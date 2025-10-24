Hôm nay,  

Pechanga Resort Casino Trân Trọng Giới Thiệu Đêm Nhạc Giáng Sinh "All About Love” của Cổ Cự Cơ

Leo-Ku-Concert-DEC-27-2025-VIE-Print-Ads
 
Temecula, California (insert date of release here) - Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu đêm nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 12, tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Được mệnh danh là "Bậc Thầy của Những Bản Tình Ca" trong làng nhạc pop Hồng Kông, Cổ Cự Cơ sẽ mang đến sân khấu phong cách biểu diễn đầy cảm xúc và dấu ấn riêng của mình, lan tỏa yêu thương và cảm xúc trong mùa lễ hội qua từng ca khúc của anh.
 
Chuỗi tour hòa nhạc "All About Love" tôn vinh sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thông qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng, khám phá tình yêu đôi lứa, tình thân gia đình và tình bạn thiêng liêng.
 
Từ khi bước chân vào làng nhạc năm 1994, Cổ Cự Cơ đã phát hành hơn 35 album và ước tính đã giành được khoảng 400 giải thưởng cho giọng ca nam xuất sắc và các thành tựu âm nhạc cho đến nay. Từ năm 2008 đến 2011, anh liên tục nhận giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" trong bốn năm liên tiếp tại "Lễ Trao Giải Âm Nhạc Mười Ca Khúc Vàng Jade Solid Gold." Những bản tình ca bất hủ của anh bao gồm "Unique Skill," "Love and Sincerity," "Too Late for Love," "Pursuing Hurt," "Second Love" và "Friendship," kèm nhiều ca khúc khác.

Tầm ảnh hưởng của anh lan rộng khắp Đại Trung Hoa, giành được nhiều giải thưởng danh giá bao gồm giải "Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất" của Channel V, "Nam Ca Sĩ Hồng Kông Được Yêu Thích Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc CCTV-MTV, và “Nam Ca Sĩ Được Yêu Thích Nhất Hồng Kông” của MTV Asia, trở thành nam nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên nhận được danh hiệu này. Với tư cách là người chiến thắng giải "Ca Sĩ Châu Á Xuất Sắc Nhất" tại Liên Hoan Âm Nhạc Châu Á và là nghệ sĩ Hồng Kông đầu tiên được mời tham dự Lễ Trao Giải Âm Nhạc Billboard, Cổ Cự Cơ thực sự đã vươn tầm quốc tế.

Cổ Cự Cơ đã chinh phục trái tim khán giả khắp châu Á qua các vai diễn truyền hình đáng nhớ trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt" và "Hoàn Châu Cách Cách III: Thiên Thượng Nhân Gian" (2000-2003). Những bộ phim này đạt lượng người xem kỷ lục khắp Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia, khẳng định vị thế nam diễn viên chính được yêu thích nhất của anh trên sóng truyền hình CCTV.

Pechanga Resort Casino kính mời quý khách đến trải nghiệm Đêm Nhạc "All About Love" của Cổ Cự Cơ tại Trung Tâm Sự Kiện Pechanga Summit. Giá vé khởi điểm từ $98. Để mua vé và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường Dây Nóng Bán Vé tại (626) 632-1994 hoặc (888) 810-8871, hoặc truy cập Pechanga.com.

Pechanga Summit có không gian 40,000 feet vuông, là không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ biểu diễn, hòa nhạc, tổ chức sự kiện thể thao trực tiếp, hội chợ thương mại, tiệc cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng cộng, Pechanga hiện cung cấp 274,500 feet vuông không gian họp và sự kiện đương đại trong nhà/ngoài trời, nâng cao đáng kể các tiện nghi, không gian và hình ảnh thương hiệu cho các dịch vụ sự kiện tại Pechanga.

pechanga
 
Thông tin về Pechanga Resort Casino 

Pechanga Resort Casino mang đến một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng/sòng bài rộng lớn, toàn diện bậc nhất nước Mỹ. Được bình chọn là khu nghỉ dưỡng/sòng bài tốt nhất nước Mỹ bởi độc giả của Condé Nast Traveler, sòng bài tốt nhất bên ngoài Las Vegas bởi Newsweek và liên tục đạt chuẩn Four Diamond của AAA từ năm 2002, Pechanga Resort Casino mang lại kỳ nghỉ không gì sánh bằng, dù chỉ trong một ngày hay cho kỳ nghỉ sang trọng kéo dài. Với 5,500 máy kéo hấp dẫn nhất, 152 bài bàn, khách sạn 1,100 phòng và suite, nhà hàng, spa sang trọng cùng sân golf Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino là điểm đến không có đối thủ tại California. Pechanga Resort Casino thuộc sở hữu và được điều hành bởi bộ tộc Pechanga Band of Indians. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi miễn phí đến số (877) 711-2946 hoặc truy cập www.Pechanga.com. Theo dõi Pechanga Resort Casino trên Instagram, FacebookX tại @PechangaCasino

