làm trắc nghiệm nhận thức; Ủy ban yêu cầu Hội đồng Y khoa D.C. điều tra, có thể thu hồi giấy phép. Một thư khác đề nghị điều tra hình sự bác sĩ O’Connor và phụ tá. Tuy nhiên, các nhân chứng từng phục vụ trong chính quyền Biden khẳng định ông vẫn sáng suốt và điều hành hiệu quả. Cho đến nay không có hồ sơ y khoa công khai xác nhận Biden mất năng lực. Tháng 5, Biden công bố ông được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển và đã hoàn tất xạ trị trong tuần trước.





Bắt Giữ Thanh Niên 29 Tuổi Âm Mưu Ám Sát Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi

FBI bắt Tyler Maxon Avalos, 29 tuổi, vì bị cáo buộc treo thưởng 45.000 đô la để giết Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi qua TikTok. Theo hồ sơ tòa án, bài đăng kèm ảnh Bondi với chấm đỏ ngắm bắn và dòng “TRUY NÃ… SỐNG HOẶC CHẾT (ƯU TIÊN CHẾT).” Avalos viết thêm: “Khi họ không phục vụ chúng ta, thì sao nữa?”



Nhà chức trách cho biết Avalos có tiền án bạo lực; từng bị kết tội theo dõi (Minnesota, 2022) và bạo hành gia đình (Florida, 2016). Bị cáo đối diện tội danh liên bang “truyền đạt xuyên tiểu bang lời đe dọa gây thương tích.”





Bạch Ốc Giấu Kín Thông Tin Về Sức Khỏe Trump Giữa Lúc Newsom Nói “Bác Sĩ Đang Lo”



Theo The Daily Beast, Bạch Ốc đối mặt hoài nghi mới về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump sau khi ông tiết lộ đã chụp MRI tại Walter Reed, trong khi bản tường trình chính thức không nêu MRI. Trump, 79 tuổi, nói trên Air Force One rằng cuộc khám ngày 10 tháng 10 “hoàn hảo,” gồm MRI, nhưng bản báo cáo do bác sĩ Sean Barbabella ký chỉ ghi “chụp hình ảnh nâng cao,” không nói lý do hay kết quả.



Khác với lần kiểm tra tháng Tư—Trump đạt 30/30 bài MoCA—bản tóm lược mới không nhắc trắc nghiệm này; Bạch Ốc không trả lời liệu ông có làm lại hay không. Trên mạng X, Thống đốc Gavin Newsom viết: “Đa số người không làm nhiều trắc nghiệm nhận thức như vậy trừ khi bác sĩ đang lo.” Bác sĩ tim mạch Jonathan Reiner nói MRI không phải kiểm tra định kỳ; chỉ thực hiện khi có triệu chứng: “Công chúng có quyền biết vì sao Tổng thống phải làm xét nghiệm này, gặp bác sĩ nào và kết quả ra sao.”



Bản tường trình Walter Reed vẫn khẳng định Trump “có sức khỏe tổng quát rất tốt,” “tuổi tim mạch trẻ hơn 14 năm so với tuổi sinh học,” và “các xét nghiệm đều xuất sắc,” nhưng sự im lặng về MRI và trắc nghiệm nhận thức khiến dư luận đặt câu hỏi.





Cắt Giảm Quỹ Y Tế Liên Bang Sẽ Khiến Hàng Triệu Người California Mất Bảo Hiểm, Giới Chức Tiểu Bang Cảnh Báo



Giới chức y tế California cảnh báo các khoản cắt giảm liên bang sẽ giáng đòn nặng nề lên hệ thống y tế công, trong khi tiểu bang tìm cách giảm thiệt hại, theo Los Angeles Times. “Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến phòng cấp cứu, bệnh viện nông thôn, cơ sở y tế công và tư, trung tâm y tế cộng đồng, dịch vụ xe cứu thương—tức toàn bộ hệ thống,” Michelle Baass, giám đốc Sở Y Tế California, nói.



Baass nói HR 1—gói cải tổ thuế và ngân sách do Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua và Tổng thống Donald Trump ký—chuyển quỹ liên bang khỏi các chương trình an sinh, đe dọa “hàng chục tỉ đô la” và có thể khiến “hàng triệu người” mất bảo hiểm. Khoảng 15 triệu cư dân (một phần ba dân số) đang hưởng Medi-Cal; hơn nửa số trẻ em trong tiểu bang dựa vào chương trình này. Văn phòng Phân tích Lập pháp California dự báo tiểu bang sẽ mất nhiều tỉ đô la; ngân sách đang thâm hụt nên khó bù.



