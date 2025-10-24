Văn-học Việt-Nam 50 Năm Hải ngoại – Thơ Trần Dạ Từ thời Hải ngoại

Nhà thơ Trần Dạ Từ -- Tranh sơn dầu của họa sĩ CHÓE.

Nhà thơ tên thật Lê Hà Vĩnh, sinh năm 1940 tại Hải Dương. Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954. Đầu thập niên 1960 ông cộng tác với Nguyên Sa làm tờ Gió Mới. Sau ngày 30-4-1975, ông cùng vợ - Nhã Ca, bị chính quyền Cộng sản Việt-Nam bắt giữ, riêng ông bị giam cầm 12 năm, 1976 -1988.

Năm 1989, gia-đình ông được chính phủ và Văn Bút Thụy Điển vận động sang nước này sinh sống, đến năm 1992 thiên cư sang Quận Cam, California, Hoa Kỳ. Tại đây cùng với Nhã Ca, ông lập hệ thống Việt Báo.

Đã xuất-bản ở hải ngoại Thơ Trần Dạ Từ (tuyển 60 năm làm thơ gồm 7 thi tập Thủa Làm Thơ Yêu Em; Tỏ Tình Trong Đêm; Yêu Em Yêu Loài Người trước 1975 và các thi tập ở hải ngoại: Hòn Đá Làm Ra Lửa; Nụ Cười Trăm Năm; Gội Đầu / Bay; Thơ Lặng Lẽ) do Việt Báo Foundation xuất bản năm 2018. Ông chủ biên tập Quê Hương, Bạn Hữu, Tù Đày: thơ văn hồi ức ký họa mang theo từ một thời người viết bị cầm tù (Stuttgard: Trung tâm Độc Lập, 1990) / Writers and artists in Vietnamese gulags; with Choé's cartoons from Vietnam; xuất bản nhân Ngày văn nghệ sỹ Việt Nam tại Washington D.C., 11-9-1990.

Xin trích bài về cõi Thơ, như những nhắn nhủ:

“Chào bạn, người khách trẻ của tôi

Đặt chân vào cõi tan tác này

Có thể / Bạn sẽ phải lãnh tí ti sốc

- Thơ thẩn quỉ quái gì thế này?

Cùng khắp, toàn sẹo dài sẹo ngắn

- Tới luôn, bạn ơi / Bọn chúng chỉ là

Vết roi đòn ngô nghê

Từ một thời vớ vẩn

Ô ồ, những lằn roi cũ đang trở mình

Đừng bận tâm, người sắp đọc tôi

Chuyện giản dị thôi: / Bọn sẹo ngắn sẹo dài

đang sửa soạn nụ cười - đón bạn” – 10-2017 (Mở)

Thơ tình, con chữ khó khăn tự bản chất và tâm hồn, trong nhiều nghịch cảnh:

“Nó ở đâu ra. Cái nhe răng

Nó ở đâu ra. Cái trợn mắt

Nó ở đâu ra. Cáo gầm gừ

Nó ở đâu ra. Móng và vuốt

Chúng ta đã gặp gỡ. Đã hẹn hò

Đã ôm ấp. Đã vuốt ve

Đâu thấy có nó

Chúng ta đã yêu đương. Đã sinh nở

Đã ghen tuông. Đã giận dữ

Đâu thấy có nó

Chúng ta đã sụp đổ. Đã chia lìa

Đã nhắm mắt. Đã tưởng tượng

Đâu thấy có nó

Nó ở đâu ra. Sao nó ra vậy

Cụp nó lại. Dìm nó xuống

Bẻ nó. Chặt nó. Dzụt bỏ nó

Khó à / Làm thế nào bây giờ

Từ từ. Cẩn thận nhé

Anh hôn em” - Saigon, 9-9-1988, Ngày trở về từ nhà tù

(Thơ Tình Kiểu Nguyên Sa)

Và trong những tình cảnh khác:

“Dòng sông biết bay / Biển khơi biết bay

Chúng bay lên thành mây. / À a há!

Mây tím mây vàng

Mây xanh mây trắng

Mây bay vào mắt chàng

Ô ồ ồ! Em cười

Và mắt anh chàng bay / bay bay theo em

Và em bay em bay / lung linh như giấc mơ

Mùa xuân biết bay / Tình yêu biết bay

Chúng bay lên thành thơ. / Ơ hơ ớ!

Thơ ngóng thơ chờ

Thơ thương thơ nhớ / Thơ bay và mắt mờ

Ố ồ, anh chàng khờ!

Đừng đắm trong mộng mơ

Mau bay bay theo em

Bay ngay không đợi chờ.

Và áo bay môi bay mắt bay

Tơ trời bay tóc bay

Sự sống bay. Trong em trong tôi

Bay ngay hôm nay

Bay ngay trong đời này.

Bay bay! Bay bay! / Bay!” - Calif 2015 (Bay)

Có những lúc nhớ nghĩ lại những nơi đã sống và đi qua, có những cái vui trong con chữ được đụng đến:

“Con cá gô trong cái gổ / nhẩy gồ gồ,

Đọc Chú Chín Cali viết về nước Mỹ

Nhớ ơi. Nhớ Bà Sáu Lục Tỉnh

Nhớ Cô Ba Sàigòn

Nhớ nhớ. Tô canh chua nhấp nhô

Con cá rô. Ố ồ, Chú Ba Chợ Cũ cười

Hây hây nó là mầy, / con cá rô cây

Lỏi tì bắc kỳ năm tư vô Sài gòn.

Dzô. Dzô. Dzô. Dzô hò dzô

Dzô cái tô. Ô hô

Cá rô cây thành cá trong gô

Con cá cây khô lèn trong bao bố

Và con cá tu gô

Gô. Gô. Gô. À gô gô

Con cá gô trong cái gổ / nhẩy gồ gồ

Giống như tôi, con cá rô cây

Nó nhớ cái tô, nhớ cái gô

Xì xồ ngọng nghịu trong cái rổ” - Little Saigon, 9-2017

(Con Cá Rô Cây)

Hòn Đá Làm Ra Lửa là một trường ca 12 đoạn được ghi chú là “được làm trong đầu tại trại tù Gia Trung-Hàm Tân (1979-1988), ghi thành chữ lần đầu tại Thuỵ Điển tháng 11-1988, và đăng toàn bài lần đầu tại Hoa Kỳ trong tạp chí Văn do Mai Thảo chủ biên tháng 2-1989…”.

Bản trường thi như một tự sự mang tính đối thoại với người thân và bằng hữu cùng hoàn cảnh lúc này hoặc đã từng sinh hoạt một thời… Bài mở đầu:

“Đen đúa. Sần sùi. Không đáng một xu

Dzụt gốc xoài. Quạ không thèm mổ

Quăng tận ổ. Kiến không thèm bu

Phơi giữa trại tù, kẻ thù không ngó

Đó là một trong hai hòn đá cổ sơ

Chỉ có em và tôi cất giữ

Rời nhau ra. Lặng lẽ. Dư thừa

Hợp đôi lại, chúng làm ra lửa”.

Những lời đầu để nói với người yêu dấu:

“Không hề từ que diêm, từ hộp quẹt

Chính từ lửa chung của đôi ta

Những quả bóng lân tinh đêm ấu thời

Những quả bóng lân tinh đêm ấu thời

Đã đưa tôi về em

Không hề từ cột điện, từ dây nhợ

Chính từ lửa chung của đôi ta

Ngọn đèn nơi ngã ba năm nào

Khuôn mặt đêm tháng giêng dàn dụa

Không hề từ mặt trời, từ gió nồm

Chính từ lửa chung của đôi ta

Những hàng phượng chụm đầu bốc cháy

Lợp đỏ một mùa hè ngây dại

Chính từ lửa chung của đôi ta

Đám cháy hoa phượng

Đám cháy những nụ hôn lặng lẽ

Những năm tháng mù loà

Những bài thơ khù khờ, cóp nhặt

Đã cuộn khói ngạo nghễ

Không phải quê quán, mẹ cha, con cái

Cũng chẳng phải đất đai, của cải

Chính cuộn khói dại dột bốc lên

Từ lửa chung của đôi ta

Đã làm tôi kéo em vấp ngã

Chúng ta đã chia lìa

Chúng ta bị tước bỏ, bị bôi xoá

Lần cuối, khi quay đi trong xiềng xích

Em nhớ mà. Chúng ta cùng thấy nhau

Hòn đá cổ sơ sần sùi

Trong mắt nhìn mỗi đứa…”.

Đoạn 2 kể nổi đau khi tai ương ập tới:

“Cánh cửa bứt khỏi cổng, nhà bứt khỏi người

Trang giấy bứt khỏi mặt bàn

Chữ nghĩa bứt khỏi sách

Chúng ta bị bứt ra khỏi nhau

Ngày tháng năm bị bứt khỏi sự sống

Em vào nhà tù này, ra nhà tù kia

Bị đạp đổ. Đứng dậy

Bị phủ dụ. Quay đi

Bị đe doạ, mặc cả. Nhổ bọt

Em bị xua đuổi khỏi thành phố / Và biến mất

Như bao nhiêu người đã lặng lẽ biến mất

Tôi không biết giờ này em ra sao

Có lượm lại đủ lũ con cái tan tác không

Tôi không biết giờ này chúng thế nào

Em có gì để ăn, cho chúng ăn

Em có cách gì để thở, cho chúng thở

Em còn chỗ nào để nương náu, tạm bợ

Những con số dầu hắc hằn học

Khằn trên lưng trên ngực rách rưới

Những con số chì than dửng dưng

Trong sổ cái, sổ con bụi bậm

Những con số lặng lẽ lầm lì

Trong những T. những K. những Z.

Những con số vô danh, vô nghĩa

Những chữ cái vô tư, vô tội

Nhan nhản khắp nơi

Em sẽ tắt đi vĩnh viễn trong đó chăng

Như tôi. Như bao nhiêu người khác

Khi đĩa đèn ta cạn…”.

Ở đường củng, phải đối mặt với những con người mang mặt nạ ăn nói toàn mỹ từ gian dối, dùng cái đói thân xạc để chế ngự, đánh gục đối phương:

“Nhưng chúng ta đang biết cái đói khác

Cái đói tùng xẻo rỉ rả đêm ngày

Được xưng tụng là kinh điển, chính sách

Được trang phục lộng lẫy bằng mỹ từ

“Phát minh vĩ đại của thiên tài

Vũ khí chuyên chế vô địch của giai cấp

Chủ nghĩa bách chiến bách thắng của thế kỷ”

Ở đâu ra cái đói quỉ quái ấy?

Từ quả cân đẫm mồ hôi, lão địa chủ thu tô

Từ đồng xu cắt cổ, bác chà gom nợ lãi

Đâu giản dị có vậy

Cái đói phát minh của thiên tài

Mọc từ luống cầy trên trán hói

“Cầy đi cầy lại cầy tới cầy lui”

Đã để lại bao nếp nhăn tối tăm

Trên vầng trán đẹp đẽ đáng tiếc, sớm hói vì hằn học

Cái đói thành vũ khí chuyên chế vô địch

Nó được tính toán, được kết hợp lô gích

Sự co thắt dạ dầy. Nước miếng. Tiếng kẻng

Được tung, được hứng / Được quảng cáo xôm tụ:

“Kiểm kê. Quản lý. Làm chủ”



Và nó vơ. Nó vét. Nó ban phát ơn huệ

Biến chén cơm, miếng bánh thành ma tuý

Biến tiếng kẻng cho ăn thành lệnh của ma quỉ

Để khuất nhục đồng loại

Tôi biết cái vũ-khí-đói này

Em ở đâu. Em coi chừng nó

Kẻng ăn gõ / Nước miếng ứa / Rớt nhãi chẩy

Biến hoá thành muôn hình nghìn vẻ…”

“Chẳng có gì đáng lo cho họ

Cũng đừng lo lắng cho chúng ta

Như anh biết yêu em và làm thơ

Tương lai biết phần việc của nó

Nguyễn. Và Nguyễn. Và Nguyễn nữa

Sắp chết

Sẽ đến lượt Lưu. Đến lượt Lê. Đến lượt Doãn

Có thể sẽ không còn chúng ta

Như đã không còn Khái Hưng,

Phan Văn Hùm, Phan Khôi

Đã không còn Vũ Hoàng Chương,

Nguyễn mạnh Côn, Hồ Hữu Tường,

Trần Việt Sơn, Nguyễn Hoạt

Không còn. Như bao anh em khác

Có thể không còn

Cũng chẳng mất đi đâu

Dòng chẩy nào không hao hụt, bốc hơi

Có thể chúng ta vẫn quanh quất đâu đó

Như bọt nước tung toé reo vui / Nơi này. Nơi kia

Trong bước đi bất tận của dòng suối sinh nở

Trang giấy chúng ta bị vò nát, ném bỏ

Có thể không bao giờ còn được nhặt lên

Bài thơ này, bài thơ khác / Có thể không viết ra

Tình yêu, sự ấm áp tôi hưởng nơi em

Như hòn đá cổ sơ trong chúng ta

Có thể không bao giờ còn được nhắc tới…”

Lời cuối là hy vọng và nhắn nhủ như tự khích lệ:

“Đó là một buổi sáng tháng Giêng rực rỡ

Không thứ cờ quạt nào vấy nhơ nổi bầu trời

Không thứ chủ nghĩa nào bôi bẩn được trí nhớ

Đồi núi và em mặc chung áo nắng vàng

Suối nước và em đi chung từng bước chân

Giản dị thôi. Như ngày nào. Em tới

Tới và nói chung với cây cối một lời

“À. Anh ấy nằm đây / Phải vậy chớ

Anh ấy vẫn giữ nó / Hòn đá làm ra lửa.”

Trần Dạ Từ đến với thi ca như một người tình si, những con chữ da diết và lời tình vương vấn suốt sự nghiệp văn chương, cho đến khi bị quật ngã, tình nhập vào thơ và vẫn vươn lên như ngọn lửa, như hòn đá làm ra lửa!

– Nguyễn Vy Khanh

[Văn-học Việt-Nam 50 Năm Hải ngoại. Q. Hạ, 2025, tr. 477-484]