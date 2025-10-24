Bản Tin Cà-phê Sáng ngày 24 tháng 10

Báo cáo công bố ngày 24 tháng 10 cho thấy giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ tăng với nhịp 3% tính theo năm – mức cao nhất kể từ tháng Giêng – theo dữ liệu đầu tiên được công bố trong thời gian chính phủ liên bang vẫn đóng cửa. Ảnh:istockphoto.com







An Sinh Xã Hội Công Bố Mức Tăng 2,8% Cho Năm 2026





Cơ Quan An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ cho biết người thụ hưởng – gồm người về hưu, người khuyết tật và người nhận trợ cấp bổ sung – sẽ được tăng 2,8% tiền trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Giêng năm tới.





Thông báo được đưa ra hôm thứ Sáu, sau khi việc chính phủ đóng cửa tạm thời khiến dữ liệu lạm phát tháng 9 bị chậm công bố. Mức điều chỉnh – gọi là “COLA” (Cost of Living Adjustment) – áp dụng cho hơn 75 triệu người Mỹ, trong đó có người nghỉ hưu, vợ hoặc chồng và người còn sống của họ, cùng những người nhận trợ cấp tàn tật hoặc Supplemental Security Income. Trung bình, mỗi người sẽ được tăng khoảng 56 đô-la mỗi tháng. Mức thu nhập tối đa chịu thuế An Sinh Xã Hội cũng tăng lên 184.500 đô-la.





Phần lớn khoản tăng này của người cao niên sẽ dùng để trang trải chi phí y tế. Theo tổ chức nghiên cứu y tế KFF, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe của người có Medicare cao gấp đôi các hộ gia đình khác, chiếm 13,6% tổng chi tiêu năm 2022.





Tuy nhiên, lợi ích thực tế tùy thuộc vào mức tăng phí bảo hiểm Medicare Phần B – khoản bị trừ trực tiếp vào tiền trợ cấp để chi cho khám bệnh và điều trị ngoại trú. Báo cáo mới nhất của ban quản trị Medicare dự đoán phí này sẽ tăng 11,6% (tức 21,54 đô-la), lên 206,50 đô-la mỗi tháng trong năm 2026. Nếu dự báo đúng, mức tăng này sẽ ngốn gần một nửa khoản COLA trung bình, và với người có trợ cấp thấp, có thể gần như xóa sạch phần tăng thêm.





Trong khi mức điều chỉnh chỉ khiêm tốn, tình hình tài chính của đa số người cao niên lại mong manh. Theo Hội Đồng Quốc Gia về Người Cao Niên (National Council on Aging), 80% người Mỹ trên 60 tuổi không đủ khả năng ứng phó với những biến cố tài chính lớn như bệnh nặng, ly dị hay chi phí chăm sóc dài hạn. Nghiên cứu này cũng cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ: người nghèo chết sớm trung bình 9 năm so với người giàu.





“Thực tế là sống già ở Mỹ đang ngày càng khó,” bà Ramsey Alwin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội Đồng, nhận định.





Mức sống và lạm phát thay đổi tùy vùng. Một người độc thân lớn tuổi, sức khỏe tốt sống tại New York City cần khoảng 30.936 đô-la mỗi năm để trang trải nhu cầu cơ bản (nhà ở, thực phẩm, y tế, đi lại), theo chỉ số Elder Index. Cũng người đó nếu sống ở Birmingham, Alabama chỉ cần 21.576 đô-la – sự chênh lệch chủ yếu do nhà ở và y tế.





Theo cơ quan An Sinh Xã Hội, tiền trợ cấp hiện chỉ thay thế khoảng 40% thu nhập trước khi nghỉ hưu của người lao động trung bình. Phần còn lại phụ thuộc vào tiết kiệm, đặc biệt là các chương trình hưu trí như 401(k). Báo cáo của Vanguard cho thấy chỉ 42% người Mỹ có khả năng duy trì mức sống khi về hưu, nhưng người có 401(k) tại nơi làm việc thì gấp đôi khả năng chuẩn bị đủ.





Fiona Greig, giám đốc nghiên cứu đầu tư toàn cầu của Vanguard, nói: “Những ai có chương trình tiết kiệm hưu trí rõ ràng thường vững vàng hơn.” Bà cho biết người thu nhập cao có thể cắt giảm chi tiêu tùy ý như du lịch hay giải trí khi nghỉ hưu, trong khi người thu nhập thấp thì gần như không còn gì để cắt.





