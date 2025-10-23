Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH họp báo công bố kết quả thu, chi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 20-2025



Lễ chào cờ

Garden Grove (Thanh Huy) - Tại Văn phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 20 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua tại QD Venue, Westminster.

Theo thông lệ hằng năm sau mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, Hội sẽ tổ chức buổi họp báo để trường trình kết quả và báo cáo thu, chi đến với đồng hương khắp nơi được rõ.

Điều hợp chương trình buổi họp báo do Hải Quân Đinh Quang Truật, bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Trong phút mặc niệm ban tổ chức họp báo cũng đã dành một phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho cố Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người sáng lập và điều hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã qua đời.



Chủ tọa đoàn từ trái Ông Nguyễn Dinh, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội trưởng Hội H.O Cứu trợ TPB và Qủa Phụ, Ông Võ Ý Cố Vấn Hội, Ông Nguyễn Phúc Tiến, Trưởng Ban Giám Sát

Sau đó ông Đinh Quang Truật mời: Bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH), ông Nguyễn Dinh (Phó Nội Vụ), Niên Trưởng Võ Ý, (Cố Vấn Hội), Ông Nguyễn Phúc Tiến, (Trưởng Ban Giám Sát, phụ trách hồ sơ điện toán TPB) lên bàn chủ tọa.

Ngoài những vị trên còn có Ông Bùi Đẹp Tổng Thư Ký Hội HO.Cứu trợ TPB và Cô Nhi Qủa Phụ, Niên Trưởng Đặng Kim Thu, cùng các thành viên trong hội.

Quan khách tham dự ngoài một sô các cơ quan truyền thông còn có Ông Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Viêt Quốc Gia Nam California, một số đại diện các hội đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các cơ quan truyền thông…

Mở đầu buổi họp báo, bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể tham dự, sau đó bà tường trình diễn tiến về Đại Nhạc Hội kỳ thứ 20 vừa qua, bà đã chu đáo cám ơn từng người, từng đơn vị cùng quý mạnh thường quân khắp nơi, người cho $5 đồng, $10 đồng, người cho $100, $200, những người đóng góp công sức từ việc lớn, đến việc nhỏ Bà đều kể ra chi tiết để cuối cùng bà cho biết tổng số tiền đã thu được (kể cả thu tại Đại Nhạc Hội và tiền mạnh thường quân, đồng hương gửi qua Credit Card, Zelle hay Pay Pal) tương đối khả quan, sau đó bà chuyển qua cho ông Nguyễn Dinh, Phó Nội Vụ trình bày chi tiết.

Ông Nguyễn Dinh thay mặt Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội trình bày rất chi tiết và rõ ràng về các khoản Thu chi gồm: -Tiền bán vé: $25,085.00,

-Tiền Ân Nhân đóng góp trong ngày Đại Nhạc Hội (7-27-25): $45,342.00,

-Tiền Ân Nhân gởi đến Hội: $105, 498.16,

-Tiền ân nhân cho qua Credit Card, Zell, Pay Pal:$11,725.00,

Tổng cộng là: $187,650.16.

Ông cũng công bố tổng số chi là: 76,055.47 (Có bản chi tiết đính kèm cho mọi người xem)

Số tiền còn lại để gởi TPB/QP là: $111,594.69.

Hội củng cho biết: Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 2026 sẽ được tổ chức tại San Jose Bắc California vào ngày 22-3-2026, tại Nam California vào ngày 12 tháng 7 năm 2026.

Chi tiết sẽ được thông báo trên các hệ thống truyền thông vá báo chi để đồng hương khắp nơi nắm rõ.

Bà Nguyễn Thanh Thủy cũng cho biết một đêm Dạ Tiệc Mùa Thu gây quỹ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 11 năm 2025 tại Golden Hall 505, 65 th ST North Saint Petersburg, FL.33709 do Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Tampa Bay và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cùng sự hổ trợ của Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà.

Hội sẽ tổ chức chuyến xe đến tham dự, hội cũng xin thông báo để đồng hương nào có điều kiện xin mời đến tham dự đêm dạ tiệc gây quỹ nầy.

Cuối cùng phần dành thì giờ cho các cơ quan truyền thông và mọi người đặt câu hỏi, trong khi đặc câu hỏi Nhà báo Thanh Phong báo Viễn Đông có ý kiến đề nghị với Hội nên liên lạc với chủ nhân, với những tổ chức tham dự nên giảm phần giá cả, bớt đi chi phí để hội có thêm số tiền giúp anh em TPB.

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày.

Mọi chi tiết liên lạc Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Qủa Phụ VNCH: P.O. Box 25554 Santa Ana CA 92799

Điện thoại: (714) 837-5998, 1-888-333-9030