Từ 2027, người 19–64 tuổi phải làm việc, phục vụ cộng đồng hoặc học tập ít nhất 80 giờ/tháng để đủ điều kiện, trừ diện miễn như mang thai, tàn tật, chăm con dưới 19 tuổi; ước tính 3 triệu người có thể mất bảo hiểm. HR 1 cũng cấm cơ sở cung cấp phá thai nhận quỹ Medicaid, giảm tiền y tế khẩn cấp cho người nhập cư không giấy tờ và giới hạn cơ chế thu của tiểu bang.



CalFresh dự kiến bị cắt ít nhất 1,7 tỉ đô la mỗi năm, khoảng 395.000 người có thể mất trợ giúp; đồng thời SNAP toàn quốc sẽ ngưng chi trả từ tháng 11 vì chính phủ đóng cửa. Tranh cãi ở Washington xoay quanh tín thuế cho người mua bảo hiểm theo Affordable Care Act: Dân Chủ đòi gia hạn trước khi bỏ phiếu mở lại chính phủ; phía Cộng Hòa yêu cầu mở cửa trước rồi mới thương lượng.



Covered California ước khoảng 660.000 trong 2 triệu người sẽ mất bảo hiểm hoặc tự rút do chi phí tăng và yêu cầu mới. Tác động đã lan rộng: Planned Parenthood tại Quận Cam và San Bernardino tuyên bố đóng cửa do bị cắt quỹ; hệ thống y tế Quận Los Angeles đóng băng tuyển dụng và dự báo mất 750 triệu đô la/năm. Các ngân hàng thực phẩm kêu gọi quyên góp ứng phó lượng người cần trợ giúp tăng.



Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Xã hội California Kim Johnson cho hay Thống đốc Gavin Newsom điều Vệ binh Quốc gia và giải ngân khẩn 80 triệu đô la cho ngân hàng thực phẩm; tiểu bang cũng phân bổ 140 triệu đô la cho Planned Parenthood. Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta đã nộp hơn hai chục đơn kiện liên quan HR 1. “Tại California, chúng ta sẽ tiếp tục giảm thiểu thiệt hại ở mọi nơi có thể,” Johnson nói.

ICE Trục Xuất Người Cuba Ủng Hộ Trump Sang Châu Phi

Roberto Mosquera, 59 tuổi, người Cuba sống ở Mỹ gần 50 năm và từng tự nhận là “fan cuồng của Trump,” hiện bị giam trong nhà tù an ninh tối đa tại Eswatini, miền nam châu Phi, sau khi Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS) gán cho ông tội giết người — một cáo buộc sai sự thật, theo tờ The Daily Beast.

Mosquera bị ICE bắt ở Nam Florida hồi tháng Sáu trong lần điểm danh thường niên. Phụ tá Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin viết trên X rằng ông “bị kết án giết người cấp độ một,” khiến con gái ông, Monica, choáng váng: “Trên trang chính thức của họ, họ gọi cha tôi là sát nhân.” Nhưng hồ sơ cho thấy ông chưa từng bị kết án giết người; chỉ từng ngồi tù 9 năm vì bắn người trong một vụ ẩu đả băng nhóm khi mới 18 tuổi.

Gia đình được báo rằng ông bị đưa về Cuba, nhưng sau đó phát hiện ông bị chuyển đến Eswatini — quốc gia không có liên hệ nào với ông và từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Dưới thời Trump, ít nhất sáu người đàn ông đã bị trục xuất đến đây theo một thỏa thuận bí mật giữa Washington và Eswatini; CNN cho biết các nước gốc của họ khẳng định chưa từng được Mỹ liên lạc.

Theo luật sư Alma David, Mosquera đang tuyệt thực từ giữa tháng Mười và chưa được gặp luật sư. Tài liệu của New York Times cho thấy Eswatini từng yêu cầu Mỹ trả 500 triệu đô la để nhận người di dân từ nước thứ ba.

Monica nói: “Tôi hỏi cha vì sao ủng hộ Trump. Ông chỉ đáp: ‘Vì ông ấy là tổng thống. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi.’ Mọi thứ đúng là đã thay đổi — nhưng không phải theo hướng tốt hơn.”

Huế Trải Qua Trận Lũ Lịch Sử, Hơn 35.000 Nhà Bị Ngập, Hai Người Chết Và Mất Tích – Miền Trung Tiếp Tục Chìm Trong Nước Lũ





Miền Trung Việt Nam đang oằn mình trong đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Thừa Thiên–Huế và Đà Nẵng vẫn ở mức rất cao, nhiều nơi vượt báo động 3, với nguy cơ ngập lụt và sạt lở tiếp diễn trong những ngày tới.





