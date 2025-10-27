Hôm nay,  

Cuộc Bầu Cử 4/11 Tại California: Quyền Được Đại Diện Của Các Cộng Đồng Cư Dân

27/10/202509:35:00(Xem: 79)
Acom briefing 10 16 25
Ảnh: American Community Media

California đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử đặc biệt chưa từng có vào ngày 4 tháng 11 tới, trưng cầu dân ý về việc vẽ lại tạm thời các khu vực bầu cử quốc hội mới. Tổng thống Trump đã khơi mào một cuộc chiến phân chia lại khu vực bầu cử vào giữa thập niên, điều thường chỉ xảy ra sau các cuộc thống kê dân số vào cuối thập niên. Trump yêu cầu bản đồ quốc hội mới ở Texas, để dành lợi thế 5 ghế cho đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026. California đang cố gắng cân bằng hành động này bằng cách thông qua các bản đồ khu vực bầu cử mới. Các chuyên gia trong tổ chức phi đảng phái về quyền bầu cử Common Cause trong một cuộc họp báo do American Community Media tổ chức vào giữa tháng 10 đã trình bày về ý nghĩa của cuộc bầu cử đặc biệt này đối với người dân California.

 

Ông Darius Kemp, giám đốc điều hành của California Common Cause, nhấn mạnh tính phi đảng phái của tổ chức. Đã từ nhiều thập niên, Common Cause hoạt động trên toàn nước Mỹ với mục tiêu bảo đảm các cuộc phân chia lại địa hạt bầu cử tại các tiểu bang phải bảo đảm tiếng nói của các cử tri thuộc các cộng đồng sắc tộc. Vẽ lại bản đồ bầu cử không chỉ là các lằn ranh địa lý, mà là sự đại diện tại quốc hội liên bang của các cộng đồng có đông dân số tại các tiểu bang. Thí dụ như ở khu vực Little Saigon Nam Cali, cộng đồng người Việt nên có một địa hạt bầu cử mà lá phiếu của họ mang tính đa số. Common Cause đã từng tham gia vào các hành động pháp lý, kiện các tiểu bang khi vẽ các địa hạt bầu cử mà không quan tâm đến các cộng đồng cư dân đang sinh sống tại địa phương.

 

Tối Cao Pháp Viện hiện đang xem xét vụ kiện Louisiana vs. Callais, một vụ kiện liên quan đến việc phân chia lại khu vực bầu cử. Vụ kiện là quan trọng, có thể quyết định số phận của Đạo luật Quyền Bầu cử quốc gia. Điều đáng quan tâm trong vụ kiện này là Mục 2 của Đạo luật Quyền Bầu cử, cấm các qui định phân biệt đối xử với cử tri dựa trên chủng tộc hoặc màu da. Tòa dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 6 năm 2026.

 

Ông Dan Vicuña, giám đốc chính sách bầu cử và đại diện công bằng của Common Cause, cho biết cách đây 40 năm, Tối Cao Pháp Viện đã ra phán quyết mở đường cho việc phân chia địa hạt bầu cử tính đến sự đại diện công bẳng cho các cộng đồng da màu. Người da trắng không thể ngăn cản việc họ có khả năng có người đại diện tại quốc hội liên bang. Một khi không có đại diện, những quyền lợi của một cộng đồng về y tế, giáo dục, kinh tế… khó được bảo đảm. Việc Texas phân lại địa hạt bầu cử là để pha loãng tiếng nói của các cộng đồng da đen, Latin, mang tính chất đảng phái, không tôn trọng các cộng đồng di dân.

 

Common Clause không phản đối hành động đáp trả của California. Cuộc bầu cử 4 tháng 11 sắp tới sẽ có ảnh hưởng quan trọng không chỉ đến quyền lợi của người dân California, mà còn với các cộng đồng sắc tộc ở các tiểu bang khác trên khắp nước Mỹ. Ông Dan Vicuña lưu ý rằng việc vẽ lại địa hạt bầu cử ở California chỉ có ảnh hưởng đến khu vực bầu cử quốc hội liên bang. Và sự phân chia lại này chỉ là tạm thời, sau cuộc thống kế dân số năm 2030 sẽ vẽ lại chính thức bản đồ bầu cử chính thức mới.