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chính thức áp dụng bài kiểm tra công dân mới từ đầu tuần hôm thứ Hai, trong đó các câu hỏi được mô tả là “phức tạp và mang tính chủ quan hơn.” Phát ngôn viên Matthew Tragesser tuyên bố trong thông cáo tháng Chín rằng thay đổi này nhằm “bảo đảm chỉ những ai hội đủ tiêu chuẩn, có khả năng đọc, viết, nói tiếng Anh và hiểu hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mới được nhập tịch,” để “người dân Mỹ có thể yên tâm rằng các công dân mới thật sự hòa nhập và đóng góp cho sự vĩ đại của đất nước.”

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.

CHICAGO (VB) -- Dân biểu Tiểu bang Illinois Hoan Huynh (Dân chủ-Chicago) đã cáo buộc các nhân viên Hải quan và Biên phòng (CBP: Customs and Border Protection) đã chĩa súng vào ông và nhân viên của ông vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 10/2025 tại khu phố Albany Park.

ANDOVER, MA (VB) — Theo tin Andover News và tin NBC Boston, Dân biểu Tiểu bang Tram Nguyen (Đảng Dân chủ-Andover) đã chính thức tuyên bố hôm thứ Năm rằng bà sẽ tranh cử vào Quốc hội Liên bang tại Khu vực 6 của Massachusetts, gia nhập vào nhóm ứng cử viên đang ngày càng đông tìm kiếm người kế nhiệm Dân biểu Hoa Kỳ Seth Moulton.

PHÂN ƯU Được tin Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là: Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025. Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến. Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Thân phụ bạn Doãn Kim Khánh là: Cụ Ông DOĂN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội. Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng bạn Doãn Kim Khánh và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ pháp danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diêu miền tiện cảnh. Dương Ngọc Hưng và con trai Hayden Dương THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHIA BUỒN Nhận tin buồn Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội - Việt Nam Đã mất ngày 14 tháng 10 năm 2025 *Tại Anaheim, California - Hoa Kỳ Hưởng thọ 103 tuổi Chúng tôi: Bà quả phụ Thanh Tâm Tuyền cùng gia đình các con Dzư minh Trí, Dzư quang Tuệ, Dzư trinh Thảo & Dzư trung Từ Xín thành tâm chia buồn cùng tang quyền Và nguyện cầu hương linh Bác siêu sinh tịnh độ

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Cụ Ông DOÃN QUỐC SỸ Pháp Danh HẠNH TUỆ Sinh ngày 17 tháng 2 năm 1923 tại Hạ Yên Quyết, Hà Đông, Hà Nội Đã qua đời vào lúc 10:05 am ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim CA Hưởng thọ 103 tuổi Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyền. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Doãn Quốc Sý Pháp Danh HẠNH TUỆ sớm tiêu diều miền tiên cành.

J291. Bhadra-Ghata Jātaka -- Câu chuyện về cái tách ước nguyện Tóm tắt: Một người cháu trai của Anāthapiṇḍika mất hết tiền bạc được cho và chết trong cảnh khốn khổ. Đức Phật kể lại một câu chuyện từ tiền kiếp, trong đó người cháu này được Sakka tặng một cái tách may mắn nhưng lại bất cẩn làm vỡ nó, và sau đó chết trong cảnh nghèo khó.

(PARIS, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu thụ án tại nhà tù La Sante ở Paris, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một phạm nhân dọa giết. Văn phòng Công tố Paris hôm Thứ Tư cho biết đã mở cuộc điều tra về sự việc này.

(NEW YORK, ngày 22 tháng 10, Reuters) – Cơ quan lập pháp tại North Carolina (do Đảng Cộng Hòa kiểm soát) hôm Thứ Tư đã thông qua bản đồ bầu cử mới, nhằm bảo đảm có thêm một ghế tại Hạ Viện Hoa Kỳ cho Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tới.

Trong một hành động cực kỳ giống Trump, một số cơ quan của các tiểu bang xanh đã bắt đầu đăng tải những thông báo mang tính đảng phái, cáo buộc Đảng Cộng hòa gây ra tình trạng thiếu hụt ngân sách liên bang, vốn đã bước sang ngày thứ 22 vào thứ Tư và chưa thấy hồi kết.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

Gavin Newsom Huy Động Lực Lượng Quân Sự California Giữa Khủng Hoảng Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa
