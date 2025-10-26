Hôm nay,  

USDA: Chương Trình Tem Phiếu Thực Phẩm Sẽ Bị Ngừng Từ Ngày 1/11

26/10/202522:18:00(Xem: 266)

Skärmbild 2025-10-27 061945
Do ngân sách liên bang cạn kiệt, trợ cấp SNAP sẽ bị ngừng lại, khiến các tiểu bang lúng túng tìm giải pháp thay thế hoặc khuyên người dân tìm đến các điểm phát thực phẩm miễn phí. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 10, AP News) – Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hôm Chủ Nhật đã đăng thông cáo trên trang web chính thức, cho biết chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang sẽ không được phân phát vào ngày 1 tháng 11. Thông tin này khiến nhiều gia đình trên khắp Hoa Kỳ hoang mang, lo lắng.

 

Theo USDA, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không sử dụng khoản quỹ trù bị trị giá khoảng 5 tỷ MK để duy trì Chương trình tem phiếu thực phẩm (thường gọi là SNAP) trong tháng 11. Chương trình này đang hỗ trợ khoảng 1/8 người dân Hoa Kỳ mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

 

Thông cáo của USDA nêu rõ: “Vấn đề cốt lõi là: ngân sách đã cạn kiệt. Tính đến hiện tại, sẽ không có phúc lợi nào được cấp vào ngày 1 tháng 11. Các TNS Đảng Dân Chủ sắp phải đưa ra lựa chọn.

 

Tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa, vốn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, hiện đã trở thành lần đóng cửa dài thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước đó, chính quyền Đảng Cộng Hòa đã tính toán để chương trình tem phiếu thực phẩm SNAP vẫn duy trì chi trả trong tháng này. Nhưng nếu việc chi trả bị gián đoạn từ tháng 11, tác động của bế tắc ngân sách sẽ lan ra rộng hơn, ảnh hưởng đến nhiều người dân, trong đó có cả những nhóm đang trông chờ vào nguồn trợ giúp này, trừ phi hai đảng kịp tìm được tiếng nói chung trong vài ngày tới.

 

Căng thẳng chính trị leo thang khi hai đảng tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Đảng Cộng Hòa chỉ trích Đảng Dân Chủ, vốn tuyên bố sẽ không bỏ phiếu mở cửa lại chính phủ nếu bên Cộng Hòa không chịu ngồi vào bàn đàm phán về việc gia hạn các khoản trợ cấp sắp hết hiệu lực thuộc Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (ACA). Ngược lại, Đảng Cộng Hòa khẳng định chỉ khi chính phủ mở cửa trở lại, họ mới sẵn sàng thương lượng.

 

Trước tình hình này, các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã viết thư cho Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins, đề nghị bà cân nhắc sử dụng quỹ dự phòng để trang trải cho phần lớn phúc lợi của tháng tới.

 

Tuy nhiên, tài liệu nội bộ của USDA bị lộ ra vào thứ Sáu đã dội một gáo nước lạnh vào hy vọng này. Vì trong tài liệu đó có nói rõ là “quỹ dự phòng không thể sử dụng hợp pháp để chi trả cho các phúc lợi thông thường.” Nguồn tiền của quỹ dự phòng dành cho các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn hỗ trợ người dân ở khu vực thiên tai (thí dụ như bão Melissa).

 

Viễn ảnh hàng triệu gia đình mất hỗ trợ tem phiếu thực phẩm đang khiến nhiều tiểu bang đứng ngồi không yên, bất kể là do Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa điều hành.

 

Một số bang có hứa sẽ tiếp tục chi trả phúc lợi SNAP ngay cả khi chương trình liên bang bị tạm ngưng, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các chỉ thị từ chính phủ liên bang có cho phép họ làm vậy không. USDA cũng nói rõ rằng các tiểu bang sẽ không được hoàn trả chi phí nếu họ tự đứng ra gánh vác khoản này.

 

Trong khi đó, các tiểu bang khác, như Arkansas và Oklahoma, đang chọn giải pháp an toàn hơn: họ thông báo cho người dân nhận SNAP chuẩn bị tinh thần bị cắt giảm phúc lợi, đồng thời khuyến cáo họ chủ động tìm đến các điểm phát thực phẩm miễn phí (food pantry) và những tổ chức hỗ trợ cộng đồng khác.

 

Phát biểu trên chương trình “State of the Union” của CNN hôm Chủ Nhật, TNS Chris Murphy (Dân Chủ, Connecticut) cáo buộc Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump cố tình không chịu ngồi vào bàn đàm phán.

 

Thực tế là, nếu họ chịu ngồi xuống bàn bạc, có lẽ chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp,” Murphy nói. “Chúng ta có thể mở cửa chính phủ trở lại vào Thứ Ba hoặc Thứ Tư, và chương trình tem phiếu thực phẩm sẽ không rơi vào khủng hoảng.