 

Trong một cuộc họp báo trên mạng khác cũng do American Community Media tổ chức, Tổng Thư Ký Tiểu Bang California Shirley N. Weber cho biết tính đến ngày 20 tháng 10, hơn 2.5 triệu phiếu bầu đã được bỏ cho cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11. Dự luật 50, nếu được cử tri thông qua, sẽ cho phép Cơ quan Lập pháp Tiểu bang vẽ lại các khu vực bầu cử quốc hội.

 

Cử tri California có thể dễ dàng tham gia cuộc bầu cử đặc biệt này. Mọi cử tri đủ điều kiện đều đã nhận được phiếu bầu qua thư. Phiếu bầu có thể được bỏ qua bưu điện, hoặc tại điểm bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 11. Các thùng phiếu cũng đã được đặt trên khắp tiểu bang. Bà Weber nhấn mạnh rằng những thùng phiếu này rất an toàn. Các thùng phiếu sẽ vẫn nhận phiếu cho đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 11. Cử tri có thể tìm thùng phiếu gần nhất trên trang web: https://caearlyvoting.sos.ca.gov/

 

Ngày cuối cùng để ghi danh đi bầu và nhận phiếu bầu qua đường bưu điện là ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, những cử tri đủ điều kiện lỡ thời hạn trên có thể đến các địa điểm bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 11 để ghi danh và bỏ phiếu ngay trong ngày hôm đó. California là một trong 23 tiểu bang cho phép ghi danh bỏ phiếu trong ngày. Gian lận cử tri là cực kỳ hiếm gặp ở California. Trong một báo cáo trình lên Thượng Viện California vào tháng 8 năm ngoái, Phòng Nghiên cứu California, phối hợp với Thư viện Tiểu bang California, chỉ phát hiện 10 trường hợp gian lận cử tri trong giai đoạn 2020-2024.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

70% người Mỹ được hỏi trong một cuộc thăm dò của tổ chức KFF mới đây cho biết không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ y tế.

- Trump Kháng Cáo Lên Tối Cao Pháp Viện Về Quyền Điều Động Vệ Binh Quốc Gia Đến Chicago - California: Phá Vỡ Ổ Trộm Lego, Thu Giữ Hàng Chục Ngàn Mảnh Ghép Và Tượng - Chính Quyền Trump Thực Hiện Các Biện Pháp Mạnh Nhằm Thu Hẹp Bộ Giáo Dục Liên Bang - Instagram Ra Mắt Công Cụ Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên Trước Tác Động Của AI - Chính quyền Trump cân nhắc khả năng gặp gỡ lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

Ít nhất 15 người nhập cư đã chết trong các trại giam giữ di dân tính đến nay. Trong số đó, 10 người chết trong sáu tháng đầu năm, trở thành giai đoạn chết chóc nhất trong lịch sử gần đây.

Hôm nay, giữa những chiếc bàn trống nơi hành lang Lầu Năm Góc, tôi bỗng hiểu sâu hơn thế nào là làm báo. Làm báo không phải chỉ là cái nghề, mà là một lựa chọn, lựa chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc rời bỏ vùng an toàn. Tôi thoáng ước mình được sánh bước cùng những đồng nghiệp đã lặng lẽ ra đi hôm nay, mang theo lòng kiêu hãnh và nỗi cô đơn của người giữ ngọn lửa. Bởi chính trong khoảnh khắc ấy, họ đã nói thay cho tất cả chúng ta, rằng báo chí không sinh ra để cúi đầu, mà để soi rọi.

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

- Tòa Bạch Ốc Muốn ‘Quỵt’ Lương Truy Lĩnh Của Nhân Viên Liên Bang - Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý - Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein - Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare - Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn - Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc - Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế - Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’ - Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza - Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao - DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago - Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ. - FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc. - Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ. - Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE. - Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii. - F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone. - Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump. - Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm. - Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm. - FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc....
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.