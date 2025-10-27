Gặp Trở Ngại Tại Thượng Viện, Trump Rút Lại Đề Cử Nhân Sự Quan Trọng Tại Bộ Ngoại Giao

Trump đã rút lại đề cử Joel Rayburn, cựu đặc phái viên về Syria, cho chức Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách khu vực Cận Đông. Quyết định được đưa ra sau khi Thượng Viện bày tỏ lo ngại, và chỉ chấp thuận chuyển đề cử mà không khuyến nghị ủng hộ. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai đã rút lại đề cử Joel Rayburn (từng là đặc phái viên đặc trách khu vực Syria) cho chức vụ Phụ tá Ngoại trưởng (assistant secretary of state) đặc trách khu vực Cận Đông (Near Eastern), vị trí quan trọng giám sát các chính sách về Trung Đông của Hoa Kỳ.

Rayburn được Trump đề cử vào tháng 2, và Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện (U.S. Senate Foreign Relations Committee) đã tổ chức buổi điều trần để chuẩn thuận ông vào tháng 5.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn thuận không mấy suôn sẻ. TNS Cộng Hòa Rand Paul cùng các TNS Đảng Dân Chủ trong ủy ban bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về lựa chọn nhân sự này của Trump.

Tuần trước, ủy ban đã có một cuộc bỏ phiếu bất thường. Thay vì bỏ phiếu “khuyến nghị ủng hộ” Rayburn cho toàn Thượng Viện như thường lệ, ủy ban chỉ bỏ phiếu “thông qua” việc chuyển đề cử lên. Đây được xem là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đề cử này khó được chuẩn thuận.

Một nguồn tin cho biết Rayburn không có đủ số phiếu ủng hộ để được chuẩn thuận, và chính quyền Trump dự kiến sẽ chuyển hướng, tìm kiếm một lựa chọn khác cho vị trí này.

Trọng tâm của những lo ngại nằm ở các câu hỏi chưa được giải đáp về nhiệm kỳ trước của Rayburn. Các TNS đã chất vấn liệu ông có liên quan đến việc cố tình cung cấp thông tin sai lạc cho các viên chức Hoa Kỳ về số lượng binh lính thực tế đang hiện diện tại Syria hay không.

Trong buổi điều trần, Rayburn đã khẳng định trước ủy ban rằng ông “không hề có bất kỳ vai trò nào trong việc đánh lừa ai cả.”

Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận về việc rút lại đề cử. Rayburn từng làm việc tại Bộ Ngoại Giao và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.