Công thức tính COLA dựa trên chỉ số giá tiêu dùng dành cho người lao động thành thị (CPI-W), phản ánh biến động giá của hàng hóa và dịch vụ mà giới làm công chi trả. Chỉ số này lấy trung bình ba tháng 7, 8 và 9 để xác định mức điều chỉnh. Mức tăng 2,8% năm 2026 tương đương hai năm gần đây, sau giai đoạn tăng mạnh trong và sau đại dịch khi lạm phát bùng lên.





Cơ Quan An Sinh Xã Hội sẽ thông báo chi tiết mức trợ cấp mới cho người thụ hưởng qua thư và trực tuyến từ đầu tháng 12. Hội Đồng Quốc Gia về Người Cao Niên cũng cung cấp dịch vụ tra cứu trực tuyến để người cao tuổi tìm hỗ trợ về y tế, thực phẩm, nhà ở và tiện ích sinh hoạt.

Giá Cả Sinh Hoạt Tăng Lên Trong Tháng 9, Lạm Phát Lên Mức Cao Nhất Kể Từ Tháng Giêng





Báo cáo công bố ngày 24 tháng 10 cho thấy giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ tăng với nhịp 3% tính theo năm – mức cao nhất kể từ tháng Giêng – theo dữ liệu đầu tiên được công bố trong thời gian chính phủ liên bang vẫn đóng cửa.





Theo Cục Thống Kê Lao Động, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, nhích lên từ 2,9% hồi tháng 8 và cao hơn mức thấp nhất 2,3% ghi nhận hồi tháng 4 sau đại dịch. Giá xăng – yếu tố góp phần lớn nhất vào mức tăng 0,3% so với tháng trước – đã nhảy vọt 4,1% trong tháng 9 dù có xu hướng giảm suốt năm qua.





Chỉ số lạm phát lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) hạ nhẹ, cũng ở mức 3% theo năm. Đây là báo cáo chính thức duy nhất về tình hình kinh tế trong tháng này giữa lúc phần lớn nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương. Báo cáo cũng phản ánh tác động tiếp tục của các loại thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp dụng từ tháng 8, khiến giá hàng tiêu dùng tăng.





Dù thấp hơn một chút so với dự báo của giới kinh tế, báo cáo cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng và cao hơn mức bình thường của Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed). Sau nhiều năm tăng giá, chi phí sinh hoạt hiện cao hơn khoảng 25% so với trước đại dịch.

Một số nhóm hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan – như quần áo, đồ nội thất – ghi nhận mức tăng. Giá thực phẩm cũng tăng 0,2% trong tháng 9, cao hơn 3,1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, chuyên gia Joe Brusuelas thuộc RSM cho rằng phần lớn sức ép vẫn đến từ lĩnh vực dịch vụ – gồm nhà ở, nhiên liệu và tiện ích – với mức tăng 3,6% trong năm.





Michael Pearce, kinh tế gia phó của Oxford Economics, nhận định việc giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ giúp Fed có thêm lý do hạ lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, ông cho rằng các đợt giảm sau đó sẽ chậm lại, chừng nào lạm phát vẫn quanh 3%, tức còn cao hơn mục tiêu 2%.

Phát ngôn viên Bạch Ốc Karoline Leavitt nói trên mạng X rằng báo cáo là “tin tốt cho các gia đình Hoa Kỳ”, và chỉ trích phía Dân Chủ “đang dùng họ làm con bài” trong tranh luận ngân sách chăm sóc y tế cho người di dân bất hợp pháp. Bà cũng cho biết chính phủ khó có thể công bố báo cáo lạm phát tháng 10 nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục.





Báo cáo lẽ ra được phát hành ngày 15 tháng 10, nhưng bị hoãn vì nhân viên Cục Thống Kê Lao Động bị nghỉ việc tạm thời. Sau đó, Bạch Ốc cho gọi lại một số nhân sự chủ chốt để hoàn tất dữ liệu – cần thiết cho việc tính mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho người nhận tiền An Sinh Xã Hội. Theo cơ quan này, năm tới họ sẽ được tăng 2,8% trong khoản trợ cấp hàng tháng.





Dù thuế quan được áp rộng, giá tiêu dùng tăng chậm hơn dự đoán vì nhiều công ty đã dự trữ hàng hóa trước khi thuế có hiệu lực. Song từ mùa hè, giá hàng hóa bắt đầu tăng trở lại trên diện rộng khi nguồn dự trữ cạn dần.





