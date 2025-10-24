Sở Di Trú Thêm Nhiều Câu Hỏi Vào Bài Thi Quốc Tịch

Ảnh: Istockphoto.

Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp. Chính phủ Hoa Kỳ đang bổ túc thêm nhiều câu hỏi vào bài thi kiến thức công dân (civics test) mà đương đơn phải vượt qua để trở thành công dân Hoa kỳ. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền TT Trump nhằm siết chặt quy trình di dân hợp pháp.

Bài thi mới thực chất là bài thi từ năm 2020. Chính quyền ông Biden trước đây cho rằng các câu hỏi bổ túc đã tạo ra những rào cản không cần thiết đối với người di dân hợp pháp đang muốn trở thành công dân. Và chính vì lý do đó mà TT Trump đang đưa trở lại bài thi khó này.





Trong phiên bản mới, người dự thi phải học 128 câu hỏi về lịch sử và chính trị Hoa Kỳ. Bài thi sẽ sử dụng 20 trong số 128 câu hỏi này. Người dự thi phải trả lời đúng 12 trong 20 câu hỏi mới đạt yêu cầu.





Bài thi được tiến hành bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, không phải trắc nghiệm. Hầu hết các câu hỏi đều có nhiều đáp án được chấp nhận. Những ai trượt bài thi sẽ được thi lại lần thứ hai. Nếu tiếp tục trượt, đơn xin nhập tịch sẽ bị từ chối.





Những người từ 65 tuổi trở lên và đã cư trú thường trú tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên chỉ cần học một nhóm 20 câu hỏi và có thể thi quốc tịch bằng ngôn ngữ mà họ lựa chọn.







https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/questions-and-answers/2025-Civics-Test-128-Questions-and-Answers.pdf



Bài thi mới sẽ áp dụng cho những đương đơn xin nhập tịch sau giữa tháng 10 năm nay. Bộ câu hỏi mới có sẵn tại đây:

Gần đây, chính quyền TT Trump cũng công bố những cách thức mới để kiểm tra đương đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ, bao gồm việc cho phép nhân viên Sở Di Trú quyết định xem ứng viên có “nhân cách đạo đức tốt” hay không.





Ngoài ra, sẽ còn có các “cuộc kiểm tra cộng đồng xung quanh”. Các điều tra viên của Sở di trú sẽ phỏng vấn hàng xóm và đồng nghiệp của đương đơn để đánh giá xem họ có đủ điều kiện trở thành công dân Hoa kỳ hay không.





Sở di trú cho biết sẽ có thêm nhiều thay đổi nữa, vì “quốc tịch Hoa Kỳ là quốc tịch thiêng liêng nhất trên thế giới và chỉ nên dành cho những người nước ngoài mà thật sự chấp nhận đầy đủ các giá trị và nguyên tắc của quốc gia chúng ta.”





Những thay đổi trong quy trình nhập tịch là một phần trong nỗ lực của các quan chức chính quyền TT Trump, nhằm hạn chế quyền tiếp cận các lợi ích di trú hợp pháp của Hoa Kỳ, bao gồm cả thẻ xanh và giấy phép làm việc.



