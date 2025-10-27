Hôm nay,  

California Khởi Động Chiến Dịch ‘California Connects’ Kết Nối, Hỗ Trợ Các Cộng Đồng

27/10/202515:28:00(Xem: 21)
Bà Aubrey Fong, quyền giám đốc điều hành của OCPSC (Ảnh: Việt Báo)

Riverside (VB) -  Vào ngày 23/10/25, tại Mission Inn Hotel & Spa Riverside, đã diễn ra cuộc hội thảo “California Connects” (Kết Nối California), với sự tham gia của các tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện, các nhà lãnh đạo địa phương và giới truyền thông báo chí. Đơn vị tài trợ sự kiện này là Văn phòng Hợp tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược (OCPSC, được thành lập vào năm 2024), trực thuộc Văn phòng Dịch vụ và Gắn kết Cộng đồng (GO-Serve) của thống đốc California.  Đây là một trong số tám sự kiện tương tự được lên lịch trên toàn tiểu bang trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cuộc hội thảo đầu tiên là tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10, tiếp theo là Los Angeles, Anaheim, Sacramento, Riverside, Oxnard và Fresno.

 

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1, chính quyền liên bang đã và đang cắt giảm mạnh mẽ tài trợ liên bang cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thực phẩm, giáo dục, nhà ở và chăm sóc trẻ em; trấn áp người nhập cư; cố gắng vẽ lại địa hạt bầu cử để hy vọng thắng thế trong kỳ bầu cử giữa kỳ 2026… California đang làm tất cả những gì có thể để phản kháng lại. Việc kết nối, thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng là một trong những cách tốt nhất để chống lại tác động của sự cắt giảm từ chính phủ liên bang.  “California Connects” được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu này.

 

Trong một video được chiếu trong phần khai mạc hội thảo, ông Josh Fryday, giám đốc GO-Serve kiêm Giám đốc Dịch vụ California, phát biểu rằng với đặc điểm đa sắc tộc, ưu tiên phát huy sức mạnh của các cộng dồng, California có thể làm nên sự khác biệt. Có nhiều tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau muốn được kết nối để phục vụ cộng đồng. Văn phòng OCPSC được thành lập nhằm mở rộng dịch vụ công, hoạt động tình nguyện và gắn kết cộng đồng. Văn phòng Thống đốc đã đầu tư 60 triệu đô la vào chương trình này. Ông Josh khuyến khích những người tham dự hội thảo hãy kết bạn với nhau, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động của nhau, và đem những dịch vụ hữu ích đến với cộng đồng của mình.

 

BÀ Aubrey Fong, quyền giám đốc điều hành của OCPSC, phát biểu rằng California là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, là một tiểu bang có lợi thế cộng đồng đa dạng vào bậc nhất, với tổng cộng hơn 50 ngôn ngữ được sử dụng, 67% dân số là người nhập cư. Mạng lưới của OCPSC hy vọng sẽ truyền tải thông điệp trực tiếp đến các cộng đồng. Nhiệm vụ của văn phòng là đem người dân California đến với các nguồn thông tin, dịch vụ hỗ trợ có sẵn ở California. Ở thời điểm mà nhiều chương trình bị cắt giảm ở cấp độ liên bang, California gặp gỡ người dân của mình để bảo đảm rằng họ có thể tiếp cận những dịch vụ công mà họ cần. Các cộng đồng cần đoàn kết lại, tận dụng lợi thế của sự đa dạng cộng đồng của tiểu bang. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút thanh thiếu niên tham gia vào các chương trình của OCPSC. Bà cho biết văn phòng lắng nghe những người trẻ tuổi, nhắc nhở rằng tiếng nói của họ rất quan trọng.

cali connect jose medina
Ông Jose Medina, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 của Quận Hạt Riverside

 

Ông Jose Medina, Giám Sát Viên Địa Hạt 1 của Quận Hạt Riverside, phát biểu rằng Riverside có sự đa dạng sắc tộc trong cộng đồng cư dân của mình, với các cộng đồng Latin, Nhật, Hoa, Hàn, Việt… chung sống cùng phát triển. Trong số 2.5 triệu người dân của Quận Hạt, nhiều người dân có thu nhập trung bình thấp như người làm nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cắt giảm ngân sách từ liên bang. Trong tình hình như vậy, những cộng đồng cư dân cần đoàn kết, tìm ra giải pháp để vượt qua những khó khăn này. Dịch vụ công là sự kết nối, cần có sự tham gia của các tổ chức cộng đồng. Ông cũng kêu gọi các cộng đồng cư dân bảo vệ truyền thống đa văn hóa, bảo tồn nguồn gốc di dân của mình.

 

Ông Julian Do là đại diện của American Community Media, một tổ chức kết nối thông tin với các cộng đồng sắc tộc tại Hoa Kỳ. Nói chuyện với giới truyền thông gốc Việt, ông cho rằng California Connects là một chiến dịch truyền thông hữu ích, theo sát với tình hình thực tại. Khi chính quyền liên bang cắt giảm ngân sách nhiều chương trình phúc lợi dành cho cư dân có thu nhập thấp, chính quyền California nhận thấy có nhiều chương trình thuộc phạm vi tiểu bang vẫn còn đủ ngân sách hoạt động, nhưng người dân không biết đến để xin được hỗ trợ. Vấn đề cung cấp thông tin chính xác đến người dân là quan trọng trong thời điểm thông tin giả, sai lạc truyền bá đầy dẫy trên mạng xã hội. Trong tình hình ICE bắt bớ di dân đang diễn ra căng thẳng trên cả nước, nhiều di dân không dám sử dụng các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục, xã hội hợp pháp dành cho mình. Nhiệm vụ của giới truyền thông là thông báo đến các cộng đồng sắc tộc tại California về những quyền lợi chính đáng của mình mà không sợ lộ thông tin về tình trạng di trú.

 

cali connect julian do
Ông Julian Do, đại diện của American Community Media

Cư dân gốc Việt có thể lên trang mạng của OCPSC https://ocpsc.ca.gov/resources-guide/ , lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để tìm hiểu về những nguồn lực hỗ trợ cư dân tại California. Có nhiều tổ chức hỗ trợ cư dân ở những lĩnh vực khác nhau như dịch vụ dành cho người già, trẻ em, người vô gia cư, người từng bị giam giữ, người tị nạn người nhập cư, cựu chiến binh, LGBTQ+…