Song song đó, dữ liệu lao động sửa đổi cho thấy nền kinh tế mất đà: số việc làm mới trong mùa hè ít hơn báo cáo ban đầu, ngay cả trước khi thuế mới và chính sách di trú của Trump khiến chi phí doanh nghiệp tăng.





Trước dấu hiệu yếu đi của thị trường việc làm, Fed đã hạ lãi suất tháng trước – lần đầu trong năm nay – và giới đầu tư dự trù sẽ có thêm các đợt giảm trong hai kỳ họp còn lại, kể cả cuộc họp tuần tới.





Nathan Sheets, kinh tế gia trưởng của Citigroup, cho biết Fed đang thận trọng: “Khi họ giảm lãi, họ không đạp ga – chỉ là bớt đạp thắng.” Ông nói thêm, mục tiêu hiện nay là hỗ trợ việc làm đang chậm lại mà không làm lạm phát tăng vọt.





Bà Anna Paulson, chủ tịch chi nhánh Fed Philadelphia, phát biểu tuần trước rằng thuế quan có thể làm giá cả tăng trong ngắn hạn, nhưng không để lại ảnh hưởng lâu dài. “Thuế sẽ khiến mặt bằng giá tăng, song không để lại dấu ấn bền vững trên lạm phát,” bà nói, và cho rằng chính sách tiền tệ nên “nhìn xuyên qua” tác động tạm thời đó để tập trung vào bức tranh tổng thể.





Hoa Kỳ Và Trung Hoa Căng Sức Cứu Vãn Thượng Đỉnh Trump–Tập





Một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố “đã có tiến triển” trong thương lượng với Bắc Kinh, Washington và Bắc Kinh đang ráo riết tìm cách giữ cho hội nghị thượng đỉnh Trump–Tập không sụp đổ, giữa lúc căng thẳng mậu dịch và chính trị gia tăng, theo tin Reuters và Asia Times.





Sáng 23 tháng 10, Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Trump sẽ gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước, dù trước đó ông từng đặt nghi vấn về cuộc gặp.





Giới quan sát nhận định ngay cả khi hội nghị diễn ra đúng lịch, kỳ vọng không cao. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện có những lợi ích mâu thuẫn: Trung Hoa cần duy trì và mở rộng thặng dư mậu dịch để giữ đà tăng trưởng; trong khi Hoa Kỳ muốn giảm và chấm dứt thặng dư đó, coi đây là điều kiện thiết yếu cho nền tài chính quốc gia.





Ông Ngô Tâm Bá, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Phục Đán, cho rằng “Trung Hoa tin rằng chỉ nói suông không đủ; cần có biện pháp cứng rắn để ngăn áp lực từ Hoa Kỳ.” Ông nói thêm, thái độ cứng hơn của Bắc Kinh phản ánh sự thay đổi trong cách đối phó với chính quyền Trump nhiệm kỳ hai.





Từ đầu tháng 10, thương chiến vốn âm ỉ đã bùng nổ khi Trung Hoa siết mạnh việc xuất cảng đất hiếm để đáp trả lệnh cấm của Hoa Kỳ với nhiều công ty kỹ thuật của họ. Các chuyên viên cho biết đây là bước mở rộng quyền kiểm soát nguồn khoáng sản chiến lược, chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng dùng ưu thế chuỗi cung ứng làm đòn bẩy.





Một viên chức Hoa Kỳ cho hay các bộ trong chính phủ đang khảo sát ảnh hưởng của việc này đối với doanh nghiệp trong nước, trong khi Trump cảnh cáo “không loại trừ thuế quan 100%” nếu thượng đỉnh thất bại.





Hai nguồn tin riêng nói Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent và Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ họp tại Mã Lai ít ngày trước thượng đỉnh, nhằm tìm cách hạ nhiệt. Các cuộc tiếp xúc song song về thương mại, fentanyl và thị trường đã diễn ra từ Genève đến Stockholm, nhưng đều kết thúc trong nghi kỵ.





Tơ Asia Times cho rằng hội nghị Trump–Tập, nếu không bị hủy như thượng đỉnh Trump–Putin, sẽ chỉ ở mức “nguội lạnh”, và mấu chốt hiện nay là xác lập “ranh giới đối đầu” để tránh trượt sâu vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Bài viết nhận định: Hoa Kỳ hiện còn lệ thuộc đất hiếm từ Trung Hoa, trong khi về lâu dài đang tìm cách tự chủ; Bắc Kinh cần mua thêm thời gian, hoặc tạo đòn bẩy mới, để tránh bị kẹt trong thế lệ thuộc thị trường Mỹ. Một số nhà đầu tư hai bên gợi ý khôi phục quan hệ qua dòng đầu tư Trung Hoa vào Mỹ, có thể lên đến 600 tỉ đô-la, song cả hai phía đều dè dặt vì lo ngại rủi ro chính trị và kiểm soát công nghệ.

