Trên Thuận Dưới Hòa - Khóa Học Online Về Tương Quan Giữa Ông Bà-cha Mẹ-con Cháu

Gia đình đối với văn hóa Việt Nam, là nền tảng căn bản để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi di cư qua các xứ Âu Mỹ, gia đình thường thu gọn lại, chỉ gồm vợ chồng và các con. Ông bà có mái ấm riêng, chỉ khi lớn tuổi yếu đau mới tính tới chuyện sống chung với các con, các cháu, nếu họ không muốn vô nhà già.

Tuy không sinh hoạt dưới một mái nhà, tương quan giữa ba thế hệ ông bà-cha mẹ và con cháu không phải lúc nào cũng “trên thuận dưới hòa” như cả nhà mong mỏi...Nhiều vấn đề có thể này sinh và không ai vui vẻ một cách tự nhiên! Những khác biệt về tuổi tác, văn hóa và cuộc sống vất vả, với các nhu cầu khác biệt đã khiến cho ba thế hệ không được hòa thuận. Bi kịch đã xảy ra trong nhiều gia đình, tuy không quá nhiều như vấn đề ly dị, nhưng đó cũng là một ưu tư lớn, nhất là cho lớp “Sandwich” đứng giữa cha mẹ và con cái của họ.

Trung tâm Thực tập Chánh Niệm miền Nam California SoCal MPC tại Quận Cam năm nay lại tổ chức một khóa học cho đại chúng, trong zoom, theo ngày giờ ghi dưới đây. Năm ngoái họ rất thành công khi làm khóa học online về liên hệ giữa cha mẹ và các con em tuổi mới lớn (Teenagers). Hơn một trăm người tham dự, từ nhiều địa phương khác nhau (kể cả Việt Nam), Học viên đã tìm được các giải pháp để có thể giúp con trẻ trong hòa ái.

Năm nay, khóa học về Tương quan giữa ba thế hệ trong gia đình có tên là Trên Thuận Dưới Hòa. Ban tổ chức mong sẽ đáp ứng được các thắc mắc như sau:

1. Làm sao giải quyết các khó khăn trong gia đình vì những khác biệt văn hóa, truyền thống, tuổi tác giữa ba thế hệ Ông bà/cha mẹ và con cái ?

2. Lớp tuổi trung niên - "lớp sandwich" bị “kẹt” giữa ông bà và con cháu, nên sống ra sao để ngoài công việc căng thẳng, có thể giữ giềng mối tốt đẹp cho đại gia đình ?

3. Ở tuổi xế chiều, nhất là khi có vấn đề như: Sức khỏe kém, mặc cảm, cô đơn, phiền não...quý cụ nên sống ở đâu? Tự lập, vô viện dưỡng lão hay về sống chung với con cháu?

4. Khi có con em đang gặp khó khăn về chuyện chọn hướng đi, bạn bè, môi trường sinh hoạt v.v.. hoặc đang vướng vào nếp sống tiêu cực, nghiện ngập...làm sao giúp trẻ?

Ban tổ chức cũng cho biết, ban giảng huấn (là các tăng ni trẻ của tu viện Lộc Uyển) sẽ đặc biệt chia sẻ với các em bằng Anh ngữ trong zoom, ngày 26 tháng 12, 2025, 6-8pm giờ California. CÁc buổi khác dùng tiếng Việt

Sau đây là chi tiết về khóa học và cách thức ghi danh

Thời gian: Mỗi thứ sáu tại Mỹ và Canada:

6-8 pm giờ California, tức là 9-11pm giờ miền đông USA

(9-11 giờ sáng thứ bảy Việt Nam)

Khóa học gồm 8 tuần lễ, bắt đầu Thứ sáu 07 tháng 11 tới 26 tháng 12, 2025. Cuối khóa, các bạn tham dự zoom có thể họp mặt với quý thầy và quý sư cô ở tu viện Lộc Uyển trong dịp đầu năm 2026. Tất cả có 8 kỳ học hỏi.

Địa điểm: Zoom Tu viện Lộc Uyển

Ghi danh (miễn phí): [email protected]

Giảng dạy: Quý Thầy và sư cô Làng Mai giảng dạy các tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 và thứ 7.

Sư cô: Định Nghiêm, Huệ Trí

Sư Thầy: Pháp Dung, Mãn Tuệ

Các tuần xen kẽ (2,4,6) : Ban tổ chức và quý Thầy Cô sẽ lắng nghe và giải đáp thắc mắc của học viên.

4*** Special on Friday 26 December, 2025:

Bạn có đang gặp khó khăn trong giai đoạn trưởng thành — như tìm hướng đi cho đời mình: chọn trường, chọn nghề, tìm việc, kết bạn, hay thích nghi với môi trường sống, v.v...?



Xin ghi danh trước vì số chỗ có giới hạn!