Tại Thừa Thiên–Huế, chính quyền xác nhận đây là trận lũ lịch sử, làm hai người chết và mất tích, hơn 35.000 căn nhà bị ngập sâu từ nửa mét đến hơn hai mét, cùng hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong là một người đàn ông được phát hiện tại bờ biển phường Thuận An; nạn nhân mất tích là bé gái 5 tuổi ở phường Thủy Xuân. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm, theo tờ Báo Mới.





Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Huế, 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố đang chìm trong biển nước. Riêng xã Khe Tre ghi nhận 17 điểm sạt lở, ngoài ra còn hàng chục vụ ở các xã Bình Điền, A Lưới, Thủy Xuân… Tại nhiều nơi, người dân phải sơ tán lên tầng hai hoặc sang vùng cao.





Chiều 28 tháng 10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,72 mét, vượt báo động 3 là 0,22 mét; trước đó, đỉnh lũ lên đến 5,25 mét, vượt cả mốc năm 2020 và chỉ kém trận đại hồng thủy 1999. Sông Hương ghi nhận mực nước cao 5,05 mét — mức cao thứ hai trong lịch sử. Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định, xác nhận: “Đây là trận lũ lịch sử, nếu không có hệ thống vận hành liên hồ chứa, đỉnh lũ đã có thể vượt năm 1999.”





Trong khi đó, tại Đà Nẵng, sông Vu Gia và sông Thu Bồn tiếp tục vượt báo động 3; nhiều tuyến đường ở khu vực Hòa Vang và Đại Lộc bị chia cắt. Ở Quảng Ngãi, nước trên sông Trà Khúc vẫn cao hơn báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao tại các tỉnh từ Thừa Thiên–Huế đến Quảng Ngãi, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.





Dự báo từ nay đến ngày 30 tháng 10, mưa lớn tiếp diễn tại Huế và Đà Nẵng với lượng mưa 150–350mm, có nơi trên 550mm; vùng núi có thể vượt 600mm. Các khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông Quảng Ngãi, cũng hứng mưa rất to; từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa dông rải rác. Sau ngày 30 tháng 10, mưa lũ dự kiến giảm dần, song nhiều vùng vẫn bị cô lập do nước chưa rút.





Cơ quan cứu trợ kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, đặc biệt tại Huế, nơi hàng chục nghìn hộ đang thiếu điện, nước sạch và lương thực.

Bão Melissa Đổ Bộ Jamaica Với Sức Gió 185 Dặm Một Giờ, Lo Ngại Thảm Họa Quy Mô Lớn





Siêu bão Melissa, cấp 5 – mạnh nhất Đại Tây Dương trong năm 2025 – đã đổ bộ Jamaica sáng thứ Ba, mang theo sức gió duy trì ở mức 185 dặm/giờ (gần 300 km/giờ), khiến giới chức cảnh báo về thiệt hại “thảm khốc” trên toàn đảo, theo Newsweek.





Trung tâm bão nằm tại khu vực St. Elizabeth, cách thủ đô Kingston khoảng 120 cây số về phía tây. Các chuyên gia cho rằng đây là cơn bão mạnh nhất từng trực tiếp tấn công Jamaica trong lịch sử. Lượng mưa dự kiến có thể lên tới gần 1 mét, kèm nguy cơ sụp đổ nhà cửa, lũ quét và sạt lở trên diện rộng.





Giới chức cho biết khoảng 50.000 người được yêu cầu di tản, nhưng đến tối thứ Hai, chỉ khoảng 1.700 người đã đến nơi trú ẩn. Ba người thiệt mạng và 13 người bị thương trong quá trình chuẩn bị đối phó bão. Hàng trăm ngôi nhà đã bị tốc mái, trong khi nhiều khu vực ven biển bị cô lập do nước biển dâng cao.





Cuba đã ra lệnh di tản 900.000 người ở vùng đông nam, đồng thời Hải quân Hoa Kỳ di chuyển khoảng 1.000 nhân viên khỏi căn cứ Guantánamo Bay. Dự báo, sau khi quét qua Jamaica, Melissa sẽ tiến vào vùng biển Cuba và Bahamas, vẫn giữ sức gió ở mức bão mạnh.





Các tổ chức cứu trợ cảnh báo Jamaica dễ tổn thương lâu dài vì kinh tế phụ thuộc vào du lịch và nguồn lực hạn chế. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết họ đã chuẩn bị lượng hàng cứu trợ nhỏ tại Haiti, nhưng kho dự trữ đang eo hẹp do nhiều nhà tài trợ chuyển nguồn sang Gaza và Ukraine.





Trong khi đó, các cơ quan khí tượng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến bão, dù nhân lực bị cắt giảm do chính phủ liên bang đang tạm ngưng hoạt động.