Trong bối cảnh nghi kỵ, giới kinh tế cho rằng kết quả khả dĩ nhất là một thỏa thuận nhỏ mang tính tạm thời — hoặc đơn giản là duy trì đối thoại, nhằm ngăn xung đột lan rộng.

Trump Chấm Dứt Đàm Phán Mậu Dịch Với Canada Sau Quảng Cáo Gây Tranh Cãi

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã “chấm dứt” các cuộc đàm phán thương mại với Canada sau khi cáo buộc một quảng cáo “giả mạo” có hình ảnh cựu Tổng thống Ronald Reagan chỉ trích chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

Trong thông điệp đăng trên Truth Social tối thứ Năm, Trump viết: “Quỹ Ronald Reagan vừa xác nhận rằng Canada đã gian dối sử dụng một quảng cáo FAKE, cho thấy Ronald Reagan nói xấu về thuế quan. Dựa trên hành vi nghiêm trọng ấy, MỌI ĐÀM PHÁN MẬU DỊCH VỚI CANADA TỪ NAY BỊ CHẤM DỨT.”

Theo Newsweek, quảng cáo bị phản đối được thực hiện bởi chính quyền tỉnh Ontario, trích đoạn lời Reagan năm 1987 nói về nguy cơ của thuế quan, cho rằng chúng có thể gây sụp đổ thị trường và mất việc làm hàng loạt. Thủ hiến Doug Ford nói tỉnh này chi 75 triệu đô la để phát quảng cáo tại Hoa Kỳ “nhằm cảnh báo hậu quả của thuế quan”.

Quỹ Reagan xác nhận đoạn phim đã bị cắt ghép có chọn lọc. Bộ Ngoại giao Canada chưa đưa ra bình luận.

Việc Trump đột ngột chấm dứt đàm phán được xem là bước leo thang căng thẳng kinh tế giữa hai đồng minh lâu đời. Sự việc diễn ra ngay trước khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chuẩn bị xem xét giới hạn quyền Tổng thống trong việc áp thuế – một vấn đề then chốt có thể ảnh hưởng nặng nề đến chính sách thương mại và quyền hành pháp.





Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney dự kiến sẽ gặp nhau tại hội nghị APEC ở Nam Hàn vào cuối tháng Mười.

Nga Bị Tố Xâm Phạm Không Phận Lithuania – Moscow Phủ Nhận

Nga bác bỏ cáo buộc của Lithuania, thành viên khối NATO, rằng hai phi cơ quân sự của Nga đã xâm nhập không phận nước này hôm thứ Năm.

Theo Bộ Quốc phòng Lithuania, một chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 và một máy bay tiếp dầu Ilyushin Il-78 đã bay sâu khoảng 700 mét vào không phận Lithuania từ vùng Kaliningrad, và rút lui sau 18 giây. Sự việc khiến NATO điều hai chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Tây Ban Nha lên ứng phó. Tổng thống Gitanas Nausėda gọi đây là “một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.”

Phía Nga nói các chuyến bay chỉ là huấn luyện định kỳ trong vùng Kaliningrad và “không hề vượt qua biên giới của bất kỳ quốc gia nào.”

Sự việc diễn ra vài tuần sau khi Estonia cũng cáo buộc Nga xâm phạm không phận, làm dấy lên lo ngại về việc Moscow tăng cường các hành vi khiêu khích tại sườn phía đông của NATO.

Giới phân tích cho rằng các hành động này cho thấy Nga ngày càng liều lĩnh trong việc thử sức khả năng phản ứng của liên minh. Liên Âu hôm thứ Năm cũng bàn về kế hoạch “Readiness 2030” nhằm tăng cường hệ thống phòng không châu Âu trước các nguy cơ bên ngoài.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Ấn Định Ngày Xem Xét Lại Quyền Kết Hôn Đồng Tính

Tối Cao Pháp Viện sẽ họp kín ngày 7 tháng 11 để quyết định có thụ lý vụ kiện của cựu viên chức phòng hôn thú Kentucky, Kim Davis, người yêu cầu hủy bỏ phán quyết Obergefell v. Hodges năm 2015 – bản án đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trên toàn quốc.





