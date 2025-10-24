Nhật Nguyệt - Tranh Đinh Cường.

Hãy sống thêm một ngày nữa

Tới trước cánh cửa em chưa bao giờ mở ra

Hãy đọc lời ai điếu trên mộ chúng ta

Hãy đi qua

Dòng sông mùa lũ

Đặt tâm hồn

Vào trong tay một người khác

Hãy bắt đầu

Ngồi xuống

Giữa kẻ thù

Hãy để mưa

Rơi trên nghĩa địa

Hãy để tự do làm thành trí nhớ

Của quê hương chúng ta, hãy để người thiếu nữ

Đã chết trở thành hoa, hãy bắt tay một người

Nhiều lần từ chối bắt tay chúng ta

Bạn còn chán thì giờ để làm lại

Hãy để nỗi sợ hãi che mờ các tầng văn hóa

Tan đi, hãy để em ngước mặt lên

Chúc mừng sự khác biệt

Giữa chúng ta, hãy làm người nhìn thấy ánh sáng cuối cùng

Khi chúng ta không còn nữa, anh và em

Hãy để đêm rơi xuống

Hãy để anh uống

Dòng sữa đắng của em

Hãy quên, như người đàn bà bước thêm bước nữa

Mang con trên vai

Để những thế kỷ mai sau

Nhìn lại

Con đường zic zac của chúng ta

Đi vòng qua thù hận, hóa giải

Hãy uống nỗi sợ hãi trong dòng nước tối đen

Rồi anh sẽ quên: không nhìn ra em nữa

Giữa đám đông

Hãy trôi qua những chân cầu chia ly, qua lời hứa không giữ được

Hãy cho anh hát

Bài hát anh không thuộc

Hãy quỳ xuống và cầu nguyện

Đêm nay cho những ngôi sao trên bầu trời

Cho một người đi lạc lối

Sẽ không được cứu rỗi

Những hy sinh cần thiết

Những hy sinh không cần thiết

Của chiến tranh

Sự lừa dối làm đầy khoảng cách giữa anh

Và cuộc đời, hãy để mưa

Rơi trên chiếc nhẫn của em ngày cưới

Hãy tới hôn anh khi anh nhắm mắt lại

Trồng một cây trong vườn cũ

Ra trái ngọt đầu mùa

Anh sẽ gặp em xa cách một thiên hà

Khi nhân loại chưa ra đời, và sau ngày tận thế

Người xây nhà, người làm vườn, người cầu nguyện, người đánh cá

Giữa hai lần gặp gỡ

Của chúng ta trăng hôn lên một bờ môi ấm lại

Chim hạc bay về

Trên mặt chuông chùa xòe những hoa văn

Nhỏ dòng máu của những tình nhân

Con đường đi từ anh đến em xa ngàn dặm

Nhưng em chưa hề mắc bẫy

Em không ham muốn vui vầy

Nghiêm mặt lại

Để nhớ một người

Nhớ vầng trăng xẻ đôi, anh ném thia lia lên mặt nước

Nghĩ cuộc đời tầm thường bất ổn

Chỉ muốn hóa thành hạt bụi

Nhưng cũng mặt nước ấy thôi, sen hồng làm lại

Tình yêu mới

Như người đưa tay lên

Trong đám đông mà nhận ra nhau

Lắng nghe tình đầu bước thì thầm trở lại

Em trở nên im lặng khi lẽ ra em muốn khóc

Dân tộc lợp mái nhà che mưa nắng cho người đến sau

Hãy mỉm cười khi đáng ra anh phải nhăn mặt

Hãy ngẩng đầu lên như người thua cuộc

Hãy rời bỏ để trở lại. Bằng cách nào?

Hãy cho đi thay vì ăn cắp

Hãy thức dậy sớm khi không còn gì để mất

Tay anh lấm bùn để được yêu em

Hãy đêm

Như một ngọn đèn

Hãy sấm sét khi muốn thở dài

Hãy thời gian

Khi chúng ta không còn thời gian nữa

Nước chảy, mây bay

Yếu đuối như thuở ban đầu

Đừng ngăn cản lòng em, nức nở

Trước màu hoa trắng vô danh

Nhặt nhạnh hòa bình

Khi chúng ta vẫn còn chiến tranh

Cỏ lau chen đá

Gai sắc, mất còn

Anh không đủ khôn ngoan để đi tìm em thời thơ dại

Vấp hòn đá này lại vấp hòn đá khác

Không biết thắt dây an toàn

Rẽ vào lối âm hồn hoang vắng

Đi xa dần nhân gian

Nhưng em lại đứng chờ anh ở đó

Chờ một đời dang dở

Trời mưa mau, nghiến răng tuột ngã

Em ngỡ một lần rồi thôi

Mùa thu rụng lá, trời xanh hơn, em vàng theo kỷ niệm

Con sáo bỏ lồng

Khi bốn bề vắng ngắt

Dân tộc đi vào quên lãng

Sao anh cứ nhớ một mùi hương

Một mùa sen, một tia mặt trời, cái đắng ngắt của tim sen

Bến đò, nghiêng nón

Anh đi loạng choạng trong đời mà yêu em

Nhớ một vành môi chưa bao giờ được hôn

Mạo hiểm khi tìm

Một lời hứa trong veo như giọt nước

Trên lá xanh

Em là đêm

Em là buổi sáng

Hãy hát bài ca chưa ai biết

Hãy tìm tâm hồn thất lạc

Bơi qua sông

Trượt trên tuyết

Cầm trong tay cái chết

Gõ cánh cửa không mở

Quay mặt đi khi xấu hổ

Em, thời gian đã đến rồi

Chỉ việc cộng thêm và trừ đi thôi

Cộng vào tình yêu, trừ ra thù hận

Trên những tầng lịch sử chúng bắt im bặt

Hãy thắp ngọn đèn

Soi vết thương

Hãy để người thương đi qua trên cửa toa xe lửa

Đừng im lặng như thạch nhũ

Hãy nhảy múa trong tình yêu của anh

Hãy nói khi em chỉ cần im lặng

Hãy cười xòa trong ngày hòa bình

Mở tiệc đón người trở về

Ngồi xuống chiếu

Tựa vai nhau

Hãy để niềm vui lớn hơn nỗi buồn

Ngay cả khi anh buồn chết người

Hãy cho anh uống nước từ trong giếng sâu

Nơi em thả sợi dây gàu ba mươi năm trước

Rồi một ngày nào

Chúng ta ngồi bên nhau

Như hai giọt nắng

Trên lá cỏ

Hãy cầm lấy sợi dây này

Khi tóc em đã bạc, khi anh không còn nữa

Đi qua tiếng gà gáy lao xao

Trăng bên trời đã khuyết

Không có sự thật nào

Lớn hơn sự thật của tình yêu

Một bông hoa em cầm lên trong tay đủ gọi anh về

Đi qua ngày bão cát, đi qua đêm lặng thầm, như có như không.





Nguyễn Đức Tùng