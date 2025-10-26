Paris: Bắt Hai Can Phạm Trong Vụ Cướp Ngọc Báu Hoàng Gia Tại Louvre

Cảnh sát Paris đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia trị giá 88 triệu euro tại bảo tàng Louvre. Cả hai đều là nam giới, trạc tuổi ba mươi, có tiền án tiền sự; trong đó một người bị bắt tại phi trường Charles de Gaulle khi đang cố gắng tẩu thoát sang Algeria. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(PARIS, ngày 26 tháng 10, AP News) – Các viên chức và cảnh sát Paris hôm Chủ Nhật cho biết đã bắt giữ hai can phạm liên quan đến vụ trộm ngọc báu hoàng gia tại bảo tàng Louvre, một vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài nước suốt tuần qua.





Theo thông tin từ Viện Công tố Paris, việc bắt giữ xảy ra vào tối Thứ Bảy (25/10). Một trong hai can phạm bị bắt khi đang chuẩn bị lên chuyến bay rời Pháp tại Phi trường Charles de Gaulle. Truyền thông địa phương, gồm kênh BFM TV và tờ Le Parisien, dẫn nguồn tin riêng cho biết cả hai đã bị tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, công tố viên Laure Beccuau chưa xác nhận chi tiết.

Một cảnh sát viên ẩn danh cho biết hai người bị bắt là đàn ông, khoảng 30 tuổi, đều từng có tiền án tiền sự. Một người bị bắt ngay tại phi trường khi chuẩn bị bay sang Algeria, người còn lại bị nhận dạng thông qua dấu vết DNA để lại tại hiện trường. Beccuau cho biết các điều tra viên đã thu thập và phân tích khoảng 150 mẫu vật. Theo quy định, hai can phạm có thể bị tạm giữ tối đa 96 giờ để thẩm vấn.

Vụ trộm xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật tuần trước (19/10). Chỉ trong vòng chưa tới tám phút, nhóm đạo tặc đã dùng xe có gắn thang nâng để leo lên và đột nhập vào tòa nhà Louvre, cạy cửa sổ, đập vỡ các tủ trưng bày và tẩu thoát cùng số trang sức trị giá 88 triệu euro (khoảng 102 triệu MK). Giám đốc bảo tàng thừa nhận đây là “một thất bại ê chề” của công tác bảo vệ.

Có tổng cộng tám món ngọc báu hoàng gia bị đánh cắp, bao gồm:

- Một vương miện sapphire, vòng cổ và một chiếc bông tai lẻ từ bộ trang sức gắn liền với các hoàng hậu thế kỷ 19 là Marie-Amélie và Hortense.

- Một vòng cổ và hoa tai bằng ngọc lục bảo gắn liền với Hoàng hậu Marie-Louise, người vợ thứ hai của Napoléon Bonaparte.

- Một chiếc trâm cài thánh tích (reliquary brooch).

- Vương miện kim cương của Hoàng hậu Eugénie và chiếc trâm cài áo hình nơ lớn của bà – một bộ sưu tập hoàng gia với kỹ nghệ chế tác vô cùng tinh xảo.

May mắn là vương miện của Hoàng hậu Eugénie với hơn 1,300 viên kim cương đã được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, bị hư hỏng nhưng vẫn có thể phục hồi được.

Beccuau cho biết, các điều tra viên thuộc một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, chuyên giải quyết các vụ cướp có vũ trang, trộm cắp nghiêm trọng và trộm cắp tác phẩm nghệ thuật, đã thực hiện các vụ bắt giữ. Trong thông cáo, bà cũng bày tỏ sự đáng tiếc về việc thông tin bị tiết lộ quá sớm, có thể cản trở nỗ lực của hơn 100 điều tra viên đang “được huy động để thu hồi số ngọc báu bị đánh cắp và bắt giữ tất cả các can phạm.” Beccuau cho biết thêm các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi kết thúc thời gian tạm giữ các can phạm.

Bộ trưởng Nội Vụ Laurent Nunez gửi lời khen ngợi đến lực lượng điều tra: “Họ đã làm việc không ngừng nghỉ, đúng như tôi mong đợi, và là những người mà tôi luôn hoàn toàn tin tưởng.”

Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào Thứ Hai. Vụ trộm khiến người dân Pháp sững sờ và nhiều người ví đây như “vết thương văn hóa,” tương tự như vụ hỏa hoạn Nhà thờ Đức Bà năm 2019.

Tin tức về các vụ bắt giữ phần nào giúp du khách và người dân Paris thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước cổng bảo tàng, Freddy Jacquemet nói: “Đây là chuyện quan trọng với di sản của chúng ta. Dù mất cả tuần khiến ai cũng băn khoăn chuyện gì đã xảy ra, nhưng ít ra cũng đã bắt được thủ phạm.”

Còn du khách Diana Ramirez thì chia sẻ: “Theo tôi, bây giờ vấn đề chính là có thu hồi được số ngọc báu hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất.”