Luật sư Matthew Staver, đại diện cho Davis, nói với Newsweek rằng phán quyết Obergefell “không có cơ sở trong Hiến pháp” và “có thể bị hủy bỏ mà không ảnh hưởng đến các vụ khác.” Davis lập luận rằng quyền tự do tôn giáo của bà bị vi phạm khi buộc phải cấp giấy hôn thú cho các đôi đồng tính.

Việc Tối Cao Pháp Viện xem xét vụ này diễn ra giữa lúc giới bảo thủ đẩy mạnh nỗ lực giới hạn hoặc đảo ngược các quyền dân sự đã được thiết lập, sau khi vụ Roe v. Wade về quyền phá thai bị lật năm 2022. Nếu Obergefell bị hủy, quyền kết hôn đồng tính có thể trở lại thẩm quyền của từng tiểu bang, làm mất tính thống nhất toàn quốc.

Một số thẩm phán bảo thủ như Clarence Thomas và Samuel Alito trước đây từng chỉ trích Obergefell là “sai nghiêm trọng” và “đe dọa tự do tôn giáo,” trong khi Amy Coney Barrett cho rằng quyền kết hôn “đã trở thành quyền căn bản” mà xã hội dựa vào.

Sau vụ Roe v. Wade, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Tôn Trọng Hôn Nhân (Respect for Marriage Act) năm 2022, buộc các tiểu bang công nhận mọi hôn nhân hợp pháp được thực hiện ở nơi khác, nhằm củng cố bảo vệ cho các đôi đồng tính.

Theo thăm dò của Gallup, 68% người Mỹ hiện vẫn ủng hộ hôn nhân đồng tính, dù tỉ lệ ủng hộ trong giới Cộng Hòa đã giảm từ 55% xuống còn 41%.

Tối Cao Pháp Viện dự kiến sẽ công bố sau cuộc họp ngày 7 tháng 11 liệu có nhận xét xử vụ của Davis hay không. Nếu được thụ lý, phiên tòa có thể diễn ra vào mùa xuân và phán quyết sẽ được đưa ra vào tháng Sáu năm 2026.

Trump Rút Lại Kế Hoạch Điều Quân Tới San Francisco

SAN FRANCISCO — Donald Trump thông báo rút lại kế hoạch điều quân tới San Francisco, sau khi nhận phản hồi từ thị trưởng và áp lực từ nhiều lãnh đạo trong ngành công nghệ.





Kế hoạch ban đầu dự kiến điều hơn 100 nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) và các lực lượng liên bang khác tới căn cứ Tuần duyên Hoa Kỳ tại Alameda, nhằm thực hiện chiến dịch kiểm soát di trú. Thông tin về kế hoạch đã khiến hàng trăm người biểu tình tập trung trước căn cứ, giương biểu ngữ “Không ICE hay Quân ở Vịnh!”

Trong tuyên bố trên Truth Social, Trump cho biết đã nghe lời khuyên từ “những người bạn” trong ngành công nghệ, bao gồm CEO Salesforce Marc Benioff và CEO Nvidia Jensen Huang, kêu gọi ông dừng kế hoạch. Trump viết rằng: “Những người dân San Francisco đã cùng nhau chống tội phạm. Những cá nhân như Jensen Huang, Marc Benioff và nhiều người khác gọi điện nói rằng tương lai San Francisco vẫn sáng lạng. Vì vậy, chúng tôi sẽ không điều quân vào thứ Bảy này.”

Thông cáo từ Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh Tổng thống sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai để “làm sạch và bảo đảm an toàn cho các thành phố Mỹ,” đồng thời vẫn theo dõi tiến trình của San Francisco, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.

Bộ Trưởng Tư pháp Bondi Đe Dọa Điều Tra Pelosi, Jenkins và Pritzker

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi hôm thứ Năm tuyên bố sẽ điều tra cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Công tố viên San Francisco Brooke Jenkins và Thống đốc Illinois J.B. Pritzker vì bị cáo buộc cản trở hoạt động của các đặc vụ liên bang thực thi các lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump.

Trong chương trình Jesse Watters Primetime trên Fox News, Bondi cáo buộc nhiều lãnh đạo Dân Chủ tìm cách ngăn chặn các đặc vụ liên bang. Bà cảnh báo rằng việc công khai danh tính hoặc nơi cư trú của các đặc vụ ICE có thể cấu thành hành vi phạm pháp và dẫn tới truy tố.

Bondi cho biết văn phòng của mình đã gửi công văn yêu cầu các quan chức trên bảo toàn tất cả hồ sơ, email và tài liệu liên quan. “Nếu ai đó kêu gọi bắt giữ các đặc vụ liên bang hoặc cản trở điều tra, đó là phạm pháp và chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm,” bà nói.

Trước đó, vào ngày 16/10, Jenkins nói với Politico Playbook rằng bà “sẽ không ngần ngại” truy tố các đặc vụ liên bang được Trump điều đến thành phố. Pelosi hôm thứ Tư mô tả các cuộc truy quét di trú dự kiến tại Vùng Vịnh San Francisco là “lạm dụng quyền lực thực thi pháp luật,” đồng thời nhấn mạnh: “Trong khi Tổng thống có thể hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối nhờ Tòa án Tối cao, những người thi hành lệnh của ông không được như vậy. Các cơ quan bang và địa phương có thể bắt giữ đặc vụ liên bang nếu họ vi phạm luật California — và nếu bị kết án, Tổng thống không thể ân xá cho họ.”

Bondi khẳng định sẽ thực hiện các đe dọa pháp lý đối với các lãnh đạo Dân Chủ: “Nếu họ nghĩ tôi không làm, thì họ chưa từng gặp tôi. Chúng tôi sẽ truy tố nếu họ vi phạm pháp luật. Chúng tôi bảo vệ các đặc vụ liên bang. Họ làm việc không ngừng để giữ an toàn cho người dân California, trong khi Pelosi lại kêu gọi cản trở điều tra. Điều đó không được phép. Chúng tôi sẽ điều tra bà ấy, vị công tố viên, và Pritzker cũng nằm trong danh sách.”

San Francisco từng chuẩn bị trở thành điểm khai triển quân lính tiếp theo của chính quyền Trump trước khi kế hoạch bị rút lại hôm thứ Năm.

Target Cắt Giảm 1.800 Nhân Viên Văn Phòng

Target hôm thứ Năm thông báo sẽ cắt giảm khoảng 1.800 nhân viên văn phòng nhằm rút gọn bộ máy ra quyết định và thúc đẩy kế hoạch tái xây dựng lượng khách hàng. Khoảng 1.000 nhân viên sẽ nhận thông báo sa thải, cùng với 800 vị trí trống bị xóa bỏ, chiếm khoảng 8% lực lượng nhân sự toàn cầu, chủ yếu tại trụ sở Minneapolis.

COO Michael Fiddelke, sẽ trở thành CEO vào tháng Hai, gọi đây là “bước cần thiết để xây dựng tương lai Target” và khẳng định việc rút gọn cơ cấu sẽ giúp ra quyết định nhanh hơn và tăng chất lượng phục vụ khách hàng. Đợt cắt giảm này không ảnh hưởng đến nhân viên cửa hàng hay công nhân trong chuỗi cung ứng, và các nhân viên mất việc sẽ nhận lương, chế độ đãi ngộ đến ngày 8/1 cùng gói trợ cấp thôi việc.

Anh Kêu Gọi Đồng Minh Dùng Tài Sản Bị Đóng Băng Của Nga Hỗ Trợ Ukraine

Anh hôm nay đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine thông qua thỏa thuận sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở nước ngoài để củng cố vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai, trong dịp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến London để hội đàm với các đồng minh, đồng thời đề nghị EU cung cấp thêm tên lửa tầm xa và sử dụng tài sản đóng băng để tăng cường nguồn lực vũ khí.





Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông sẽ thúc giục các quốc gia trong “Liên minh sẵn sàng” loại bỏ dầu mỏ và khí đốt Nga khỏi thị trường toàn cầu và tăng cường hỗ trợ cho Kyiv. Starmer nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh và cần chịu sức ép tối đa.





Trước đó, EU thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng của Nga, nhằm giảm nguồn thu của Moscow. Zelenskyy cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu khí lớn nhất của Nga, bất chấp việc ông từng dự định tổ chức thượng đỉnh với Putin tuần trước.





Chuyến thăm London của Zelenskyy bắt đầu bằng buổi gặp Vua Charles tại Lâu đài Windsor, người nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ Ukraine, trong đó có việc tiếp Zelenskyy tại nơi ở riêng ngay sau cuộc gặp căng thẳng với Trump hồi tháng Hai. Các cuộc gặp dự kiến kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.